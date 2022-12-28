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Бургер Кинг давно перестал быть просто местом, куда заходят за бургером на бегу. С запуском программы лояльности King Club сеть превратила каждый визит в ресторан в маленькую игру с реальными призами — бесплатной едой, напитками и целыми комбо-наборами. Если вы хотите есть вкуснее, а платить меньше, эта программа заслуживает вашего внимания.

Отдельный инструмент экономии, который отлично дополняет King Club, — это промокоды. Актуальный промокод Бургер Кинг позволяет получить скидку на конкретный заказ или открыть доступ к специальному предложению — независимо от баланса корон. Особенно выгодно комбинировать оба инструмента: оплачивать заказ со скидкой по промокоду и одновременно копить короны за потраченную сумму, постепенно приближаясь к бесплатному блюду из каталога наград.

Что такое King Club и зачем он нужен

King Club — это официальная бонусная программа лояльности сети ресторанов Бургер Кинг, запущенная в России как замена предыдущей карточной системе. Её суть проста: вы совершаете покупки — получаете виртуальные баллы в виде «корон», а потом обмениваете накопленные короны на еду. Никаких физических карточек больше не нужно — всё работает через мобильное приложение и личный кабинет на сайте.

Программа рассчитана на тех, кто посещает Бургер Кинг регулярно. Даже самый скромный заказ постепенно приносит короны, которые складываются в ощутимый бонус. В отличие от многих программ лояльности, где баллы «сгорают» незаметно, King Club устроен так, что участник всегда видит свой прогресс и чётко понимает, сколько корон до следующего вознаграждения.

Переход с предыдущей системы был сделан в пользу участников: Бургер Кинг конвертировал старые баллы в новые короны по курсу один старый балл равен двум новым коронам. Это решение позволило сохранить лояльность аудитории и сделать запуск King Club максимально безболезненным для постоянных гостей.

Короны: как устроена валюта программы

Короны — это не просто абстрактные баллы, а полноценная внутренняя валюта программы со своими правилами начисления, сроками действия и обменным курсом. Понимание того, как они работают, позволяет выстроить стратегию и получать от King Club значительно больше, чем рядовой участник.

Механика начисления

Базовый принцип начисления корон в King Club максимально прозрачен: 1 корона за каждые 6 рублей, потраченных при оплате заказа в приложении, на кассе или в терминале самообслуживания. Это стандартный кешбэк за любую покупку — не нужно выбирать особые блюда или акционные позиции, короны начисляются за весь чек.

Важный нюанс: короны считаются только с той части суммы, которая оплачена реальными рублями. Если вы часть заказа оплатили баллами «Спасибо» от Сбербанка или другими бонусными программами, эта сумма в расчёт для начисления корон не войдёт. Поэтому, чтобы зарабатывать короны максимально эффективно, лучше оплачивать заказы деньгами, а уже накопленные короны тратить на получение бесплатных блюд.

Приветственные бонусы при регистрации

Бургер Кинг буквально раздаёт короны с первых секунд — ещё до того, как вы сделаете хоть один заказ. Новый участник King Club получает стартовый набор корон сразу при регистрации, и это один из самых приятных моментов вступления в программу.

Бургер Кинг начисляет бонусы за заполнение профиля: +25 корон за имя, +25 корон за подтверждённый телефон, +25 корон за дату рождения и +25 корон за подтверждённый email. Итого — 100 корон только за то, что вы аккуратно заполнили все поля анкеты.

После первого заказа в приложении на сумму от 349 рублей на счёт дополнительно зачисляются 300 корон. Таким образом, совокупный приветственный бонус составляет 400 корон — этого уже достаточно, чтобы получить чизбургер буквально за 1 рубль.

Срок жизни корон

Знать, когда сгорают короны — не менее важно, чем знать, как их зарабатывать. Короны в King Club не вечные, но и не сгорают молниеносно.

Стандартный срок действия корон, полученных за покупки, участие в челленджах и игре «Тряси телефон», составляет 9 месяцев с момента начисления. Это достаточно комфортный период — даже если вы бываете в Бургер Кинге нечасто, у вас есть время накопить нужную сумму.

Короны, начисляемые в рамках специальных акций или рекламных кампаний, могут иметь иной, сокращённый срок действия. Поэтому всегда стоит проверять условия конкретной акции прямо в приложении — там указаны сроки каждого начисления.

Как зарабатывать больше корон

Стандартный кешбэк — это лишь базовый уровень. King Club предлагает несколько способов ускорить накопление корон в разы, если знать, куда смотреть и когда действовать.

День рождения и особые периоды

Один из самых щедрых бонусов программы — повышенное начисление корон в день рождения. В течение периода, который начинается за три дня до дня рождения и заканчивается через три дня после, короны начисляются в утроённом размере. Это означает, что при заказе на 1000 рублей в «праздничное окно» вы получите не стандартные ~167 корон, а около 500 — почти трёхкратный прирост.

Для активации бонуса необходимо заранее заполнить дату рождения в разделе «Профиль» приложения. Это важно сделать заблаговременно — система не будет пересчитывать прошедшие заказы задним числом. Так что занесите дату рождения сразу при регистрации, чтобы не упустить свой ежегодный «королевский» бонус.

Программа «Приведи друга»

Реферальная механика King Club — один из самых простых способов получить сразу крупную партию корон без дополнительных затрат.

King Club включает механику реферального приглашения, которая выгодна обеим сторонам. Вы делитесь личным кодом приглашения из раздела «Профиль», друг регистрируется по этому коду и совершает первый заказ на сумму более 699 рублей — и оба получают по 400 корон.

Эта механика позволяет наращивать баланс корон без каких-либо дополнительных трат: чем активнее вы рекомендуете King Club своим знакомым, тем быстрее накапливаете бонусы. Короны за приглашения зачисляются в течение суток после того, как друг совершит покупку.

Игра «Тряси телефон»

После каждого заказа на сумму от 350 рублей в приложении становится доступна мини-игра, где можно выиграть дополнительные короны. Количество выигранных корон зависит от удачи — это случайная механика, похожая на лотерею. Такая функция добавляет игровой элемент в повседневное взаимодействие с приложением и делает его заметно интереснее.

Как потратить короны: каталог наград

Накопить короны — полдела; не менее важно знать, на что их выгоднее всего обменять. Накопленные короны обмениваются на конкретные позиции меню через специальный раздел «Короны» в приложении или в терминале самообслуживания. Ниже — стоимость некоторых популярных позиций в каталоге наград:

Блюдо / напиток Примерная стоимость в коронах Чизбургер 350 корон Картофель фри (маленький) 200–250 корон Кофе (маленький) 150–200 корон Комбо с Воппером 450 корон Доп. компонент в бургер 100 корон Комбо (3 позиции) 450–600 корон

Данные носят ориентировочный характер, поскольку каталог наград периодически обновляется.

Важный технический момент: по российскому законодательству, стоимость позиции в чеке не может быть равна нулю. Поэтому при оплате коронами каждое блюдо в чеке будет стоить символические 1 рубль. Фактически вы получаете любимую еду практически бесплатно — просто формально это не называется «подарком», а является товаром по минимальной цене.

Челленджи: задания с дополнительными коронами

Челленджи — это отдельная «игра внутри игры» в экосистеме King Club. Именно они превращают обычное посещение ресторана в квест с конкретными целями и наградами, делая программу лояльности по-настоящему вовлекающей.

Что такое челлендж в King Club

Челленджи — это периодически обновляемые игровые задания внутри приложения Бургер Кинга, за выполнение которых начисляются дополнительные короны. Они позволяют зарабатывать баллы значительно быстрее, чем при стандартном кешбэке, и делают каждый визит в ресторан частью более широкой «миссии». Принцип простой: принимаешь участие в челлендже, покупаешь нужные блюда — получаешь бонус.

Чтобы участвовать в челленджах, необходимо быть зарегистрированным участником King Club с подтверждённым номером телефона. Все задания собраны на отдельной странице в приложении — зайдите в раздел King Club и выберите актуальные челленджи.

Как работает система челленджей

Главная особенность челленджей — они обнуляются и перезапускаются каждый месяц, но внутри месяца один и тот же челлендж можно выполнять неограниченное количество раз. Это значит, что при желании можно повторять выгодное задание снова и снова, каждый раз получая новые короны — пока не истечёт месяц.

Челленджи могут пересекаться между собой: один и тот же заказ может одновременно засчитываться в прогрессе сразу нескольких активных заданий. Это делает систему особенно гибкой — грамотно выбрав заказ, участник может «закрывать» несколько челленджей параллельно и получать сразу несколько бонусов.

Типы и примеры заданий

В приложении встречаются самые разные форматы заданий — от простых разовых покупок до серийных испытаний с нарастающей сложностью. Вот типичные форматы, которые встречаются в приложении:

Накопительные — купите 3 позиции определённого типа (например, сырные продукты) за месяц, четвёртая достанется бесплатно

Разовые покупки — сделайте заказ с конкретным блюдом и получите бонус

Серийные — совершите несколько заказов подряд в течение заданного периода

Тематические — приурочены к сезонным акциям или запуску новинок меню

Комбинированные — включают несколько условий одновременно, но предлагают повышенное вознаграждение

Как создаются челленджи

За каждым заданием в приложении стоит настоящий творческий процесс — это не просто набор условий, а продуманный нарратив с персонажами и визуальным стилем.

Когда Бургер Кинг поставил задачу обновить систему заданий, команда провела масштабный мозговой штурм с участием 15 человек и сгенерировала более 50 идей, из которых было отобрано 16 лучших. Каждый челлендж получил собственный персонаж, слоган и визуальный стиль с отсылками к массовой культуре — фильмам, крылатым фразам и узнаваемым образам.

Для каждого задания настраивается цепочка персонализированных push-уведомлений с разными текстами в зависимости от шага пользователя: пригласить участвовать, напомнить о прогрессе, сообщить о том, что остался один шаг до финала, или поздравить с выполнением. В результате обновления системы число участников челленджей выросло почти вдвое — с 126 млн взаимодействий в 2021 году до 237 млн в 2022-м.

Как зарегистрироваться в King Club

Вступление в программу занимает несколько минут и не требует ничего, кроме смартфона. Весь процесс проходит внутри одного приложения — от скачивания до первого начисления корон.

Вот пошаговая инструкция:

Скачайте официальное приложение Бургер Кинга для Android или iOS Нажмите кнопку «Регистрация» и заполните форму: имя, номер телефона, email, дату рождения Подтвердите номер телефона с помощью SMS-кода Подтвердите email, перейдя по ссылке из письма Если у вас есть реферальный код друга — введите его при регистрации Перейдите в раздел King Club и убедитесь, что все приветственные короны начислены

После регистрации в нижнем меню приложения появится значок короны — через него можно в любой момент проверить баланс, просмотреть каталог наград и зайти в активные челленджи. При заказе в ресторане достаточно открыть приложение и показать QR-код на кассе — короны начислятся автоматически.

Советы по максимизации выгоды

King Club устроен так, что грамотный участник получает заметно больше бонусов, чем тот, кто использует программу «по умолчанию». Несколько осознанных привычек превращают обычный визит в ресторан в выгодную стратегию накопления.

Как получать больше за те же деньги

Несколько ключевых принципов помогут выжать из программы максимум:

Всегда авторизуйтесь перед заказом — короны начисляются только за заказы с активным QR-кодом; если забыть показать его кассиру, бонусы не придут

Оплачивайте рублями, тратьте коронами — это позволяет и копить короны, и использовать их для получения бесплатной еды

Планируйте крупные заказы на день рождения — утроенный кешбэк в семидневное «праздничное окно» даёт максимальную отдачу при больших суммах чека

Следите за новыми челленджами — в начале каждого месяца появляются свежие задания, и ранний старт позволяет успеть выполнить их несколько раз до сброса

Комбинируйте несколько челленджей в одном заказе — выбирайте блюда, которые одновременно попадают под условия сразу нескольких активных заданий

Если оценивать King Club объективно, это один из наиболее зрелых и продуманных инструментов удержания клиентов среди российских сетей быстрого питания — система, которая одновременно выгодна гостям и эффективна для бизнеса.

King Club — одна из наиболее продуманных программ лояльности среди российских сетей быстрого питания. Она сочетает прозрачную механику накопления, щедрые приветственные бонусы, живую систему челленджей и реальные вознаграждения едой. При этом программа продолжает развиваться: обновляются задания, появляются новые механики вроде мини-игр и партнёрских акций с банковскими приложениями.

Для тех, кто бывает в Бургер Кинге хотя бы раз в месяц, участие в King Club — очевидный выбор. Бесплатная еда за покупки, которые вы и так совершаете, не требует никаких специальных усилий, только установленного приложения и активного QR-кода при каждом заказе.