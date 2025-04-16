Промокоды СберЗдоровье на Сентябрь 2026

Сэкономить при оформлении медицинских услуг можно с помощью промокода, специальной цены или акции без кода. Предложение может распространяться на лабораторные исследования, комплекс анализов, онлайн-консультацию или первую покупку в определенной категории.

Перед оформлением проверьте:

какие услуги участвуют в акции;

действует ли предложение в вашем городе;

установлена ли минимальная стоимость заказа;

доступна ли скидка действующим пользователям;

можно ли совместить ее с бонусами или другими акциями.

Размер выгоды в карточке предложения может быть указан как максимальный. Итоговая скидка зависит от конкретной услуги и условий акции.