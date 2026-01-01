Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Промокоды Озон на Январь-Февраль 2026

Проверено и обновлено 60 купонов на сегодня для маркетплейса Озон.

30%
Промокод
-30% скидка на первый и все повторные заказы линеек Librederm на Ozon из подборки по ссылке
Действует доДо 31.01.2026
Применили 1523 раза
Показать код
Партнерский купон
Гарантированный сертификат на 1000 руб. от партнеров на выбор и розыгрыш призов
Скидка
Эксклюзив
Гарантированный сертификат на 1000 руб. от партнеров на выбор и розыгрыш призов
Действует доДо 31.01.2026
Применили 178 раз
Использовать Скидку
15%
Промокод
Все товары бренда ТВОЕ со скидкой 15% на один заказ пользователя
Действует доДо 31.01.2026
Применили 456 раз
Показать код
20%
Промокод
Дополнительная скидка 20% на товары бренда Grass
Действует доДо 28.02.2026
Применили 12 раз
Показать код
Условия
10%
Промокод
Средства для стирки SYNERGETIC со скидкой 10%
Действует доДо 05.03.2026
Применили 3220 раз
Показать код
5%
Промокод
Скидка 5% на все товары SYNERGETIC
Действует доДо 05.03.2026
Применили 2316 раз
Показать код
Скидка
Бесплатное мобильное приложение Ozon
Действует доДо 29.04.2026
Применили 43841 раз
Использовать Скидку
Скидка
Бесплатная доставка заказов в OZON.ru
Действует доДо 29.04.2026
Применили 45267 раз
Использовать Скидку
%
Скидка
Пора сэкономить на покупках в Озон в Январь
Действует доДо 29.04.2026
Применили 22742 раза
Использовать Скидку
Скидка
Подарочные сертификаты Ozon
Действует доДо 29.04.2026
Применили 93169 раз
Использовать Скидку
%
Скидка
Товары нарасхват: максимальные скидки
Действует доДо 28.02.2026
Применили 9210 раз
Использовать Скидку
%
Скидка
Бестселлер: блог про бизнес и жизнь с маркетплейсами
Действует доДо 28.02.2026
Применили 136 раз
Использовать Скидку
%
Скидка
Закажите сертификат в подарок от 300 рублей
Действует доДо 28.02.2026
Применили 2695 раз
Использовать Скидку
%
Скидка
Электроника по выгодным ценам
Действует доДо 28.02.2026
Применили 15852 раза
Использовать Скидку
%
Скидка
Товары для дома и сада со скидками
Действует доДо 28.02.2026
Применили 6444 раза
Использовать Скидку
%
Скидка
Благотворительные электронные сертификаты
Действует доДо 28.02.2026
Применили 1539 раз
Использовать Скидку
10%
Промокод
Дисконт 10% на автомобильные товары
Действует доДо 31.01.2026
Применили 2805 раз
Показать код
10%
Промокод
Купон на 10% при покупке техники для дома
Действует доДо 31.01.2026
Применили 7447 раз
Показать код
%
Промокод
Сертификат в интернет-магазины в подарок при оформлении карты "Мир"
Действует доДо 31.01.2026
Применили 98 раз
Показать код
90%
Скидка
Техника для кухни с выгодой до 90%
Действует доДо 28.02.2026
Использовать Скидку
15%
Промокод
-15% на товары для дома и сада
Действует доДо 28.02.2026
Показать код
90%
Скидка
Игрушки и игры с выгодой до 90%
Действует доДо 28.02.2026
Использовать Скидку
%
Скидка
Профессиональный уход для волос
Действует доДо 28.02.2026
Использовать Скидку
%
Скидка
Товары за 1 рубль по карте Озон банка
Действует доДо 28.02.2026
Использовать Скидку
%
Скидка
Антиквариат и коллекционирование на одной странице
Действует доДо 28.02.2026
Использовать Скидку
%
Скидка
Цифровые товары по сниженным ценам
Действует доДо 07.02.2026
Использовать Скидку
%
Скидка
Подарочные сертификаты с номиналом от 500 рублей
Действует доДо 28.02.2026
Использовать Скидку
%
Скидка
Подборка товаров для строительства и ремонта
Действует доДо 28.02.2026
Использовать Скидку
54%
Скидка
Скидки до 54% на беспроводные пылесосы Dreame
Действует доДо 28.02.2026
Использовать Скидку
50%
Скидка
Роботы-пылесосы Dreame с выгодой до 50%
Действует доДо 28.02.2026
Использовать Скидку
56%
Скидка
Выгода до 56% при покупке техники Dreame
Действует доДо 28.02.2026
Использовать Скидку
40%
Скидка
Снижены цены до 40% на технику от бренда KARCHER
Действует доДо 28.02.2026
Использовать Скидку
70%
Скидка
Скидки до 70% на спортивные товары Unity Sport
Действует доДо 28.02.2026
Использовать Скидку
%
Скидка
Товары из-за рубежа со сниженными ценами
Действует доДо 28.02.2026
Использовать Скидку
%
Скидка
Игры и консоли по сниженной стоимости
Действует доДо 28.02.2026
Использовать Скидку
10%
Промокод
Дополнительно -10% при заказе товаров Cozy Home от 1000 рублей
Действует доДо 31.01.2026
Показать код
15%
Промокод
Дисконт 15% на весь ассортимент бренда ТВОЕ
Действует доДо 31.01.2026
Показать код
20%
Промокод
Дополнительно -20% на выделенный ассортимент игрушек
Действует доДо 31.01.2026
Показать код
10%
Промокод
Дисконт 10% при любом заказе игрушек из ассортимента
Действует доДо 31.01.2026
Показать код
30%
Промокод
Скидка 30% при заказе уходовой косметики Librederm
Действует доДо 31.01.2026
Применили 1 раз
Показать код
15%
Промокод
Скидка 15% на сумки бренда SOKOLOV
Действует доДо 31.01.2026
Показать код
15%
Промокод
Выгода 15% при заказе косметики бренда SOKOLOV
Действует доДо 31.01.2026
Показать код
3%
Промокод
Дополнительная скидка 3% на товары ROCKS
Действует доДо 31.05.2026
Показать код
3%
Промокод
-3% скидка по купону на подборку
Действует доДо 31.05.2026
Показать код
10%
Промокод
-10% скидка на корма для кошек PUMI-RUMI
Действует доДо 31.01.2026
Показать код
10%
Промокод
Скидка 10% на средства для стирки SYNERGETIC
Действует доДо 28.02.2026
Показать код
10%
Промокод
Дополнительно -10% на косметику SOKOLOV на OZON
Действует доДо 31.01.2026
Показать код
30%
Скидка
Дополнительная скидка 30% на товары бренда LIBREDERM
Действует доДо 28.02.2026
Использовать Скидку
2000₽
Промокод
Скидка 2000 рублей на бренд Xiaomi
Действует доДо 31.01.2026
Показать код
%
Скидка
Кешбэк до 25% с картой Ozon банк
Действует доДо 28.02.2026
Использовать Скидку
500₽
Скидка
Дополнительная скидка 500 рублей на витамины
Действует доДо 28.02.2026
Использовать Скидку
%
Скидка
Посуда в разделе по сниженным ценам
Действует доДо 28.02.2026
Использовать Скидку
90%
Скидка
До 90% на категорию Sale
Действует доДо 28.02.2026
Использовать Скидку
80%
Скидка
До -80% на витаминно-минеральные комплексы SteinLab
Действует доДо 28.02.2026
Использовать Скидку
%
Скидка
Ноутбуки и компьютеры по выгодным ценам
Действует доДо 28.02.2026
Использовать Скидку
20%
Скидка
Скидки до 20% на игрушки для девочек
Действует доДо 28.02.2026
Использовать Скидку
4000₽
Промокод
Скидка 4000 рублей на кофемашины Garlin
Действует доДо 28.02.2026
Показать код
500₽
Промокод
Минус 500 рублей на пароочистители и паровые швабры
Действует доДо 28.02.2026
Показать код
20%
Промокод
Дополнительно -20% на товары бренда Grass
Действует доДо 28.02.2026
Показать код
15%
Промокод
Скидка 15% для ВСЕХ клиентов при заказе от 2000 рублей онлайн (не более 1000 рублей)
Действует доДо 31.01.2026
Показать код

Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

20%
Промокод
Скидка 20% на косметику бренда Sokolov
Действует доДо 17.01.2026
Показать код
3%
Промокод
Скида 3% на ювелирные украшения
Действует доДо 12.01.2026
Показать код
12%
Промокод
Минус 12% на товары для дома и сада
Действует доДо 05.01.2026
Показать код
5%
Промокод
Аэрогрили GRANDCHEF с выгодой 5%
Действует доДо 01.01.2026
Показать код
10%
Промокод
Тканевые маски IWOWWE со скидкой 10%
Действует доДо 01.01.2026
Показать код

Часто задаваемые вопросы про Ozon.ru

Можно ли использовать несколько промокодов на один заказ?

Нет, система Озон позволяет применить только один промокод за транзакцию. Если вы введете второй код, первый автоматически отменится — последний введенный купон заменит предыдущий. Однако промокод суммируется с другими способами экономии: бонусными баллами (до 25% от суммы), кэшбэком от Ozon Карты (до 30%), скидками подписки Premium и акционными ценами от продавцов. Такая комбинация позволяет получить итоговую экономию до 50-60% на заказ.

Где взять промокод Ozon?

Все актуальные промокоды Озон собраны на этой странице и обновляются ежедневно нашими редакторами. Мы проверяем работоспособность каждого кода, удаляем истекшие купоны и добавляем новые предложения сразу после их публикации маркетплейсом. Промокоды разделены по типам: на первый заказ для новых пользователей, универсальные коды на любой заказ, категорийные купоны на электронику, одежду, косметику и другие товары.

Промокод на первый заказ работает только один раз?

Да, промокоды для новых пользователей действуют строго на первую покупку на маркетплейсе. После оформления первого заказа такие коды становятся недоступны — система фиксирует использование на уровне аккаунта. Попытка применить "первый" промокод повторно на том же профиле или с тем же номером телефона будет отклонена. Если вы хотите получить скидку на второй и последующие заказы, используйте универсальные промокоды на любой заказ или категорийные купоны.

Сколько действует промокод Озон?

Срок действия промокода указан в его описании и варьируется от нескольких дней до нескольких месяцев. Промокоды обновляются ежедневно, поэтому на смену истекшим приходят новые купоны.

Работают ли промокоды на товары по акции?

Да, универсальные промокоды можно применять к товарам, которые уже имеют акционную цену от продавца. Скидка по промокоду вычитается из текущей цены товара, даже если она снижена в рамках распродажи.

Действуют ли промокоды в мобильном приложении?

Да, большинство промокодов работают как на сайте ozon.ru, так и в мобильном приложении для iOS и Android. Процесс активации идентичен: добавьте товары в корзину, перейдите к оформлению, найдите поле "Промокод" под списком позиций и введите код. Некоторые купоны эксклюзивны для приложения — они помечены как "Только в приложении" и не сработают на десктопной версии сайта. Мобильные промокоды обычно дают чуть большую скидку (на 2-5% выше) как стимул использовать приложение.

Маркетплейс Озон

Озон — крупнейший российский маркетплейс с более чем 150 миллионами товаров: электроника, одежда, бытовая техника, продукты питания, товары для дома и детей. Платформа объединяет 180 тысяч продавцов и обслуживает покупателей во всех регионах России с доставкой курьером, в пункты выдачи и постаматы.​

Промокоды Ozon позволяют получить скидку от 5% до 90% при оформлении заказа на маркетплейсе. На Январь-Февраль 2026 действует 60 актуальных купонов: для новых пользователей на первую покупку, универсальные коды на любой заказ, специальные предложения на электронику, одежду, косметику и другие категории.

Промокоды обновляются ежедневно, работают на сайте и в мобильном приложении, суммируются с бонусными баллами и кэшбэком.

промокод озон

Какие бывают промокоды Озон

Промокоды различаются по условиям применения, целевой аудитории и размеру скидки. Выбор кода зависит от вашего статуса на платформе, суммы заказа и категории товаров в корзине.

промокод озон на любой заказ

Промокоды для новых пользователей

Если вы впервые регистрируетесь на Ozon, платформа предлагает приветственные купоны со скидками от 10% до 25% или фиксированной суммой до 1000 рублей. Коды для новичков действуют только на первую покупку и требуют подтверждения номера телефона при регистрации.

Типичные предложения: скидка 500 рублей при заказе от 2000₽, 15% на электронику или 20% на одежду. После первой покупки такие промокоды становятся недоступны — система фиксирует использование на уровне аккаунта.

Промокоды на любой заказ Озон

Универсальные купоны подходят всем пользователям независимо от количества предыдущих покупок. Они дают скидку от 3% до 20% на заказ от определенной суммы — обычно от 1000 до 5000 рублей.

Такие промокоды работают на все категории товаров без ограничений: электронику, одежду, продукты, товары для дома, детские товары. Часть универсальных кодов действует без минимального порога, позволяя экономить даже на небольших покупках.


Промокоды на конкретные категории

Специализированные купоны дают более высокую скидку, но работают только на определенные группы товаров или бренды. На Январь-Февраль 2026 действуют коды на косметику (до -30%), средства для уборки (до -20%), технику конкретных производителей (до -2000₽), одежду выбранных брендов (до -15%).

Такие промокоды публикуются в рамках партнерских акций между маркетплейсом и производителями.

Сезонные промокоды

Во время крупных распродаж (Черная пятница, 11.11, Новогодний sale, День рождения Озон) появляются временные купоны с максимальными скидками до 50-90%. Эти коды действуют от нескольких часов до 3 дней и часто имеют ограниченное количество активаций — первые 100-1000 пользователей. Flash-промокоды дают наибольшую выгоду, но требуют быстрой реакции.​

Важный момент: за одну транзакцию можно применить только один промокод. Если вы попытаетесь ввести второй код, первый автоматически отменится. Однако купоны суммируются с бонусными баллами Ozon (до 25% от суммы), кэшбэком от Ozon Карты (до 30%) и скидками подписки Premium — это позволяет получить итоговую экономию до 60% на заказ.

Как применить промокод на Озон

Промокод активируется на этапе оформления заказа — процесс занимает несколько секунд и доступен как на сайте ozon.ru, так и в мобильном приложении. Система автоматически проверяет код и пересчитывает итоговую сумму с учетом скидки.

  • Добавьте нужные товары в корзину через поиск или каталог категорий на главной странице маркетплейса

ozon промокод

  • Нажмите на значок корзины в правом верхнем углу и перейдите к оформлению заказа

  • Авторизуйтесь через номер телефона (если ещё не вошли в аккаунт) или зарегистрируйтесь, если покупаете впервые

  • На странице оформления найдите поле "Введите промокод или сертификат"

промокод озон 2026

  • Скопируйте выбранный код и вставьте его в это поле (не вводите вручную, чтобы избежать опечаток)

  • Нажмите кнопку "Применить" — система проверит код за 1-2 секунды

  • Убедитесь, что скидка отобразилась: старая цена зачеркнута, новая сумма показана ниже

  • Выберите способ доставки (курьером, в пункт выдачи или постамат) и метод оплаты

  • Подтвердите заказ — промокод зафиксируется автоматически

Почему промокод Озон не работает

Промокод может не срабатывать по нескольким причинам — большинство из них связаны с условиями применения конкретного купона. Перед повторной попыткой проверьте основные параметры кода и вашего заказа.​

  1. Срок действия истек

Каждый промокод имеет ограниченный период активности — от нескольких дней до нескольких месяцев. Если код истек, система отклонит его с сообщением "Промокод недействителен" или "Срок действия купона завершен". Проверьте дату окончания действия в описании промокода — если она прошла, найдите актуальный купон из свежей подборки.​

  1. Минимальная сумма заказа не достигнута

Большинство промокодов требуют покупку на определенную сумму: 1000₽, 1500₽, 3000₽ или 5000₽. Если стоимость товаров в корзине ниже минимального порога, код не применится. Добавьте дополнительные товары до нужной суммы или выберите другой промокод без минимального ограничения.​

  1. Товары не подходят под условия

Категорийные промокоды работают только на определенные группы товаров: электронику, одежду, косметику, конкретные бренды. Если в вашей корзине нет подходящих позиций, система не активирует код. Проверьте описание купона — там указано, на какие товары распространяется скидка. Универсальные промокоды на любой заказ не имеют таких ограничений.​

  1. Промокод уже использован

Один купон можно применить только один раз на аккаунт. Если вы уже активировали этот код в предыдущем заказе, повторное использование невозможно — система запомнила применение на уровне профиля. Это касается как промокодов для новых пользователей (только на первую покупку), так и универсальных кодов с однократным использованием.​

  1. Ограничения по региону или платформе

Некоторые промокоды действуют только в мобильном приложении Ozon или на сайте — но не в обоих местах одновременно. Другие коды работают для определенных регионов доставки. Если вы пытаетесь активировать "мобильный" купон на десктопе, он не сработает — попробуйте через приложение на смартфоне.​​

  1. Исчерпан лимит активаций

Flash-промокоды с ограниченным количеством использований (первые 100-1000 человек) перестают работать после достижения лимита. В этом случае система сообщит "Промокод исчерпан" или "Превышено количество активаций". Следите за новыми купонами — они публикуются ежедневно.​

Если проблема не решается после проверки всех условий, обратитесь в поддержку Озон через чат на сайте (значок "Помощь" внизу справа) или по телефону горячей линии — оператор проверит статус кода и поможет разобраться.

Дополнительные способы сэкономить на Озон

Промокоды — основной, но не единственный инструмент экономии на Озоне. Маркетплейс предлагает несколько механик снижения стоимости покупок, которые работают параллельно и суммируются друг с другом.​

промокод ozon на сегодня

  • Бонусные баллы Ozon

За каждую покупку и участие в акциях платформа начисляет баллы — 1 балл равен 1 рублю. Баллы активны в течение года с момента зачисления и позволяют оплачивать до 25% стоимости большинства товаров. Накопленные баллы можно комбинировать с промокодами: сначала применяется купон, затем баллы вычитаются из уже сниженной суммы. Дополнительные баллы начисляются за отзывы с фото (до 50 баллов), за заполнение профиля (100 баллов), за покупку товаров с пометкой "Повышенные баллы" (от 5% до 20% от стоимости).​​

  • Ozon Карта с кэшбэком

Фирменная банковская карта маркетплейса возвращает до 30% баллами на покупки в Озон и до 7% в партнерских магазинах. Кэшбэк начисляется автоматически после оплаты заказа Ozon Картой — баллы можно тратить на следующие покупки. Карта бесплатна в обслуживании, выпускается онлайн за 5-7 дней, доставка курьером по адресу. Держатели Ozon Карты первыми узнают о новых акциях и получают доступ к закрытым промокодам.​​

  • Подписка Ozon Premium

За 199 рублей в месяц подписчики получают комплекс преимуществ. Бесплатная доставка заказов от 499₽ (кроме крупногабаритных товаров) экономит от 150 до 500 рублей на каждой покупке. Ранний доступ к распродажам за 24-48 часов до публичного старта позволяет успеть купить товары по максимальным скидкам до распродажи основного тиража. Увеличенный срок возврата до 60 дней вместо стандартных 14-30 дает больше времени на оценку покупки.

промокоды озон

  • Акции и распродажи

Следите за сезонными распродажами: Черная пятница (ноябрь), Киберпонедельник (декабрь), 11.11 (ноябрь), Новогодний sale (декабрь-январь), День рождения Озон (сентябрь). В эти периоды скидки достигают 90%, а количество доступных промокодов увеличивается в 5-10 раз. Товары с пометкой "Суперцена" уже имеют максимальную скидку от продавца — на них можно дополнительно применить универсальный промокод.​

  • Рассрочка без переплат

Озон предлагает рассрочку до 6 месяцев на сумму до 300000₽ без процентов и первоначального взноса. Это не скидка в прямом смысле, но позволяет распределить платежи и купить дорогие товары (технику, мебель) без единовременной нагрузки на бюджет. Рассрочка оформляется онлайн за несколько минут при наличии паспорта.