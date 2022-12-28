Программа лояльности Читай-города называется «Книголов». Это единая бонусная система для покупателей книг и сопутствующих товаров, которая работает не только в Читай-городе, но и в Буквоеде, book24.ru и Литрес. Пользователь оформляет карту лояльности, покупает книги, получает бонусы и затем использует их как скидку при следующих покупках.

Главная идея программы простая: чем больше покупатель читает и покупает, тем выше его процент возврата бонусами. Базовый уровень начинается с 3%, а максимальный уровень для обычных покупок достигает 15%. При наличии Литрес Подписки можно получать 20% кешбэка бонусами, если соблюдены условия по номеру телефона и аккаунтам.

При этом «Книголов» нельзя воспринимать как обычную скидочную карту без нюансов. У программы есть уровни, сроки действия бонусов, ограничения по товарам, правила списания в интернет-магазине и рознице, а также отдельные бонусы за отзывы, день рождения и активности. Если разобраться в этих правилах заранее, можно заметно выгоднее покупать бумажные, электронные и аудиокниги.

Дополнительную экономию помогают получить промоакции магазина: промокод Читай Город позволяет снизить стоимость заказа или получить повышенный кешбэк бонусами сверх стандартного уровня программы «Книголов». Такие коды регулярно публикуются на сайте магазина, в email-рассылках и у партнёров, а применить их можно при оформлении заказа онлайн. Сочетание актуального промокода с накопленными бонусами позволяет существенно снизить итоговую цену — особенно при покупке дорогих подарочных изданий или крупных заказов.

Что такое «Книголов» и где действует программа

«Книголов» - это программа лояльности книжной экосистемы, объединяющей Читай-город, Буквоед, book24.ru и Литрес. Бонусы начисляются за покупки в розничных магазинах, на сайтах и в мобильных приложениях брендов, если покупатель авторизован или предъявил карту. Для пользователя это удобно: покупки в разных книжных сервисах могут работать на один уровень лояльности.

Карта участника может быть виртуальной. Раньше в программах лояльности часто использовались пластиковые карты, но сейчас основной сценарий - регистрация по номеру телефона, личный кабинет и штрихкод или QR-код в приложении. В розничном магазине можно назвать номер телефона, предъявить карту или показать код из приложения.

Важный момент: карта привязана к телефону. Чтобы бонусы корректно копились и использовались в разных сервисах, нужно входить в аккаунты с одним и тем же номером. Особенно это важно для связки с Литрес, потому что максимальный кешбэк 20% зависит от совпадения подтвержденного телефона в Литрес и в программе лояльности.

Чем программа отличается от старой бонусной карты

Новая логика программы шире, чем классическая карта одного магазина. Покупатель получает не просто скидку в конкретной розничной точке, а доступ к единой системе бонусов для нескольких книжных брендов. Это полезно, если часть книг вы покупаете в магазине, часть заказываете онлайн, а часть читаете в электронном или аудиоформате.

Еще одно отличие - уровни кешбэка зависят от общей суммы покупок за весь период участия. Чем больше накопленная сумма, тем выше процент начисления. Поэтому программа поощряет не разовую крупную покупку, а регулярное чтение и возвращение в книжную экосистему.

Как оформить карту лояльности

Чтобы участвовать в программе, нужно оформить карту лояльности. Сделать это можно через сайт или приложение Читай-города, Буквоеда, book24.ru или Литрес, а также в розничном магазине. В магазине достаточно назвать номер телефона на кассе и пройти регистрацию, если такая возможность доступна в конкретной точке.

После регистрации карта активируется, и на нее можно получать бонусы. Для полноценного использования нужно корректно заполнить анкету и подтвердить номер телефона. Если данные указаны неправильно или устарели, участник сам несет риск проблем с начислением, списанием или восстановлением бонусов.

Самый удобный вариант - пользоваться личным кабинетом и мобильным приложением. Там можно видеть баланс, проверять историю, отслеживать срок действия бонусов и использовать карту без пластика. В рознице это избавляет от необходимости носить отдельную карту, а в онлайн-заказах бонусы начисляются автоматически при авторизации.

Как начисляются бонусы за покупки

Бонусы начисляются в процентах от суммы покупки с учетом текущего уровня участника. В расчет не входит стоимость доставки, а также товары и услуги, которые исключены правилами программы. Начисление происходит за ту часть заказа, которая оплачена деньгами, в том числе если товар оплачен подарочным сертификатом.

Уровни начисления выглядят так:

до 5 999 рублей общей суммы покупок - 3%;

от 6 000 до 8 999 рублей - 6%;

от 9 000 до 10 999 рублей - 9%;

от 11 000 до 14 999 рублей - 11%;

от 15 000 рублей и выше - 15%;

при действующей Литрес Подписке и совпадающем телефоне - 20% кешбэка бонусами.

Количество бонусов рассчитывается как процент от покупки и начисляется дробным числом с двумя знаками после запятой. Но при списании можно использовать только целые бонусы, без копеек. Максимальное начисление в рамках программы ограничено 5000 бонусов в месяц.

Когда бонусы становятся доступными

Начисленные бонусы не всегда можно использовать сразу. По правилам они становятся доступны для оплаты товаров спустя 14 дней после передачи товара покупателю, не считая день передачи. Если заказ доставляется Почтой России или другой транспортной компанией, сроки начисления могут увеличиться.

Такой срок нужен из-за возможных возвратов и отмен. Если товар возвращается, бонусы за него списываются или корректируются. Поэтому после покупки баланс может отображаться не так, как ожидает пользователь: часть бонусов уже начислена, но еще недоступна для списания.

За что бонусы не начисляются

Программа не начисляет бонусы за все подряд. Есть категории, которые исключены из стандартного начисления. Например, бонусы не начисляются за покупку подарочных сертификатов Читай-города, Буквоеда и book24, подарочных карт Литрес, абонемента Литрес, бумаги SvetoCopy, а также за товар, который уже был оплачен бонусами.

Если товар продается по акции со скидкой, бонусы могут начисляться на сумму после скидки, если правила конкретной акции не запрещают начисление. Поэтому в период распродаж важно смотреть условия: иногда скидка и бонусы сочетаются, а иногда акция работает по отдельным правилам.

Подарочные сертификаты имеют интересный нюанс. За их покупку бонусы могут не начисляться, но сама покупка сертификата может учитываться для повышения процентного уровня участника. Это значит, что сертификат не всегда дает мгновенный кешбэк, но может помочь быстрее перейти на более высокий уровень.

Как потратить бонусы

Один бонус равен одному рублю скидки. Использовать бонусы можно при оплате товаров в розничных магазинах, интернет-магазине и мобильном приложении, если карта активирована и анкета заполнена. Бонусы не обмениваются на наличные деньги и работают только как скидка внутри программы.

В интернет-магазине и мобильном приложении можно оплатить бонусами до 100% суммы чека. При этом есть важное условие: при онлайн-заказе частичное списание невозможно, используются все бонусы, которые есть на карте участника. Это стоит учитывать, если вы хотите сохранить часть бонусов на будущую покупку.

В розничном магазине правила зависят от общей суммы покупок за весь период участия. Если накопленная сумма покупок до 3000 рублей включительно, бонусами можно оплатить до 30% чека, причем списание происходит автоматически. Если накопленная сумма больше 3000 рублей, бонусами можно оплатить до 100% чека.

Какие ограничения есть при списании

Даже если на карте много бонусов, не все товары можно оплатить ими полностью. С 15 января 2025 года товары из категории «Настольные игры» можно оплатить бонусами только до 20% от цены с учетом других акций и скидок. Это ограничение действует как для интернет-заказов, так и для розницы.

Бонусами нельзя оплатить подарочные сертификаты, подарочные карты Литрес, услуги доставки, бумагу SvetoCopy, некоторые подарочные издания, товары из раздела «Распродажа» и отдельные товары при экспресс-доставке. Перед оформлением заказа лучше проверить итоговую корзину: сайт или приложение покажет, применяются ли бонусы к конкретным позициям.

Срок действия бонусов

Обычные начисленные бонусы действуют 120 календарных дней со дня начисления на карту. Если не использовать их в этот срок, они автоматически списываются и не восстанавливаются. Это одно из самых важных правил программы: копить бонусы годами не получится.

У акционных бонусов срок действия может отличаться. Например, бонусы за день рождения действуют 30 календарных дней, а бонусы за регистрацию в розничном магазине или подписку на рассылку могут действовать 14 календарных дней. Рекламные бонусы живут по правилам конкретной акции.

Проверять срок действия нужно в личном кабинете, приложении или в чеке при покупке в рознице. Лучше не откладывать списание на последний день: если бонусы сгорят, восстановить их обычно нельзя.

Как проверить баланс и историю бонусов

Проверять баланс лучше не только перед покупкой, но и после нее. В личном кабинете и приложении можно увидеть, сколько бонусов уже доступно, сколько ожидает активации и когда часть накоплений может сгореть. Это особенно важно после крупных заказов, возвратов, акций и покупок с доставкой, где сроки начисления могут отличаться.

В розничном магазине информацию о бонусах можно уточнить на кассе, а также посмотреть в чеке после покупки. Но для регулярного контроля удобнее цифровые каналы: там проще отслеживать историю, не хранить бумажные чеки и заранее планировать, когда списать бонусы.

Перед покупкой стоит проверить:

текущий бонусный баланс;

дату сгорания ближайших бонусов;

доступность списания для выбранных товаров;

правильность телефона и аккаунта;

есть ли активные акции или персональные предложения;

не ожидают ли часть бонусов окончания 14-дневного периода.

Если баланс кажется неправильным, не стоит сразу делать новый заказ “наугад”. Сначала проверьте, прошли ли 14 дней после получения товара, не было ли возврата, не попал ли товар в исключения и не достигнут ли месячный лимит начисления. В большинстве спорных ситуаций причина находится именно в этих условиях.

Такой контроль особенно полезен перед крупной покупкой. Если часть бонусов сгорает через несколько дней, выгоднее сначала использовать их на доступные позиции, а уже потом оформлять новый заказ. Это помогает не терять накопленную скидку и точнее планировать книжный бюджет.

Дополнительные бонусы: день рождения, отзывы и активности

Помимо кешбэка за покупки, в программе есть дополнительные способы получить бонусы. Например, участнику могут начислить 100 бонусов ко дню рождения. Они появляются за 7 календарных дней до указанной даты и действуют 30 дней, но есть условия: дата рождения должна быть заполнена заранее, а в системе должен быть хотя бы один завершенный заказ не менее чем за 8 дней до дня рождения.

Также бонусы можно получать за отзывы о товарах. За отзыв на товар, купленный с использованием карты в течение последних 365 дней, начисляют 30 бонусов после модерации. За иной отзыв на товар можно получить 15 бонусов. Общий лимит за отзывы о товарах - до 1000 бонусов в месяц.

Еще один вариант - отзывы о магазине на Яндекс Картах или 2GIS. За такой отзыв можно получить 30 бонусов, но они действуют 30 дней. Отзыв должен быть уникальным, содержательным, относиться к магазину, быть написан кириллицей и пройти модерацию.

Каким должен быть отзыв

Отзывы проходят модерацию, поэтому просто написать пару слов ради бонусов не получится. Для товарного отзыва есть требования по длине: от 300 до 3000 символов без учета пробелов, эмодзи и знаков препинания. Он должен быть содержательным, уникальным и относиться к конкретному товару.

В отзыве нельзя использовать нецензурную лексику, ссылки, телефоны, email, копировать чужие мнения или пересказывать аннотацию. Также правила отдельно запрещают отзывы, созданные с помощью инструментов автоматизации, включая искусственный интеллект. После размещения автор не может редактировать или удалять отзыв.

Как быстрее накопить больше бонусов

Самый очевидный способ - покупать регулярно и повышать уровень. После общей суммы покупок от 6000 рублей кешбэк становится 6%, после 9000 рублей - 9%, после 11000 рублей - 11%, а после 15000 рублей - 15%. Для активного читателя разница между 3% и 15% заметна, особенно если покупать новинки, подарочные издания и учебную литературу.

Второй способ - связать программу с Литрес Подпиской. Если подписка активна, а номер телефона в Литрес совпадает с номером в программе лояльности, можно получать максимальный кешбэк 20% бонусами. Это особенно выгодно тем, кто читает и бумажные, и электронные книги.

Практически выгодная стратегия выглядит так: покупать нужные книги в авторизованном аккаунте, следить за сроком действия бонусов, оставлять честные отзывы на прочитанные книги, использовать деньрожденные бонусы вовремя и не забывать проверять акции. Главное - не покупать лишнее только ради бонусов: выгода появляется тогда, когда бонусы начисляются за книги, которые вы и так хотели приобрести.

Возвраты и отмена заказа

Если покупатель возвращает товар, бонусы, начисленные за эту покупку, списываются с карты. Это стандартная логика: если покупка отменена, основание для начисления бонусов исчезает. Если бонусы за возвращаемый товар уже были использованы, сумма возврата может быть уменьшена с учетом правил программы.

Если товар был полностью или частично оплачен бонусами, при возврате использованные бонусы возвращаются на карту. Но срок их действия остается привязан к первоначальному начислению: 120 дней с момента исходного начисления, а не новый срок с даты возврата.

При отмене онлайн-заказа с применением бонусов они возвращаются на карту в течение 10 календарных дней. Но если заказ был оформлен и не получен в течение срока хранения, использованные бонусы могут быть аннулированы и не вернуться. Поэтому заказы с бонусами лучше либо получать вовремя, либо отменять заранее.

Что проверить перед возвратом

Перед возвратом стоит сохранить номер заказа, чек, информацию о списанных бонусах и дату покупки. Если бонусы не вернулись или сумма возврата кажется неправильной, эти данные помогут быстрее разобраться со службой поддержки.

Также важно проверить срок действия бонусов. Если он уже почти закончился, возврат может не спасти ситуацию: правила привязывают возвращенные бонусы к первоначальному сроку. Поэтому дорогие заказы с крупным списанием бонусов лучше оформлять осознанно, особенно перед окончанием срока хранения.

Программу лояльности Читай-города стоит подключить почти всем, кто хотя бы иногда покупает книги в Читай-городе, Буквоеде, book24.ru или Литрес. Регистрация несложная, карта может быть виртуальной, а бонусы начисляются за покупки в разных каналах. Даже базовые 3% лучше, чем отсутствие кешбэка, а при регулярных покупках уровень быстро растет.

Главные условия нужно запомнить заранее: уровни начисления от 3 до 15%, 1 бонус = 1 рубль, срок действия обычных бонусов 120 дней, в онлайне можно оплатить до 100% чека, в рознице лимит зависит от общей суммы покупок, а доставка и некоторые категории исключены. Эти правила помогают избежать разочарований и точнее считать выгоду.

Если использовать программу внимательно, «Книголов» становится не просто бонусной картой, а рабочим способом покупать книги дешевле. Покупайте через авторизованный аккаунт, следите за уровнем, используйте бонусы до сгорания, оставляйте честные отзывы и проверяйте акции. Тогда бонусы будут не случайным приятным дополнением, а понятной частью книжного бюджета.