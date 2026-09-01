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Промокоды на пиццу

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Промокоды на пиццу

Алло Пицца

20%
Скидка 20% от 1375 рублей + 1000 баллов на первый заказ доставки
Промокод
Подарок
Проверено
На первый заказ
Скидка 20% от 1375 рублей + 1000 баллов на первый заказ доставки
Действует доДо 31.12.2026
Применили 1 раз
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20%
Скидка 20 % в День рождения и 6 дней после него
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Скидка 20 % в День рождения и 6 дней после него
Действует доДо 31.12.2026
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Скидка 10 % на весь ассортимент пицц при самовывозе
Скидка
Скидка 10 % на весь ассортимент пицц при самовывозе
Действует доДо 31.12.2026
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Сырные палочки в подарок при заказе от 2000 рублей
Промокод
Подарок
Сырные палочки в подарок при заказе от 2000 рублей
Действует доДо 30.09.2026
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Тануки

20%
Скидка 20% на заказ с собой
Скидка
Скидка 20% на заказ с собой
Действует доДо 14.10.2026
Применили 5 раз
Все предложения магазина
15%
По купону скидка 15% именинникам
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По купону скидка 15% именинникам
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Применили 1 раз
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1105р
Комбо наборы с пиццей от 1105 рублей
Скидка
Комбо наборы с пиццей от 1105 рублей
Действует доДо 14.10.2026
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2 Берега

50%
-50% на любую вторую пиццу
Промокод
-50% на любую вторую пиццу
Действует доДо 31.12.2026
Применили 1 раз
Все предложения магазина
40%
Скидка 40% от 1700 рублей при первом заказе в мобильном приложении
Промокод
На первый заказ
Скидка 40% от 1700 рублей при первом заказе в мобильном приложении
Действует доДо 31.10.2026
Все предложения магазина
40%
Скидка 40% на 4 пиццы 30 см в одном чеке
Промокод
Скидка 40% на 4 пиццы 30 см в одном чеке
Действует доДо 31.10.2026
Все предложения магазина
3=4
Четвертая пицца в подарок по купону
Промокод
Четвертая пицца в подарок по купону
Действует доДо 31.10.2026
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Foodband

25%
Скидка до 25% на все меню
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Скидка до 25% на все меню
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20%
До -20% на все заказы по будням с 14:00 до 16:00
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Дарим Мясную пиццу при заказе от 2590 рублей
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Подарок
Дарим Мясную пиццу при заказе от 2590 рублей
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Все предложения магазина
2+1
Третья пицца в подарок
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Действует доДо 31.12.2026
Применили 1 раз
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Как заказать пиццу со скидкой

На сентябрь в подборке представлены промокоды пиццерий и служб доставки. В зависимости от условий код может уменьшить стоимость заказа, добавить пиццу или другое блюдо в подарок, отменить плату за доставку либо начислить бонусы. Отдельные предложения предназначены для новых клиентов, другие работают при повторном заказе, самовывозе или покупке через мобильное приложение.

До активации сравните несколько вариантов. Процентная скидка обычно заметнее при крупном заказе, а фиксированная позволяет заранее определить размер экономии. Для небольшого чека полезнее может оказаться бесплатная доставка или подарочная пицца. Если заказ оформляется на компанию, проверьте наборы и акции формата 1+1: иногда они выгоднее обычного купона.

Какие предложения можно найти в подборке

Пиццерии используют несколько видов акций:

  • скидка в процентах или рублях;
  • специальная цена на первую покупку;
  • вторая или третья пицца в подарок;
  • бесплатная доставка;
  • сниженная цена на комбо;
  • бонусы или кешбэк;
  • скидка при самовывозе;
  • предложения ко дню рождения.

Условия одного промокода могут различаться по городам. Перед оформлением проверьте минимальную сумму, участвующие позиции, срок действия и способ получения заказа.

Как применить промокод на доставку пиццы

Выберите предложение и перейдите на сайт или в приложение ресторана. Укажите адрес, добавьте блюда в корзину и найдите поле «Промокод». Вставьте код и нажмите кнопку применения.

Система должна пересчитать сумму или добавить обещанный подарок до оплаты. Если этого не произошло, проверьте выбранный ресторан, состав корзины и ограничения акции. Некоторые коды работают только после авторизации, а подарочную пиццу иногда необходимо самостоятельно выбрать из доступного списка.

Где вводить промокод на пиццу?

Поле для кода обычно находится в корзине или на странице оформления заказа. В некоторых приложениях оно появляется после выбора адреса или авторизации.

Как понять, что промокод применился?

После активации должна уменьшиться итоговая сумма, исчезнуть стоимость доставки или появиться подарок. Результат необходимо проверить до оплаты.

Можно ли применить два кода к одному заказу?

Большинство пиццерий разрешает использовать только один промокод. Правила одновременного списания бонусов определяет сама служба доставки.

Работают ли промокоды одновременно на сайте и в приложении?

Не всегда. Отдельные предложения предназначены только для мобильного приложения, сайта либо конкретного способа оформления. Ограничение указывается в условиях.

Почему приложение не принимает промокод?

Возможные причины — недостаточная сумма, завершение акции, неподходящий город, исключённые позиции или использование кода не той категорией клиентов.