Промокод для новых активируется только при первом оформлении подписки и не сработает, если аккаунт уже был подписчиком ранее (даже после отмены). Промокод для действующих клиентов применяется при продлении или смене тарифа и может использоваться повторно, если это не ограничено условиями конкретной акции.
Промокоды Амедиатека на Сентябрь 2026
➡ Проверено нашей редакцией 13 сентября 2026. Актуальных промокодов и предложений Amediateka: 22
Эти купоны истекли, но возможно ещё работают
Часто задаваемые вопросы про Amediateka
В чём разница между промокодом для новых и для действующих пользователей?
Можно ли использовать один и тот же промокод повторно?
Зависит от типа: коды для первого заказа — одноразовые на аккаунт, коды на продление для действующих пользователей — обычно многоразовые, если в описании акции не указано иное.
Что делать, если промокод не активировался?
Проверьте регистр и пробелы при вводе, наличие активной подписки (мешает применить код «для новых»), срок действия купона и способ оплаты.
Все промокоды Амедиатека актуальны?
Да, все промокоды для просмотра фильмов и сериалов на Амедиатеке актуальны на 13 сентября.
Сколько действуют промокоды?
В зависимости от условий акции, промокоды действуют от 30 дней.
Лучшие промокоды Amediateka
|Тип
|Описание
|Код
|Промокод
|Подписка на 30 дней со скидкой 50%
|SER***
|Промокод
|Скидка 50% за подписку 90 дней
|SER***
|Промокод
|Подписка на 60 дней за 1 рубль для новых пользователей
|833***
|Промокод
|-50% скидка за подписку 180 дней
|SER***
|Промокод
|Подписка на 360 дней со скидкой 17%
|SER***
|Скидка
|ТВ-каналы онлайн в прямом эфире
|не требуется
|Скидка
|Спортивные трансляции в подписке
|не требуется
|Скидка
|Маленькие комедии для хорошего настроения
|не требуется
|Скидка
|Сериалы на английском языке с субтитрами
|не требуется
|Скидка
|Фильмы, мультфильмы и сериалы для детей
|не требуется
Онлайн-кинотеатр Амедиатека
Амедиатека — российский стриминговый сервис, запущенный в 2013 году и специализирующийся на премиальном зарубежном контенте: сериалы и фильмы студий HBO, Showtime, CBS, BBC, Starz выходят здесь практически синхронно с мировыми премьерами, без пиратского перевода и рекламных вставок. Сервис работает как лицензионная площадка с профессиональной озвучкой и субтитрами — за качество перевода отвечает студия, а не пользовательский перевод, что важно для тех, кто смотрит сериалы ради оригинальной актёрской игры.
Помимо каталога, в подписку входит блок собственных ТВ-каналов (Amedia Premium, Amedia Hit) и часть спортивных трансляций через партнёрство с DAZN — то есть сервис частично заменяет и кабельное телевидение.
Способы экономии на подписке Амедиатека
На Амедиатеке работает несколько независимых механизмов скидки, которые можно комбинировать в зависимости от того, новый вы пользователь или продлеваете подписку:
Промокод для новых пользователей — активируется один раз на аккаунт при первом оформлении, обычно даёт наибольшую скидку или бесплатный пробный период; актуальные варианты смотрите в таблице купонов на этой странице.
Промокод на продление — доступен уже действующим подписчикам при переходе на более длительный тариф (например, с месячного на полугодовой или годовой); скидка ниже, чем для новых, но действует многократно, если не указано иное.
Долгосрочная подписка без кода — тарифная сетка Амедиатеки построена так, что цена за месяц снижается при оплате большего периода: годовой тариф выгоднее месячного даже без промокода, а комбинация кода и длительной подписки даёт максимальную экономию.
Партнёрские комбо-подписки — Амедиатека продаётся не только отдельно, но и в составе пакетных предложений других сервисов; если вы уже пользуетесь одним из таких пакетов, отдельная подписка может дублировать уже оплаченный доступ — сверьте актуальный список входящих сервисов на официальном сайте.
Как активировать промокод Амедиатека
Выберите нужный купон на этой странице и скопируйте код (часть акций применяется автоматически по ссылке, без ввода кода).
2. Войдите в личный кабинет на amediateka.ru или откройте раздел с промокодом в приложении.
3. В настройках подписки найдите поле «Ввести промокод» и вставьте скопированный код.
4. Подтвердите активацию — система покажет уведомление об успешном применении и новую цену или срок подписки.
Если промокод не сработал, проверьте: код скопирован без пробелов и в правильном регистре, у вас нет активной подписки. Промокоды для новых пользователей не работают при уже оформленной подписке.
Ассортимент и каталог Амедиатеки
Библиотека Амедиатеки охватывает зарубежные и российские сериалы, полнометражное кино, документальные проекты и телешоу; премиальный контент студий-партнёров обновляется еженедельно новыми сериями текущих сезонов. Отдельные горячие премьеры могут идти по модели разового платного доступа в разделе «А-Прокат» — это не входит в основную подписку и оплачивается отдельно от неё, что стоит учитывать, если промокод распространяется только на подписку, а не на прокат.
Просмотр доступен на Smart TV, Apple TV, Android TV, в браузере и мобильных приложениях iOS/Android; к одному аккаунту можно привязать несколько устройств с ограничением на одновременный просмотр — актуальные лимиты устройств уточняйте в разделе тарифов на сайте, так как условия периодически меняются.
Амедиатека и Яндекс Плюс: когда выгоднее промокод отдельно
Амедиатека продаётся как отдельный сервис и как часть тарифа Яндекс Плюс с расширенным пакетом. Прежде чем активировать промокод именно на Амедиатеку как самостоятельный продукт, проверьте — возможно, у вас уже есть доступ к её контенту через смежную подписку.
Если вы уже оформили Яндекс Плюс с расширенным пакетом — подробный разбор тарифов, кешбэка и условий подключения смотрите на странице промокоды Яндекс Плюс — там актуальная информация именно про эту экосистему.
Если вас интересует в первую очередь Кинопоиск, а Амедиатека нужна как дополнение — сравнение тарифов и промокоды именно для Кинопоиска собраны на странице промокоды Кинопоиск.
Промокоды на этой странице ориентированы на тех, кому нужна Амедиатека как отдельная подписка без привязки к экосистеме Яндекса — например, для просмотра только премиального западного контента без остальных сервисов пакета.
Почему промокод Amediateka не работает и что проверить
Если промокод не применяется при оформлении заказа, не спешите считать его недействительным. Код на скидку может не активироваться из-за условий конкретной акции, состава корзины или ограничений магазина. Перед оплатой проверьте несколько наиболее частых причин:
- Закончился срок действия промокода. У большинства кодов есть дата, до которой ими можно воспользоваться. После окончания акции промокод может перестать срабатывать, даже если его по-прежнему можно встретить в интернете.
- Не выполнена минимальная сумма заказа. Некоторые промокоды действуют только при покупке от определенной суммы. При этом стоимость доставки, сервисные сборы, бонусы или другие скидки могут не учитываться при расчете необходимого порога.
- В корзине есть товары-исключения. Купон может распространяться только на определенные категории, бренды или товары. Нередко промокоды не действуют на позиции, которые уже участвуют в распродаже или продаются по специальной цене.
- Скидка доступна только новым покупателям. Приветственный промокод или код на первый заказ не сработает, если с этого аккаунта уже совершались покупки или ранее использовалась аналогичная скидка.
- Промокод нельзя совместить с другой акцией. Магазин или сервис может запрещать одновременное применение нескольких купонов, бонусов, специальных цен или других предложений. В таком случае система обычно выбирает только один вариант скидки.
- Есть ограничения по способу оформления заказа. Некоторые промокоды работают только на сайте или, наоборот, в мобильном приложении. Условия также могут зависеть от региона, способа доставки или оплаты.
- Код уже использован или исчерпан лимит активаций. Одноразовый промокод обычно можно применить только один раз на аккаунт. У отдельных акций также бывает ограничено общее количество использований.
- Промокод введен с ошибкой или возник технический сбой. Проверьте символы в коде, удалите лишние пробелы и попробуйте ввести его повторно. Если все условия выполнены, а скидка не появилась, обновите корзину или повторите попытку позднее.
Статистика купонов Amediateka на 13.09.2026
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