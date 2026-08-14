Яндекс Цветы — самостоятельный продукт экосистемы Яндекса, выделенный из раздела доставки цветов Яндекс Еды в отдельное мобильное приложение и веб-сервис. Платформа объединяет каталоги нескольких флористических магазинов и служб доставки. Пользователь выбирает букет или подарок в одном интерфейсе, а сборку и доставку выполняет выбранный магазин-партнёр либо курьерская служба Яндекса.

Сервис доступен в крупных городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань и Краснодар; точная доступность зависит от адреса доставки и наличия партнёров в конкретном населённом пункте. Заказ букета или подарка с применением скидки или промокода сервиса Яндекс Цветы осуществляется через мобильное приложение сервиса.