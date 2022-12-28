Rostic's — одна из крупнейших сетей быстрого питания в России, работающая под управлением компании «Юнирест» и насчитывающая более 1300 ресторанов по всей стране. Программа лояльности «Чикен Клаб» стала центральным инструментом взаимодействия бренда с постоянными гостями: она позволяет копить бонусные баллы за каждую покупку и обменивать их на блюда из меню всего за 1 рубль.

Помимо баллов, пользователи активно пользуются скидками через промокод Ростикс — специальные коды, которые вводятся при оформлении заказа в приложении и дают мгновенную скидку или подарок к заказу. Промокоды регулярно публикуются в официальном приложении, поэтому найти актуальное предложение не составляет труда. Вместе с программой «Чикен Клаб» они образуют полноценную систему экономии: баллы работают в долгую, а промокоды дают быструю и ощутимую выгоду здесь и сейчас.

История и появление программы

«Чикен Клаб» был запущен в 2022 году компанией «Юнирест» сразу для двух своих брендов — ROSTIC'S и KFC. На старте программа работала исключительно в формате click-and-collect: заказ можно было оформить только через мобильное приложение, выбрав способ доставки «самовывоз». Это решение было продиктовано стратегией развития цифровых каналов продаж — компания стремилась перевести как можно больше гостей из офлайна в онлайн.

Перед запуском команда провела трёхмесячный тест с контрольной группой, который подтвердил: программа лояльности в среднем увеличивает количество заказов и трат гостя на 10% со статистической достоверностью 95%. Такой результат дал «Юнирест» уверенность в том, что выбранный подход работает, и позволил масштабировать «Чикен Клаб» на всю сеть.

Примечательно, что программа появилась в переломный момент для российского рынка быстрого питания. Именно тогда KFC переименовывался в Rostic's, и «Чикен Клаб» стал одним из инструментов удержания аудитории в период трансформации бренда. Это помогло сохранить лояльность гостей, которые привыкли к прежнему названию, но продолжали посещать те же рестораны.

Как работает система начисления баллов

«Чикен Клаб» построен на простом принципе: чем больше гость тратит, тем больше баллов получает и тем выше его уровень кэшбека. Программа полностью цифровая — все начисления и списания происходят через мобильное приложение или сайт Rostic's, а не на физической карточке. Это означает, что смартфон фактически стал главным инструментом взаимодействия гостя с программой.

Разработчики намеренно сделали механику прозрачной: 1 балл равен 1 рублю, курс не меняется и не зависит от дня недели или типа блюда. Такая простота снижает порог вхождения — гостю не нужно читать длинные правила, чтобы понять, сколько он сэкономит. Именно это отличает «Чикен Клаб» от многих конкурирующих программ лояльности, где формулы пересчёта баллов зачастую непрозрачны.

Базовые условия и регистрация

Для участия в «Чикен Клаб» необходима регистрация в мобильном приложении Rostic's. После создания аккаунта гость автоматически становится участником программы и начинает накапливать баллы с первого же заказа. Без авторизации баллы не начисляются, поэтому важно заходить в приложение перед каждым заказом.

Баллы начисляются за заказы на самовывоз, оформленные через сайт или мобильное приложение Rostic's, а также за покупки в киосках самообслуживания при условии предварительной авторизации. В тестовом режиме начисление баллов также распространяется на часть заказов с доставкой — но только в ресторанах из специального списка, указанного в Приложении №1 к Правилам программы.

После завершения заказа баллы обычно поступают на счёт в течение пяти минут, однако в отдельных случаях зачисление может занять до 24 часов. Если заказ отменяется, начисленные баллы аннулируются — и наоборот, если списанные баллы были использованы в отменённом заказе, они возвращаются обратно на счёт.

Процент кэшбека: три уровня

Ключевая особенность «Чикен Клаб» — прогрессивная система начислений. Размер кэшбека зависит от суммы всех заказов участника за последние 90 дней, но не ранее 1 марта 2023 года. Это мотивирует гостей делать заказы регулярно, чтобы поддерживать или повышать свой уровень.

Сумма заказов за 90 дней Размер кэшбека 0 — 1 499 ₽ 1% от суммы заказа 1 500 — 3 499 ₽ 2% от суммы заказа От 3 500 ₽ и выше 3% от суммы заказа

Баллы начисляются целочисленными значениями методом математического округления в пользу участника. Это означает, что даже небольшие заказы гарантированно принесут хотя бы один балл — гость никогда не уйдёт ни с чем.

Как тратить накопленные баллы

Потратить баллы — не менее важная часть программы, чем их накопить. Rostic's намеренно создал отдельный раздел «За баллы», который превращает списание в осознанный выбор, а не автоматическое действие. Гость сам решает, когда и на что потратить накопленное, что добавляет элемент контроля и удовольствия от использования бонусов.

При этом компания установила ряд ограничений, которые, с одной стороны, защищают программу от злоупотреблений, а с другой — формируют у гостя привычку регулярного использования баллов, а не разового «обнуления» счёта. Понимание этих правил помогает выстроить личную стратегию использования бонусов с максимальной пользой.

Раздел «За баллы» в приложении

Потратить накопленные баллы можно исключительно через мобильное приложение или сайт Rostic's — при выборе способа получения заказа «самовывоз». Для этого необходимо перейти в специальный раздел «За баллы», где представлен список доступных позиций. Каждое блюдо из этого каталога имеет фиксированную стоимость в баллах, а не в рублях — то есть цена указывается как «X баллов + 1 рубль».

Важно понимать: тратить баллы на любые блюда из меню нельзя. Списание доступно только на позиции, специально включённые в раздел «За баллы». Ассортимент этого раздела периодически обновляется и зависит от текущих акций и предложений сети.

Существуют и практические ограничения при использовании баллов:

За один заказ можно купить только одно блюдо за баллы

Воспользоваться бонусами можно не чаще одного раза в сутки

Одновременное применение баллов и промокода невозможно — придётся выбрать что-то одно

Баллы не списываются при заказе через сторонние сервисы доставки и на кассе ресторана

Курс и срок действия баллов

Курс балла прост и интуитивно понятен: 1 балл равен 1 рублю. Это делает расчёт выгоды прозрачным — гость всегда понимает, на какую скидку он может рассчитывать.

Срок действия баллов составляет 365 дней с момента начисления, а точная дата сгорания всегда отображается в личном кабинете участника. Опытные пользователи рекомендуют не копить баллы до последнего, а регулярно тратить их — это позволяет избежать потери накоплений и при этом постоянно получать что-то приятное к заказу.

Акции и специальные предложения

Программа «Чикен Клаб» существует не в вакууме — она встроена в более широкую экосистему акций, купонов и промокодов, которые Rostic's регулярно запускает для своей аудитории. Все эти инструменты дополняют друг друга и при умелом использовании позволяют существенно снизить итоговую стоимость заказа.

Ключевое различие между инструментами состоит в следующем: баллы начисляются автоматически и накапливаются долгосрочно, тогда как купоны и промокоды, как правило, имеют короткий срок действия и ориентированы на немедленное использование. Понимание этой разницы помогает гостю выбирать правильный инструмент в зависимости от ситуации — будь то плановый обед или спонтанный перекус.

Регулярные промо-механики

Помимо базовой системы начисления баллов, Rostic's регулярно проводит акции, которые позволяют получать дополнительные бонусы или скидки. Промокоды — это отдельный инструмент: специальные коды, вводимые при оформлении заказа, которые дают скидку, бонусные баллы или подарок. Важно помнить, что промокод и баллы «Чикен Клаб» не суммируются — при применении промокода баллы использовать нельзя.

Купоны работают иначе: это заранее подготовленные спецпредложения с фиксированной скидкой на конкретные блюда или комбо-наборы. Их можно применить в приложении, на сайте, в киоске самообслуживания или на кассе при заказе в ресторане. В отличие от баллов, купоны доступны при оффлайн-визите — без необходимости оформлять заказ заранее.

Еженедельные акции — ещё один постоянный элемент маркетинговой стратегии Rostic's. Например, традиционная «сумасшедшая среда» предлагает специальные цены на отдельные позиции каждую неделю. Такой формат приучает гостей следить за актуальными предложениями и заходить в приложение регулярно.

Геймификация и розыгрыши

Rostic's активно использует игровые механики для вовлечения аудитории. Одним из примеров является акция «Вкусная игра»: участникам предлагается скачать приложение, авторизоваться и крутить колесо фортуны — за что начисляются призы. Подобные интерактивные форматы не только увеличивают скачивания приложения, но и стимулируют повторные визиты.

Розыгрыши с баллами «Чикен Клаб», промокодами на скидку 40% и блюдами за 1 рубль периодически проводятся в официальных социальных сетях и Telegram-канале Rostic's. Для участия, как правило, не требуется ничего сложного — достаточно подписки и выполнения простого условия, например репоста публикации.

Советы по максимизации выгоды

Понимание механики «Чикен Клаб» — это только первый шаг. Настоящая выгода начинается тогда, когда гость выстраивает осознанную стратегию использования программы, а не просто пассивно накапливает баллы. Несколько простых правил позволяют значительно увеличить отдачу от участия в программе.

Главный принцип — регулярность. Программа построена таким образом, что постоянный гость получает непропорционально больше, чем случайный посетитель: прогрессивный кэшбек и скользящее окно 90 дней явно поощряют тех, кто возвращается снова и снова. Это делает «Чикен Клаб» особенно привлекательным для тех, кто обедает в Rostic's несколько раз в неделю.

Стратегия накопления

Чтобы перейти на более высокий уровень кэшбека (с 1% на 2% или с 2% на 3%), необходимо обеспечить суммарный объём заказов от 1 500 или 3 500 рублей за 90 дней. Это примерно 16–40 заказов по среднему чеку, что вполне достижимо для тех, кто регулярно обедает или ужинает в Rostic's.

Поскольку баллы сгорают через год с момента начисления, оптимальная стратегия — не накапливать их месяцами, а тратить при первой возможности. Даже небольшое количество баллов, потраченное регулярно, в сумме даёт ощутимую экономию на протяжении года. Один балл равен одному рублю, поэтому при кэшбеке 3% с каждой тысячи рублей гость экономит 30 рублей — скромно, но системно.

Комбинирование инструментов

Несмотря на то что баллы и промокоды нельзя применять одновременно в одном заказе, их можно чередовать: в одни дни использовать промокод для максимальной скидки на крупный заказ, а в другие — тратить накопленные баллы на отдельное блюдо. Купоны при этом не конкурируют с баллами в той же мере — важно уточнять условия каждого конкретного предложения.

Также стоит учитывать, что авторизация в киосках самообслуживания перед оформлением заказа — простой способ не упустить начисление баллов при визите в ресторан без предварительного онлайн-заказа. Это особенно удобно, когда нет времени оформлять заказ заранее через приложение, но не хочется терять бонусы за покупку.

Грамотное использование «Чикен Клаб» в связке с купонами и промокодами превращает каждый визит в Rostic's в небольшую, но приятную экономию. Чем регулярнее гость заказывает, тем выше его уровень кэшбека — и тем быстрее набегают баллы на очередное бесплатное блюдо. Всё это работает само по себе, в фоновом режиме, без каких-либо дополнительных усилий.

Если вы ещё не участвуете в «Чикен Клаб» — самое время скачать приложение Rostic's и зарегистрироваться: первые баллы появятся уже после первого заказа. А если уже участвуете, но не заглядывали в раздел «За баллы» — загляните прямо сейчас, возможно, там вас уже ждёт бесплатный бургер. Кстати, похожую программу с начислением бонусов за заказы развивает и Burger King — там внутренняя валюта называется «короны», так что логика та же, и переключиться между приложениями при желании не составит труда.