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Программа лояльности Gloria Jeans существует с 2015 года и за это время сменила несколько форматов. В 2024–2025 годах сеть обновила систему: появились уровни, увеличился кешбэк при достижении статуса, изменились правила начисления на определённые категории товаров. Эта статья разбирает текущие условия программы на 2026 год — как вступить, сколько начисляется и на что можно потратить.

Отдельного внимания заслуживают промокоды Gloria Jeans — они действуют независимо от уровня программы лояльности и позволяют получить дополнительную скидку при оформлении заказа на сайте или в приложении. Промокоды распространяются через email-рассылку, push-уведомления в приложении и социальные сети бренда. Важно учитывать, что промокод и бонусные баллы, как правило, нельзя применить одновременно: при активации промокода начисление кешбэка на эту покупку не происходит — система автоматически отдаёт приоритет скидке по коду.

Как устроена программа лояльности

Программа лояльности Gloria Jeans построена по уровневой системе. Чем больше покупок совершает клиент за год, тем выше его статус и тем больше бонусов начисляется за каждую следующую покупку.

Бонусы начисляются только за покупки в розничных магазинах сети и на официальном сайте gloria-jeans.ru. За покупки в магазинах партнёров или на маркетплейсах — Wildberries, Ozon — баллы не начисляются.

Уровень Сумма покупок за год Кешбэк Дополнительные условия Старт 0–5 000 ₽ 5% Без доп. привилегий Серебро 5 000–15 000 ₽ 7% День рождения + 500 баллов Золото 15 000–30 000 ₽ 10% Ранний доступ к распродажам Платина от 30 000 ₽ 12% Бесплатная доставка, персональные предложения

Уровень пересчитывается ежегодно — 1 января все накопления за предыдущий год обнуляются, и статус определяется заново по сумме покупок за текущий год. Если за год потрачено менее 5000 рублей, статус сбрасывается на базовый «Старт» с кешбэком 5%, даже если в прошлом году была Платина.

Есть исключение: уровень Платина фиксируется на следующий год, если сумма покупок составила от 30 000 рублей. Если во второй год подряд траты ниже 30 000 — статус понижается до соответствующего уровня.

Как вступить в программу

Зарегистрироваться в программе лояльности может любой покупатель старше 14 лет. Процедура бесплатная и занимает 2–3 минуты. Доступны три способа регистрации — в магазине, на сайте и через мобильное приложение.

После регистрации можно сразу совершать покупки с начислением бонусов. Первый уровень — «Старт» с кешбэком 5%. Для перехода на следующий уровень нужно накопить покупки на сумму от 5000 рублей в текущем календарном году.

Регистрация в магазине

При покупке на кассе попросите продавца оформить карту. На номер телефона придёт SMS с кодом подтверждения, после чего карта привяжется к номеру. Физическая пластиковая карта не выдаётся — все данные хранятся в системе, для начисления бонусов достаточно назвать номер телефона на кассе.

Регистрация на сайте

В личном кабинете на gloria-jeans.ru заполните форму регистрации: номер телефона, email, имя и дата рождения. После подтверждения номера через SMS карта активируется и становится доступна в мобильном приложении.

Регистрация через приложение

Скачайте приложение Gloria Jeans из App Store или Google Play и пройдите регистрацию по номеру телефона. В приложении отображается текущий баланс бонусов, история покупок, уровень и персональные предложения.

Как начисляются бонусы

Бонусы начисляются в процентах от суммы покупки, и этот процент зависит от вашего уровня программы. Важно понимать правила расчёта, чтобы не ошибиться в ожиданиях — не каждая покупка приносит бонусы в полном объёме.

Бонусы начисляются в течение 24 часов после покупки. В редких случаях, при техническом сбое, зачисление может занять до 5 рабочих дней. Если через 5 дней баллы не пришли, нужно обратиться в службу поддержки с чеком — бонусы доначислят вручную.

Правила начисления

Бонусы начисляются только за полную стоимость товара без учёта скидок и промокодов. Если товар куплен со скидкой 40%, бонусы начисляются на сумму после применения скидки.

Бонусы не начисляются на подарочные карты, услуги (примерка, упаковка) и товары из категории «акция», если акция предусматривает дополнительную скидку в обмен на отказ от бонусов.

За покупку в день рождения начисляется двойной кешбэк в течение 3 дней до и 3 дней после даты рождения — по повышенной ставке вашего уровня, умноженной на 2.

Пример расчёта

Покупатель с уровнем «Серебро» (7%) покупает джинсы за 3000 рублей. В обычный день начисляется 210 баллов, в день рождения — 420 баллов. Если на джинсы действует скидка 20%, бонусы начисляются на сумму 2400 рублей: 168 баллов в обычный день и 336 — в день рождения.

Как тратить бонусы

Списать бонусы можно при оплате покупок в розничных магазинах и на сайте. Один бонус равен одному рублю. Ограничение: одним чеком можно оплатить бонусами не более 30% от суммы покупки.

Важно учитывать, что с суммы, оплаченной бонусами, кешбэк не начисляется. То есть использовать баллы и одновременно получать их за ту же часть чека не получится.

Списание в магазине

Назовите номер телефона на кассе до оплаты и скажите, что хотите списать баллы. Кассир проверит баланс и применит списание в пределах 30% от чека.

Списание на сайте

Добавьте товары в корзину, на этапе оформления заказа выберите «Оплатить бонусами» и укажите количество баллов для списания. Система автоматически ограничит списание 30% от суммы заказа.

На что нельзя потратить бонусы

Подарочные карты Gloria Jeans

Услуги в магазине

Товары, участвующие в акциях, где условием является отказ от бонусной программы

Срок действия бонусов

Бонусы действуют 365 дней с момента последней покупки. Если в течение года не было ни одной транзакции, весь накопленный баланс сгорает без возможности восстановления.

Подарочные карты и акции

Подарочные карты Gloria Jeans бывают двух типов: электронные и пластиковые — обе на сумму от 500 до 15 000 рублей. Электронную карту можно купить на сайте и отправить получателю по SMS или email, пластиковая продаётся в магазинах.

Сеть регулярно проводит акции с повышенным кешбэком — 10–15% на отдельные категории: джинсы, верхнюю одежду, бельё. В такие периоды выгоднее покупать именно эти категории, так как кешбэк начисляется поверх стандартного процента вашего уровня.

Правила подарочных карт

Срок действия карты — 1 год с даты покупки

Остаток на карте не сгорает, если он меньше 500 рублей — можно добавить деньги до покупки

Подарочной картой нельзя оплатить бонусы, и наоборот — бонусами нельзя купить подарочную карту

Остаток на карте не индексируется при изменении цен

Совмещение акций

Программа лояльности не суммируется с большинством акций сети. Если на товар действует скидка по промокоду или акции «1+1=3», бонусы на эту покупку, как правило, не начисляются. Условия конкретной акции указываются в описании.

Мобильное приложение и личный кабинет

Мобильное приложение Gloria Jeans доступно в App Store и Google Play. Оно привязывается к номеру телефона — при смене номера нужно обратиться в поддержку и подтвердить оба номера. Перенос истории покупок и бонусов при этом возможен.

В личном кабинете на сайте функционал уже: доступны только баланс, история покупок и смена личных данных. Все персональные предложения приходят в приложение или по SMS.

Функции приложения

Просмотр баланса бонусов и истории начислений

Текущий уровень программы и прогресс до следующего уровня

Персональные предложения и промокоды, доступные только в приложении

Сканирование штрихкода товара в магазине для проверки цены

Электронная карта лояльности, заменяющая пластик

История заказов с сайта

Частые проблемы и их решение

Большинство проблем с программой лояльности решаются через службу поддержки или в магазине при наличии чека. Знание типичных ситуаций помогает быстрее получить нужный результат и не потерять баллы.

Главное правило: при любой нестандартной ситуации обращайтесь в поддержку как можно скорее — многие проблемы имеют срок обращения 3–5 дней после покупки.

Не начислились бонусы

Самая частая причина — покупка совершена без номера телефона на кассе. Если чек уже пробит, добавить бонусы задним числом нельзя. Единственный вариант — обратиться в поддержку с чеком в течение 3 дней после покупки. Решение принимается индивидуально.

Сгорели бонусы

Если в течение 365 дней не было покупок, баллы сгорают и восстановлению не подлежат. Исключение — технический сбой на стороне системы, который нужно доказать через поддержку.

Не приходит SMS при регистрации

Возможные причины: номер заблокирован оператором для коротких номеров, временный сбой у оператора или неправильно введён номер. Рекомендуется проверить номер, подождать 10–15 минут и попробовать снова. Если не помогает — зарегистрироваться в магазине через кассира.

Уровень не повышается после покупки

Уровень пересчитывается с задержкой до 24 часов после начисления баллов. Если через сутки уровень не изменился — возможно, сумма покупок ещё не достигла порога следующего уровня. Проверить можно в приложении в разделе «Мой уровень», где отображается текущая сумма покупок за год.

Программа лояльности Gloria Jeans выгодна тем, кто покупает в этой сети регулярно. При годовом бюджете от 5000 рублей кешбэк 7% уже даёт ощутимую экономию. На уровне Платина (30 000 рублей в год) кешбэк 12% — это 3600 рублей баллами, которые можно потратить на следующую покупку.

Главные правила, которые стоит запомнить:

Всегда называйте номер телефона на кассе — иначе бонусы не начисляются

Учитывайте лимит списания в 30% от чека — чистыми бонусами полностью оплатить покупку не получится

Следите за сроком действия баллов — 365 дней без покупок, и весь баланс сгорает

Покупайте в день рождения и в период акций с повышенным кешбэком — это самые выгодные моменты для начисления

При соблюдении этих правил программа лояльности превращается в инструмент регулярной экономии, а не в «ещё одну карту в кошельке», о которой забывают через месяц после регистрации.