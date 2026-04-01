В онлайн-магазине BigGeek можно со скидкой купить новый оригинальный айфон, айпад или эйрподс. Это маркетплейс, на котором представлен огромный ассортимент техники и гаджетов популярных брендов от Apple до Dyson.

Рассмотрим, какие модели смартфонов, планшетов и наушников Эппл можно заказать через BigGeek и как сэкономить на их покупке.

Apple iPhone

На маркетплейсе представлены все самые последние версии айфонов, среди которых можно выбрать как базовую, так и более продвинутую комплектацию.

iPhone 14

Тем, кому нужен надежный смартфон на каждый день, можно порекомендовать основную модель из линейки 2022 года. Она имеет уже привычный дизайн с выступающим квадратным блоком камер на обороте и защищенный по IP68 корпус из стекла и алюминия. Есть возможность выбрать белый, черный, красный, фиолетовый, голубой и с недавнего времени — желтый цвет корпуса, а также объем встроенной памяти до 512 Гб.

Характеристики iPhone 14 также включают 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2532 x 1170 точек, плотностью пикселей 460 ppi и частотой обновления экрана 60 Гц. За фотосъемку здесь отвечают две основные камеры по 12 Мп с f/1,5 и f/2,4, а также фронтальная 12 Мп камера с автофокусом. Кроме того, в наличии процессор A15 Bionic, аккумулятор, обеспечивающий до 20 часов воспроизведения видео, поддержка быстрой и беспроводной зарядки.

Цена: от 65 990 до 91 990 рублей.

iPhone 14 Plus

Модель Plus, которая отличается от базовой габаритами, размером экрана и емкостью батареи, будет более удобной, чтобы смотреть фильмы и играть в игры. Этот смартфон имеет 6,7-дюймовый OLED-дисплей и обещает дополнительные 6 часов просмотра видео, на 4 часа больше стриминга и на 20 часов больше воспроизведения аудио от одной зарядки. При этом гаджет весит 203 вместо 172 граммов, длиннее обычного айфона на 14,1 мм и шире его на 6,6 мм.

Цена на Биг Гик: от 71 990 до 94 990 рублей.

iPhone 14 Pro

Для фото- и видеосъемки с последующей обработкой контента будет оправдана покупка профессиональной версии айфона. Устройство предлагает три основные камеры вместо двух, 48 Мп главный модуль, поддержку формата ProRAW и датчик LIDAR, улучшающий фокусировку в темное время суток.

Кроме характеристик камер, iPhone 14 Pro отличается от младших собратьев более производительным процессором, быстрой оперативной памятью и объемом накопителя вплоть до 1 Тб. Экран смартфона имеет вырез для камеры в форме динамического островка, а также повышенную частоту обновления и пиковую яркость. И даже внешне это другой, более дорогой девайс с рамкой из нержавеющей стали и корпусом, имеющим приглушенную черную, серебристую, золотистую или темно-фиолетовую расцветку.

Цена: от 87 990 до 138 990 рублей.

iPhone 14 Pro Max

Если хочется флагман Эппл, сочетающий все лучшее сразу плюс большую диагональ экрана и более емкую батарею, лучший выбор — это iPhone 14 Pro Max. Он имеет дисплей с диагональю 6,7 дюйма вместо 6,1 и рассчитан на 29 часов просмотра видео после одной зарядки.

Цена: от 95 990 до 137 990 рублей.

Альтернативы

Модельный ряд айфонов 2022 года по своим характеристикам не слишком сильно превосходит смартфоны бренда, выпущенные в 2021 году. Поэтому, если нет необходимости в самой последней технике, можно рассмотреть покупку iPhone 13, 13 Pro или 13 Pro Max. Если бюджет ограничен и нравятся компактные устройства, на Биг Гик также есть 5,4-дюймовый айфон 13 mini.

Кроме того, в интернет-магазине представлена вся линейка айфонов 12, включая обычную, Мини, Про и Про Макс версию, а также смартфоны серии 11 и 11 Про. Они подойдут тем, кому необязательна максимальная производительность, но нужен айфон в современном дизайне.

А поклонники Эппл, которые используют гаджет не в качестве статусного аксессуара, а исключительно с практическими повседневными целями, также могут рассмотреть приобретение айфона SE 3-го поколения, имеющего только одну тыльную камеру.

Apple iPad

Линейка планшетов Apple, представленных на BigGeek, также велика. Со скидкой по промокодам здесь доступны четыре варианта таблетов 2022 года выпуска, а также более ранние модели.

iPad (2022)

Самый простой по характеристикам и недорогой айпад, который будет хорошим домашним девайсом для повседневных задач, имеет ряд важных новшеств по сравнению с прошлым таблетом этой серии. Он выполнен в более современном и остром дизайне, имеет одинаковые рамки по всему периметру экрана и лишен кнопки Home.

Здесь используется новый дисплей Liquid Retina с диагональю 10,9 дюйма, разрешением 2360 х 1640 пикселей и максимальной яркостью 500 нит. Также техника получила чуть более продвинутые камеры, включая суперширокоугольную фронтальную, процессор A14 Bionic, который стоит в iPhone 12, и Type-C-коннектор вместо Lightning-порта.

На выбор на Биг Гик предлагаются насыщенные серебряная, золотая, голубая и розовая расцветки устройства, а также объем встроенной памяти 64 Гб или 256 Гб и конфигурация Wi‑Fi или Wi‑Fi плюс 5G.

Стоимость: от 41 990 до 56 990 рублей.

iPad Air (2022)

iPad Air очень легко перепутать с iPad после апгрейда, но все же эта модель имеет немало отличий, включая космически серую, жемчужную, нежную розовую, голубую и фиолетовую расцветки, а также более продвинутый экран. В ее дисплее нет воздушной прослойки, есть антибликовое покрытие, и он поддерживает широкий цветовой охват P3. Кроме того, в таблете установлен более мощный процессор M1, на котором работает MacBook Air 2020 года. Если нужно более высокое качество изображения и дополнительный запас мощности, можно выбрать это устройство.

Стоимость: от 50 490 до 86 990 рублей.

iPad Pro 11" (2022)

Этот таблет, доступный в сером и серебристом оттенке, создан для работы, включая решение более сложных задач, таких как монтаж видео. Он оснащен еще более мощным процессором М2, приближающим производительность планшета к MacBook Pro, и предлагает объем встроенной памяти вплоть до 2 Тб. Фронтальная камера поддерживает Face ID, а система основных камер — запись 4K 30fps видео в формате ProRes. Также планшет имеет Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E и ряд продвинутых функций, связанных с использованием стилуса.

Стоимость: от 75 990 до 156 990 рублей.

iPad Pro 12.9" (2022)

Кроме диагонали, размеров и веса, самый большой айпад отличается от 11-дюймовой версии экраном Liquid Retina XDR. Он имеет особую систему светодиодной подсветки 2D mini-LED с возможностью управления зонами локального затемнения. Это позволяет достичь более высокой яркости и контрастности, а также лучшего качества цветопередачи. Если у дисплея Liquid Retina на iPad Pro 11" пиковая яркость составляет 600 нит, здесь полноэкранная яркость может доходить до 1000 нит, а яркость отдельных светлых участков — до 1600 нит.

Стоимость: от 90 990 до 169 990 рублей.

Ранние модели

По-прежнему выгодным остается приобретение техники, выпущенной в прошлые годы:

iPad Pro 11" (2021) и iPad Pro 12.9" (2021) все так же мощны и обойдутся на несколько тысяч рублей дешевле, чем новинки;

iPad mini (2021) будет хорошим вариантом, если нужно компактное устройство, которое поместится в любую сумку;

iPad (2021) уступает айпаду 2022 года в дизайне и производительности, но стоит почти на треть меньше и имеет 3,5 мм разъем, которого лишена новинка.

Кроме них, в Биг Гик можно найти прошлые iPad Air, а также стилусы и клавиатуры, совместимые с каждым из планшетов.

Apple AirPods

В категории беспроводных наушников на маркетплейсе возможно приобретение как полного комплекта AirPods, так и отдельно кейса, левого или правого наушника, что удобно в случае потери или поломки.

Лучшей флагманской моделью среди представленных в магазине остаются AirPods Pro 2. Это беспроводные наушники с отлично реализованным активным шумоподавлением и режимом прозрачности, усовершенствованными драйверами, процессором, программной обработкой звука и даже кейсом, а также более мягкими амбушюрами. Они звучат наиболее сбалансированно и прочнее всего держатся в ушах. Цена модели на сайте Биг Гик составляет 19 990 рублей.

Если хочется тех же характеристик, но по более доступной цене, можно выбрать предыдущее поколение AirPods Pro. Они немного уступают более новому флагману, но также блокируют посторонние звуки, имеют хорошее звучание и комфортную посадку при стоимости в 17 990 рублей.

AirPods 3 — оптимальная по соотношению цены и характеристик модель беспроводных наушников. Здесь нет активного шумоподавления, но аксессуар имеет сопоставимое качество звука и поддерживает технологию адаптивного эквалайзера, а также пространственное аудио. При этом для некоторых пользователей конструкция AirPods 3 удобнее, чем конструкция моделей Про, так как они не вакуумные и не перекрывают слуховой проход, но достаточно глубоко сидят в ушной раковине. К тому же эти эйрподс, которые стоят от 15 490 рублей, являются одними из самых долго работающих: при полной зарядке наушников и кейса ими можно пользоваться до 30 часов.

Если нужна наиболее бюджетная модель беспроводных наушников в фирменном дизайне и кейсе, совместимая с экосистемой Apple, в каталоге магазина есть AirPods 2, стоящие от 10 490 рублей.

Кроме того, на маркетплейсе BigGeek в ассортименте представлены полноразмерные AirPods Max. Они обеспечивают самое лучшее звучание среди всех моделей Эппл: с насыщенными басами и широкой сценой. Аксессуар поддерживает шумоподавление и режим прозрачности, не давит на уши и долго держит заряд, если не забывать использовать кейс. Наушники хороши для дома и офиса, а также удобны в поездках. Цена — от 52 990 рублей.

