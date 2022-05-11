Амедиатека — стриминговый сервис с фильмами, сериалами и телепередачами по подписке, доступный с компьютера, смартфона и Smart TV. Основа библиотеки — контент HBO, который выходит здесь без задержки после премьеры в оригинале; помимо HBO на платформе доступны сериалы и фильмы других зарубежных и российских студий.

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