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«Пакет» — платная подписка для покупателей «Пятёрочки» и «Перекрёстка», которая расширяет возможности программы лояльности «X5 Клуб». После подключения покупатель получает повышенный возврат части стоимости покупок баллами, больше любимых категорий, специальные начисления на готовую еду, выпечку и горячие напитки, а также дополнительные возможности при доставке и списании накопленных баллов.

Отдельная карта для подписки не нужна. «Пакет» работает вместе с картой «X5 Клуба», привязанной к тому же номеру телефона. Условия отдельных предложений могут меняться, поэтому перед оплатой полезно проверить действующую стоимость и набор преимуществ в личном кабинете или на странице подключения.

Что такое сервис «Пакет» от X5

По сути, «Пакет» — не новая программа лояльности, а платное дополнение к уже существующему «X5 Клубу». Покупатель продолжает пользоваться привычной картой, но получает более высокий возврат баллами за подходящие покупки и дополнительные привилегии. Сейчас базовый возврат по подписке составляет 5% стоимости товаров, участвующих в программе.

Подписка рассчитана прежде всего на тех, кто регулярно покупает продукты в «Пятёрочке» и «Перекрёстке». Если человек заходит туда редко или почти всегда выбирает только товары по специальной цене, реальная выгода будет ниже, потому что повышенное начисление действует не на все позиции без исключения.

Практически это означает, что подписка сильнее всего влияет не на разовые крупные чеки, а на повторяющиеся покупки. Если семья каждую неделю берет продукты в одной из двух сетей, дополнительный возврат постепенно накапливается. При нерегулярных визитах та же месячная плата распределяется на меньший объем покупок, поэтому окупить ее сложнее.

Важно и то, как именно используется карта лояльности. Виртуальная карта обычно дает более высокий базовый процент и лучшие условия по любимым категориям, чем пластиковая. Поэтому перед оценкой подписки стоит сначала проверить, какой вариант карты используется сейчас.

Чем «Пакет» отличается от обычного «X5 Клуба»

Обычный «X5 Клуб» бесплатный. При использовании виртуальной карты и выбранных любимых категорий базовый возврат сейчас составляет 1% баллами, а при некоторых других вариантах использования карты — 0,5%. «Пакет» повышает базовое начисление на подходящие покупки до 5% и дает дополнительные категории и предложения.

С подпиской доступно по пять любимых категорий в каждой из двух сетей. При использовании виртуальной карты возврат в выбранных категориях может достигать 20%, а при использовании пластиковой карты — 10%. Баллы начисляются на единый счет программы лояльности.

Курс баллов простой: 10 баллов равны 1 рублю при списании. Например, 1000 накопленных баллов соответствуют 100 рублям, которые можно использовать для оплаты подходящей покупки в пределах действующих ограничений.

Нужна ли отдельная программа для «Пакета»

Отдельная программа на телефон для использования подписки не требуется. Виртуальная карта «X5 Клуба» доступна в приложениях «Пятёрочка» и «Перекрёсток» или в личном кабинете программы лояльности. Подписка связывается с тем же номером телефона и автоматически применяется при использовании подходящей карты.

В магазине лучше открывать актуальную виртуальную карту, а не пользоваться заранее сохраненным изображением кода. Если повышенные баллы не начислились, стоит проверить, совпадает ли номер телефона у подписки и карты лояльности и была ли карта применена до завершения оплаты.

Какие преимущества дает сервис «Пакет»

Выгода подписки складывается сразу из нескольких частей. Помимо базовых 5% баллами, пользователю доступны дополнительные любимые категории, повышенные начисления на отдельные виды еды и напитков, расширенное списание баллов и льготы на доставку. Поэтому оценивать «Пакет» только по одному проценту не совсем правильно.

Возможность Что получает пользователь Базовый возврат 5% баллами за подходящие покупки Любимые категории По 5 категорий в каждой сети, до 20% при виртуальной карте Готовая еда 20% баллами на участвующий ассортимент Свежая выпечка 20% баллами на участвующий ассортимент Горячие напитки 50% баллами за один подходящий кофе или чай в день Списание баллов До 100% стоимости покупки в предусмотренных случаях Доставка Бесплатные доставки в пределах условий подписки Дополнительные предложения Скидки и специальные условия у участвующих компаний

Проценты по разным предложениям не обязательно складываются. Если товар одновременно относится к любимой категории и специальному предложению подписки, начисление определяется действующими правилами. Поэтому нельзя просто сложить все указанные проценты и ожидать такой возврат от одной покупки.

Возврат 5% баллами

Основная привилегия подписки — возврат 5% стоимости подходящих товаров баллами «X5 Клуба». Начисление действует в обычных магазинах и при заказах через приложения сетей, если покупка отвечает условиям программы.

Повышенные баллы начисляются прежде всего за товары без специальной цены. Для подарочных сертификатов, лотерей, отдельных регулируемых товаров и некоторых других позиций предусмотрены ограничения. Поэтому сумма начисления по чеку может быть ниже простого расчета «стоимость покупки умножить на 5%».

Чтобы получить повышенные баллы в магазине, перед оплатой нужно применить карту «X5 Клуба», связанную с подпиской. Оплата банковской картой владельца «Пакета» сама по себе не заменяет карту лояльности.

Любимые категории с возвратом до 20%

Подписка дает по пять любимых категорий в «Пятёрочке» и «Перекрёстке». Категории выбираются отдельно для каждой сети, поэтому фактически пользователь получает два набора по пять позиций, а не один общий список.

При виртуальной карте возврат в любимых категориях может достигать 20%, при пластиковой — 10%. После подключения дополнительные категории могут появиться не сразу: на их активацию может потребоваться до нескольких дней. Если категории на текущий месяц уже выбраны, новые условия могут начать действовать со следующего месяца.

Наибольшую пользу эта возможность дает, когда категории совпадают с обычными расходами семьи. Высокий процент сам по себе ничего не дает, если в выбранной категории покупок почти нет.

Готовая еда, выпечка и горячие напитки

Сейчас для участвующей свежей выпечки и готовой еды предусмотрен возврат 20% баллами. К готовой еде относятся определенные позиции упакованных блюд и весовой кулинарии, а не весь продовольственный ассортимент магазина.

Для горячих напитков предусмотрен возврат 50% баллами за один подходящий кофе или чай в день в магазинах, где есть соответствующая точка приготовления. Это не означает, что половина стоимости возвращается за любой кофе или за все напитки, купленные в течение дня.

На товары по специальным ценам повышенное начисление в этих предложениях может не действовать. Поэтому перед покупкой полезно смотреть не только на название категории, но и на отметки в приложении и условия конкретного предложения.

Списание баллов и бесплатная доставка

С подпиской можно списывать до 100% стоимости подходящей покупки баллами, но итоговая сумма чека не может быть нулевой: часть стоимости все равно оплачивается деньгами. В приложении «Пятёрочка» при заказе сейчас можно списать до 90% накопленных баллов, а в приложении «Перекрёсток» — до 100%.

Для отдельных способов заказа и отдельных товаров действуют дополнительные ограничения. Например, полное списание недоступно в некоторых других службах доставки и на позиции, исключенные правилами программы лояльности.

Сейчас подписка также дает по три бесплатные доставки в месяц при заказах через приложения «Пятёрочка» и «Перекрёсток». Даже после использования бесплатных доставок повышенный возврат баллами на подходящие заказы сохраняется. Если доставка для вас является одной из главных причин подключения, перед оплатой стоит проверить действующие условия именно для своего адреса и варианта подписки.

Как пользоваться «Пакетом» в «Пятёрочке» и «Перекрёстке»

Одна подписка работает сразу в обеих сетях. Покупать отдельный «Пакет» для «Пятёрочки» и второй для «Перекрёстка» не требуется. Важно лишь, чтобы карта программы лояльности была связана с тем же номером телефона, на который оформлена подписка.

При этом некоторые возможности в двух сетях различаются. Любимые категории выбираются отдельно, а правила списания баллов при заказе через приложения могут быть разными. Поэтому одна и та же подписка не означает полного совпадения всех условий.

Как пользоваться подпиской в магазине

Перед оплатой на обычной кассе или кассе самообслуживания нужно применить виртуальную карту «X5 Клуба». Если товары участвуют в программе, баллы начислятся после покупки автоматически.

Если начисление оказалось меньше ожидаемого, сначала стоит проверить состав чека. Товар мог продаваться по специальной цене, относиться к исключениям или участвовать в другом предложении. Затем нужно убедиться, что использовалась карта, связанная с нужным номером телефона.

При желании накопленные баллы можно списать на эту же или следующую подходящую покупку. Размер списания зависит от магазина, способа оформления покупки и условий подписки.

Как пользоваться подпиской при доставке

При заказе через приложение нужно войти по номеру телефона, на который подключен «Пакет». Доступные преимущества применяются автоматически, если заказ и товары отвечают действующим условиям.

Перед подтверждением заказа полезно проверить стоимость доставки, предполагаемое начисление баллов и доступное списание. Эти параметры видны непосредственно при оформлении и дают более точное представление о выгоде, чем общая рекламная формулировка.

При заказе продуктов стоит учитывать не только преимущества «Пакета», но и другие способы снизить итоговую стоимость корзины. Перед оформлением можно проверить действующие промокоды Перекрёстка и посмотреть, подходит ли какое-либо предложение для вашего заказа. Условия промокодов могут различаться по минимальной сумме покупки, ассортименту и способу доставки, поэтому перед оплатой лучше проверить ограничения и итоговую стоимость корзины.

Если заказ отменяется, использованная бесплатная доставка не должна считаться потраченной. Однако при спорной ситуации лучше проверить остаток бесплатных доставок перед следующим заказом.

Как подключить «Пакет» и сколько он стоит

Подписку можно оформить через сайт «Пакета», купить на кассе участвующего магазина или получить в рамках предложения другой компании. Независимо от способа подключения важно использовать тот номер телефона, к которому привязана карта «X5 Клуба».

Перед оплатой нужно смотреть не только на стоимость первого периода, но и на цену последующего продления. Льготное предложение может действовать только один раз, после чего подписка продолжится по обычной стоимости.

Подключение через сайт

На сайте нужно выбрать срок подписки, войти по номеру телефона и указать банковскую карту для оплаты. Если карта «X5 Клуба» уже связана с этим номером, преимущества начинают действовать после активации сервиса.

При таком подключении предусмотрено автоматическое продление. После завершения оплаченного периода система пытается списать стоимость следующего периода с привязанной банковской карты. Отключить дальнейшее продление можно заранее в личном кабинете.

Если подписка нужна только для проверки выгоды, удобнее начать с короткого периода. Так проще понять, сколько дополнительных баллов приносит обычная корзина и пользуетесь ли вы остальными преимуществами.

Подключение на кассе или через другую компанию

«Пакет» можно купить и на кассе магазина. Для этого выбирают доступный вариант подписки, указывают номер телефона и оплачивают покупку. Если единая учетная запись X5 уже создана, подписка связывается с ней; в противном случае потребуется завершить активацию по инструкции.

На кассе периодически действуют специальные цены, поэтому стоимость может быть ниже, чем при обычном подключении через сайт. Такие предложения не стоит считать постоянными: перед покупкой нужно посмотреть цену непосредственно в магазине.

Подписка также может входить в предложения банков и других компаний. В этом случае бесплатный период, стоимость и порядок отключения могут отличаться. Управлять такой подпиской обычно нужно там же, где она была оформлена.

Сколько стоит подписка сейчас

При обычном подключении через сайт сейчас месячный период стоит 199 рублей. Более длительные варианты стоят 899 рублей за шесть месяцев и 1599 рублей за двенадцать месяцев.

Покупка на более долгий срок снижает среднюю стоимость месяца, но имеет смысл только тогда, когда подписка действительно используется. Если вы еще не знаете, насколько она подходит вашим покупкам, сначала разумнее проверить выгоду на одном месяце.

Специальные предложения на кассе и у других компаний могут быть дешевле. Поэтому перед подключением полезно сравнить не только цену первого периода, но и стоимость следующего продления.

Как связаны «Пакет» и карта «Апельсин»

«Пакет» и карта «Апельсин» — разные продукты. Подписка увеличивает возможности «X5 Клуба», а «Апельсин» является банковской картой, которая дает собственный возврат баллами за подходящие покупки. Пользоваться «Пакетом» можно и без этой карты.

Одновременное использование двух продуктов может увеличить общий возврат баллами. Но здесь особенно важно учитывать ограничения: повышенное начисление по карте распространяется на подходящие товары и требует соблюдения условий самой карты.

Как складывается выгода

На данный момент карта «Апельсин» дает до 7% баллами за подходящие товары без специальной цены в «Пятёрочке» и «Перекрёстке»: 6% начисляются по условиям карты и еще 1% может давать «X5 Клуб».

При подключенном «Пакете» 6% по карте могут складываться с 5% по подписке, поэтому общий возврат достигает 11% на подходящие покупки. Для начисления по карте установлена минимальная сумма покупки — 100 рублей.

Механически переносить 11% на любую корзину нельзя. Акционные товары, исключения программы и специальные предложения могут рассчитываться по другим правилам. Поэтому карта «Апельсин» — дополнительный способ увеличить выгоду, а не обязательная часть «Пакета».

Подробнее о самой карте, начислении баллов и её связи с магазинами X5 можно прочитать в отдельном материале о карте «Апельсин» и её работе с X5 Group.

Насколько выгодно подключать «Пакет»

Подписка лучше всего подходит регулярным покупателям «Пятёрочки» и «Перекрёстка», которые приобретают заметную долю товаров без специальной цены и действительно пользуются несколькими преимуществами: любимыми категориями, готовой едой, выпечкой, напитками или доставкой.

Если сравнить только базовый возврат по виртуальной карте, без подписки он составляет 1%, а с «Пакетом» — 5%. Разница равна 4 процентным пунктам. При месячной цене 199 рублей только за счет этой разницы подписка условно окупится примерно при 4975 рублях подходящих покупок за месяц.

Это лишь ориентир. Реальная точка окупаемости может быть ниже, если вы активно используете любимые категории, бесплатную доставку и специальные начисления. И наоборот, она будет выше, если большая часть корзины состоит из товаров по акции, на которые 5% не распространяются.

Есть и простой способ оценить подписку без сложных расчетов. Если за месяц на подходящие товары уходит около 8000 рублей, разница между базовыми 1% и подписочными 5% составит примерно 320 рублей. После вычета платы за месяц остается около 121 рубля дополнительной выгоды, не считая любимых категорий, доставки и специальных начислений. При 15 000 рублей подходящих покупок разница между 1% и 5% составит уже около 600 рублей, то есть примерно 401 рубль сверх стоимости подписки.

Эти примеры не учитывают товары по специальной цене и другие исключения, поэтому фактическая сумма может быть ниже. Зато они помогают понять принцип: важен не общий расход семьи на продукты, а именно объем покупок, на которые распространяется повышенное начисление.

Что проверить перед подключением

Перед оплатой полезно посмотреть на покупки за обычный месяц и понять, какие преимущества будут использоваться на практике. Это дает гораздо более точную оценку, чем максимальные проценты в рекламном сообщении.

Проверьте несколько вещей:

сколько вы обычно тратите в «Пятёрочке» и «Перекрёстке»;

какая часть корзины состоит из товаров без специальной цены;

совпадают ли любимые категории с постоянными покупками;

покупаете ли вы готовую еду, выпечку или горячие напитки;

пользуетесь ли доставкой продуктов;

к какому номеру телефона привязана карта «X5 Клуба»;

сколько стоит следующий период после временной скидки;

где нужно отключать продление, если подписка оформлена не напрямую.

Стоит учитывать и способ использования карты лояльности. Виртуальная карта дает более выгодные условия по отдельным возможностям, поэтому владельцу пластиковой карты полезно сравнить ставки перед подключением.

Еще одно ограничение — предложения не всегда суммируются. Нельзя предполагать, что товар из любимой категории одновременно принесет базовые 5%, повышенный процент категории и еще одно специальное начисление. Для каждой покупки действует предусмотренный правилами вариант расчета.

Как отключить подписку

Если «Пакет» подключен напрямую, управлять им можно в личном кабинете. Там отображаются действующий срок, сведения о следующем продлении и возможность отказаться от дальнейшего списания денег.

После отключения автоматического продления уже оплаченный период не прекращается сразу. Преимущества продолжают действовать до его окончания, после чего новая плата не списывается и подписка завершается.

Если «Пакет» был оформлен через банк или другую компанию, отключать его обычно нужно через тот же способ, которым он подключался. Поэтому перед поиском раздела отмены сначала стоит определить, где именно была оформлена подписка.

В целом «Пакет» имеет смысл оценивать не по максимальному возврату в одной категории, а по собственным покупкам. Для человека, который регулярно пользуется «Пятёрочкой» и «Перекрёстком», выбирает подходящие любимые категории и использует доставку, несколько преимуществ могут перекрыть стоимость подписки. При редких покупках или корзине преимущественно из товаров по специальной цене экономия будет заметно меньше.

Если подписка подключается ради одной конкретной привилегии, полезно отдельно посчитать ее ценность. Например, при редких покупках 5% могут не окупить месячную плату, но несколько бесплатных доставок способны изменить расчет. И наоборот, если доставка не нужна, а любимые категории почти не используются, оценивать стоит главным образом дополнительный возврат на обычную корзину.

Перед подключением достаточно проверить текущую цену, обычные расходы за месяц и список реально полезных привилегий. Такой расчет быстро показывает, нужна ли подписка именно вам, без попытки подогнать все покупки под рекламные проценты.