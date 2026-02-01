Приветственные купоны для первого бронирования

Новые клиенты без истории оплаченных броней в разделе "Путешествия" получают доступ к приветственным промокодам с фиксированной скидкой или процентной экономией. Промокод Авито Путешествия на первое бронирование требует, чтобы аккаунт ранее не завершал оплаченные заказы через этот раздел платформы. Активность пользователя в других категориях Avito (покупка товаров, размещение объявлений) не влияет на статус нового клиента в сервисе путешествий - счётчик ведётся отдельно.

Код вводится в специальное поле на этапе оплаты, система автоматически проверяет соответствие условиям акции и пересчитывает сумму. Если аккаунт имеет завершённые брони, платформа выдаст ошибку активации и предложит использовать универсальные промокоды для действующих клиентов.

Универсальные коды для повторных заказов

Действующие пользователи с историей завершённых броней применяют универсальные промокоды без ограничений по количеству активаций. Такие купоны работают на любой объект в каталоге независимо от региона, типа жилья или длительности проживания. Коды обновляются ежемесячно и публикуются на страницах акций партнёров, в email-рассылках для подписчиков, в специализированных telegram-каналах туристических сообществ.

Особенность универсальных промокодов - совместимость с баллами Авито. Пользователь может одновременно применить купон и списать накопленные бонусы, платформа позволяет оплатить до 10% суммы баллами при наличии активного промокода.

Категорийные промокоды с параметрами бронирования

Третий тип купонов привязан к условиям заказа: минимальная длительность проживания, пороговая сумма бронирования, ограничение по географии (конкретные регионы или города). Скидка по категорийным промокодам достигает максимальных значений при выполнении всех требований акции.

Проверка условий происходит автоматически при вводе кода - если параметры брони не соответствуют требованиям (например, выбрано меньше ночей, чем указано в условиях), система выдаст сообщение об ошибке с описанием причины. Пользователь может скорректировать параметры бронирования или выбрать другой промокод.