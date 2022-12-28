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Сеть магазинов «Подружка» — один из крупнейших бьюти-ритейлеров России, предлагающий покупателям развитую систему поощрений. Программа лояльности позволяет копить скидки, получать кешбэк бонусами и пользоваться эксклюзивными акциями, недоступными обычным покупателям без карты.

Дополнительную выгоду приносят промокоды — уникальные цифровые коды, которые «Подружка» периодически распространяет через email-рассылки, push-уведомления в приложении и социальные сети. Промокод Подружка вводится при оформлении заказа на сайте или в приложении и даёт фиксированную скидку либо дополнительные бонусы на конкретную покупку. Важно учитывать, что большинство промокодов имеют ограниченный срок действия и распространяются только на определённые категории товаров или минимальную сумму чека, поэтому использовать их стоит сразу после получения.

Что такое программа лояльности «Подружка»

Программа лояльности «Подружка» — это многоуровневая система скидок и бонусов, разработанная специально для постоянных клиентов сети. Она работает одновременно в двух направлениях: накопительная скидка на весь ассортимент и бонусное начисление, которым можно оплачивать часть последующих покупок. Благодаря этому даже при небольших тратах покупатель всегда получает реальную финансовую выгоду.

Участие в программе добровольное и бесплатное: достаточно оформить карту лояльности и зарегистрировать её на свой номер телефона. После этого все скидки, бонусы и специальные предложения активируются автоматически при каждой покупке в магазине, на сайте или в мобильном приложении.

Ключевое условие участия — возраст не менее 18 лет. Для несовершеннолетних карта может быть зарегистрирована только при участии законного представителя.

Карта лояльности: виды и способы получения

Сеть «Подружка» предлагает два вида карт — пластиковую и виртуальную. Оба варианта дают одинаковые привилегии, поэтому выбор зависит исключительно от удобства конкретного покупателя. Пластиковая карта выдаётся только на кассе фирменного магазина при единовременной покупке, тогда как виртуальную можно оформить самостоятельно в любое время.

Для получения пластиковой карты требуется совершить покупку на минимальную сумму, которая варьируется по регионам:

от 600 рублей — для Москвы и Московской области

от 500 рублей — для Санкт-Петербурга и Ленинградской области

от 300 рублей — для остальных регионов России

Виртуальную карту можно получить без минимальной суммы покупки. Доступные способы оформления:

в личном кабинете на официальном сайте podrygka.ru

в мобильном приложении «Подружка»

через приложение «Кошелёк»

в чат-боте «Карта ПОДРУЖКА» в Telegram

через планшет непосредственно в магазине при помощи сотрудника

После получения карты важно пройти регистрацию, привязав её к номеру телефона. Именно с момента регистрации начинается начисление скидок и бонусов. Если регистрация не выполнена, карта фактически остаётся неактивной и не приносит никаких привилегий.

Накопительная скидка: уровни и условия

Система скидок в «Подружке» построена по накопительному принципу — чем активнее покупатель тратит в текущем месяце, тем большую скидку он получает в следующем. Это мотивирует совершать регулярные покупки и концентрировать бьюти-расходы в одной сети.

Сразу после регистрации карты автоматически активируется базовая скидка 3% на все покупки. Это стартовый уровень, с которого начинается путь покупателя в программе лояльности. Со временем, по мере роста ежемесячных трат, размер скидки увеличивается.

Уровни скидок по карте

Сумма покупок за прошлый месяц Скидка в текущем месяце Без покупок / первая регистрация 3% От 1 000 до 1 499 рублей 10% От 1 500 рублей и выше 15% В день рождения (менее 1 000 руб.) 10% В день рождения (1 000–1 499 руб.) 15% В день рождения (от 1 500 руб.) 20%

Размер скидки пересчитывается автоматически в начале каждого нового месяца на основе суммы покупок за предыдущий. Узнать свой текущий уровень скидки можно на кассе любого магазина, по телефону колл-центра 8-800-707-47-47, в мобильном приложении «Подружка» или в приложении «Кошелёк».

Бонусная программа: начисление и списание

Помимо накопительной скидки, «Подружка» возвращает 5% от суммы покупки в виде бонусов. Механизм простой и прозрачный: 1 бонус равен 1 рублю, а накопленными баллами можно оплачивать до 50% от стоимости следующего чека. Это фактически означает второй уровень экономии поверх действующей скидки по карте.

Бонусы начисляются на сумму покупки после применения всех скидок сети. Важно учитывать, что на часть покупки, оплаченную бонусами, новые баллы не начисляются — только на ту часть, которая была оплачена реальными деньгами. Частичного списания не предусмотрено: система автоматически рассчитывает максимально допустимое количество бонусов к списанию.

Срок действия бонусов

Бонусы не вечны и имеют ограниченный срок действия. Базовые бонусы действуют 6 месяцев с момента начисления. Срок действия акционных бонусов определяется правилами конкретной акции и указывается отдельно. По истечении срока неиспользованные баллы автоматически сгорают без компенсации.

Есть и ограничения: бонусы не начисляются и не списываются на товары с розовыми ценниками и участвующие в акциях «Выгодная цена», «Распродажа», «Супер цена», «Фестиваль скидок», а также при покупке подарочных сертификатов.

Специальные акции для владельцев карт

Программа лояльности «Подружки» включает целый набор регулярных акций, которые значительно увеличивают итоговую выгоду от каждой покупки. Эти предложения доступны исключительно владельцам карт лояльности и не распространяются на обычных покупателей.

Утренняя скидка

Каждый день с 9:00 до 12:00 держатели карты получают дополнительную скидку 5% ко всем своим покупкам. Это предложение действует практически во всех магазинах сети и накладывается на базовую накопительную скидку. Таким образом, если ваша скидка по карте составляет 15%, то в утренние часы она увеличивается до 20% — весьма ощутимая разница при регулярных покупках.

День, когда можно всё

15-го числа каждого месяца все владельцы карт лояльности получают скидку 15% на весь неакционный ассортимент. Если визит в магазин приходится на период с 9 до 12 часов утра того же дня, скидка возрастает до 20%. Это один из самых выгодных дней для крупных покупок — стоит заранее формировать список нужных товаров именно к этой дате.

День рождения

В месяц своего дня рождения покупатель получает скидку, которая автоматически повышается на один уровень относительно текущей. Базовая скидка 3% превращается в 10%, скидка 10% — в 15%, а максимальная 15% — в 20%. Праздничная скидка действует в течение всего месяца рождения, что даёт возможность не торопиться и выбрать товары вдумчиво.

Акции «Выгодная цена», «1+1=3» и «Выгодная пара»

Наряду с персональными скидками «Подружка» регулярно запускает тематические акции на конкретные товары и бренды. Акция «Выгодная цена» предполагает фиксированную специальную цену на самые популярные товары. Формат «1+1=3» позволяет взять три товара любимых брендов, заплатив лишь за два — списки участвующих товаров обновляются каждый месяц. Акция «Выгодная пара» даёт скидку 50% или специальную цену на второй продукт из числа участников акции.

Социальные скидки

«Подружка» проявляет социальную ответственность, предоставляя дополнительные скидки льготным категориям покупателей. Размер социальной скидки составляет 5% и действует в течение всего дня на весь ассортимент магазина.

Конкретные условия зависят от региона проживания покупателя. Для жителей Москвы и Московской области скидка предоставляется при предъявлении Карты москвича, Социальной карты жителя МО или студенческого билета. В Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Петрозаводске и Пскове аналогичная скидка доступна пенсионерам при предъявлении пенсионного удостоверения. В Татарстане действует та же льгота для пенсионеров.

Где и как можно использовать карту

Карта лояльности «Подружка» работает в трёх каналах: розничные магазины сети, официальный сайт podrygka.ru и мобильное приложение «Подружка». При этом предъявлять физическую пластиковую карту вовсе не обязательно — достаточно назвать кассиру номер привязанного телефона или показать штрих-код в мобильном приложении.

Важный нюанс: карта лояльности не работает в магазине формата «Дисконт» по адресу г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1А. Также скидки и бонусы по карте не распространяются на покупки в сервисе «Подружка Глобал» — отдельном маркетплейсе с зарубежными товарами, где доступно более 200 000 позиций из Америки, Азии и Европы.

Условия блокировки и важные правила

Карта лояльности является собственностью ООО «Табер Трейд» и может быть заблокирована в ряде случаев. Если по карте не совершалось ни одной покупки на протяжении 24 месяцев подряд, она автоматически деактивируется без предупреждения. Также блокировка грозит при выявлении мошеннических операций или попыток передать карту третьим лицам за вознаграждение.

Компания оставляет за собой право изменять условия программы лояльности в одностороннем порядке. Все обновления публикуются на официальном сайте по адресу podrygka.ru/pp. Рекомендуется периодически проверять актуальные правила, чтобы не пропустить изменения в начислении бонусов или условиях акций.

Если в системе обнаруживается несколько карт, зарегистрированных на один номер телефона, они могут быть объединены автоматически без уведомления владельца. При объединении все накопленные бонусы переносятся на карту с наиболее поздней датой получения, а остальные карты блокируются.

Мобильное приложение и цифровые инструменты

Мобильное приложение «Подружка» — это не просто каталог товаров, а полноценный инструмент управления программой лояльности. В нём можно выпустить виртуальную карту, проверить баланс бонусов, отслеживать историю покупок и узнавать об актуальных акциях в режиме реального времени. Приложение также отображает персональные предложения, сформированные на основе предпочтений конкретного покупателя.

Альтернативным цифровым способом хранения карты служит приложение «Кошелёк», в котором карта «Подружка» отображается в разделе баланса. Telegram-бот «Карта ПОДРУЖКА» позволяет выпустить виртуальную карту и зарегистрировать её прямо в мессенджере без установки дополнительных приложений. При возникновении вопросов или технических проблем всегда доступен бесплатный колл-центр по номеру 8-800-707-47-47.