Покупатели ювелирного бренда ЭПЛ Даймонд могут экономить на заказах, используя актуальные предложения и промокоды. При оформлении покупки на сайте достаточно применить промокод ЭПЛ Даймонд на скидку, чтобы получить выгодные условия на широкий ассортимент украшений.

Кроме того, на сайте регулярно появляются акционные предложения — в эти периоды часть коллекций доступна по сниженным ценам. Это хорошая возможность приобрести кольца, серьги или подвески с драгоценными камнями дешевле обычного.

Для новых клиентов действует промокод ЭПЛ Даймонд на первый заказ, а подписка на новости бренда позволяет первыми узнавать о новых акциях и специальных скидках. Такой подход помогает планировать покупки и выбирать украшения на лучших условиях.

Дополнительно экономить помогает программа лояльности. В ней три уровня: Серебряный, Золотой, Бриллиантовый. Начисления — 20%, 30% и 50% от суммы чека соответственно; списание — до 10%, 10% и 15%. Уровень зависит от оборота за год и пересчитывается автоматически. Баллы начисляются на следующий день, использовать их можно через 14 дней; срок действия — 365 дней. Бонусами нельзя оплачивать доставку, подарочные сертификаты и работы ювелира. Программа действует в салонах и интернет-магазине по РФ, участие бесплатное.