Промокод вводится во время оформления виртуальной карты. После ввода проверьте стоимость выпуска или информацию о бонусе до перехода к оплате.
Промокоды Плати по всему миру на Сентябрь 2026
На 13 сентября 2026 доступно 21 акций, скидок и промокодов.
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Часто задаваемые вопросы про Плати по всему миру
Где вводить промокод Плати по миру?
Есть ли промокод Плати по миру на выпуск карты?
Да, отдельные купоны могут снижать стоимость выпуска определенного типа карты. Промокод должен соответствовать выбранному продукту.
Можно ли получить скидку на первое пополнение?
Такие акции могут появляться для новых пользователей. Они могут предусматривать бонус после первого пополнения, минимальную сумму или другие условия участия.
Один промокод действует и на выпуск, и на пополнение?
Не обязательно. Скидка на выпуск карты и акция на первое пополнение — разные предложения. Проверяйте описание каждого купона.
Как пополнить карту Плати по миру?
Пополнение выполняется в рублях через СБП. Перед подтверждением сервис показывает внутренний курс и сумму, которая поступит на карту.
Можно ли пополнить карту в иностранной валюте?
Согласно актуальной справке сервиса, карты пополняются российскими рублями через СБП. Конвертация выполняется по внутреннему курсу.
Почему промокод не применился?
Проверьте срок действия, тип карты, требования к новому пользователю и правильность ввода. Код на пополнение также может не работать при оформлении выпуска, и наоборот.
Можно ли использовать промокод повторно?
Это зависит от условий акции. Некоторые коды действуют один раз на пользователя или только при выпуске первой карты.
Можно ли снять наличные с виртуальной карты?
Для отдельных карт снятие наличных и переводы на другие карты или счета не предусмотрены. Перед выпуском изучите правила выбранного продукта.
Где посмотреть курс пополнения?
Курс отображается в приложении перед подтверждением пополнения, под полем ввода суммы.
Лучшие промокоды Плати по всему миру
|Тип
|Описание
|Код
|Промокод
|Виртуальная карта для зарубежных подписок и сервисов со скидкой 500 рублей!
|GBZ***
|Промокод
|Дисконт 1600 рублей на открытие Премиум карты
|ADV***
|Промокод
|Скидка 800 рублей на открытие Премиум карты
|ADV***
|Скидка
|Карта для путешествий с выгодой 20%
|не требуется
|Скидка
|–17% на оформление Карты для подписок
|не требуется
|Скидка
|Премиальная карта всего за 14 990 рублей
|не требуется
|Скидка
|Пополнение карт по СПБ
|не требуется
|Скидка
|Европейские виртуальные карты для оплаты любых покупок оффлайн
|не требуется
|Скидка
|Выпуск виртуальных карт всего за 2 минуты через Telegram-бот
|не требуется
|Скидка
|Автоматическая конвертация и мгновенное зачисление средств на счет
|не требуется
Подробнее о сервисе «Плати по миру»
«Плати по миру» — сервис для выпуска виртуальных карт через мини-приложение в Telegram. Карты предназначены для оплаты зарубежных онлайн-сервисов, подписок, интернет-магазинов и покупок во время поездок. Для оформления не требуется открывать счет в иностранном банке: пользователь выбирает карту в приложении и оплачивает ее выпуск через СБП.
В сервисе представлены несколько вариантов карт с разными валютами, сроками действия, лимитами и условиями использования. Поэтому перед применением промокода важно проверить, к какому продукту он относится. Скидка на карту для подписок может не действовать при выпуске карты для путешествий или премиального варианта.
На 13 сентября 2026 на странице собраны актуальные промокоды и акции сервиса «Плати по миру». Купон может снизить стоимость выпуска виртуальной карты или предоставить бонус на баланс после оформления. Выберите подходящее предложение и проверьте тип карты, размер выгоды и условия применения до оплаты.
Как сэкономить с промокодом Плати по миру
Промокоды Плати по миру могут давать скидку на выпуск виртуальной карты или дополнительный бонус после оформления. На странице также могут размещаться акции без кода, если специальная цена применяется автоматически.
Скидка на выпуск и бонус на баланс — разные виды предложений. В первом случае промокод уменьшает сумму, которую пользователь оплачивает при оформлении. Во втором стоимость выпуска может не измениться, а вознаграждение начисляется после создания карты. Перед подтверждением платежа проверьте, какая именно выгода указана в условиях.
На Сентябрь 2026 лучше сравнивать предложения по трем параметрам:
тип виртуальной карты;
стоимость выпуска после применения кода;
сумма и валюта бонуса, если он предусмотрен.
Какие виртуальные карты выпускает сервис
Карты «Плати по миру» отличаются назначением и условиями использования.
Карта для подписок подходит для оплаты зарубежных цифровых сервисов и покупок в интернете. Ее баланс ведется в евро, а пополнение выполняется в рублях по внутреннему курсу сервиса.
Карта для путешествий предназначена для онлайн-платежей и бесконтактной оплаты за границей. Баланс отображается в долларах, пополнение также происходит в рублях через СБП.
Премиальная карта рассчитана на зарубежные онлайн-платежи и использование в поездках. Она поддерживает 3DS и может добавляться в Apple Pay и Google Pay.
Актуальные цены, комиссии и лимиты нужно проверять перед выпуском: они зависят от выбранного продукта и могут меняться.
Промокод на выпуск карты Плати по миру
Промокод на выпуск карты применяется во время оформления, до перехода к оплате. Сначала выберите подходящий продукт, затем введите код в предусмотренное поле и проверьте итоговую сумму.
Порядок действий:
Выберите промокод и изучите условия.
Откройте Telegram-приложение «Плати по миру».
Нажмите «Выпустить карту».
Выберите нужный тип карты.
Введите промокод на этапе оформления.
Проверьте стоимость или информацию о бонусе.
Перейдите к оплате через СБП.
У конкурентов и партнерских площадок поле для кода описывается как расположенное на этапе оформления над итоговой суммой. Скидку нужно проверить до подтверждения платежа.
Промокод на первое пополнение Плати по миру
Предложение на первое пополнение может предусматривать бонус или специальные условия после выпуска карты. Такой промокод не следует путать со скидкой на оформление: выпуск карты и пополнение баланса — отдельные операции.
Перед участием в акции проверьте:
доступна ли она только новым пользователям;
требуется ли определенный тип карты;
установлена ли минимальная сумма;
в какой валюте начисляется бонус;
когда вознаграждение поступает на баланс.
Если в карточке купона нет прямого указания на первое пополнение, не стоит ожидать скидку на эту операцию. Промокод может относиться только к выпуску карты.
Почему промокод Плати по миру не работает
Промокод может не примениться, если он относится к другому типу карты, предназначен только для нового пользователя или уже использовался в этом аккаунте. Также причиной могут быть истекший срок действия, ошибка при вводе или несоблюдение условий акции.
Проверьте:
правильно ли скопирован код;
выбран ли нужный тип карты;
доступно ли предложение действующим клиентам;
не требуется ли минимальная сумма;
относится ли акция к выпуску или к пополнению;
изменилась ли стоимость до оплаты.
Если скидка не появилась, не завершайте выпуск карты до проверки условий предложения.
Почему промокод Плати по всему миру не работает и что проверить
Если промокод не применяется при оформлении заказа, не спешите считать его недействительным. Код на скидку может не активироваться из-за условий конкретной акции, состава корзины или ограничений магазина. Перед оплатой проверьте несколько наиболее частых причин:
- Закончился срок действия промокода. У большинства кодов есть дата, до которой ими можно воспользоваться. После окончания акции промокод может перестать срабатывать, даже если его по-прежнему можно встретить в интернете.
- Не выполнена минимальная сумма заказа. Некоторые промокоды действуют только при покупке от определенной суммы. При этом стоимость доставки, сервисные сборы, бонусы или другие скидки могут не учитываться при расчете необходимого порога.
- В корзине есть товары-исключения. Купон может распространяться только на определенные категории, бренды или товары. Нередко промокоды не действуют на позиции, которые уже участвуют в распродаже или продаются по специальной цене.
- Скидка доступна только новым покупателям. Приветственный промокод или код на первый заказ не сработает, если с этого аккаунта уже совершались покупки или ранее использовалась аналогичная скидка.
- Промокод нельзя совместить с другой акцией. Магазин или сервис может запрещать одновременное применение нескольких купонов, бонусов, специальных цен или других предложений. В таком случае система обычно выбирает только один вариант скидки.
- Есть ограничения по способу оформления заказа. Некоторые промокоды работают только на сайте или, наоборот, в мобильном приложении. Условия также могут зависеть от региона, способа доставки или оплаты.
- Код уже использован или исчерпан лимит активаций. Одноразовый промокод обычно можно применить только один раз на аккаунт. У отдельных акций также бывает ограничено общее количество использований.
- Промокод введен с ошибкой или возник технический сбой. Проверьте символы в коде, удалите лишние пробелы и попробуйте ввести его повторно. Если все условия выполнены, а скидка не появилась, обновите корзину или повторите попытку позднее.
Статистика купонов Плати по всему миру на 13.09.2026
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