«Плати по миру» — сервис для выпуска виртуальных карт через мини-приложение в Telegram. Карты предназначены для оплаты зарубежных онлайн-сервисов, подписок, интернет-магазинов и покупок во время поездок. Для оформления не требуется открывать счет в иностранном банке: пользователь выбирает карту в приложении и оплачивает ее выпуск через СБП.

В сервисе представлены несколько вариантов карт с разными валютами, сроками действия, лимитами и условиями использования. Поэтому перед применением промокода важно проверить, к какому продукту он относится. Скидка на карту для подписок может не действовать при выпуске карты для путешествий или премиального варианта.

На 13 сентября 2026 на странице собраны актуальные промокоды и акции сервиса «Плати по миру». Купон может снизить стоимость выпуска виртуальной карты или предоставить бонус на баланс после оформления. Выберите подходящее предложение и проверьте тип карты, размер выгоды и условия применения до оплаты.