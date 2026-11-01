Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Dataset", "@id": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/english-synergy#dataset", "url": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/english-synergy", "name": "Статистика купонов English Synergy (Ноябрь 2026)", "alternateName": "English Synergy Coupon Statistics (November 2026)", "description": "21 активных промокодов и купонов English Synergy по данным на 10.11.2026; 6 проверены за последние 24 часа; лучшая скидка — «57%».", "creator": { "@id": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/#organization" }, "creditText": "По данным Hi-Tech Промокоды, https://promocodes.hi-tech.mail.ru/english-synergy, данные на 10.11.2026", "temporalCoverage": "2026-11-10", "measurementTechnique": "Ежедневная автоматическая и ручная проверка промокодов редакцией Hi-Tech Промокоды", "license": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/terms-of-use", "isAccessibleForFree": true, "about": [ { "@type": "Thing", "name": "Промокоды" }, { "@type": "Thing", "name": "English Synergy" }, { "@type": "Thing", "name": "Скидки" } ], "variableMeasured": [ { "@type": "PropertyValue", "name": "Активных промокодов и купонов English Synergy", "value": "21", "description": "На странице English Synergy представлено 21 активных промокодов и купонов по данным Hi-Tech Промокоды на 10.11.2026." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Промокодов проверено за 24 часа", "value": "6", "description": "6 из 21 купонов English Synergy прошли проверку в течение последних 24 часов по данным Hi-Tech Промокоды на 10.11.2026." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Максимальная скидка по промокоду", "value": "57%", "description": "Максимальная скидка по промокоду English Synergy на Ноябрь 2026: 57%; проверено 10.11.2026." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Количество промокодов", "value": "6", "description": "Из 21 купонов English Synergy 6 — промокоды по данным Hi-Tech Промокоды на 10.11.2026." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Количество применений топ-промокода", "value": "0", "description": "Промокод «57%» применили 0 раз по данным Hi-Tech Промокоды на 10.11.2026." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Рейтинг магазина по оценкам пользователей", "value": "5 из 5 (87 оценок)", "description": "Средняя оценка магазина English Synergy — 5 из 5 на основе 87 оценок пользователей по данным виджета на странице на 10.11.2026." } ] }