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Промокоды Амедиатека на Сентябрь 2026

➡ Проверено нашей редакцией 13 сентября 2026. Актуальных промокодов и предложений Amediateka: 22

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Актуальные сегодня 22
Промокод 5
Скидка 17
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Подписка на 30 дней со скидкой 50%
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Подписка на 360 дней со скидкой 17%
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Применили 10 раз
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ТВ-каналы онлайн в прямом эфире
Действует доДо 24.09.2026
Применили 1 раз
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Спортивные трансляции в подписке
Действует доДо 21.09.2026
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Маленькие комедии для хорошего настроения
Действует доДо 21.09.2026
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Сериалы на английском языке с субтитрами
Действует доДо 21.09.2026
Применили 1 раз
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Скидка
Фильмы, мультфильмы и сериалы для детей
Действует доДо 21.09.2026
Применили 1 раз
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Скидка
Сериалы про противостояние онлайн
Действует доДо 21.09.2026
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Корейские и китайские дорамы онлайн
Действует доДо 15.09.2026
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Лучшие фильмы и сериалы Paramount+
Действует доДо 24.09.2026
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Документальные проекты про спорт
Действует доДо 24.09.2026
Применили 1 раз
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Подборка фильмов и сериалов "Космические путешествия"
Действует доДо 18.09.2026
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Сериалы с неожиданной развязкой онлайн
Действует доДо 18.09.2026
Применили 1 раз
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Криминальные сериалы в подписке
Действует доДо 18.09.2026
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Исторические сериалы онлайн
Действует доДо 22.09.2026
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Сериалы по книгам в подписке
Действует доДо 22.09.2026
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Премьеры, которые вы могли пропустить
Действует доДо 22.09.2026
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Коллекция фильмов и сериалов "Королевская власть"
Действует доДо 22.09.2026
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Лучшие сериалы про полицейских
Действует доДо 22.09.2026
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Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

17%
Скидка 17% за подписку 365 дней
Применили 14 раз
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17%
Подписка на 365 дней со скидкой 17%
Применили 3 раза
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Скидка 17% за подписку 365 дней
Применили 22 раза
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50%
Подписка на 90 дней со скидкой 50%
Применили 325 раз
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Часто задаваемые вопросы про Amediateka

В чём разница между промокодом для новых и для действующих пользователей?

Промокод для новых активируется только при первом оформлении подписки и не сработает, если аккаунт уже был подписчиком ранее (даже после отмены). Промокод для действующих клиентов применяется при продлении или смене тарифа и может использоваться повторно, если это не ограничено условиями конкретной акции.

Можно ли использовать один и тот же промокод повторно?

Зависит от типа: коды для первого заказа — одноразовые на аккаунт, коды на продление для действующих пользователей — обычно многоразовые, если в описании акции не указано иное.

Что делать, если промокод не активировался?

Проверьте регистр и пробелы при вводе, наличие активной подписки (мешает применить код «для новых»), срок действия купона и способ оплаты.

Все промокоды Амедиатека актуальны?

Да, все промокоды для просмотра фильмов и сериалов на Амедиатеке актуальны на 13 сентября.

Сколько действуют промокоды?

В зависимости от условий акции, промокоды действуют от 30 дней.

Лучшие промокоды Amediateka

Тип Описание Код
ПромокодПодписка на 30 дней со скидкой 50%SER***
ПромокодСкидка 50% за подписку 90 днейSER***
ПромокодПодписка на 60 дней за 1 рубль для новых пользователей833***
Промокод-50% скидка за подписку 180 днейSER***
ПромокодПодписка на 360 дней со скидкой 17%SER***
СкидкаТВ-каналы онлайн в прямом эфирене требуется
СкидкаСпортивные трансляции в подпискене требуется
СкидкаМаленькие комедии для хорошего настроенияне требуется
СкидкаСериалы на английском языке с субтитрамине требуется
СкидкаФильмы, мультфильмы и сериалы для детейне требуется

Онлайн-кинотеатр Амедиатека

Амедиатека — российский стриминговый сервис, запущенный в 2013 году и специализирующийся на премиальном зарубежном контенте: сериалы и фильмы студий HBO, Showtime, CBS, BBC, Starz выходят здесь практически синхронно с мировыми премьерами, без пиратского перевода и рекламных вставок. Сервис работает как лицензионная площадка с профессиональной озвучкой и субтитрами — за качество перевода отвечает студия, а не пользовательский перевод, что важно для тех, кто смотрит сериалы ради оригинальной актёрской игры.

Помимо каталога, в подписку входит блок собственных ТВ-каналов (Amedia Premium, Amedia Hit) и часть спортивных трансляций через партнёрство с DAZN — то есть сервис частично заменяет и кабельное телевидение.

промокод амедиатека

Способы экономии на подписке Амедиатека

На Амедиатеке работает несколько независимых механизмов скидки, которые можно комбинировать в зависимости от того, новый вы пользователь или продлеваете подписку:

  • Промокод для новых пользователей — активируется один раз на аккаунт при первом оформлении, обычно даёт наибольшую скидку или бесплатный пробный период; актуальные варианты смотрите в таблице купонов на этой странице.

  • Промокод на продление — доступен уже действующим подписчикам при переходе на более длительный тариф (например, с месячного на полугодовой или годовой); скидка ниже, чем для новых, но действует многократно, если не указано иное.

  • Долгосрочная подписка без кода — тарифная сетка Амедиатеки построена так, что цена за месяц снижается при оплате большего периода: годовой тариф выгоднее месячного даже без промокода, а комбинация кода и длительной подписки даёт максимальную экономию.

  • Партнёрские комбо-подписки — Амедиатека продаётся не только отдельно, но и в составе пакетных предложений других сервисов; если вы уже пользуетесь одним из таких пакетов, отдельная подписка может дублировать уже оплаченный доступ — сверьте актуальный список входящих сервисов на официальном сайте.

Как активировать промокод Амедиатека

  1. Выберите нужный купон на этой странице и скопируйте код (часть акций применяется автоматически по ссылке, без ввода кода).

2. Войдите в личный кабинет на amediateka.ru или откройте раздел с промокодом в приложении.

3. В настройках подписки найдите поле «Ввести промокод» и вставьте скопированный код.

4. Подтвердите активацию — система покажет уведомление об успешном применении и новую цену или срок подписки.

Если промокод не сработал, проверьте: код скопирован без пробелов и в правильном регистре, у вас нет активной подписки. Промокоды для новых пользователей не работают при уже оформленной подписке.

Ассортимент и каталог Амедиатеки

Библиотека Амедиатеки охватывает зарубежные и российские сериалы, полнометражное кино, документальные проекты и телешоу; премиальный контент студий-партнёров обновляется еженедельно новыми сериями текущих сезонов. Отдельные горячие премьеры могут идти по модели разового платного доступа в разделе «А-Прокат» — это не входит в основную подписку и оплачивается отдельно от неё, что стоит учитывать, если промокод распространяется только на подписку, а не на прокат.

Просмотр доступен на Smart TV, Apple TV, Android TV, в браузере и мобильных приложениях iOS/Android; к одному аккаунту можно привязать несколько устройств с ограничением на одновременный просмотр — актуальные лимиты устройств уточняйте в разделе тарифов на сайте, так как условия периодически меняются.

промокод амедиатека

Амедиатека и Яндекс Плюс: когда выгоднее промокод отдельно

Амедиатека продаётся как отдельный сервис и как часть тарифа Яндекс Плюс с расширенным пакетом. Прежде чем активировать промокод именно на Амедиатеку как самостоятельный продукт, проверьте — возможно, у вас уже есть доступ к её контенту через смежную подписку.

  • Если вы уже оформили Яндекс Плюс с расширенным пакетом — подробный разбор тарифов, кешбэка и условий подключения смотрите на странице промокоды Яндекс Плюс — там актуальная информация именно про эту экосистему.

  • Если вас интересует в первую очередь Кинопоиск, а Амедиатека нужна как дополнение — сравнение тарифов и промокоды именно для Кинопоиска собраны на странице промокоды Кинопоиск.

Промокоды на этой странице ориентированы на тех, кому нужна Амедиатека как отдельная подписка без привязки к экосистеме Яндекса — например, для просмотра только премиального западного контента без остальных сервисов пакета.

Почему промокод Amediateka не работает и что проверить

Если промокод не применяется при оформлении заказа, не спешите считать его недействительным. Код на скидку может не активироваться из-за условий конкретной акции, состава корзины или ограничений магазина. Перед оплатой проверьте несколько наиболее частых причин:

  1. Закончился срок действия промокода. У большинства кодов есть дата, до которой ими можно воспользоваться. После окончания акции промокод может перестать срабатывать, даже если его по-прежнему можно встретить в интернете.
  2. Не выполнена минимальная сумма заказа. Некоторые промокоды действуют только при покупке от определенной суммы. При этом стоимость доставки, сервисные сборы, бонусы или другие скидки могут не учитываться при расчете необходимого порога.
  3. В корзине есть товары-исключения. Купон может распространяться только на определенные категории, бренды или товары. Нередко промокоды не действуют на позиции, которые уже участвуют в распродаже или продаются по специальной цене.
  4. Скидка доступна только новым покупателям. Приветственный промокод или код на первый заказ не сработает, если с этого аккаунта уже совершались покупки или ранее использовалась аналогичная скидка.
  5. Промокод нельзя совместить с другой акцией. Магазин или сервис может запрещать одновременное применение нескольких купонов, бонусов, специальных цен или других предложений. В таком случае система обычно выбирает только один вариант скидки.
  6. Есть ограничения по способу оформления заказа. Некоторые промокоды работают только на сайте или, наоборот, в мобильном приложении. Условия также могут зависеть от региона, способа доставки или оплаты.
  7. Код уже использован или исчерпан лимит активаций. Одноразовый промокод обычно можно применить только один раз на аккаунт. У отдельных акций также бывает ограничено общее количество использований.
  8. Промокод введен с ошибкой или возник технический сбой. Проверьте символы в коде, удалите лишние пробелы и попробуйте ввести его повторно. Если все условия выполнены, а скидка не появилась, обновите корзину или повторите попытку позднее.

Статистика купонов Amediateka на 13.09.2026

        
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