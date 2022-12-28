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Если вы регулярно ходите в «Азбуку Вкуса» и до сих пор не оформили карту «Вкусомания» — вы оставляете деньги на кассе. «Вкусомания» — многоуровневая бонусная программа лояльности, где каждые потраченные 100 рублей превращаются в накопленный бонус, а бонусы — в реальную выгоду. Программа работает во всех супермаркетах «Азбука Вкуса» и минимаркетах «АВ Daily», а также в интернет-магазине av.ru. Накопленные баллы можно тратить не только на продукты — доступны абонементы на кофе и завтраки, билеты на гастрономические мастер-классы и конвертация в авиамили «Аэрофлот Бонус». Чем активнее вы покупаете, тем выгоднее становятся условия: в программе пять уровней участника, каждый из которых открывает новые привилегии. В этой статье разбираем всё: как получить карту, как копить и тратить баллы, чем отличаются уровни и что получают участники на каждом из них.

Что такое «Вкусомания»: как работает программа лояльности

До 2016 года у «Азбуки Вкуса» была обычная дисконтная карта — она давала фиксированную скидку на кассе. В апреле 2016 года магазин полностью изменил подход и запустил накопительную бонусную программу «Вкусомания». Логика стала другой: не разовая скидка, а долгосрочная выгода, которая растёт вместе с активностью покупателя.

Базовый принцип: за каждые потраченные 100 рублей начисляется 1 бонус. Бонусы копятся на счёте участника и при списании работают по курсу 100 бонусов = 1 рубль. На уровне Club Platinum ставка удваивается: 2 бонуса за каждые 100 рублей. Кэшбэк небольшой в абсолютных цифрах, но его существенно увеличивают повышенные начисления по акциям, персональным предложениям и партнёрским программам.

Программа полностью бесплатная: карту не нужно покупать, абонентской платы нет. Участие открыто для всех — достаточно оформить карту и зарегистрировать её по номеру телефона.

В «Вкусомании» пять уровней участника: Дегустатор, Ценитель, Амбассадор, Легенда и Club Platinum. Уровень растёт автоматически вместе с вашей активностью — чем больше покупок за квартал, тем выше статус и лучше условия. Club Platinum присваивается при достижении определённого порога накоплений за год.

«Вкусомания» — гастрономический клуб с реальными инструментами экономии. Участники получают доступ к закрытым мастер-классам шеф-поваров, дегустациям редких вин, персональным предложениям на любимые продукты и партнёрским привилегиям. Программа работает в офлайне, на сайте av.ru и через мобильное приложение — бонусы копятся на одном счёте, где бы вы ни делали покупку.

Как получить карту «Вкусомания»

Получить карту можно тремя способами — выбирайте тот, который удобнее: пластиковую карту в магазине, виртуальную прямо сейчас в приложении или семейную карту для совместных накоплений.

Пластиковая карта

Пластиковую карту выдают бесплатно в любом супермаркете «Азбука Вкуса» или минимаркете «АВ Daily» при покупке на сумму от 1000 рублей. Нужно заполнить анкету участника — её дают на кассе. Карту вручат сразу.

Важный момент: карта без регистрации не работает. После получения зарегистрируйте её на сайте vkusomania.ru или в мобильном приложении, указав номер телефона. Без этого шага начисление бонусов не запустится, и все покупки с незарегистрированной картой пройдут без накоплений.

Виртуальная карта в приложении

Если идти в магазин прямо сейчас неудобно — не нужно. Скачайте приложение «Азбука Вкуса» для iOS или Android, зарегистрируйтесь по номеру телефона, и виртуальная клубная карта появится мгновенно — без визита в магазин и без бумажной анкеты.

На экране смартфона отображается штрих-код карты, который сканируют на кассе. Никакого пластика, никаких лишних карточек в кошельке. Виртуальная карта полностью равнозначна пластиковой: те же бонусы, те же уровни, те же привилегии.

Семейная карта

Для семей предусмотрен отдельный формат: семейная карта объединяет до 4 человек — основной участник и до 3 дополнительных карт для членов семьи. Покупки каждого участника суммируются на едином счёте — это существенно ускоряет накопление бонусов и помогает быстрее переходить на следующие уровни программы.

Начисление бонусов всегда идёт на счёт владельца основной карты. Оформить семейную карту можно в магазине у кассира или через личный кабинет на сайте vkusomania.ru.

Как копить баллы «Вкусомании»

В «Вкусомании» три механики начисления бонусов: стандартная, повышенная и партнёрская. Используя все три вместе, можно накапливать баллы значительно быстрее базового темпа — и это подтверждается математикой программы, а не маркетинговыми обещаниями.

Стандартное начисление: 1 бонус за 100 рублей

Базовое правило работает для всех уровней — от Дегустатора до Легенды: за каждые потраченные 100 рублей начисляется 1 бонус. На уровне Club Platinum ставка удваивается — 2 бонуса за 100 рублей.

Есть ограничения по категориям: бонусы не начисляются на алкоголь крепостью выше 28 градусов и табачные изделия. На вино, пиво и слабоалкогольные напитки бонусы начисляются в полном объёме — важный нюанс для тех, кто регулярно берёт бутылку вина к ужину.

Повышенные бонусы: любимые продукты и акции

Каждый месяц в приложении можно выбрать категории «любимых продуктов» — за покупки именно этих товаров начисляются повышенные бонусы с коэффициентом 2× и выше в зависимости от уровня участника. Выбирайте те категории, которые покупаете регулярно: молочные продукты, мясо, выпечка, сыр — и базовый кэшбэк сразу вырастет.

Помимо этого, «Азбука» анализирует историю покупок и формирует персональные предложения с повышенным кэшбэком на конкретные товары — именно те, что вы берёте чаще всего. Персональные офферы суммируются с общими акциями сети. В удачную неделю за одну покупку можно получить сразу несколько слоёв начислений одновременно.

Партнёрские начисления

Здесь «Вкусомания» выходит за рамки магазинной программы. При оплате покупок кобрендинговой картой Азбука Вкуса за каждый рубль в сети начисляется 6 бонусов — курс списания при этом остаётся тем же: 100 бонусов = 1 рубль. Это самый быстрый способ накопления для тех, кто готов использовать партнёрский инструмент.

Накопленные бонусы можно обменивать на авиамили «Аэрофлот Бонус» и обратно — мили на бонусы. Обмен работает в обе стороны прямо через мобильное приложение «Вкусомания». Актуальный курс конвертации всегда отображается в разделе обмена в личном кабинете.

Как тратить бонусы Вкусомании

Бонусы в «Вкусомании» — это не абстрактные баллы, которые лежат мёртвым грузом. Здесь у них четыре реальных применения, и одно из них — это впечатления, а не очередная скидка на продукты.

Оплата покупок: 100 бонусов = 1 рубль

Самый очевидный способ. На кассе называете номер карты или показываете штрих-код в приложении, и бонусами можно оплатить до 100% стоимости покупки. Курс фиксированный: 100 бонусов = 1 рубль. Минимального порога для списания нет — даже если на счёте 300 бонусов, их уже можно применить. Бонусы списываются мгновенно, без заявок и задержек.

Абонементы на кофе и завтрак

За 75 000 бонусов можно приобрести ежемесячный абонемент на ежедневный кофе или завтрак. Весь месяц — каждый день — напиток или завтрак бесплатный, достаточно показать карту на кассе.

Для тех, кто заходит в «Азбуку» каждое утро по дороге на работу, это одна из самых выгодных трат баллов в программе. Абонемент активируется в приложении за несколько секунд и с этого момента применяется автоматически. На уровне Club Platinum бесплатный кофе один раз в месяц входит в привилегии без необходимости тратить бонусы.

Билеты на мастер-классы и дегустации

За бонусы через приложение или сайт vkusomania.ru можно купить билеты на гастрономические события: мастер-классы от шеф-поваров, дегустации редких вин в энотеке, закрытые тематические ужины. Расписание событий регулярно обновляется в приложении.

Эта возможность принципиально меняет характер программы: накопленные баллы конвертируются не только в скидку, но и в живой опыт — новые вкусы, знания и знакомства с людьми, разделяющими интерес к еде.

Пожертвование бонусов (фонд «Подари Жизнь»)

В приложении есть возможность пожертвовать бонусы фонду помощи детям с онкологическими заболеваниями «Подари Жизнь». Бонусы переводятся напрямую через приложение в несколько касаний. Сумма пожертвования не ограничена — можно отправить столько, сколько считаете нужным.

Уровни программы «Вкусомания»

В «Вкусомании» пять уровней участника. Четыре из них — Дегустатор, Ценитель, Амбассадор и Легенда — определяются количеством покупок за квартал и меняются автоматически. Пятый — Club Platinum — присваивается при достижении порога накоплений за год. Переход между уровнями всегда происходит без заявок: система отслеживает активность и обновляет статус самостоятельно.

Дегустатор — первый месяц

Стартовый уровень, который получает каждый новый участник автоматически при регистрации. Действует в течение первого месяца. Главная привилегия — тройные приветственные бонусы на первые покупки. Это лучшее время, чтобы сразу накопить приличный стартовый запас баллов: планируйте крупные закупки именно в первый месяц.

Ценитель — до 7 покупок в квартал

Первый постоянный уровень для тех, кто заходит в «Азбуку» раз-два в неделю. На уровне Ценитель открываются персональные предложения с повышенным кэшбэком, программа «любимые продукты» и двойные бонусы в день рождения — за неделю до праздника, в сам день и неделю после.

Амбассадор — от 8 до 29 покупок в квартал

Уровень для тех, кто посещает магазин несколько раз в неделю. На этом уровне персональных акций становится заметно больше, повышенные бонусы за любимые продукты начисляются по более выгодному курсу, а программа точнее учитывает индивидуальные предпочтения покупателя. Переход на Амбассадора — это точка, когда разница в условиях становится ощутимой.

Легенда — от 30 покупок в квартал

Для постоянных покупателей, которые бывают в «Азбуке» почти ежедневно. Максимальные привилегии среди стандартных уровней: лучшие персональные предложения, приоритетный доступ к гастрономическим событиям, максимальный кэшбэк по акциям программы. Статус Легенды означает, что магазин предлагает вам условия, недоступные большинству участников.

Club Platinum — премиальный уровень

Club Platinum — вершина программы. Статус присваивается автоматически при накоплении 500 000 бонусов на счёте в течение одного календарного года (без учёта списаний). Набрали порог — система присваивает статус без каких-либо заявок.

Ключевые привилегии Club Platinum:

2 бонуса за каждые 100 рублей вместо одного

Бесплатный кофе каждый месяц без расходования бонусов

Торт в подарок на день рождения

Бесплатная доставка из интернет-магазина av.ru

Club Platinum — уровень, который достигается реальной покупательской активностью, а не оплачивается отдельно.

Привилегии карты для гурманов

В «Вкусомании» есть три особые привилегии, которые выделяют программу на фоне стандартных бонусных карт конкурентов. Вот самые значимые.

Двойные бонусы в день рождения

За неделю до дня рождения, в сам праздничный день и ещё неделю после — на все покупки начисляются двойные бонусы. Это один из самых предсказуемых и выгодных моментов для крупных закупок: планируете обновить запасы хорошего вина или купить деликатесы к праздничному столу — делайте это в период дня рождения. Двойное начисление доступно начиная с уровня Ценитель.

Кофейный абонемент за бонусы

За 75 000 накопленных бонусов приобретается месячный абонемент на ежедневный кофе или завтрак. Абонемент активируется в приложении и с этого момента работает автоматически на любой кассе. Для тех, кто привык начинать утро в «Азбуке», это конкретная и измеримая выгода. На уровне Club Platinum кофе раз в месяц бесплатный по умолчанию — без траты бонусов.

Эксклюзивные гастрономические события

Закрытые мастер-классы от шеф-поваров, винные дегустации в энотеке, тематические ужины — участие в этих событиях доступно за бонусы или по специальным ценам для участников программы. Билеты покупаются через приложение или сайт vkusomania.ru. Расписание обновляется регулярно — рекомендуем включить уведомления в приложении, чтобы не пропустить ближайшие события.

Мобильное приложение «Азбука Вкуса»

Приложение «Азбука Вкуса» — центр управления программой «Вкусомания». Без него можно пользоваться пластиковой картой и получать базовые бонусы. Но с приложением открываются дополнительные функции: виртуальная карта, персональные предложения, обмен бонусов на мили, каталог гастрономических событий и управление семейной картой — всё в одном месте.

Проверка баланса бонусов

Баланс бонусов отображается на главном экране приложения и обновляется сразу после каждой покупки. Если приложения под рукой нет, доступны ещё четыре способа: личный кабинет на сайте vkusomania.ru, запрос на кассе при любой покупке, звонок на горячую линию или СМС-запрос на короткий номер.

Персональные предложения

Раздел «Персональные предложения» формируется на основе истории покупок. Система анализирует, что вы берёте регулярно, и предлагает повышенный кэшбэк именно на эти товары. Предложения обновляются еженедельно. Практический совет: заходите в приложение каждый понедельник и активируйте нужные офферы до похода в магазин — только активированные предложения применяются на кассе автоматически.

Как обменять бонусы на мили Аэрофлот

В приложении работает двусторонний обмен: бонусы «Вкусомании» конвертируются в мили «Аэрофлот Бонус», и наоборот — мили «Аэрофлот» в бонусы «Вкусомании». Для подключения нужно привязать номер карты «Аэрофлот Бонус» в настройках приложения. После привязки обмен занимает несколько секунд. Актуальный курс конвертации отображается прямо в разделе обмена — он периодически меняется, поэтому следите за условиями перед каждым переводом.