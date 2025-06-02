Главный способ выбора качественных комплектующих для автомобиля — покупать в надежных магазинах, напрямую сотрудничающих с производителями автозапчастей. Там вы получите помощь в подборе деталей, официальную гарантию, а иногда и хорошие скидки. Например, использовав промокод ROSSKO, можно сэкономить на элементах подвески, сцепления, тормозной системы, двигателя, а также многих других запчастях от более чем 150 брендов со всего мира.

Но продавец с хорошей репутацией — это не единственное, что нужно, чтобы не попасть на низкопробные или неподходящие детали. Из этого обзора вы узнаете, какие еще способы выбора качественных автозапчастей существуют и что делать, если вы купили подделку.

Для начала нужно разобраться, чем отличаются запчасти, предлагаемые на автомобильном рынке. Условно их можно разделить на следующие категории:

Оригинальные запасные части. Это самые надежные детали, которые изготавливаются либо самим производителем авто, либо специализированными поставщиками по его заказу и под его жестким контролем. Они позволяют поддерживать машину в состоянии, максимально близком к заводскому. Поэтому их рекомендуется использовать для ремонта сложных узлов и систем. Детали от официальных поставщиков на конвейер. Поставщики, которые изготавливают оригинальные детали для сборки авто, также выпускают их высококачественные аналоги для свободного рынка. Например, те же Mahle и Brembo производят как заводские запчасти BMW, так и продукты под собственным логотипом для тех же самых моделей авто. Они не идентичны оригиналу, но обеспечивают лучший среди аналогов уровень качества. Товары сторонних производителей. Большую часть рынка составляют запчасти, выпускаемые независимыми фирмами. И есть случаи, когда лучше купить именно дубликат от такого бренда или официального поставщика. Например, когда в замене нуждаются какие-нибудь мелочи, такие как втулки, а оригинал продается только как узел в сборке. Но в этом сегменте есть как позиции хорошего или даже более высокого качества, так и сомнительные, низкопробные продукты. Продукция фирм-упаковщиков. Эти марки самостоятельно не производят детали, а заказывают их изготовление на стороне, но продают под своим логотипом. Как правило, они редко предлагают полную ерунду, но качество запчастей в коробках одного бренда может сильно отличаться, так как они могут происходить из разных источников. Подделки. Это низкопробные, некачественные товары, якобы выпущенные популярными брендами запчастей, но на самом деле не имеющие к ним никакого отношения. Их лучше не использовать.

Чаще всего контрафакт можно встретить при покупке так называемых расходных запчастей, например фильтров, приводных ремней или тормозных колодок. Но подделывают практически все детали. По некоторым оценкам, подделки составляют 25–30% рынка, поэтому стоит быть внимательными, выбирая любые автомобильные комплектующие.

Почему подделки опаснее, чем вы думаете

Проблема подделок не только в том, что вместо фильтра Mann или тормозов ATE вам могут подсунуть гораздо более дешевый ноунейм-продукт. Использование некачественных автотоваров может быть опасным для жизни и представляет угрозу для двигателя.

Риск для жизни

Хотя большинство ДТП связаны с нарушением правил дорожного движения, аварии также случаются из-за технической неисправности транспортных средств. Несвоевременно заменяя износившиеся детали или ремонтируя авто с использованием поддельных запчастей, изготовленных с нарушением технологии, вы подвергаете свою жизнь серьезному риску.

Особенно опасно использование контрафактных комплектующих в узлах, влияющих на безопасность авто. Например, поддельные тормозные колодки могут попросту не остановить автомобиль в нужный момент. Обрыв некачественной шаровой опоры или рулевого наконечника подвески также приведет к полной потере управления транспортным средством. А дешевые автостекла могут искажать реальное расстояние до объекта и при столкновении разлетаться на мелкие кусочки, еще сильнее травмируя водителя и пассажиров.

При этом по внешнему виду бывает сложно определить, как быстро они выйдут из строя. Запчасть может выглядеть как настоящая, но никто не знает, как она себя поведет в процессе эксплуатации.

Скрытая угроза для двигателя

Помимо риска для жизни, подделки представляют угрозу для автомобиля. Неточные размеры, хрупкие материалы, а также несоблюдение технологии изготовления — из-за этих трех факторов маленькая контрафактная деталь может вывести из строя целый узел или систему.

Особенно опасно использовать подделки при ремонте сложных систем, таких как коробка передач или двигатель. Например, некачественный ремень привода ГРМ — это чаще всего приговор для мотора. Бракованные ремни быстро теряют способность к натяжению, деформируются или рвутся. В лучшем случае эта деталь может провоцировать шум, неровную работу, потерю мощности двигателя, а также увеличение расхода топлива. В худшем — неожиданный разрыв выведет мотор из строя: ему понадобится капремонт или замена.

К подобным проблемам также может приводить использование некачественного моторного масла. Подделки имеют низкую вязкость, вредные примеси или другие недостатки, из-за которых недостаточно смазывают и охлаждают двигатель. В результате увеличивается трение деталей, они быстрее изнашиваются и увеличивается риск крупных поломок. Результат — дорогой ремонт или необходимость полностью заменять двигатель.

Если подытожить, выбор качественных автозапчастей — это так же важно для сохранности вашей жизни и автомобиля, как регулярное техническое обслуживание.

«Паспорт» запчасти: что проверить до покупки

Имеете ли вы дело с онлайн- или офлайн-магазином, есть шаги, которые еще до покупки могут помочь вам отсеять сомнительные или неподходящие варианты.

Во-первых, стоит смотреть на цену. Она, как правило, соответствует качеству детали. Поэтому очень рискованно покупать дешевые запчасти неизвестных производителей или товары популярных автомобильных брендов, которые продаются по необычайно низкой цене. Она может быть признаком подделки.

Во-вторых, до покупки важно проверить номер детали, а также сертификаты и гарантию.

Артикулы, VIN-код и совместимость

Запчасти должны быть идеально совместимы с вашей моделью автомобиля. Поэтому для их подбора в каталогах магазинов используется поиск по артикулу оригинальной детали или VIN-коду транспортного средства.

Артикул детали — это уникальный номер, который дается ей производителем и отличает ее от любых других комплектующих. Он всегда указан на самой детали, а также его можно найти по VIN-коду авто в каталоге запчастей соответствующего бренда. VIN-код автомобиля, в свою очередь, можно увидеть в свидетельстве регистрации или паспорте вашего транспортного средства.

Введя один из этих кодов в поиск на сайте автомагазина или назвав его менеджеру, можно получить подборку с оригинальной OEM-запчастью и оптимальными аналогами. Но для того, чтобы избежать ошибок и подделок, до покупки рекомендуется дополнительно проверить номер выбранной вами детали по каталогу ее производителя. Найдите его на упаковке или в карточке товара на сайте магазина. Просто откройте онлайн-каталог запчастей выпустившего ее бренда, чтобы проверить, есть ли в списке такой код, а также соответствует ли он вашей модели авто.

Сертификаты и гарантия

Многие виды автомобильных запчастей должны иметь сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза. Перед покупкой желательно запросить у продавца этот документ, подтверждающий, что товар соответствует стандартам безопасности.

Сертификация соответствия в том числе обязательна для двигателей, тормозных дисков с колодками, топливных шлангов, масляных и воздушных фильтров или свечей зажигания. Также сертификат обязаны предоставлять на детали рулевой системы, шины, свет, бампер и другие комплектующие.

Также обратите внимание, что, помимо обязательной сертификации, есть добровольная. Чтобы иметь больше доверия потребителей, некоторые продавцы решают получить документ на товары, для которых нет такого требования. Поэтому, даже если нужная вам запчасть не входит в список обязательной сертификации, можно для собственного спокойствия поинтересоваться о документе у продавца.

Помимо сертификата, о надежности товара может говорить предоставление гарантии. По сути, это подтверждение, что на момент покупки в товаре нет дефектов и он способен без проблем выдерживать нагрузки.

Гарантию может давать производитель или продавец, при этом оба имеют полное право устанавливать свои условия, ограничения или исключения.

Как правило, гарантийный срок составляет от нескольких месяцев до года, но некоторые компании дают расширенную гарантию на 2 года.

Перед покупкой нужно проверить, есть ли гарантия, каковы ее сроки и условия. А также желательно узнать, каковы отзывы покупателей: выполняет ли магазин или производитель свои гарантийные обязательства.

Осмотр запчасти

Когда запчасть уже у вас в руках, определить ее качество можно по упаковке, а также виду, материалам и весу.

Перед осмотром желательно найти как можно больше информации о том, как должна выглядеть настоящая упаковка и сама деталь. Еще лучше — взять с собой образец, чтобы сравнить с ним потенциальную покупку.

Упаковка

У подделок упаковка часто отсутствует или имеет странный, неаккуратный внешний вид. У нее бывают неровные швы, выступающий клей, облезающая краска, некачественная печать, отличающиеся от оригинала цвета, шрифты или изображение логотипа бренда. Внутри коробки иногда можно найти другую подложку и упаковку для мелких деталей. Также часто есть печатная инструкция там, где бренд уже давно выпускает все в электронном виде, или наоборот.

Следующее, что нужно проверить после общего внешнего вида, — защитные элементы. Многие качественные автобренды используют голограммы, фирменные стикеры, а также пломбы для подтверждения подлинности товара. Кроме того, если на товаре есть QR-код, можно скачать приложение «Честный знак» и отсканировать код для проверки подлинности.

Наконец, важно убедиться, что на упаковке указан правильный номер. Он должен совпадать с кодом, указанным на самой детали, а также с номером этой запчасти для вашего автомобиля в каталоге производителя. На фейке он может быть неправильным, нечитаемым или вовсе отсутствовать.

Но идеальная упаковка не всегда подтверждает подлинность. Некоторые подделки настолько искусно сделаны, что их сложно визуально отличить от оригинала. И отличие упаковки не всегда говорит о подделке: бренд может изменить дизайн или иметь разные серии для разных стран.

Материалы

Качественная запчасть выполнена из добротного материала и не имеет видимых дефектов. Кроме того, она сопровождается маркировкой каталожного номера — того же, что на упаковке. Он может быть отлит, отштампован, нанесен лазером или напечатан краской прямо на поверхности детали.

При осмотре товара вас должны насторожить отличающийся от оригинала вес и геометрическая форма, ощущение хрупкости материала. Также красный флаг — это неровная поверхность, некачественная сварка или литье, плохая резьба. Пластиковые и резиновые элементы могут иметь резкий запах, маркировка — быть с опечатками, затертой или нанесенной нечетким либо неоднородным шрифтом.

Если есть сомнения по поводу упаковки и внешнего вида детали, лучше всего показать ее специалисту из автосервиса. Он подскажет, это подделка или вариант нормы.

Где надежнее покупать

Чтобы не попасть на контрафакт, важно избегать продавцов, предлагающих подозрительно низкие цены, и выбирать проверенные магазины, имеющие хорошую репутацию. Хороший вариант — официальные дилеры или маркетплейсы.

ROSSKO — крупнейший дистрибьютор автозапчастей в России с опытом более 28 лет. В наличии — 1 500 000 позиций, а магазины открыты в более чем 230 городах. Здесь легко найти нужную деталь для своего авто, и можно не беспокоиться, что наткнетесь на подделку, ведь в ROSSKO отсутствует контрафакт.

Подбор — бесплатный, всё можно уточнить заранее онлайн или в магазине. А главное — на каждую запчасть даётся гарантия до 2 лет. Поэтому покупать у ROSSKO удобно и спокойно: знаешь, что получаешь надёжный товар и поддержку, если что-то пойдёт не так.

Официальные дилеры: плюсы и скрытые минусы

При покупке через официальных дилеров и магазины, напрямую сотрудничающие с производителями, меньше всего риск нарваться на контрафакт. В них надежно, часто есть расширенная гарантия, а также дополнительные сервисы.

Но, если говорить о дистрибьюторах, которые продают исключительно оригиналы, у них есть один минус. Это самые высокие цены, которые обусловлены не только качеством, но и достаточно большой платой за престиж автомобильной компании. Правда, на рынке также есть магазины с прямыми поставками от разных брендов, предлагающие достаточно широкий разбег цен. Они могут проконсультировать, в каком случае лучше оригинал, а когда можно сэкономить, взяв хороший аналог.

Маркетплейсы

Маркетплейсы считаются сомнительным местом для поиска качества, но на таких площадках представлены разные продавцы. Здесь рядом с сомнительными профилями можно найти аккаунты производителей, официальных дилеров или просто магазинов с хорошей репутацией. Поэтому, если есть время для поиска и проверки информации, можно попробовать заказывать через маркетплейсы. Плюс такого варианта в том, что цена, а также условия покупки иногда выгоднее, чем на сайте ритейлера.

Что делать по закону, если вы купили контрафакт

Даже при соблюдении всех мер предосторожности остается риск попасть на подделку. Если оказалось, что купленная вами деталь контрафактная, обратитесь к продавцу с требованием вернуть деньги или заменить покупку на качественную. Подайте заявление на возврат, упомянув о признаках фальсификации, а также приложив к нему чек на оплату.

По Закону о защите прав потребителей покупатель может вернуть запчасти ненадлежащего качества в течение гарантийного срока и даже после его окончания. Более того, такие случаи расцениваются как введение в заблуждение, поэтому продавец не может отказать, опираясь на этот нормативный акт. Например, мотивируя свой отказ тем, что он не видит брак и товар относится к списку невозвратных.

Если продавец все же откажет в возврате денег или обмене запчасти, можно обратиться в Роспотребнадзор или правоохранительные органы.

Инструкция: возврат денег через Роспотребнадзор

Чтобы вернуть деньги через Роспотребнадзор, нужно выполнить следующие шаги:

Составить в двух экземплярах письменную претензию на имя продавца, описать в ней ситуацию, а также изложить свои требования. Ее нужно будет лично отдать в руки продавца и попросить его поставить свою подпись с печатью на остающемся у вас экземпляре, как подтверждение обращения. Либо можно отправить один из документов заказным письмом по юридическому адресу магазина с уведомлением о получении. Если ваши требования не будут удовлетворены на протяжении 10 дней, вы имеете право обратиться в Роспотребнадзор. Для этого выберите ближайшее территориальное подразделение организации. Решите, как будете подавать заявление: лично, по почте, на сайте Роспотребнадзора или через МФЦ. Составьте жалобу с указанием госоргана, в который ее направляете, своих ФИО, электронного или почтового адреса, ясно изложенной сути ситуации, а также даты и подписи.

Ваше обращение рассмотрят на протяжении 30 дней. Если по вашей жалобе о подделке будет принято положительное решение, организация проведет проверку магазина. Результатом может стать выписанный продавцу штраф за торговлю контрафактом, а также удовлетворение ваших требований по возврату денег.

Если подытожить, чтобы найти качественные автозапчасти, нужно до покупки быть внимательными к цене, проверить номер детали по каталогу, сертификат соответствия и гарантию. А когда товар уже в ваших руках, важно внимательно осмотреть упаковку и саму запчасть, предварительно выяснив, как они должны выглядеть в подлиннике.

Также покупайте автомобильные детали у надежных поставщиков, а если купленный товар оказался подделкой, без доли сомнения возвращайте его продавцу и требуйте возмещения. Помните, что использование поддельных комплектующих может в итоге обойтись слишком дорого.