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В 2026 году в Лемана ПРО действует акция «Привилегии для новосёлов». Участники могут получить скидку 10% на шесть направлений для ремонта и обустройства жилья: кухню, ванную комнату, системы хранения, межкомнатные двери, напольные покрытия и декоративную отделку стен. Максимальная суммарная экономия по всем направлениям составляет 85 000 рублей.

Для участия недвижимость должна подходить под условия программы, а документы на неё — подтверждать возникновение права не ранее чем за 36 месяцев до регистрации в акции. Также понадобится действующая «Ключ-карта для дома». Регистрация проходит в торговом центре Лемана ПРО.

Размер скидки и лимиты по категориям

Скидка новосёлам не распространяется на всю корзину. Промокоды предоставляются на определённые проекты, для каждого из которых установлены минимальная стоимость покупки и максимальная сумма экономии.

Направление Минимальная стоимость проекта Скидка Максимальная экономия Кухня от 150 000 ₽ 10% до 40 000 ₽ Ванная комната от 70 000 ₽ 10% до 20 000 ₽ суммарно Система хранения от 50 000 ₽ 10% до 10 000 ₽ Межкомнатные двери от 35 000 ₽ 10% до 5 000 ₽ Напольные покрытия от 35 000 ₽ 10% до 5 000 ₽ Декоративная отделка стен от 20 000 ₽ 10% до 5 000 ₽

Для ванной комнаты предусмотрены два промокода. Каждый даёт скидку 10% на проект стоимостью от 70 000 рублей, но не более 10 000 рублей. Поэтому максимальная экономия по этому направлению составляет 20 000 рублей. По остальным направлениям предоставляется по одному промокоду в рамках акции.

Например, если кухня стоит 200 000 рублей, скидка составит 20 000 рублей. При стоимости кухни 500 000 рублей обычные 10% равнялись бы 50 000 рублей, но из-за установленного лимита фактическая экономия составит максимум 40 000 рублей.

Кто может получить скидку

Участвовать в акции могут дееспособные физические лица старше 18 лет, которые соответствуют условиям программы. Юридические лица и индивидуальные предприниматели к участию не допускаются.

Программа распространяется не только на квартиры в новостройках. В действующих правилах перечислены:

жильё в новостройках;

недвижимость, приобретённая на вторичном рынке;

индивидуальные жилые строения;

жилые помещения;

комнаты в коммунальных квартирах;

новое жильё, полученное в рамках программы реновации.

Для участия нужно состоять в программе лояльности Лемана ПРО и иметь действующую «Ключ-карту для дома» либо бесплатно оформить её.

Новостройка

Покупатели жилья в новостройках могут участвовать в программе при соблюдении остальных условий. В числе документов, которыми можно подтвердить право на участие, правила прямо указывают договор участия в долевом строительстве.

При этом имеет значение установленный срок: документы на объект должны подтверждать возникновение права не ранее чем за 36 месяцев до регистрации в акции.

Вторичное жильё

Скидка новосёлам в Лемана ПРО доступна и владельцам жилья, приобретённого на вторичном рынке.

То, что в квартире ранее жил другой собственник, само по себе не исключает участие. Главное — чтобы нынешний владелец соответствовал требованиям программы и мог подтвердить приобретение недвижимости в установленный срок.

Частный дом, ИЖС и комнаты

В правилах отдельно указаны индивидуальные жилые строения, поэтому программа не ограничивается квартирами в многоквартирных домах.

Также участвовать могут владельцы комнат в коммунальных квартирах и нового жилья, полученного по программе реновации.

Сколько времени действует статус новосёла

Для участия документы должны подтверждать возникновение права на недвижимость не ранее чем за 36 месяцев до момента регистрации в акции. На практике это означает, что программа рассчитана на тех, кто приобрёл подходящее жильё в течение последних трёх лет.

Этот срок не нужно путать со сроком самой акции. Программа «Привилегии для новосёлов» в текущей редакции действует с 1 апреля по 31 декабря 2026 года.

Например, если квартира была приобретена два года назад, по сроку она может подходить. Но зарегистрироваться и воспользоваться привилегиями необходимо в период действия акции и с учётом актуальных на этот момент правил.

Сколько объектов можно зарегистрировать

Один участник может получать промокоды не более чем по трём объектам недвижимости. Для четвёртого и последующих объектов организатор вправе отказать в участии.

Кроме того, документы в отношении одного объекта недвижимости по одному адресу можно использовать для регистрации в акции только один раз.

Какие документы нужны для участия

Для регистрации необходимо лично предоставить в Лемана ПРО оригинал документа, удостоверяющего личность, и документ, подтверждающий право на подходящий объект недвижимости.

В правилах среди допустимых документов на жильё указаны:

правоустанавливающий документ;

договор участия в долевом строительстве;

выписка из ЕГРН, соответствующая требованиям акции;

договор мены и акт приёма-передачи квартиры.

В качестве документа, удостоверяющего личность, чаще всего используется паспорт гражданина РФ, но правила предусматривают и другие предусмотренные законодательством документы.

Данные владельца в документе, удостоверяющем личность, и документах на недвижимость должны совпадать. Исключение предусмотрено для законного представителя собственника — в этом случае потребуются документы, подтверждающие полномочия.

Как получить скидку новосёлам в Лемана ПРО

Участие оформляется не через обычную онлайн-форму, а в торговом центре Лемана ПРО. Процесс можно разделить на несколько шагов.

Шаг 1. Проверьте срок приобретения жилья

Убедитесь, что документы на объект соответствуют требованию о 36 месяцах до даты регистрации.

Также проверьте, относится ли ваша недвижимость к объектам, перечисленным в условиях программы.

Шаг 2. Оформите «Ключ-карту для дома»

Для участия необходимо состоять в программе лояльности «Ключ-карта для дома». Если действующей карты нет, её можно оформить бесплатно.

При посещении торгового центра участник должен предъявлять действующую Ключ-карту сотруднику сервиса или специалисту по проектным продажам.

Шаг 3. Подготовьте документы

Возьмите оригинал документа, удостоверяющего личность, и подходящий документ на недвижимость.

Если ситуация нестандартная — например, вы действуете как законный представитель собственника, — дополнительно потребуются документы, подтверждающие полномочия.

Шаг 4. Зарегистрируйтесь в торговом центре

Регистрация проводится в рабочие часы торгового центра Лемана ПРО. Для этого нужно обратиться в Центр обслуживания клиентов либо к специалисту продаж проектов.

Сотрудник проверит документы и зарегистрирует участника при соответствии условиям программы. Организатор также оставляет за собой право провести юридическую проверку предоставленных документов.

Шаг 5. Сформируйте проект

Промокод применяется не к произвольному набору товаров, а к товарам, входящим в соответствующий проект.

Для получения скидки стоимость проекта должна достигать установленного порога. Например, для кухни это 150 000 рублей, для системы хранения — 50 000 рублей, для межкомнатных дверей и напольных покрытий — 35 000 рублей.

Шаг 6. Используйте промокод

После выполнения условий участник получает промокод на соответствующее направление.

Чтобы воспользоваться им, необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов торгового центра Лемана ПРО. Применение промокода осуществляется по правилам акции и общим правилам использования промокодов компании.

Можно ли получить скидку онлайн

Полностью оформить участие и воспользоваться скидкой онлайн по действующим условиям нельзя.

Регистрация проводится в торговом центре Лемана ПРО — в Центре обслуживания клиентов или через специалиста продаж проектов. Сами привилегии по этой акции также предоставляются в торговых центрах, а для использования промокода участнику необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов.

При этом часть подготовки можно сделать заранее: оформить «Ключ-карту для дома», подобрать товары и рассчитать примерную стоимость ремонта.

На какие товары действует скидка

Скидка предоставляется только на товары, которые входят в соответствующий проект.

Для каждого направления в правилах предусмотрены свои товарные категории. Например, в проект декоративной отделки стен могут входить краски для внутренних работ, обои и декоративные панели.

Проект напольных покрытий включает определённые виды ламината, ПВХ-плитки и плитки. Для кухни, ванной комнаты, систем хранения и межкомнатных дверей также установлены свои категории товаров.

Поэтому надпись «скидка 10% новосёлам» не означает автоматическое снижение цены на любую покупку в Лемана ПРО. Состав проекта лучше уточнить у специалиста до оформления крупного заказа.

На что акция не распространяется

Промокоды не действуют на товары партнёров маркетплейса, отмеченные в каталоге Лемана ПРО ярлыком «Только онлайн-заказ», а также на услуги.

Акция также не применяется к продуктам «Кредит без переплат» и «Кредит на большие цели».

Кроме того, скидка для новосёлов не суммируется с другими акциями Лемана ПРО и иными скидками. Исключение предусмотрено для накопления баллов по программе лояльности «Ключ-карта для дома».

Если часть покупки не подходит под программу, для неё можно отдельно проверить другие действующие предложения магазина.

«Ключ-карта» и «Карта новосёла» — в чём разница

Эти названия относятся к двум разным программам.

«Ключ-карта для дома» — программа лояльности Лемана ПРО. Действующая Ключ-карта необходима для участия в акции «Привилегии для новосёлов» со скидкой 10%.

«Карта новосёла» — отдельная дебетовая карта Газпромбанка. Она запущена совместно с Лемана ПРО для покупателей квартир в новостройках у застройщиков, участвующих в партнёрской программе. На карту партнёр может единовременно перечислить средства на ремонт — до 500 000 рублей.

То есть банковская «Карта новосёла» и скидка 10% — не одно и то же. У программ разные условия и порядок получения.

Примеры расчёта скидки

Размер экономии зависит от стоимости проекта и максимального лимита для конкретного направления.

Кухня

При стоимости кухни 200 000 рублей скидка 10% составит 20 000 рублей.

Если проект стоит 500 000 рублей, 10% равны 50 000 рублей, но максимальная скидка на кухню ограничена 40 000 рублей. Поэтому фактическая экономия составит 40 000 рублей.

Напольные покрытия

Если подходящий проект стоит 30 000 рублей, скидка не применяется, поскольку минимальная стоимость для этого направления составляет 35 000 рублей.

При стоимости проекта 35 000 рублей скидка составит 3 500 рублей.

При стоимости 50 000 рублей экономия достигнет максимальных для этого направления 5 000 рублей.

Ванная комната

Минимальная стоимость проекта ванной комнаты составляет 70 000 рублей.

По акции предусмотрены два промокода со скидкой 10%, при этом максимальная выгода по каждому ограничена 10 000 рублей. Поэтому суммарно на проектах ванной комнаты можно получить до 20 000 рублей скидки.

Как получить максимальные 85 000 рублей

Максимальная сумма не предоставляется одним промокодом. Она складывается из предельной экономии по всем направлениям программы:

кухня — до 40 000 ₽;

ванная комната — до 20 000 ₽;

система хранения — до 10 000 ₽;

межкомнатные двери — до 5 000 ₽;

напольные покрытия — до 5 000 ₽;

декоративная отделка стен — до 5 000 ₽.

В сумме получается 85 000 рублей.

Чтобы получить такую экономию, необходимо выполнить условия по нескольким проектам и достичь минимальной стоимости каждого из них. Поэтому максимальная сумма наиболее актуальна при комплексном ремонте и обустройстве жилья.

Можно ли совместить скидку с другими промокодами

По действующим правилам акция «Привилегии для новосёлов» не суммируется с другими акциями Лемана ПРО и иными скидками.

В Лемана ПРО также могут действовать отдельные промокоды на товары, категории или специальные предложения. Их условия зависят от конкретной акции: может отличаться срок действия, минимальная сумма заказа, перечень участвующих товаров и максимальная скидка. При этом промокоды Лемана ПРО не следует автоматически складывать со скидкой для новосёлов — по правилам программы «Привилегии для новосёлов» другие скидки и акции обычно не суммируются с ней. Если покупка не подходит под программу новосёлов, стоит отдельно проверить, доступен ли для неё другой действующий промокод.

Исключение — накопление баллов по «Ключ-карте для дома».

Что проверить перед поездкой в Лемана ПРО

Перед регистрацией проверьте:

прошло ли с момента приобретения недвижимости не более 36 месяцев;

относится ли объект к типам жилья, участвующим в программе;

подготовлены ли оригиналы необходимых документов;

есть ли действующая «Ключ-карта для дома»;

относится ли планируемая покупка к одному из шести направлений акции;

достигает ли стоимость проекта минимального порога.

Если вы уже использовали программу для других объектов, учитывайте ограничение: один участник может получать промокоды максимум по трём объектам недвижимости.

Перед оплатой также стоит уточнить у специалиста состав проекта и размер фактической скидки. Для дорогих заказов это особенно важно, поскольку у каждого направления установлен свой максимальный лимит экономии.

Например, кухня стоимостью 500 000 рублей не даст скидку 50 000 рублей: предел по этому направлению составляет 40 000 рублей.

Условия акции могут изменяться, поэтому перед крупной покупкой стоит сверить их с актуальной редакцией официальных правил Лемана ПРО.