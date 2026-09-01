Как заказать пиццу со скидкой
На сентябрь в подборке представлены промокоды пиццерий и служб доставки. В зависимости от условий код может уменьшить стоимость заказа, добавить пиццу или другое блюдо в подарок, отменить плату за доставку либо начислить бонусы. Отдельные предложения предназначены для новых клиентов, другие работают при повторном заказе, самовывозе или покупке через мобильное приложение.
До активации сравните несколько вариантов. Процентная скидка обычно заметнее при крупном заказе, а фиксированная позволяет заранее определить размер экономии. Для небольшого чека полезнее может оказаться бесплатная доставка или подарочная пицца. Если заказ оформляется на компанию, проверьте наборы и акции формата 1+1: иногда они выгоднее обычного купона.
Какие предложения можно найти в подборке
Пиццерии используют несколько видов акций:
- скидка в процентах или рублях;
- специальная цена на первую покупку;
- вторая или третья пицца в подарок;
- бесплатная доставка;
- сниженная цена на комбо;
- бонусы или кешбэк;
- скидка при самовывозе;
- предложения ко дню рождения.
Условия одного промокода могут различаться по городам. Перед оформлением проверьте минимальную сумму, участвующие позиции, срок действия и способ получения заказа.
Как применить промокод на доставку пиццы
Выберите предложение и перейдите на сайт или в приложение ресторана. Укажите адрес, добавьте блюда в корзину и найдите поле «Промокод». Вставьте код и нажмите кнопку применения.
Система должна пересчитать сумму или добавить обещанный подарок до оплаты. Если этого не произошло, проверьте выбранный ресторан, состав корзины и ограничения акции. Некоторые коды работают только после авторизации, а подарочную пиццу иногда необходимо самостоятельно выбрать из доступного списка.