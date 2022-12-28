Когда говорят «Яндекс», сразу возникают образы поиска, карт, такси и умных колонок. Но сегодня компания выпускает ещё и велосипеды, пылесосы, детские коляски, мужские футболки и газонокосилки. Всё это — продукция Яндекс Фабрики, производственного направления, которое тихо выросло внутри Яндекс Маркета и в 2024 году превратилось в самостоятельный бизнес с десятками брендов и тысячами товаров.

Купить товары Фабрики проще всего там, где они и появились на свет, — на Яндекс Маркете. Площадка регулярно проводит акции и распродажи, а для новых пользователей и участников программы лояльности Плюс действуют дополнительные скидки. Перед оформлением заказа стоит проверить актуальный промокод Яндекс Маркет — он может снизить итоговую цену на технику Tuvio, детские товары Junion или одежду Muted на 10–20% и сделать покупку ещё выгоднее.

Как это начиналось

Яндекс Маркет начал разрабатывать собственные торговые марки ещё в 2021 году. Логика была простой: маркетплейс видит, что покупают, понимает, каких товаров не хватает или что предложение слишком дорогое — и запускает собственную альтернативу. Именно так появились первые бренды Яндекс Фабрики: Tuvio с телевизорами на платформе Яндекс ТВ, Commo с аксессуарами для смартфонов, Junion с детскими товарами.

К моменту, когда история насчитывала три года, Яндекс накопил около 10 брендов и более 2 000 товаров. Продажи росли: только во втором квартале 2024 года объём заказов увеличился на 81% по сравнению с первым кварталом, а направление вышло на уровень операционной прибыли. Стало ясно, что внутренняя «полка маркетплейса» переросла сама себя и требует отдельного статуса.

24 сентября 2024 года Яндекс официально объявил о создании новой структуры — «Яндекс Фабрика». Она вошла в состав бизнес-группы электронной коммерции, райдтеха и доставки. Важная деталь: это не просто переименование. Фабрика получила задачу не только продавать внутри родного маркетплейса, но и выходить на внешние площадки, офлайн-магазины и развивать бренды как самостоятельные товарные единицы.

Чем Фабрика отличается от обычной СТМ

Собственные торговые марки (СТМ) есть у многих маркетплейсов. Ozon продаёт товары под своим зонтичным брендом, Wildberries периодически добавлял белые этикетки в разные категории. Но Яндекс выбрал принципиально другую модель.

Вместо одного имени «Яндекс» на всех продуктах компания создала портфель отдельных брендов Яндекс Фабрики — каждый со своим характером, позиционированием и целевой аудиторией. Muted — это лаконичная одежда для тех, кто ценит базу. Nocord — инструменты для дачи и ремонта без лишней суеты. Junion — детский мир. Tuvio — техника для дома. Ни один из этих брендов не кричит «я от Яндекса» — это осознанный выбор: товары Яндекс Фабрики должны конкурировать на равных, не прикрываясь зонтиком IT-гиганта.

Второе ключевое отличие — дистрибуция. В марте 2025 года Яндекс Фабрика вышла за пределы собственного маркетплейса: товары появились на Ozon, Wildberries, Lamoda, а также в специализированных интернет-магазинах «ВсеИнструменты.ру» и «Сантехника-Онлайн». Для классической маркетплейсной СТМ, которая по природе своей держит покупателя внутри экосистемы, это нетипичный шаг. Яндекс фактически сказал: наши бренды достаточно сильны, чтобы продаваться на витрине конкурента.

Все бренды Яндекс Фабрики

Сегодня в портфеле Яндекс Фабрики более десяти брендов, покрывающих самые разные категории. Ниже — краткое описание каждого.

Бренд Категория Что выпускает Tuvio Электроника и бытовая техника Телевизоры, пылесосы Яндекс Фабрики, стиральные машины, кофеварки, кондиционеры, кухонная техника Commo Аксессуары для гаджетов Чехлы Яндекс Фабрики, кабели, зарядки, пауэрбанки, наушники, защитные стёкла Lunnen Компьютерная техника Ноутбуки, планшеты, мониторы, периферия Nocord Инструменты и садовая техника Газонокосилки Яндекс Фабрики, мойки высокого давления, дрели, шуруповёрты, перфораторы Boxbot Инструменты и дача Электроинструмент, садовая техника, насосы, климатика Pragma Товары для дома Мебель, текстиль, посуда, системы хранения, освещение Muted Одежда Одежда Яндекс Фабрики: базовые футболки, худи, брюки, куртки, верхняя одежда Bodycore Спорт Беговые дорожки, тренажёры, спортивная одежда Outstep Активный отдых Сапборды, палатки, туристическое снаряжение Junion Детские товары Коляска Яндекс Фабрики, автокресла, игрушки, одежда от 18 мес. до 7 лет, мебель Cubits Игрушки Радиоуправляемые машинки, дроны, строительная техника Raskat Велосипеды Городские и горные велосипеды для взрослых и подростков

Флагман техники: бренд Tuvio

Tuvio — один из первых и самых узнаваемых брендов Фабрики. Он стартовал с телевизоров на платформе Яндекс ТВ и за три года превратился в полноценную линейку бытовой техники. Сегодня под этой маркой продаются роботы-пылесосы, стиральные машины, микроволновые печи, кофеварки, соковыжималки, кондиционеры и многое другое. Телевизоры Яндекс Фабрики под маркой Tuvio стали одним из главных символов того, что IT-компания умеет делать качественное железо, а не только программное обеспечение.

Телевизоры: от базовых до флагманов

В конце 2024 года Яндекс Фабрика представила флагманскую линейку телевизоров Tuvio — с технологиями OLED и Mini-LED в диагоналях 55 и 65 дюймов. В феврале 2025 года вышел первый 100-дюймовый телевизор Tuvio стоимостью почти 200 000 рублей. По данным компании, среди российских брендов Tuvio лидирует по продажам в категории телевизоров на Яндекс Маркете.

Умные пылесосы и бытовая техника

Линейка пылесосов Яндекс Фабрики Tuvio включает как вертикальные беспроводные модели, так и роботов-пылесосов со станцией самоочистки. Вся техника интегрирована с платформой Яндекс ТВ и управляется через голосового ассистента Алису. Это главная «умная» деталь бренда: Tuvio — это не просто дешёвая альтернатива, а техника, встроенная в экосистему Яндекса. Фен Яндекс Фабрики и другие персональные приборы тоже входят в линейку — бренд последовательно закрывает все бытовые ниши, не ограничиваясь только крупной техникой.

Одежда, велосипеды и инструменты

Когда в октябре 2024 года Яндекс запустил бренд одежды Яндекс Фабрики под именем Muted, многие удивились: зачем IT-компании моделировать футболки? Но логика простая — одежда является одной из крупнейших категорий на маркетплейсах, и здесь СТМ приносит высокую маржинальность.

Muted: базовый гардероб от технологической компании

Muted Яндекс Фабрики строится на концепции минимализма: нейтральные оттенки, широкий размерный ряд от XXS до 5XL, базовые вещи без лишних принтов и деталей. В первую коллекцию вошли футболки, худи, брюки и верхняя одежда — пуховики, тренчи, дублёнки, пальто из натуральной шерсти. В ноябре 2025 года Яндекс Фабрика открыла первый офлайн поп-ап магазин Muted в московском ТЦ «Авиапарк» — небольшую точку площадью около 40 кв. м, которая проработала до конца января 2026 года. По данным компании, каждый восьмой посетитель поп-апа затем продолжил покупки онлайн.

Nocord и Boxbot: для дачников и мастеров

Бренды Nocord Яндекс Фабрики и Boxbot закрывают потребности домашних мастеров и владельцев дач. Nocord делает акцент на садовой технике — газонокосилках Яндекс Фабрики, мойках высокого давления, триммерах Яндекс Фабрики — и профессиональном электроинструменте: дрелях, перфораторах, шуруповёртах. Само название Nocord — «без шнура» — отсылает к беспроводным решениям, которые стали стандартом в инструментальной отрасли. Boxbot при этом закрывает более широкий и бюджетный сегмент: от ручного инструмента до насосов и климатического оборудования.

Raskat: велосипеды от Яндекса

В 2024 году Яндекс анонсировал бренд велосипедов Raskat — городские и горные модели с алюминиевыми рамами для взрослых и подростков. Детский велосипед Яндекс Фабрики выпускается под маркой Junion и дополняет это направление: велосипеды Junion Яндекс Фабрики рассчитаны на детей начиная с самых маленьких размеров, а также включают самокаты Яндекс Фабрики для активных прогулок. Фабрика стремится закрыть потребность в активном передвижении для всей семьи — от первого беговела до взрослого городского байка.

Дети и дом: Junion и Pragma

Среди всех брендов Фабрики именно Junion и Pragma претендуют на роль наиболее стратегически важных — категории, в которых покупатели принимают решения долго, тщательно и остаются лояльными надолго.

Junion: от коляски до школьного рюкзака

Junion запустился в 2022 году с автокресел и беговелов, а затем стремительно расширился. Сегодня бренд предлагает:

Коляски Яндекс Фабрики — всесезонные модели Pioni, Gooli и Lula из водоотталкивающей высокопрочной ткани

Детскую мебель, манежи-кроватки и товары для сна

Игрушки и развивающие наборы для детей разных возрастов

Одежду Яндекс Фабрики для детей от 18 месяцев до 7 лет — футболки, свитшоты, брюки, куртки ценой от 699 до 4 999 рублей

Товары для творчества и школьные принадлежности

Особый акцент Junion делает на безопасности материалов и соответствии стандартам: для детских товаров это не опция, а базовое требование, которое напрямую влияет на решение о покупке.

Pragma: дом как проект

Pragma Яндекс Фабрики — бренд для обустройства жилья, запущенный в 2024 году. В ассортименте — постельное бельё, одеяла, подушки, посуда, системы хранения, интерьерный текстиль, сантехнические аксессуары и мебель. В апреле 2026 года Pragma стала главным героем второго офлайн поп-апа Яндекс Фабрики — в московском ТЦ «Метрополис». В этом пространстве компания планирует последовательно представлять все 11 своих брендов, меняя экспозицию каждые два месяца. Это важный сигнал: Яндекс проверяет, способны ли его товарные марки работать в офлайн-формате, где покупатель может потрогать продукт и составить живое впечатление о бренде.

Где купить товары Яндекс Фабрики

Изначально все товары Яндекс Фабрики были доступны только на Яндекс Маркете. Но в марте 2025 года компания сделала принципиальный шаг — выход на сторонние площадки. Теперь найти товары Яндекс Фабрики можно:

На Яндекс Маркете — основная витрина, где представлен полный ассортимент

На Ozon и Wildberries — крупнейших российских маркетплейсах

На Lamoda — модный ретейлер, где появилась одежда Яндекс Фабрики Muted

В интернет-магазинах «ВсеИнструменты.ру» — для брендов Nocord и Boxbot

В «Сантехника-Онлайн» — для товаров Pragma

В офлайн поп-ап магазинах в Москве — временные точки в ТЦ «Авиапарк» и «Метрополис»

На первый взгляд производство товаров — дело далёкое от поисковых алгоритмов и такси. Но стратегическая логика очевидна. Данные Яндекс Маркета позволяют точно понимать, чего хотят покупатели, каких товаров не хватает и в каком ценовом диапазоне. Это радикально снижает риск: вместо того чтобы угадывать спрос, Яндекс его знает заранее.

Кроме того, собственные бренды приносят значительно более высокую маржу, чем комиссия с продаж сторонних поставщиков. По итогам 2024 года продажи товаров Яндекс Фабрики на Яндекс Маркете выросли в 10 раз по сравнению с 2023 годом. Ассортимент за тот же год расширился в четыре раза, а многие позиции стали лидерами в своих категориях. При всём этом Яндекс остаётся маркетплейсом и для внешних продавцов — просто теперь у него есть ещё и собственные товары на этой же витрине, что ставит перед компанией непростой вопрос о балансе интересов всех участников торговли.

Яндекс Фабрика — это не просто производство ради производства. Это попытка крупнейшей российской IT-компании переосмыслить саму себя: из посредника между покупателем и продавцом стать полноценным участником товарного рынка — с брендами, продуктами и офлайн-присутствием, которые живут и продаются сами по себе, не спрятавшись за логотипом поисковика.