Яндекс Цветы — сервис Яндекса для заказа букетов и подарков с доставкой, объединяющий каталоги нескольких флористических магазинов и курьерских служб в одном приложении и на одном сайте.
Промокоды Яндекс Цветы на Сентябрь 2026
На сегодня доступно 24 купонов.
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Часто задаваемые вопросы про Яндекс Цветы
Что такое Яндекс Цветы?
Как активировать промокод в Яндекс Цветы?
Промокод вводится в специальное поле на экране оплаты после добавления букета в корзину. После ввода кода система автоматически пересчитывает стоимость заказа с учётом условий предложения.
Можно ли заказать цветы без точного адреса получателя?
Да, сервис позволяет оформить доставку по номеру телефона получателя без указания точного адреса — курьер уточнит место передачи заказа непосредственно перед приездом.
Какими способами можно оплатить заказ в Яндекс Цветы?
Заказ можно оплатить банковской картой, через Систему быстрых платежей (СБП) или в рассрочку через Яндекс Сплит; доступность способов зависит от региона и выбранного магазина-партнёра.
Что делать, если промокод не сработал?
Проверьте срок действия кода, минимальную сумму заказа и совместимость с выбранным магазином-партнёром. Если условия соблюдены, а код всё равно не применяется, обратитесь в чат поддержки внутри приложения или на сайте сервиса.
Лучшие промокоды Яндекс Цветы
|Тип
|Описание
|Код
|Скидка
|Подарок
|не требуется
|Промокод
|-30% на первый заказ от 2000 рублей в мобильном приложении!
|30G***
|Промокод
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|FLO***
|Промокод
|Скидка 1000 рублей на заказ
|FL1***
|Скидка
|Нежные тюльпаны со скидкой до 50%
|не требуется
|Скидка
|Скидка до 50% на розы одноголовые
|не требуется
|Скидка
|Скидки на цветы до 48%
|не требуется
|Скидка
|Хиты недели со скидкой до 47%
|не требуется
|Скидка
|Авторские букеты с выгодой до 47%
|не требуется
|Скидка
|Дисконт до 46% на монобукеты
|не требуется
О сервисе Яндекс Цветы
Яндекс Цветы — самостоятельный продукт экосистемы Яндекса, выделенный из раздела доставки цветов Яндекс Еды в отдельное мобильное приложение и веб-сервис. Платформа объединяет каталоги нескольких флористических магазинов и служб доставки. Пользователь выбирает букет или подарок в одном интерфейсе, а сборку и доставку выполняет выбранный магазин-партнёр либо курьерская служба Яндекса.
Сервис доступен в крупных городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань и Краснодар; точная доступность зависит от адреса доставки и наличия партнёров в конкретном населённом пункте. Заказ букета или подарка с применением скидки или промокода сервиса Яндекс Цветы осуществляется через мобильное приложение сервиса.
Как сэкономить на заказе в Яндекс Цветы
Снизить стоимость заказа в Яндекс Цветы можно несколькими способами, которые можно комбинировать между собой в зависимости от условий конкретного предложения.
Промокод на первый или повторный заказ — код вводится на этапе оформления и применяется к сумме корзины при выполнении условий предложения.
Подписка Яндекс Плюс — участникам программы доступны повышенный кэшбэк баллами и отдельные предложения партнёров сервиса.
Оплата через Яндекс Пэй — использование единого платёжного сервиса Яндекса иногда открывает доступ к дополнительным условиям оплаты, включая рассрочку через Яндекс Сплит.
Сезонные предложения партнёров — отдельные магазины-партнёры внутри платформы периодически формируют собственные условия для покупателей, которые отображаются непосредственно в каталоге при выборе букета.
Актуальный список рабочих промокодов и условия каждого предложения размещены в блоке купонов на этой странице; проверяйте срок действия и минимальную сумму заказа перед применением кода.
Программа лояльности Яндекс Плюс в Яндекс Цветы
Яндекс Цветы интегрирован с программой лояльности Яндекс Плюс. Участники подписки получают кэшбэк баллами с суммы заказа, которые впоследствии можно использовать при оплате товаров и услуг в других сервисах экосистемы Яндекса. Условия начисления и списания баллов, а также размер кэшбэка определяются действующими правилами программы Яндекс Плюс и могут различаться для отдельных магазинов-партнёров внутри платформы.
Почему промокод Яндекс Цветы не работает и что проверить
Если промокод не применяется при оформлении заказа, не спешите считать его недействительным. Код на скидку может не активироваться из-за условий конкретной акции, состава корзины или ограничений магазина. Перед оплатой проверьте несколько наиболее частых причин:
- Закончился срок действия промокода. У большинства кодов есть дата, до которой ими можно воспользоваться. После окончания акции промокод может перестать срабатывать, даже если его по-прежнему можно встретить в интернете.
- Не выполнена минимальная сумма заказа. Некоторые промокоды действуют только при покупке от определенной суммы. При этом стоимость доставки, сервисные сборы, бонусы или другие скидки могут не учитываться при расчете необходимого порога.
- В корзине есть товары-исключения. Купон может распространяться только на определенные категории, бренды или товары. Нередко промокоды не действуют на позиции, которые уже участвуют в распродаже или продаются по специальной цене.
- Скидка доступна только новым покупателям. Приветственный промокод или код на первый заказ не сработает, если с этого аккаунта уже совершались покупки или ранее использовалась аналогичная скидка.
- Промокод нельзя совместить с другой акцией. Магазин или сервис может запрещать одновременное применение нескольких купонов, бонусов, специальных цен или других предложений. В таком случае система обычно выбирает только один вариант скидки.
- Есть ограничения по способу оформления заказа. Некоторые промокоды работают только на сайте или, наоборот, в мобильном приложении. Условия также могут зависеть от региона, способа доставки или оплаты.
- Код уже использован или исчерпан лимит активаций. Одноразовый промокод обычно можно применить только один раз на аккаунт. У отдельных акций также бывает ограничено общее количество использований.
- Промокод введен с ошибкой или возник технический сбой. Проверьте символы в коде, удалите лишние пробелы и попробуйте ввести его повторно. Если все условия выполнены, а скидка не появилась, обновите корзину или повторите попытку позднее.
Статистика купонов Яндекс Цветы на 13.09.2026
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