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"name": "Статистика купонов Avito Путешествия (Сентябрь 2026)",
"alternateName": "Avito Путешествия Coupon Statistics (September 2026)",
"description": "27 активных промокодов и купонов Avito Путешествия по данным на 13.09.2026; 5 проверены за последние 24 часа; лучшая скидка — «5%».",
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"creditText": "По данным Hi-Tech Промокоды, https://promocodes.hi-tech.mail.ru/avito-puteshestviya, данные на 13.09.2026",
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"measurementTechnique": "Ежедневная автоматическая и ручная проверка промокодов редакцией Hi-Tech Промокоды",
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"name": "Активных промокодов и купонов Avito Путешествия",
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"description": "На странице Avito Путешествия представлено 27 активных промокодов и купонов по данным Hi-Tech Промокоды на 13.09.2026."
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"name": "Промокодов проверено за 24 часа",
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"description": "5 из 27 купонов Avito Путешествия прошли проверку в течение последних 24 часов по данным Hi-Tech Промокоды на 13.09.2026."
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"description": "Максимальная скидка по промокоду Avito Путешествия на Сентябрь 2026: 5%; проверено 13.09.2026."
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"description": "Из 27 купонов Avito Путешествия 0 — промокоды по данным Hi-Tech Промокоды на 13.09.2026."
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"description": "Промокод «5%» применили 0 раз по данным Hi-Tech Промокоды на 13.09.2026."
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"name": "Рейтинг магазина по оценкам пользователей",
"value": "4.9 из 5 (72 оценок)",
"description": "Средняя оценка магазина Avito Путешествия — 4.9 из 5 на основе 72 оценок пользователей по данным виджета на странице на 13.09.2026."
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