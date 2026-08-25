Как повысить уровень сервиса на Авито

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Если уровень сервиса на Авито снизился, не нужно срочно удалять все объявления, создавать новый профиль или пытаться искусственно увеличить активность. Рабочий порядок другой: откройте в личном кабинете раздел «Уровень сервиса», посмотрите рекомендацию, исправьте указанную проблему и исключите ее повторение в ближайшие недели.

Уровень сервиса влияет на видимость объявлений. При высоком значении карточки могут чаще учитываться системой рекомендаций и занимать более выгодные позиции в поиске. При низком уровне объявления могут не попадать в рекомендации, находиться ниже в выдаче, а часть возможностей площадки может быть недоступна.

Главная ошибка продавцов — пытаться поднять процент без понимания причины. Уровень сервиса не растет от большого количества новых объявлений, искусственных звонков или отзывов. Он восстанавливается, когда объявления становятся актуальными, цены и условия соответствуют реальности, а покупатели получают нормальную коммуникацию.

Что означает уровень сервиса на Авито

Уровень сервиса — это внутренняя система оценки качества работы продавца на площадке. Она не равна звездному рейтингу профиля и не зависит от одного отзыва. Рейтинг показывается покупателям и отражает их оценки после сделки или договоренности. Уровень сервиса виден только владельцу аккаунта и оценивает, насколько продавец соблюдает правила размещения и корректно работает с клиентами.

Авито выделяет два статуса: высокий уровень — от 41% до 100%, низкий — от 0% до 40%. При высоком уровне объявления могут иметь преимущество в рекомендациях и поисковой выдаче. При низком — чаще возникают ограничения по видимости и дополнительным возможностям в зависимости от категории.

Авито не публикует полную формулу расчета, однако объясняет логику оценки. Алгоритмы анализируют актуальность и достоверность объявлений, корректность категории, качество коммуникации, соблюдение договоренностей и другие применимые параметры. Для разных категорий набор критериев различается: у продавца товаров, исполнителя услуг, агента по недвижимости или автодилера могут быть разные причины снижения.

Общий процент зависит от самого слабого применимого критерия. Например, продавец может быстро отвечать на сообщения и поддерживать актуальные цены, но регулярно публиковать дубли. В такой ситуации хороший результат по коммуникации не перекроет проблему с размещением.

Расчет автоматически обновляется ежедневно. При этом учитываются предыдущие 30 дней, когда у пользователя были активные объявления. Если ошибки были исправлены сегодня, это не означает, что процент обязательно вырастет завтра: прошлые нарушения еще некоторое время остаются в расчетном периоде.

Почему снижается уровень сервиса

Причину нужно искать не в самом проценте, а в процессах вокруг объявлений. Чаще всего уровень падает из-за неактуальной информации, ошибок в категориях, дублей, проблем с обработкой обращений или отмены договоренностей.

Неактуальные объявления

Товар мог закончиться, услуга временно не оказывается, объект недвижимости снят с продажи, а карточка продолжает принимать звонки и сообщения. Покупатель обращается по объявлению, тратит время и получает ответ, что предложения уже нет.

Для площадки это негативный сигнал: объявление привлекает спрос, который продавец не может обработать. Если наличие меняется быстро, недостаточно обновлять карточки раз в неделю. Нужен ответственный сотрудник или понятный порядок, по которому недоступные позиции сразу снимают с публикации.

Неверная цена и условия

Вторая распространенная причина — расхождение между объявлением и реальным предложением. В карточке может быть указана минимальная цена, но после обращения покупателю называют совсем другую сумму. Или продавец обещает доставку, срочный выезд, рассрочку, конкретный объем работ, но затем отказывается от этих условий.

Цена может зависеть от комплектации, состояния товара, адреса, срочности или объема услуги. Это нормально, если условия описаны понятно. Нельзя использовать заниженную стоимость только для привлечения сообщений. Авито прямо указывает, что реалистичные цены и достоверная информация относятся к параметрам, которые могут влиять на уровень сервиса.

Дубли и неверная категория

Дубли — это несколько похожих объявлений об одном товаре, объекте или услуге. Иногда продавцы меняют фотографии, пару фраз в описании или стоимость на несколько рублей, рассчитывая занять больше места в выдаче. Такая тактика не улучшает сервис и может противоречить правилам размещения.

Неправильная категория тоже создает проблему. Покупатель ищет конкретную услугу или товар, но попадает на карточку, которая не соответствует запросу. В результате растет число нерелевантных обращений, а качество выдачи ухудшается. В материалах Авито для категории услуг удаление дублей и корректный выбор категории прямо названы способами улучшить уровень сервиса.

Пропущенные звонки и сообщения

Скорость ответа важна, но не нужно превращать ее в самоцель. Продавец не обязан круглосуточно сидеть в чате, однако покупатель не должен часами ждать реакции, если объявление активно и принимает обращения.

Проблема особенно заметна в бизнес-аккаунтах, где доступ есть у нескольких сотрудников. Один менеджер считает, что отвечает другой, звонок пропускают во время смены, а вечером никто не проверяет чаты. Для клиента это выглядит как отсутствие интереса к сделке.

Если звонки включены, их обработка может влиять на уровень сервиса. Авито указывает: при проблеме с пропущенными звонками стоит наладить прием обращений; если отключить звонки как способ связи, они перестанут учитываться в расчете спустя 30 дней.

Отмененные договоренности

Уровень может снижаться, если продавец регулярно отменяет согласованные встречи, не подтверждает заказы, отказывается от услуги после общения или сообщает об отсутствии товара уже после оформления. Для покупателя это потерянное время, а для площадки — сигнал о ненадежности профиля.

Иногда отмены происходят не по вине менеджера. Например, склад не передал информацию об остатках, исполнитель заболел, водитель не успел на адрес, а администратор не обновил расписание. Но алгоритм оценивает не внутренние причины, а итог для пользователя. Поэтому важен процесс, который позволяет выявить проблему до того, как клиент договорился о сделке.

Где посмотреть причину падения

Точную рекомендацию нужно искать в личном кабинете, в разделе «Уровень сервиса». Там отображается текущая оценка и направление, которое нужно исправить. Раздел доступен владельцу профиля; покупатели процент не видят.avito+1

Не начинайте проверку с массового удаления публикаций. Сначала зафиксируйте текущую ситуацию: сделайте скриншот процента и рекомендации. Это поможет отслеживать изменения после правок и пригодится при обращении в поддержку.

Проверку лучше провести в таком порядке:

Откройте раздел «Уровень сервиса» и определите проблемный критерий. Проверьте активные объявления по товарам, услугам или объектам, которых уже нет в наличии. Сверьте цены, сроки, адреса, доставку, комплектацию и характеристики с реальными условиями. Найдите дубли, похожие карточки и объявления в неподходящих категориях. Проверьте, как быстро команда отвечает на новые сообщения и пропущенные звонки. Посмотрите, были ли отмены заказов, встреч, выездов или договоренностей. Определите, кто отвечает за чаты, звонки, остатки и обновление информации.

Если профиль работает в нескольких категориях, нельзя проверять только самый прибыльный раздел. Авито формирует одну общую оценку на основании критериев всех категорий, в которых размещается пользователь.

Как повысить уровень сервиса на Авито

Повысить уровень можно не набором разовых действий, а устранением причины, которую показывает кабинет. Сначала исправьте текущую проблему, затем настройте процесс так, чтобы она не повторялась.

Уберите все неактуальное

Снимите с публикации проданные товары, временно недоступные услуги, сданные объекты и карточки с ошибочными условиями. Если предложение вернется, объявление можно активировать снова после проверки цены, наличия и описания.

Не оставляйте карточку активной «на всякий случай». Она может привести к обращениям, на которые придется отвечать отказом. Для покупателя это выглядит как недостоверное предложение, даже если товар закончился всего несколько часов назад.

Проведите аудит объявлений

Проверьте действующие карточки по одинаковому набору параметров:

Цена соответствует реальному предложению.

Товар, услуга или объект доступны.

Категория выбрана правильно.

Описание не обещает то, что продавец не может выполнить.

Фотографии относятся к конкретному предложению.

Условия доставки, самовывоза или выезда указаны без противоречий.

В профиле нет дублей.

Если стоимость зависит от параметров заказа, напишите об этом прямо. Например: «Цена указана за базовый объем работ», «Итоговая стоимость зависит от модели и состояния товара», «Доставка рассчитывается по адресу». Честное уточнение лучше, чем низкая цена, которая исчезает после первого сообщения.

Настройте работу с обращениями

Уведомления о новых чатах и звонках должны получать люди, которые реально могут ответить. В небольшой команде стоит установить смены: кто отвечает утром, вечером, в выходные и во время отпуска коллеги.

Если продавец работает один и понимает, что не сможет обрабатывать обращения, безопаснее временно скрыть часть объявлений. Это лучше, чем оставить активные карточки без ответа на несколько дней.

Не обещайте покупателю то, в чем нет уверенности. Фраза «Подтвержу наличие в течение часа» полезнее, чем согласие на сделку, которая позже сорвется. Если ближайшее окно для услуги есть только завтра, лучше назвать реальный срок сразу.

Разделите ответственность

В крупном профиле хаос часто возникает не из-за одного плохого объявления, а из-за отсутствия ролей. Один сотрудник меняет цену, второй отвечает на сообщения, третий ведет склад, но никто не контролирует, совпадает ли информация.

Минимальная система учета может состоять из трех статусов:

Статус Что означает Действие менеджера Активно Товар или услуга доступны Можно принимать заказ На уточнении Наличие, цена или срок требуют проверки Не обещать сделку до подтверждения Снять с публикации Предложение недоступно Деактивировать объявление

Такая схема особенно полезна в категориях с быстро меняющимся наличием: электроника, запчасти, аренда, услуги с расписанием и товары со склада.

Как быстро восстановится уровень

Исправить ошибку можно за один день: снять неактуальные объявления, обновить цены, удалить дубли, разобрать пропущенные обращения и назначить ответственных. Но нельзя честно обещать, что процент вернется к высокому значению за несколько часов.

Авито пересчитывает уровень ежедневно, но учитывает предыдущие 30 дней с активными объявлениями. Если старые негативные действия уже попали в расчет, они не исчезнут сразу после исправления. При этом новые нарушения могут продлить восстановление.avito+1

В первые сутки полезно сделать следующее:

Задача Действие Результат Найти слабый критерий Открыть раздел уровня сервиса Понятна причина, а не только процент Убрать неактуальное Снять недоступные объявления Снижается число отказов покупателям Исправить карточки Проверить цены, наличие, условия и категории Объявления соответствуют реальности Наладить ответы Включить уведомления и назначить ответственного Меньше пропущенных обращений Зафиксировать изменения Вести журнал правок и скриншоты Проще отслеживать динамику

После этого не нужно ежедневно переписывать все объявления. Массовые изменения без контроля могут создать новые ошибки. Следите за рекомендацией в кабинете, поддерживайте стабильную работу и проверяйте динамику раз в день.

Промокоды Авито могут снизить стоимость отдельных услуг, например Авито Доставки или продвижения объявлений, но не влияют напрямую на уровень сервиса. Их стоит использовать только после того, как исправлены неактуальные карточки, цены, дубли и обработка обращений: платное продвижение приведет больше покупателей, но не устранит причины низкого показателя. Если Авито предоставил персональный промокод, его обычно вводят в специальном поле при оформлении доставки или услуги продвижения. Перед оплатой проверьте срок действия, категорию, минимальную сумму, ограничения и возможность совмещения со скидками: условия промокодов зависят от конкретной акции.

Что не поможет и может навредить

Не стоит просить знакомых массово звонить по объявлениям, публиковать фиктивные отзывы, создавать дубли или указывать заниженную цену ради обращений. Такие действия не решают проблему с актуальностью, коммуникацией или отменами договоренностей.

Создание нового профиля тоже редко помогает. Если в процессах остались ошибки с остатками, ценами и ответами, новый аккаунт быстро столкнется с теми же проблемами. Кроме того, несколько профилей без понятного распределения товаров и ответственности усложняют управление.

Отзывы важны для доверия покупателей, но не являются кнопкой для восстановления уровня сервиса. После реальной сделки можно вежливо попросить клиента оставить честную обратную связь. Давить на покупателя, обещать вознаграждение за хорошую оценку или размещать фальшивые отзывы не стоит.

Когда писать в поддержку

В поддержку имеет смысл обращаться после проверки рекомендаций и исправления проблем. Обращение будет полезнее, если в нем есть конкретика: что именно было исправлено, в какие даты и по каким объявлениям.

К обращению можно приложить:

Скриншот текущего уровня и рекомендации.

Номера или ссылки на исправленные объявления.

Даты удаления дублей и снятия недоступных карточек.

Скриншоты технических ошибок в кабинете.

Краткое описание вопроса без эмоциональных оценок.

Пример формулировки:

В разделе «Уровень сервиса» отображается снижение по критерию актуальности. 12 августа сняты с публикации 18 недоступных объявлений, 14 августа устранены 6 дублей. Подскажите, есть ли другие активные причины снижения и корректно ли учитываются изменения в профиле.

Если пользователь не согласен с оценкой уровня сервиса, правила Авито позволяют обратиться в службу поддержки.

Как не допустить нового снижения

Поддерживать уровень проще, чем восстанавливать. Малому бизнесу достаточно раз в неделю проверять активные объявления, наличие, цены и сообщения. Крупному профилю потребуется распределение ролей, контроль пропущенных обращений и регулярная синхронизация остатков.

Если сотрудник увольняется, уходит в отпуск или меняет задачи, передайте доступы к чатам и настройкам другому человеку заранее. Если товар закончился, а исполнитель не может принять заказ, объявление нужно обновить до того, как покупатель напишет.

Главный принцип простой: активная карточка должна вести к реальной сделке. Когда цена, наличие, категория, условия и коммуникация совпадают с ожиданиями покупателя, уровень сервиса становится следствием нормально выстроенной работы, а не отдельной проблемой в личном кабинете.