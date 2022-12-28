Lacoste: как отличить оригинал от подделки

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Lacoste подделывают давно и охотно. Причина не только в цене: бренд узнаваем во всём мире, носится годами и ассоциируется со статусом. Именно поэтому рынок реплик здесь особенно развит — от грубых копий за тысячу рублей до дорогих «зеркалок», которые с первого взгляда не отличить. Разница между ними и оригиналом всё равно есть, и она всегда проявляется в деталях.

Универсальные признаки оригинального Lacoste

Прежде чем разбирать каждую категорию отдельно, есть несколько признаков, которые работают для любого изделия бренда: поло, обуви, аксессуаров.

Крокодил. Логотип бренда вышит, а не нанесён принтом. На оригинале вышивка плотная, чёткая, с проработанными деталями: зубы, чешуйки на спине, ноздри, форма хвоста. Крокодил смотрит вправо. Цвет насыщенный зелёный, без выцветания по краям. На подделках вышивка часто рыхлая, детали смазаны, а граница между цветами нечёткая.

Размерная маркировка. Оригинальный Lacoste маркирует одежду цифровым размером по французской системе: 1, 2, 3, 4, 5, 6 вместо привычных S, M, L, XL. Если на бирке написано просто «M» или «L» без цифры, перед вами подделка.

Страна производства. Один из самых контринтуитивных фактов: оригинальный Lacoste производится в Перу, Турции, Марокко, Португалии и ряде других стран. Надпись «Made in France» на бирке — признак подделки, а не гарантия подлинности. Бренд перенёс производство из Франции несколько десятилетий назад.

Цена. Оригинальное поло стоит от 8 000 рублей в официальном магазине. Кроссовки — от 12 000 рублей. Если цена в два-три раза ниже при продаже «от официального дилера» — это красный флаг.

Сертификат подлинности. Lacoste никогда не выдаёт бумажных сертификатов подлинности к одежде и обуви. Если продавец прикладывает такой документ — это признак подделки.

Как отличить оригинальное поло Lacoste

Поло L.12.12 — самый копируемый продукт бренда. Именно его подделывают чаще всего, и именно здесь у реплик больше всего слабых мест.

Ткань. Оригинальное поло сделано из хлопка petit piqué — фактурного плетения с мелкими ячейками. На просвет ячейки ровные и симметричные. На ощупь ткань плотная, но мягкая, с характерным рельефом. Подделки нередко используют более гладкую ткань или, наоборот, грубую с неравномерным плетением. Пуговицы. На оригинале пуговицы перламутровые, с чётко выраженной каёмкой по краю. Два отверстия, не четыре. Никаких надписей или логотипов на поверхности пуговицы. В комплекте с оригинальным поло всегда есть запасная пуговица, пришитая к нижней части внутренней бирки. Её отсутствие — сигнал. Воротник. На оригинале воротник держит форму: плетение по краю ровное, без закручивания и деформации. Полоска ткани по краю воротника одинаковой ширины по всему периметру. Боковые шлицы (разрезы внизу поло) симметричны и одинаковы по длине с обеих сторон. Бирки. Картонная бирка спереди: текст выровнен, шрифт чёткий, цена в долларах на обороте. На подделках бирка часто печатается с заметным смещением строк или размытым шрифтом. Тканевая бирка сзади внутри воротника: страна производства, цифровой размер, состав. Обратите внимание на качество строчки, которой она пришита — у оригинала ровная и аккуратная. Бирка «Made in Peru». Ряд моделей производится в Перу, и эта бирка пришита отдельно внутри поло. Её наличие — нормально. Некоторые продавцы реплик её отрезают, но след от шва остаётся — что само по себе тоже сигнал.

Как отличить оригинальные кроссовки Lacoste

Коробка. Оригинальная коробка из плотного зелёного картона с белым логотипом и названием модели. Артикул и размер на боковой наклейке должны совпадать с тем, что написано на языке внутри самого кроссовка. Расхождение в цифрах — признак подделки.

Логотип на боку. Крокодил на боку оригинального кроссовка имеет три маленьких перфорационных отверстия под или рядом с ним, в зависимости от модели. Вышивка или нанесение чёткие, без размытых краёв.

Язычок. На языке оригинальных кроссовок напечатан или вышит логотип с надписью Lacoste. Буквы ровные, шрифт совпадает с официальным. На ряде актуальных моделей присутствует QR-код — его можно отсканировать и проверить подлинность через официальный сайт.

Подошва. Оригинальная подошва гибкая, рисунок протектора чёткий и симметричный. Надпись Lacoste на подошве пропорциональная, без смещений. Подделки нередко делают подошву более жёсткой или с нечётким рисунком протектора.

Материалы. Оригинальная кожа или замша мягкая, без видимых дефектов и заломов. Швы ровные, нити без торчащих концов. Запах материала натуральный — кожа или текстиль. Резкий химический запах у новой обуви говорит о низкокачественных синтетических материалах.

Как отличить оригинальные духи Lacoste

Упаковка. Коробка из плотного картона без вмятин и деформаций. Целлофановая обёртка запаяна термически — шов ровный, без следов клея и морщин. Штрихкод на коробке должен читаться сканером, а первая цифра совпадает со страной-производителем. Надписи чёткие, без размытий и смещений строк.

Флакон. Стекло толстое, без пузырьков воздуха и неровностей. Цвет стекла заложен в материале, а не нанесён поверх краской: если видно, что окраска поверхностная — подделка. Трубочка-дозатор касается дна, но не лежит на нём. Флакон 15 мл в линейке Lacoste не производится: если встречаете такой объём — это подделка без исключений.

Крышка. Плотно и ровно садится на флакон без люфта. На крышке выбит логотип Lacoste. Материал и форма крышки соответствуют официальным фото конкретной модели.

Крокодил на флаконе. Зелёный, с белой окантовкой, с красной пастью, направлен вправо. Линии чёткие, без размытых краёв.

Запах. Оригинал раскрывается поэтапно: верхние ноты при нанесении, ноты сердца через 15–20 минут, базовый шлейф через 30 минут и позже. Подделки воспроизводят только верхние ноты, которые быстро выветриваются без глубины. Резкий запах спирта или химии сразу после нанесения — признак некачественного сырья.

Где проверить штрихкод. Штрихкод с упаковки можно проверить через онлайн-сервисы проверки штрихкодов: данные должны совпадать со страной производителя, указанной на коробке.

Как отличить оригинальный браслет Lacoste

По браслетам Lacoste в открытых источниках нет детально верифицированных данных с конкретными техническими параметрами, поэтому здесь работаем через универсальные принципы проверки аутентичности, которые применимы к любым фирменным аксессуарам.

Гравировка и логотип. На оригинале любая гравировка выполнена с равномерной глубиной и чёткими краями. Буквы одного размера, расстояние между ними равномерное. Размытые контуры или разная высота букв говорят о низком качестве производства. Вес и материал. Оригинальные металлические аксессуары бренда выполнены из нержавеющей стали или качественных сплавов. Несоответствие между визуальной массивностью браслета и его реальным весом в руке — повод усомниться в подлинности. Застёжка. Механизм работает чётко, с ощутимой фиксацией при закрытии. Люфт после защёлкивания или мягкий, невнятный ход застёжки характерны для бюджетной фурнитуры. Упаковка. Оригинальный браслет поставляется в фирменной коробке с логотипом бренда. Качество полиграфии на коробке подчиняется тем же правилам, что и для любого другого изделия Lacoste: чёткий шрифт, насыщенные цвета, отсутствие смещений при печати. Универсальный совет. Перед покупкой браслета Lacoste стоит посмотреть фото оригинала конкретной модели на официальном сайте бренда и сравнить детали вживую. Отклонения в форме, пропорциях или качестве отделки заметны при прямом сравнении.

Где купить оригинальный Lacoste и как не ошибиться

Самый надёжный канал — официальный сайт бренда и авторизованные ритейлеры. В России это ЦУМ, официальные монобрендовые магазины Lacoste в торговых центрах, а также Lamoda с верифицированным стоком оригинальных вещей. Купить оригинал дешевле помогут актуальные промокоды Lacoste и промокоды Lamoda — мы собираем их отдельно и регулярно обновляем.

При покупке на других маркетплейсах риск выше. На Яндекс Маркете стоит смотреть на раздел Ultima: там представлены только верифицированные оригинальные товары от проверенных продавцов. Дополнительно сэкономить при заказе помогут промокоды Яндекс Маркета.

Красные флаги при покупке у любого продавца: цена вдвое ниже рыночной, отсутствие фирменной упаковки, продавец предлагает «сертификат подлинности» в бумажном виде, фотографии товара только с официального сайта без реальных снимков. Ни один из этих признаков сам по себе не является стопроцентным доказательством подделки, но их совокупность — достаточный повод отказаться от покупки.