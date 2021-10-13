Промокоды КолесаДаром (Kolesa Darom) на Сентябрь 2026
Список рабочих купонов и акций КолесаДаром. Актуальных промокодов на сегодня: 11
Фильтры
Актуальные сегодня 11
Скидка 11
Проверено 5
19%
Скидка
Проверено
Скидка до 19% на китайские шины
Действует доДо 26.11.2026
Применили 4 раза
15%
Скидка
Проверено
Аксессуары с комбо-скидкой до 15%
Действует доДо 31.12.2026
150Р
Скидка
Проверено
Мотошиномонтаж от 150 рублей
Действует доДо 28.01.2027
170Р
Скидка
Проверено
Товары для мотоциклов и квадроциклов от 170 рублей
Действует доДо 26.08.2027
%
Скидка
Проверено
Заправка автомобильных кондиционеров 1000 рублей
Действует доДо 26.08.2027
%
Скидка
Гарантия лучшей цены
Действует доДо 31.12.2026
5000Р
Скидка
Покупайте литые диски - получите в подарок автоаксессуары на 5000 рублей
Действует доДо 30.09.2026
%
Скидка
Выгодные цены на грузовые диски
Действует доДо 30.09.2026
Скидка
Бесплатная доставка заказа до шинного центра
Действует доДо 26.08.2027
Скидка
Бесплатная доставка заказов от 8000 рублей в пределах МКАД
Действует доДо 26.08.2027
%
Скидка
Оплата заказов через Яндекс Сплит
Действует доДо 26.08.2027
Эти купоны истекли, но возможно ещё работают
5%
Скидка 5% на всё, кроме шин, дисков и колес в сборе
6%
Скидка 6% на ряд товаров
Применили 3 раза
5%
Скидка -5% на всё, кроме шин, дисков и колес в сборе
Применили 9 раз
4%
Получайте выгоду 4% на покупку китайских шин
Применили 4 раза
5%
Скидка 5% на всё
Применили 10 раз
Похожие магазины
Все Инструменты
39 активных предложений
Столплит
21 активное предложение
Hoff
36 активных предложений
МаксидоМ
21 активное предложение
Стройландия
26 активных предложений
АКСОН
36 активных предложений
Петрович
20 активных предложений
Твой Дом
13 активных предложений
Цвет Диванов
30 активных предложений
Grohe
28 активных предложений
Ormatek
12 активных предложений
Gipfel
16 активных предложений
Улыбка радуги
34 активных предложения
Много мебели
25 активных предложений
Lazurit
20 активных предложений
Cozy home
21 активное предложение
Yourroom
20 активных предложений
Сантехмолл
13 активных предложений
Лю.ру
6 активных предложений
Грузовичкоф
1 активное предложение
Первый Гипермаркет Мебели
13 активных предложений
Бигам
34 активных предложения
Домовенок
17 активных предложений
Мебель 169
Диван Босс
12 активных предложений
ВамСвет
25 активных предложений
Cook House
12 активных предложений
Евродом
6 активных предложений
Дивайн Лайт
12 активных предложений
Мебелидоманет
12 активных предложений
Svetodom
24 активных предложения
Mebel-Top
13 активных предложений
Волли Толли
14 активных предложений
Вольт Маркет
26 активных предложений
Лучшие промокоды КолесаДаром
|Тип
|Описание
|Код
|Скидка
|Скидка до 19% на китайские шины
|не требуется
|Скидка
|Аксессуары с комбо-скидкой до 15%
|не требуется
|Скидка
|Мотошиномонтаж от 150 рублей
|не требуется
|Скидка
|Товары для мотоциклов и квадроциклов от 170 рублей
|не требуется
|Скидка
|Заправка автомобильных кондиционеров 1000 рублей
|не требуется
|Скидка
|Гарантия лучшей цены
|не требуется
|Скидка
|Покупайте литые диски - получите в подарок автоаксессуары на 5000 рублей
|не требуется
|Скидка
|Выгодные цены на грузовые диски
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная доставка заказа до шинного центра
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная доставка заказов от 8000 рублей в пределах МКАД
|не требуется
Почему промокод КолесаДаром не работает и что проверить
Если промокод не применяется при оформлении заказа, не спешите считать его недействительным. Код на скидку может не активироваться из-за условий конкретной акции, состава корзины или ограничений магазина. Перед оплатой проверьте несколько наиболее частых причин:
- Закончился срок действия промокода. У большинства кодов есть дата, до которой ими можно воспользоваться. После окончания акции промокод может перестать срабатывать, даже если его по-прежнему можно встретить в интернете.
- Не выполнена минимальная сумма заказа. Некоторые промокоды действуют только при покупке от определенной суммы. При этом стоимость доставки, сервисные сборы, бонусы или другие скидки могут не учитываться при расчете необходимого порога.
- В корзине есть товары-исключения. Купон может распространяться только на определенные категории, бренды или товары. Нередко промокоды не действуют на позиции, которые уже участвуют в распродаже или продаются по специальной цене.
- Скидка доступна только новым покупателям. Приветственный промокод или код на первый заказ не сработает, если с этого аккаунта уже совершались покупки или ранее использовалась аналогичная скидка.
- Промокод нельзя совместить с другой акцией. Магазин или сервис может запрещать одновременное применение нескольких купонов, бонусов, специальных цен или других предложений. В таком случае система обычно выбирает только один вариант скидки.
- Есть ограничения по способу оформления заказа. Некоторые промокоды работают только на сайте или, наоборот, в мобильном приложении. Условия также могут зависеть от региона, способа доставки или оплаты.
- Код уже использован или исчерпан лимит активаций. Одноразовый промокод обычно можно применить только один раз на аккаунт. У отдельных акций также бывает ограничено общее количество использований.
- Промокод введен с ошибкой или возник технический сбой. Проверьте символы в коде, удалите лишние пробелы и попробуйте ввести его повторно. Если все условия выполнены, а скидка не появилась, обновите корзину или повторите попытку позднее.
Статистика купонов КолесаДаром на 13.09.2026
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "Dataset",
"@id": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/kolesa-darom#dataset",
"url": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/kolesa-darom",
"name": "Статистика купонов КолесаДаром (Сентябрь 2026)",
"alternateName": "КолесаДаром Coupon Statistics (September 2026)",
"description": "11 активных промокодов и купонов КолесаДаром по данным на 13.09.2026; 5 проверены за последние 24 часа; лучшая скидка — «19%».",
"creator": {
"@id": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/#organization"
},
"creditText": "По данным Hi-Tech Промокоды, https://promocodes.hi-tech.mail.ru/kolesa-darom, данные на 13.09.2026",
"temporalCoverage": "2026-09-13",
"measurementTechnique": "Ежедневная автоматическая и ручная проверка промокодов редакцией Hi-Tech Промокоды",
"license": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/terms-of-use",
"isAccessibleForFree": true,
"about": [
{
"@type": "Thing",
"name": "Промокоды"
},
{
"@type": "Thing",
"name": "КолесаДаром"
},
{
"@type": "Thing",
"name": "Скидки"
}
],
"variableMeasured": [
{
"@type": "PropertyValue",
"name": "Активных промокодов и купонов КолесаДаром",
"value": "11",
"description": "На странице КолесаДаром представлено 11 активных промокодов и купонов по данным Hi-Tech Промокоды на 13.09.2026."
},
{
"@type": "PropertyValue",
"name": "Промокодов проверено за 24 часа",
"value": "5",
"description": "5 из 11 купонов КолесаДаром прошли проверку в течение последних 24 часов по данным Hi-Tech Промокоды на 13.09.2026."
},
{
"@type": "PropertyValue",
"name": "Максимальная скидка по промокоду",
"value": "19%",
"description": "Максимальная скидка по промокоду КолесаДаром на Сентябрь 2026: 19%; проверено 13.09.2026."
},
{
"@type": "PropertyValue",
"name": "Количество промокодов",
"value": "0",
"description": "Из 11 купонов КолесаДаром 0 — промокоды по данным Hi-Tech Промокоды на 13.09.2026."
},
{
"@type": "PropertyValue",
"name": "Количество применений топ-промокода",
"value": "4",
"description": "Промокод «19%» применили 4 раз по данным Hi-Tech Промокоды на 13.09.2026."
},
{
"@type": "PropertyValue",
"name": "Рейтинг магазина по оценкам пользователей",
"value": "5 из 5 (71 оценок)",
"description": "Средняя оценка магазина КолесаДаром — 5 из 5 на основе 71 оценок пользователей по данным виджета на странице на 13.09.2026."
}
]
}