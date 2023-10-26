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Промокоды Avito Путешествия на Сентябрь 2026

Первое бронирование со скидкой. На сегодня для сервиса Авито Путешествия доступно 27 купонов.

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Подробнее о сервисе Авито Путешествия

Авито Путешествия работает как агрегатор краткосрочной аренды внутри экосистемы маркетплейса Avito с запуском в 2024 году. Сервис объединяет предложения от частных арендодателей, управляющих компаний и отелей через единый интерфейс с системой безопасных платежей. Ключевое отличие от прямого бронирования - средства гостя блокируются на счёте платформы до момента заселения и передаются арендодателю только после подтверждения заезда.

Каталог охватывает 500000+ объявлений в 1100 городах России - от студий в центре мегаполисов до загородных домов на берегу озёр. Платформа внедрила обязательную видеоверификацию объектов: арендодатель снимает видео квартиры для подтверждения соответствия фотографиям в объявлении. Гости видят рейтинг хозяина, реальные отзывы с предыдущих броней, процент подтверждённых заявок без последующих отказов.

Промокоды Авито Путешествия на платформе делятся на три категории в зависимости от статуса пользователя и параметров бронирования. Купоны активируются при оформлении заказа и снижают итоговую сумму до списания средств с карты.

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Типы промокодов и условия их применения

  1. Приветственные купоны для первого бронирования

Новые клиенты без истории оплаченных броней в разделе "Путешествия" получают доступ к приветственным промокодам с фиксированной скидкой или процентной экономией. Промокод Авито Путешествия на первое бронирование требует, чтобы аккаунт ранее не завершал оплаченные заказы через этот раздел платформы. Активность пользователя в других категориях Avito (покупка товаров, размещение объявлений) не влияет на статус нового клиента в сервисе путешествий - счётчик ведётся отдельно.

Код вводится в специальное поле на этапе оплаты, система автоматически проверяет соответствие условиям акции и пересчитывает сумму. Если аккаунт имеет завершённые брони, платформа выдаст ошибку активации и предложит использовать универсальные промокоды для действующих клиентов.

авито путешествия промокод на первое бронирование

  1. Универсальные коды для повторных заказов

Действующие пользователи с историей завершённых броней применяют универсальные промокоды без ограничений по количеству активаций. Такие купоны работают на любой объект в каталоге независимо от региона, типа жилья или длительности проживания. Коды обновляются ежемесячно и публикуются на страницах акций партнёров, в email-рассылках для подписчиков, в специализированных telegram-каналах туристических сообществ.

Особенность универсальных промокодов - совместимость с баллами Авито. Пользователь может одновременно применить купон и списать накопленные бонусы, платформа позволяет оплатить до 10% суммы баллами при наличии активного промокода.

  1. Категорийные промокоды с параметрами бронирования

Третий тип купонов привязан к условиям заказа: минимальная длительность проживания, пороговая сумма бронирования, ограничение по географии (конкретные регионы или города). Скидка по категорийным промокодам достигает максимальных значений при выполнении всех требований акции.

Проверка условий происходит автоматически при вводе кода - если параметры брони не соответствуют требованиям (например, выбрано меньше ночей, чем указано в условиях), система выдаст сообщение об ошибке с описанием причины. Пользователь может скорректировать параметры бронирования или выбрать другой промокод.

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Как активировать промокод Авито Путешествия

Купон вводится на финальной странице оформления заказа после выбора жилья и заполнения данных гостя, но до подтверждения платежа. Механика одинакова для десктопной версии сайта и мобильного приложения.

  1. Откройте раздел "Авито Путешествия" через главную страницу avito.ru или меню мобильного приложения. В поисковой форме укажите город назначения, даты заезда и выезда, количество гостей - система покажет доступные варианты жилья с фильтрами по типу объекта, наличию удобств, дополнительным условиям размещения.

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  1. Изучите карточку выбранного объекта: проверьте фотографии, описание, правила заселения, условия отмены бронирования, наличие значка "Суперхозяин" (высокий рейтинг арендодателя с положительными отзывами). Обратите внимание на итоговую стоимость - она складывается из цены за ночь, умноженной на количество суток, плюс сервисный сбор платформы и комиссия за уборку, если арендодатель включил её в условия.

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  1. Нажмите кнопку бронирования и заполните обязательные поля: ФИО, номер телефона, email, количество гостей, цель поездки. На странице оплаты найдите блок "Промокод" - он располагается между информацией о бронировании и способами оплаты.

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  1. Скопируйте промокод на скидку Авито Путешествия и вставьте в поле ввода без пробелов и лишних символов. Нажмите кнопку "Применить" справа от поля - система обработает запрос за несколько секунд и выдаст результат. При успешной активации под итоговой суммой появится зелёная строка с размером экономии, старая цена будет зачёркнута.

Если система выдала ошибку активации, проверьте соответствие условиям акции: статус аккаунта (новый или действующий клиент), параметры бронирования (длительность, сумма, регион), срок действия промокода. Для объектов с возможностью бесконтактного заселения часть суммы может списываться сразу, остальное блокируется до подтверждения заезда.

Выберите способ оплаты: банковская карта, СБП, частичная оплата баллами Авито (до 10% суммы при наличии активного промокода). Подтвердите бронирование - арендодатель получит уведомление о заявке и ответит в течение установленного срока, после чего средства будут заблокированы на счёте платформы до момента заселения.

Программы экономии помимо промокодов

Авито Путешествия предлагает дополнительные механики снижения стоимости бронирования без использования купонов.

  • Баллы Авито за покупки на платформе

Пользователи накапливают баллы за активность в экосистеме Avito - покупка товаров, оплата услуг, завершённые сделки. Накопленные бонусы списываются при бронировании жилья: один балл равен одному рублю, платформа позволяет оплатить до 10% суммы бонусами. Баллы суммируются с активными промокодами - можно применить купон и одновременно списать бонусный счёт.

  • Горящие предложения с экономией на ближайшие даты

Раздел горящих предложений собирает объекты с повышенными скидками на заезд в ближайшие две недели. Арендодатели снижают цены на свободные даты, чтобы заполнить календарь бронирований - экономия достигает существенных значений по сравнению с базовой стоимостью. Горящие предложения обновляются ежедневно, доступна сортировка по городам и типу жилья.

  • Долгосрочные бронирования с недельными скидками

Арендодатели устанавливают автоматические скидки для бронирований от 7 ночей - система показывает процент экономии в карточке объекта. При выборе длительного периода проживания итоговая стоимость пересчитывается с учётом недельного тарифа, который ниже посуточного. Долгосрочные бронирования комбинируются с промокодами - купон применяется к уже сниженной цене.

Почему промокод Avito Путешествия не работает и что проверить

Если промокод не применяется при оформлении заказа, не спешите считать его недействительным. Код на скидку может не активироваться из-за условий конкретной акции, состава корзины или ограничений магазина. Перед оплатой проверьте несколько наиболее частых причин:

  1. Закончился срок действия промокода. У большинства кодов есть дата, до которой ими можно воспользоваться. После окончания акции промокод может перестать срабатывать, даже если его по-прежнему можно встретить в интернете.
  2. Не выполнена минимальная сумма заказа. Некоторые промокоды действуют только при покупке от определенной суммы. При этом стоимость доставки, сервисные сборы, бонусы или другие скидки могут не учитываться при расчете необходимого порога.
  3. В корзине есть товары-исключения. Купон может распространяться только на определенные категории, бренды или товары. Нередко промокоды не действуют на позиции, которые уже участвуют в распродаже или продаются по специальной цене.
  4. Скидка доступна только новым покупателям. Приветственный промокод или код на первый заказ не сработает, если с этого аккаунта уже совершались покупки или ранее использовалась аналогичная скидка.
  5. Промокод нельзя совместить с другой акцией. Магазин или сервис может запрещать одновременное применение нескольких купонов, бонусов, специальных цен или других предложений. В таком случае система обычно выбирает только один вариант скидки.
  6. Есть ограничения по способу оформления заказа. Некоторые промокоды работают только на сайте или, наоборот, в мобильном приложении. Условия также могут зависеть от региона, способа доставки или оплаты.
  7. Код уже использован или исчерпан лимит активаций. Одноразовый промокод обычно можно применить только один раз на аккаунт. У отдельных акций также бывает ограничено общее количество использований.
  8. Промокод введен с ошибкой или возник технический сбой. Проверьте символы в коде, удалите лишние пробелы и попробуйте ввести его повторно. Если все условия выполнены, а скидка не появилась, обновите корзину или повторите попытку позднее.

Статистика купонов Avito Путешествия на 13.09.2026

        
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