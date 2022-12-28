Карта Ашан открывает доступ к одной из самых щедрых программ лояльности среди российских розничных сетей. Кешбэк до 70%, оплата баллами, скидки для пенсионеров и персональные предложения - всё это доступно бесплатно каждому покупателю. В этом материале разбираем, как устроена программа, как получить карту и как выжать из неё максимум.

А промокоды Ашан дают дополнительную скидку поверх основных акций. Их можно найти в приложении «Мой Ашан» или на сайте, ввести при онлайн-заказе - и при этом баллы по карте начислятся как обычно.

Что такое карта Ашан и зачем она нужна

Карта Ашан - это инструмент программы лояльности сети гипермаркетов, которая позволяет возвращать часть потраченных денег в виде баллов. Один балл равен одному рублю, и тратить их можно прямо на кассе. Программа рассчитана на обычных покупателей, которые приходят в Ашан регулярно: чем чаще и больше покупаешь, тем выгоднее становится каждая следующая покупка.

Карта привязана к личному профилю, в котором хранится история покупок, накопленные баллы и персональные предложения. Это значит, что Ашан видит ваши предпочтения и формирует индивидуальные акции именно под ваши покупки. Для семей с детьми, пенсионеров и активных покупателей карта окупается уже в первый месяц использования - особенно если знать, какие категории товаров дают максимальный кешбэк.

Как работает программа лояльности

Принцип простой: вы предъявляете карту на кассе при каждой покупке, и на неё автоматически начисляются баллы. Процент начисления зависит от типа товара, текущих акций и вашего статуса в программе. Базовый кешбэк составляет от 5 до 20%, а на отдельные товары с суперкешбэком можно вернуть до 70% от потраченной суммы.

Накопленные баллы не пропадают бесследно - у них есть срок жизни, но при регулярных покупках вы их тратите быстрее, чем они сгорают. Система устроена так, что чем активнее вы участвуете в программе, тем больше персональных предложений получаете. Ашан анализирует корзину каждого покупателя и предлагает повышенный кешбэк именно на те товары, которые человек покупает чаще всего.

Чем виртуальная карта отличается от пластиковой

Виртуальная и пластиковая карты дают одинаковые возможности в рамках программы лояльности - разница только в форме носителя. Виртуальная карта существует в приложении «Мой Ашан» или в личном кабинете на сайте, она бесплатная и оформляется за несколько минут без похода в магазин. Пластиковую карту можно купить на кассе за 25 рублей.

На практике виртуальная карта удобнее: она всегда под рукой в смартфоне, не теряется и не занимает место в кошельке. Пластиковая нужна тем, кто по какой-то причине не пользуется смартфоном или предпочитает физический носитель. Функционально обе карты идентичны: одинаковый кешбэк, одинаковые акции, одинаковая возможность оплачивать баллами.

Как получить карту Ашан

Получить карту Ашан можно несколькими способами - через сайт, мобильное приложение, на кассе в магазине или по телефону. Большинству покупателей проще и быстрее оформить виртуальную карту онлайн: это занимает не больше пяти минут и не требует никаких документов, кроме номера телефона.

Оформление виртуальной карты через сайт

Зайдите на auchan.ru и перейдите в раздел регистрации. Для создания виртуальной карты нужно указать имя, номер телефона и адрес электронной почты. После заполнения формы на телефон придёт СМС с кодом подтверждения - вводите его, и карта сразу становится активной.

После регистрации в личном кабинете появится номер карты и её штрихкод. Можно сохранить штрихкод на телефоне в виде скриншота или добавить карту в приложение «Мой Ашан». При следующем визите в магазин просто покажите кассиру штрихкод с экрана телефона - баллы начислятся автоматически.

Оформление через мобильное приложение Мой Ашан

Приложение «Мой Ашан» доступно в App Store и Google Play. После установки нужно выбрать «Создать карту», ввести номер телефона и подтвердить его кодом из СМС. Далее заполняете профиль: имя, дату рождения (она нужна для начисления бонусов ко дню рождения) и при желании адрес электронной почты.

После создания карты она сразу отображается в приложении в виде штрихкода. Приложение удобно тем, что в нём сразу видно баланс баллов, персональные предложения и историю всех покупок. Карта привязана к аккаунту, поэтому если сменить телефон, достаточно войти в приложение под своим номером - все накопленные баллы останутся на месте.

Получение пластиковой карты в магазине

Пластиковую карту продают на кассах во всех магазинах сети за 25 рублей. После покупки карту нужно обязательно зарегистрировать - без регистрации баллы начисляться не будут. Сделать это можно сразу в пункте обслуживания клиентов, который есть в каждом гипермаркете.

Пенсионерам карту в магазине выдают бесплатно, при условии предъявления пенсионного удостоверения. Сотрудник пункта обслуживания поможет не только оформить карту, но и сразу настроить льготный статус, если покупатель относится к социальным категориям. Это удобно для тех, кто не хочет разбираться с сайтом или приложением самостоятельно.

Регистрация по телефону и через чат-бот

Если оформлять карту онлайн неудобно, можно позвонить на горячую линию Ашан по номеру 8-800-700-58-00 (звонок бесплатный по всей России). Оператор поможет зарегистрировать карту устно - нужно будет продиктовать номер телефона, имя и дату рождения. Ещё один вариант - чат-бот «Ашан подскажет» в Telegram, который ведёт через регистрацию пошагово в режиме переписки. Оба способа занимают около 5-10 минут.

Как зарегистрировать карту Ашан

Если карта уже получена, её нужно зарегистрировать, чтобы баллы начали начисляться. Регистрация привязывает карту к вашему личному профилю, без этого шага карта работает как обычный пластик без каких-либо преимуществ. Процесс занимает несколько минут и доступен через четыре разных канала.

Пошаговая регистрация на сайте auchan.ru

Перейдите на auchan.ru и нажмите «Войти» в правом верхнем углу. Если аккаунта ещё нет, выберите «Создать аккаунт» и заполните форму: номер телефона, имя, дата рождения и электронная почта. Подтвердите номер телефона через СМС - после этого аккаунт будет создан.

В личном кабинете перейдите в раздел «Моя карта» и введите номер пластиковой карты, если она у вас есть. Если карты ещё нет, прямо здесь можно сгенерировать виртуальную. После привязки карты к профилю все будущие покупки начнут автоматически обрабатываться системой и начислять баллы.

Дополнительно в личном кабинете стоит заполнить профиль полностью: указать пол, состав семьи и предпочтения. Чем больше информации, тем точнее персональные предложения, которые формирует система. Некоторые персональные акции активируются только после заполнения профиля на 100%.

Регистрация в приложении Мой Ашан

В приложении регистрация и создание карты совмещены в один процесс. После установки нажмите «Зарегистрироваться», введите номер телефона и подтвердите его кодом. Приложение попросит заполнить имя и дату рождения - это минимальный набор данных для старта.

Если у вас уже есть пластиковая карта, в разделе «Профиль» можно привязать её к аккаунту - введите номер карты вручную или отсканируйте штрихкод с помощью камеры телефона. После привязки в приложении появится единый штрихкод, который объединяет и пластиковую, и виртуальную карту в одном профиле.

Регистрация в пункте обслуживания клиентов

В каждом гипермаркете Ашан есть стойка обслуживания покупателей. Там помогут зарегистрировать карту, восстановить доступ к аккаунту, подтвердить льготный статус и решить любые вопросы по программе лояльности. Для регистрации нужно предъявить паспорт или любой другой документ, подтверждающий личность, и сообщить номер телефона. Сотрудник сам внесёт все данные в систему.

Система начисления баллов и кешбэк

Система кешбэка в Ашан устроена многоуровнево: базовый процент, акционные надбавки, суперкешбэк на избранные товары и персональные предложения. Понять, сколько баллов вернётся с конкретной покупки, можно заранее - нужно лишь разобраться в типах начислений и знать, на какие категории смотреть в первую очередь.

Стандартный кешбэк до 20% за покупки

Базовый кешбэк начисляется на большинство товаров в магазине. Процент варьируется в зависимости от категории: на одни товары возвращается 5%, на другие - 10% или 20%. Информация о размере кешбэка указана прямо на ценнике товара рядом с ценой, поэтому сюрпризов не будет - всё видно до того, как положить товар в корзину.

Баллы начисляются в течение нескольких дней после покупки и отображаются в личном кабинете или приложении. Важно помнить, что кешбэк начисляется только при предъявлении карты на кассе - если забыл показать карту, баллы не вернут задним числом. Поэтому удобнее держать карту в приложении, чтобы она всегда была под рукой.

Суперкешбэк до 70%: как получить максимальную выгоду

Суперкешбэк - это повышенный процент возврата баллов на отдельные товары, который обозначен специальным ценником в зале. Размер суперкешбэка может достигать 70% от стоимости товара. Чаще всего такие предложения действуют на продукты питания, бытовую химию и товары под собственными марками Ашан.

Список товаров с суперкешбэком меняется еженедельно. Актуальные позиции всегда можно посмотреть в приложении «Мой Ашан» в разделе акций или прямо в зале по специальным ценникам. Чтобы максимально использовать суперкешбэк, стоит планировать крупные покупки на те недели, когда нужные товары попадают в акцию. Регулярные покупатели сообщают, что при грамотном подходе суперкешбэк позволяет накапливать баллы в несколько раз быстрее базового режима.

Кешбэк 5% за товары с фирменной птичкой Ашан

На все товары под собственной торговой маркой Ашан, обозначенные фирменной птичкой, всегда действует фиксированный кешбэк 5%. Это стабильный и предсказуемый процент, который не зависит от акций и всегда работает при наличии карты. Под собственной маркой Ашан выпускает продукты питания, бытовую химию, товары для дома и ряд других категорий.

Товары с птичкой, как правило, дешевле аналогов от известных брендов, и при этом ещё дают кешбэк. Это делает их особенно выгодными для покупателей, которые следят за бюджетом. Если ваша корзина регулярно содержит товары Ашан под собственной маркой, накопление баллов идёт стабильно даже без активного участия в акциях.

Персональные предложения и акционный кешбэк

Персональные предложения - это индивидуальные акции, которые Ашан формирует на основе вашей истории покупок. Если вы регулярно берёте определённые товары, система предложит повышенный кешбэк именно на них. Такие офферы появляются в приложении и действуют ограниченное время - обычно от нескольких дней до двух недель.

Чтобы активировать персональное предложение, нужно зайти в приложение и нажать «Активировать» рядом с нужной акцией. Без активации баллы по персональному предложению не начислятся, даже если вы купили именно тот товар. Это важный момент, который многие упускают. Заходите в приложение хотя бы раз в неделю и проверяйте раздел персональных предложений - там регулярно появляются выгодные условия.

Как использовать накопленные баллы

Накопленные баллы можно тратить тремя способами: оплачивать ими покупки прямо на кассе, переводить другим держателям карт Ашан или направлять на благотворительность. Один балл равен одному рублю, и это честный курс без скрытых условий.

Оплата баллами до 99% от суммы покупки

На кассе можно оплатить баллами до 99% от суммы чека - то есть фактически получить товары почти бесплатно, если баллов достаточно. Чтобы воспользоваться баллами, скажите кассиру, что хотите оплатить часть покупки баллами, или выберите этот вариант на экране кассового терминала самообслуживания.

Система спросит, сколько баллов вы хотите потратить. Можно списать любое количество кратно 1 баллу - не обязательно тратить всё сразу. Это удобно: можно постепенно накапливать баллы на крупную покупку и в нужный момент закрыть ею большую часть чека. Ограничение в 99% (а не 100%) связано с техническими особенностями системы - минимум 1% нужно оплатить деньгами.

Перевод баллов близким и на благотворительность

Накопленными баллами можно поделиться с другими держателями карты Ашан - например, перевести часть баллов родственнику, чтобы он использовал их при своей покупке. Перевод доступен через приложение «Мой Ашан» в разделе управления баллами. Для этого нужно знать номер карты получателя.

Кроме этого, баллы можно направить на благотворительность - Ашан периодически запускает партнёрские программы с фондами, куда можно перечислить накопления. Это особенно актуально для покупателей, которые накопили много баллов и не успевают их тратить. Перевод на благотворительность оформляется в приложении или на сайте в разделе «Мои баллы».

Срок действия баллов и условия списания

Баллы не бессрочны - у них есть срок действия. Конкретные условия прописаны в правилах программы лояльности на сайте auchan.ru, и их стоит прочитать один раз, чтобы не попасть в ситуацию, когда накопленные баллы сгорели. Как правило, баллы действуют несколько месяцев с момента начисления.

Следить за сроком можно в приложении или в личном кабинете: там видно не только общий баланс, но и когда истекает каждая партия баллов. При регулярных покупках проблем со сгоранием обычно не возникает - новые баллы начисляются быстрее, чем сгорают старые. Но если вы долго не ходили в Ашан, перед следующим визитом проверьте баланс.

Льготная карта Ашан для пенсионеров и социальных категорий

Для пенсионеров и ряда других социальных категорий в программе лояльности Ашан предусмотрен специальный статус карты. Он даёт дополнительный кешбэк в утренние часы и ряд других преимуществ. Чтобы воспользоваться льготными условиями, нужно один раз подтвердить свой статус через один из доступных каналов.

Кто может получить социальный статус карты

Социальный статус карты доступен пенсионерам по возрасту, а также другим льготным категориям граждан. Точный перечень категорий прописан в правилах программы на сайте Ашан - перед подачей заявки стоит уточнить актуальный список. Подтверждение льготы требует предоставления документа: для пенсионеров это пенсионное удостоверение или справка из ПФР.

Оформить социальный статус можно в любом магазине Ашан в пункте обслуживания клиентов, а также дистанционно через приложение или сайт, прикрепив скан документа. После одобрения заявки статус присваивается автоматически и действует без ежегодного продления - повторно подтверждать его не нужно.

Повышенный кешбэк 7% в утренние часы

Основная привилегия социального статуса - кешбэк 7% на все покупки по будням с 07:00 до 12:00. В это время пенсионеры и другие льготные покупатели получают повышенный возврат баллов со всей корзины, включая товары без стандартного кешбэка. Это ощутимая прибавка, если делать основные закупки именно в утренние часы.

7% работают как надбавка к базовому кешбэку: если товар и так даёт кешбэк, в утреннее время добавляются ещё 7%. Таким образом, на товары с птичкой Ашан (базовый кешбэк 5%) в утренние часы суммарный возврат составит 12%. Это делает утренние покупки в Ашан одним из самых выгодных вариантов для пенсионеров среди всех розничных сетей.

Как подтвердить льготу: пошаговая инструкция

Первый способ - прийти в пункт обслуживания клиентов ближайшего Ашана с документом, подтверждающим льготный статус. Сотрудник внесёт данные в систему и активирует социальный статус карты на месте. Обычно это занимает не более 15 минут.

Второй способ - через приложение «Мой Ашан». Зайдите в раздел «Профиль», найдите «Статус карты» и выберите «Подтвердить льготу». Нужно загрузить фото документа прямо через приложение. Заявка обрабатывается в течение нескольких рабочих дней. До подтверждения льготный кешбэк не действует, поэтому лучше не откладывать это на потом.

Бонусы на День рождения и специальные акции

Программа лояльности Ашан поощряет покупателей не только за покупки, но и в особые даты. Именинникам начисляются дополнительные баллы в период вокруг дня рождения - конкретные условия зависят от текущих правил программы, которые Ашан обновляет периодически. Чтобы бонус пришёл, дата рождения должна быть указана в профиле корректно.

Помимо дня рождения, Ашан регулярно проводит акции для держателей карт: праздничные начисления к Новому году, 8 Марта, 23 Февраля и другим датам. Участие в таких акциях обычно не требует дополнительных действий - достаточно совершить покупку с картой в указанный период. Актуальные акции всегда отображаются в приложении и на главной странице сайта.

Как активировать бонус ко Дню рождения

Бонус ко дню рождения начисляется автоматически, если дата рождения указана в профиле. Обычно повышенный кешбэк или дополнительные баллы действуют не только в сам день рождения, но и в течение нескольких дней до и после. Точные условия и срок действия бонуса видны в приложении в разделе «Мои акции» в период, близкий к дате.

Чтобы не упустить бонус, убедитесь заранее, что дата рождения в профиле заполнена правильно. Исправить её можно в личном кабинете на сайте или в приложении - но лучше сделать это заблаговременно, так как изменения в профиле иногда обрабатываются с небольшой задержкой.

Сезонные и тематические акции для держателей карты

Ашан регулярно запускает тематические акции, которые доступны только держателям карты. Это могут быть недели повышенного кешбэка на отдельные категории, акции «купи три - получи кешбэк», коллаборации с партнёрами или розыгрыши призов среди участников программы. Такие акции анонсируются в приложении, по электронной почте и в СМС-рассылке.

Чтобы не пропускать выгодные предложения, стоит разрешить уведомления от приложения «Мой Ашан» и подписаться на рассылку при регистрации. Ашан не спамит - письма и пуши приходят по делу, когда начинается акция, которая касается именно ваших покупок.

Приложение Мой Ашан: управление картой и заказы

Приложение «Мой Ашан» - это не просто цифровой кошелёк для карты, но и полноценный инструмент для планирования покупок. В нём можно проверить баллы, найти акции, заказать товары с доставкой на дом и управлять личными данными. Приложение доступно бесплатно для iOS и Android.

Для тех, кто живёт далеко от гипермаркета или не хочет тратить время на поездку, в приложении работает функция доставки продуктов. Заказ можно собрать онлайн, выбрать время доставки и оплатить картой или баллами. Карта лояльности работает и при онлайн-заказах - баллы начисляются точно так же, как при покупке в магазине.

Функционал приложения: акции, баллы, история покупок

В главном меню приложения всегда виден текущий баланс баллов и список персональных предложений, требующих активации. Раздел «Акции» показывает все текущие скидки и суперкешбэк по категориям - удобно смотреть перед поездкой в магазин, чтобы заранее знать, что выгодно купить именно сегодня.

История покупок хранится в приложении и позволяет отследить, за что и сколько баллов было начислено. Это полезно, если хочется убедиться в корректности начислений или понять, какие покупки дали больше всего выгоды. В разделе «Мои баллы» видна разбивка по датам начисления и срок действия каждой партии баллов.

Как скачать и настроить приложение

Приложение «Мой Ашан» ищите в App Store по запросу «Мой Ашан» или в Google Play. После установки выберите «Войти» если уже есть аккаунт, или «Зарегистрироваться» для создания нового. Вход осуществляется по номеру телефона - пароль придёт в СМС.

После первого входа зайдите в настройки профиля и включите push-уведомления - так вы будете получать оповещения о персональных акциях и начислении баллов в режиме реального времени. Также в настройках можно настроить способ отображения карты на экране: штрихкод или QR-код, в зависимости от того, какой формат удобнее показывать на кассе в вашем магазине.