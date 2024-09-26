{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Dataset", "@id": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/apple-avenue#dataset", "url": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/apple-avenue", "name": "Статистика купонов AppleAvenue (Ноябрь 2026)", "alternateName": "AppleAvenue Coupon Statistics (November 2026)", "description": "20 активных промокодов и купонов AppleAvenue по данным на 13.11.2026; 5 проверены за последние 24 часа; лучшая скидка — «3%».", "creator": { "@id": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/#organization" }, "creditText": "По данным Hi-Tech Промокоды, https://promocodes.hi-tech.mail.ru/apple-avenue, данные на 13.11.2026", "temporalCoverage": "2026-11-13", "measurementTechnique": "Ежедневная автоматическая и ручная проверка промокодов редакцией Hi-Tech Промокоды", "license": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/terms-of-use", "isAccessibleForFree": true, "about": [ { "@type": "Thing", "name": "Промокоды" }, { "@type": "Thing", "name": "AppleAvenue" }, { "@type": "Thing", "name": "Скидки" } ], "variableMeasured": [ { "@type": "PropertyValue", "name": "Активных промокодов и купонов AppleAvenue", "value": "20", "description": "На странице AppleAvenue представлено 20 активных промокодов и купонов по данным Hi-Tech Промокоды на 13.11.2026." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Промокодов проверено за 24 часа", "value": "5", "description": "5 из 20 купонов AppleAvenue прошли проверку в течение последних 24 часов по данным Hi-Tech Промокоды на 13.11.2026." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Максимальная скидка по промокоду", "value": "3%", "description": "Максимальная скидка по промокоду AppleAvenue на Ноябрь 2026: 3%; проверено 13.11.2026." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Количество промокодов", "value": "1", "description": "Из 20 купонов AppleAvenue 1 — промокоды по данным Hi-Tech Промокоды на 13.11.2026." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Количество применений топ-промокода", "value": "1", "description": "Промокод «3%» применили 1 раз по данным Hi-Tech Промокоды на 13.11.2026." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Рейтинг магазина по оценкам пользователей", "value": "4.4 из 5 (1 оценок)", "description": "Средняя оценка магазина AppleAvenue — 4.4 из 5 на основе 1 оценок пользователей по данным виджета на странице на 13.11.2026." } ] }