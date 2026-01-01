Промокоды — основной, но не единственный инструмент экономии на Озоне. Маркетплейс предлагает несколько механик снижения стоимости покупок, которые работают параллельно и суммируются друг с другом.​

Бонусные баллы Ozon

За каждую покупку и участие в акциях платформа начисляет баллы — 1 балл равен 1 рублю. Баллы активны в течение года с момента зачисления и позволяют оплачивать до 25% стоимости большинства товаров. Накопленные баллы можно комбинировать с промокодами: сначала применяется купон, затем баллы вычитаются из уже сниженной суммы. Дополнительные баллы начисляются за отзывы с фото (до 50 баллов), за заполнение профиля (100 баллов), за покупку товаров с пометкой "Повышенные баллы" (от 5% до 20% от стоимости).​​

Ozon Карта с кэшбэком

Фирменная банковская карта маркетплейса возвращает до 30% баллами на покупки в Озон и до 7% в партнерских магазинах. Кэшбэк начисляется автоматически после оплаты заказа Ozon Картой — баллы можно тратить на следующие покупки. Карта бесплатна в обслуживании, выпускается онлайн за 5-7 дней, доставка курьером по адресу. Держатели Ozon Карты первыми узнают о новых акциях и получают доступ к закрытым промокодам.​​

Подписка Ozon Premium

За 199 рублей в месяц подписчики получают комплекс преимуществ. Бесплатная доставка заказов от 499₽ (кроме крупногабаритных товаров) экономит от 150 до 500 рублей на каждой покупке. Ранний доступ к распродажам за 24-48 часов до публичного старта позволяет успеть купить товары по максимальным скидкам до распродажи основного тиража. Увеличенный срок возврата до 60 дней вместо стандартных 14-30 дает больше времени на оценку покупки.

Акции и распродажи

Следите за сезонными распродажами: Черная пятница (ноябрь), Киберпонедельник (декабрь), 11.11 (ноябрь), Новогодний sale (декабрь-январь), День рождения Озон (сентябрь). В эти периоды скидки достигают 90%, а количество доступных промокодов увеличивается в 5-10 раз. Товары с пометкой "Суперцена" уже имеют максимальную скидку от продавца — на них можно дополнительно применить универсальный промокод.​

Рассрочка без переплат

Озон предлагает рассрочку до 6 месяцев на сумму до 300000₽ без процентов и первоначального взноса. Это не скидка в прямом смысле, но позволяет распределить платежи и купить дорогие товары (технику, мебель) без единовременной нагрузки на бюджет. Рассрочка оформляется онлайн за несколько минут при наличии паспорта.

