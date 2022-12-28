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Программа лояльности ВкусВилла — одна из самых гибких и многоуровневых систем поощрения покупателей среди российских продуктовых сетей. Она охватывает сразу несколько механик: накопление бонусов, кешбэк за покупки, персональные скидки и специальные предложения по цветным ценникам — всё это делает каждый поход в магазин потенциально выгодным.

Отдельную роль в экосистеме выгод играют промокод ВкусВилла — специальные коды, которые вводятся в корзине при оформлении заказа и дают дополнительную скидку на покупку. Промокоды распространяются через официальные каналы магазина, партнёрские сервисы и в рамках сезонных акций, а главное — как правило, суммируются с другими скидками программы лояльности. Это означает, что грамотное сочетание промокода, кешбэка по ВкусБэку и скидки по жёлтому ценнику может превратить одну рядовую покупку в по-настоящему выгодную сделку.

Что за программа лояльности от ВкусВилл

Программа лояльности ВкусВилла — это отражение философии бренда, построенной на взаимодействии с покупателем. Покупатель не просто совершает транзакции, но и оценивает товары, участвует в акциях, влияет на свой уровень кешбэка своими покупательскими привычками. Это делает программу активной, а не пассивной: чем больше вы вовлечены, тем больше получаете.

В основе системы лежит виртуальная карта лояльности, которая привязывается к номеру мобильного телефона. Никакой пластиковой карты не существует — достаточно назвать номер на кассе или использовать приложение. Это исключает сценарий «забыл карту дома» и делает участие в программе максимально удобным. Карта выдаётся бесплатно и активируется за одну минуту прямо у кассы или через приложение.

Присоединиться к программе можно несколькими способами: через официальный сайт или мобильное приложение ВкусВилл, прямо в магазине при покупке, а также через приложения «Кошелёк» и «Едадил». К одному номеру телефона привязывается только одна карта — это обязательное условие участия.

Как устроены бонусы ВкусВилла

Бонусная система ВкусВилла построена на простом и прозрачном принципе: 1 бонус = 1 рубль. Бонусы начисляются на карту лояльности при выполнении различных условий — участии в акциях, кешбэке за товары, в честь дня рождения и при других событиях. Главное отличие от многих других программ лояльности — бонусы не сгорают, они остаются на карте бессрочно и ждут, когда вы ими воспользуетесь.

Списать накопленные бонусы можно в любом магазине ВкусВилл офлайн или при оформлении онлайн-заказа. При оплате на кассе самообслуживания касса сама предложит использовать доступные бонусы — ничего дополнительно нажимать не нужно. Бонусами разрешено оплачивать до 100% суммы покупки, включая акционные товары, — без ограничений по категориям или минимальной сумме чека.

Способы накопления бонусов

Получить бонусы на карту лояльности ВкусВилла можно несколькими путями. Основные из них:

Кешбэк за покупку конкретных товаров с отметкой в каталоге

Участие в акции ВкусБэк — ежемесячный кешбэк от 3 до 10%

Скидки по акции «Любимый продукт», желтым ценникам и абонементу, начисляемые в виде бонусов в особых случаях

Бонусы за день рождения: 300 бонусов при выполнении условий регистрации и активности

Бонусы за участие в экологических инициативах ВкусВилла

Добавление данных ребёнка в «Детский клуб» — 50 бонусов при регистрации и 100 бонусов в его день рождения

Каждый из этих способов работает независимо, и их можно комбинировать. Например, за одну покупку вы можете одновременно получить кешбэк по ВкусБэку и кешбэк по конкретному товару из каталога — итоговая сумма бонусов суммируется.

Кешбэк на товары: как это работает

Кешбэк на товары — это возврат части стоимости покупки в виде бонусов на карту лояльности. Товары с кешбэком отмечены в каталоге ВкусВилла специальным значком, и у каждого из них указано точное условие — иногда это фиксированное количество бонусов за единицу товара, иногда процент от его стоимости. Кешбэк начисляется автоматически, если покупка совершена с картой лояльности.

Условия получения кешбэка варьируются в зависимости от товара и акции. В одних случаях достаточно просто купить нужный продукт, в других — приобрести несколько одинаковых товаров, потратить определённую сумму или выбрать товары из заданной категории. Все актуальные предложения с кешбэком публикуются в разделе «Акции» на сайте и в приложении — список обновляется регулярно.

ВкусБэк: ежемесячный кешбэк за разнообразие

ВкусБэк — это флагманская механика программы лояльности ВкусВилла, которая пришла на смену акции «Разнообразное питание» и заработала в обновлённом формате. Суть акции: чем больше разных товаров вы покупаете и оцениваете каждый месяц, тем выше процент кешбэка вы получаете в следующем месяце. Кешбэк начисляется на покупки товаров из 6 выбранных вами категорий — значит, вы сами управляете тем, на что именно получаете возврат.

Ключевое изменение относительно прежней акции — кешбэк теперь начисляется каждый месяц, а не раз в два месяца. Это делает систему более отзывчивой и мотивирует активно покупать без длинных циклов ожидания.

Уровни кешбэка ВкусБэка

Количество купленных разных товаров Минимум оценок Процент кешбэка 30 товаров 15 оценок 3% 50 товаров 25 оценок 5% 80 товаров 40 оценок 8% 100 товаров 50 оценок 10%

Данные начисления действуют при выборе 6 из 10 предложенных категорий. Выбор категорий становится доступен после достижения первого порога — покупки 30 разных товаров и оценки 15 из них. Кешбэк зачисляется бонусами на карту в течение суток после каждой покупки.

Как участвовать в ВкусБэке

Участие в акции не требует отдельной регистрации — достаточно иметь карту лояльности ВкусВилла. Механика проста и понятна:

В течение текущего месяца купите не менее 30 разных товаров ВкусВилла с картой лояльности Поставьте оценки от 1 до 5 звёзд нужному количеству товаров в разделе «ВкусБэк» в приложении или на сайте Выберите 6 категорий из 10 предложенных — за покупки именно в этих категориях вы будете получать кешбэк в следующем месяце В следующем месяце совершайте покупки товаров из выбранных категорий — кешбэк начисляется автоматически в течение суток

Важно понимать, что оценивать товары нужно ежемесячно: итоги прошлого месяца определяют уровень кешбэка на текущий. Если в какой-то месяц вы не выполнили условия, кешбэк просто не активируется — штрафов нет, в следующем цикле всё начинается заново.

Акция «Любимый продукт»

«Любимый продукт» — одна из самых популярных механик ВкусВилла, которую называют «вершиной лояльности». Суть в том, что покупатель самостоятельно выбирает один конкретный товар из ассортимента, на который ему начисляется скидка 20%. Это позволяет экономить именно на том, что вы покупаете чаще всего, — будь то любимый йогурт, кофе или хлеб.

Чтобы воспользоваться акцией, нужно оформить покупку на сумму от 500 рублей, после чего в личном кабинете или мобильном приложении появится возможность выбрать «Любимый продукт». Скидка действует в течение одной недели с момента выбора и применяется только при наличии карты лояльности. После истечения срока или повторного выполнения условия можно выбрать новый товар — таким образом, любимые продукты можно менять.

Акция «6 скидок» и цветные ценники

Акция «Я в магазине», известная также как «6 скидок», даёт возможность получить скидку 20% сразу на шесть разных товаров ежедневно. Акция работает как в офлайн-магазинах, так и онлайн — для её активации нужно открыть приложение ВкусВилла и отметить магазин, в котором вы находитесь или планируете совершить покупку. Список доступных товаров со скидкой формируется индивидуально и случайным образом.

Помимо акционных механик, важную роль в экономии играет система цветных ценников — визуальных маркеров, которые сигнализируют о типе скидки. Каждый цвет несёт конкретный смысл:

Жёлтые ценники — скидки до 20% для участников программы лояльности

Оранжевые ценники — специальная цена при покупке нескольких одинаковых товаров (действует без карты)

Зелёные ценники — скидка 40% на товары с внешними дефектами или с истекающим сроком годности

Красные ценники — скидка от 40% на товары, покидающие ассортимент магазина

Синие ценники — маркировка новинок в ассортименте

Система цветных ценников позволяет быстро ориентироваться в зале и выбирать выгодные позиции без изучения отдельного каталога акций. Особенно полезны зелёные и красные ценники для тех, кто хочет экономить максимально: скидки 40% и выше — это реальная возможность купить качественный продукт за полцены.

Карта лояльности в мобильном приложении

Мобильное приложение ВкусВилла — это полноценный инструмент управления программой лояльности, а не просто каталог товаров. Через него можно следить за балансом бонусов, активировать акции, выбирать категории для ВкусБэка, оценивать купленные товары и выбирать «Любимый продукт». По сути, без приложения часть механик просто недоступна — особенно те, что требуют ручной активации.

Приложение также уведомляет пользователя о новых кешбэк-предложениях и персональных акциях. Это важно, потому что часть офферов появляется ненадолго и требует своевременной реакции. В разделе «ВкусБэк» можно отслеживать прогресс по количеству купленных и оценённых товаров в реальном времени — наглядно видно, до следующего порога кешбэка осталось совсем немного.

Помимо управления бонусами, в приложении можно оформить онлайн-заказ с доставкой на дом — и все накопленные бонусы будут доступны для списания прямо в корзине. Интеграция офлайн- и онлайн-покупок в единую систему делает опыт использования программы лояльности бесшовным: где бы вы ни купили, бонусы поступают на одну и ту же карту.

Детский клуб и бонусы на день рождения

ВкусВилл предусмотрел поощрения и для семей с детьми. Если добавить данные ребёнка в мобильном приложении — указать имя, пол и дату рождения — на карту лояльности придут 50 приветственных бонусов. В день рождения малыша начисляются дополнительные 100 бонусов. Эти бонусы работают точно так же, как и все остальные: 1 бонус = 1 рубль, тратить можно на любые покупки.

Для самих владельцев карты тоже предусмотрен подарок ко дню рождения: промокод на 300 рублей для покупок от 1500 рублей или 300 бонусов на карту. Чтобы получить подарок, карта лояльности должна быть зарегистрирована не менее чем за 31 день до праздника, а не позднее чем за 10 дней до дня рождения нужно совершить покупку на сумму от 1000 рублей с применением карты. Это несложные условия, которые легко выполнить при регулярных покупках.

Партнёрская программа ВкусВилла

Помимо потребительской программы лояльности, ВкусВилл располагает отдельной партнёрской программой для тех, кто хочет получать вознаграждение за рекомендации. Она позволяет зарабатывать до 15% в течение 90 дней за заказы, совершённые по партнёрской ссылке. Это отдельный инструмент монетизации аудитории — для блогеров, создателей контента и всех, кто готов рекомендовать магазин своим подписчикам или знакомым.

Партнёрская программа и программа лояльности — разные системы с разными механиками. Первая предназначена для тех, кто привлекает новых покупателей, вторая — для самих покупателей. Однако при желании можно участвовать в обеих одновременно, наращивая выгоду сразу в двух направлениях.