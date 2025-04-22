Контур Диадок — платформа для безопасного и юридически значимого обмена документами между организациями. Система использует квалифицированную электронную подпись и соответствует всем требованиям законодательства, полностью заменяя бумажный документооборот.

Сервис помогает компаниям ускорить обмен документами, сократить расходы и избавиться от рутинных процессов, связанных с печатью и доставкой бумаг. Он интегрируется с учётными системами, что делает работу с документами максимально удобной.

Новые клиенты могут активировать промокод Контур Диадок и получить скидку на подключение или использование сервиса. Действуют и сезонные акции, а также предложения по специальным промокодам Диадок на 2025 год, позволяющие начать работу на льготных условиях.

Чтобы применить код, достаточно ввести его на этапе оформления подписки на официальном сайте. Это простой способ сэкономить и сразу оценить преимущества электронного документооборота с Контур Диадок.