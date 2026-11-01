Похожие магазины

На странице оформления бронирования, до оплаты предоплаты. Выберите жильё, даты и количество гостей, затем введите код и проверьте скидку в расчёте.
Последняя проверка: 13 ноября 2026
Как мы проверяем промокоды?
Циан Посуточно – сервис поиска и онлайн-бронирования жилья для коротких поездок и командировок. Объекты можно сравнить по расположению, фотографиям, удобствам и стоимости на выбранные даты. На Ноябрь 2026 здесь собраны предложения для посуточной аренды и других предложений от сервиса. При выборе учитывайте полную стоимость проживания, условия отмены и доступность скидки для конкретного объекта.
На странице оформления бронирования, до оплаты предоплаты. Выберите жильё, даты и количество гостей, затем введите код и проверьте скидку в расчёте.
Промокоды программы применяются при онлайн-бронировании через форму Циан. При прямой договорённости и оплате вне этой формы скидка по такому коду не предоставляется.
Объект может не участвовать в предложении. Также проверьте срок действия кода, направление поездки и требования к бронированию: ограничения указаны в описании акции.
Нет, для одного бронирования используется один промокод. Сравните доступные предложения по итоговой скидке для выбранного жилья.
Сервис Циан Посуточно помогает найти квартиру, апартаменты или дом для короткой поездки. Промокод в подборке выше применяется при онлайн-бронировании участвующего жилья. По правилам программы скидка на аренду не может превышать сумму предоплаты.
На странице на Ноябрь 2026 собраны предложения Циан Посуточно. Перед выбором купона посмотрите, для каких пользователей, типов размещения и периода бронирования он действует, а также есть ли ограничение максимальной скидки.
При первом бронировании жилья, копируйте купон для новых пользователей. Будьте внимательны, предложения для сайта и первой брони в мобильном приложении могут различаться.
Код действует только при оформлении через предусмотренную акцией форму бронирования. Для отдельных объектов скидка недоступна. До оплаты проверьте полный расчёт: предоплату на Циане, оставшуюся сумму за проживание и указанные в объявлении дополнительные платежи.
Войдите в аккаунт Циан.
Выберите жильё, даты поездки и количество гостей.
Нажмите «Забронировать» и перейдите к оформлению.
Введите код в поле для промокода на странице оплаты.
Проверьте скидку и условия отмены, затем завершите бронирование.
Если код не принимается, сверьте срок действия, ограничения акции и участие выбранного объекта. Для одного бронирования применяется один промокод.
Срок бесплатной отмены и условия возврата предоплаты отображаются до оплаты. Проверьте их для выбранного жилья: скидка не заменяет правила отмены.
При возврате скидка по промокоду не выплачивается деньгами, а использованный код не восстанавливается. По вопросам применения промокодов в программе «Посуточно» можно обратиться по адресу booking@cian.ru.
Редакция получает предложения от партнёрских сетей, проверяет сроки действия и условия применения кодов, обновляет информацию о скидках.
Подборка промокодов была обновлена и проверена 13 ноября 2026 года.
Перед оплатой на официальном сайте Циан или в мобильном приложении убедитесь, что выбранный промокод применился к вашему бронированию и скидка отражена в итоговом расчёте.
Если промокод не применяется при оформлении заказа, не спешите считать его недействительным. Код на скидку может не активироваться из-за условий конкретной акции, состава корзины или ограничений магазина. Перед оплатой проверьте несколько наиболее частых причин:
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