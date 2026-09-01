Как заказать пиццу со скидкой

На сентябрь в подборке представлены промокоды пиццерий и служб доставки. В зависимости от условий код может уменьшить стоимость заказа, добавить пиццу или другое блюдо в подарок, отменить плату за доставку либо начислить бонусы. Отдельные предложения предназначены для новых клиентов, другие работают при повторном заказе, самовывозе или покупке через мобильное приложение.

До активации сравните несколько вариантов. Процентная скидка обычно заметнее при крупном заказе, а фиксированная позволяет заранее определить размер экономии. Для небольшого чека полезнее может оказаться бесплатная доставка или подарочная пицца. Если заказ оформляется на компанию, проверьте наборы и акции формата 1+1: иногда они выгоднее обычного купона.