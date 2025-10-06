промокод отп банк

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Dataset", "@id": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/otp-bank#dataset", "url": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/otp-bank", "name": "Статистика купонов ОТП Банк (Сентябрь 2026)", "alternateName": "ОТП Банк Coupon Statistics (September 2026)", "description": "15 активных промокодов и купонов ОТП Банк по данным на 13.09.2026; 5 проверены за последние 24 часа; лучшая скидка — «2000Р».", "creator": { "@id": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/#organization" }, "creditText": "По данным Hi-Tech Промокоды, https://promocodes.hi-tech.mail.ru/otp-bank, данные на 13.09.2026", "temporalCoverage": "2026-09-13", "measurementTechnique": "Ежедневная автоматическая и ручная проверка промокодов редакцией Hi-Tech Промокоды", "license": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/terms-of-use", "isAccessibleForFree": true, "about": [ { "@type": "Thing", "name": "Промокоды" }, { "@type": "Thing", "name": "ОТП Банк" }, { "@type": "Thing", "name": "Скидки" } ], "variableMeasured": [ { "@type": "PropertyValue", "name": "Активных промокодов и купонов ОТП Банк", "value": "15", "description": "На странице ОТП Банк представлено 15 активных промокодов и купонов по данным Hi-Tech Промокоды на 13.09.2026." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Промокодов проверено за 24 часа", "value": "5", "description": "5 из 15 купонов ОТП Банк прошли проверку в течение последних 24 часов по данным Hi-Tech Промокоды на 13.09.2026." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Максимальная скидка по промокоду", "value": "2000Р", "description": "Максимальная скидка по промокоду ОТП Банк на Сентябрь 2026: 2000Р; проверено 13.09.2026." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Количество промокодов", "value": "1", "description": "Из 15 купонов ОТП Банк 1 — промокоды по данным Hi-Tech Промокоды на 13.09.2026." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Количество применений топ-промокода", "value": "0", "description": "Промокод «2000Р» применили 0 раз по данным Hi-Tech Промокоды на 13.09.2026." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Рейтинг магазина по оценкам пользователей", "value": "5 из 5 (71 оценок)", "description": "Средняя оценка магазина ОТП Банк — 5 из 5 на основе 71 оценок пользователей по данным виджета на странице на 13.09.2026." } ] }