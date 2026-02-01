Подробнее о сервисе Авито Путешествия
Авито Путешествия работает как агрегатор краткосрочной аренды внутри экосистемы маркетплейса Avito с запуском в 2024 году. Сервис объединяет предложения от частных арендодателей, управляющих компаний и отелей через единый интерфейс с системой безопасных платежей. Ключевое отличие от прямого бронирования - средства гостя блокируются на счёте платформы до момента заселения и передаются арендодателю только после подтверждения заезда.
Каталог охватывает 500000+ объявлений в 1100 городах России - от студий в центре мегаполисов до загородных домов на берегу озёр. Платформа внедрила обязательную видеоверификацию объектов: арендодатель снимает видео квартиры для подтверждения соответствия фотографиям в объявлении. Гости видят рейтинг хозяина, реальные отзывы с предыдущих броней, процент подтверждённых заявок без последующих отказов.
Промокоды Авито Путешествия на платформе делятся на три категории в зависимости от статуса пользователя и параметров бронирования. Купоны активируются при оформлении заказа и снижают итоговую сумму до списания средств с карты.