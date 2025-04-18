Туту.ру — один из крупнейших российских онлайн-сервисов для путешествий, объединяющий в себе билеты, отели, туры и справочную информацию. Сайт помогает быстро и удобно спланировать поездку любой сложности: от междугороднего рейса до международного отпуска.

На сайте Tutu.ru можно:

покупать билеты на поезда, электрички, автобусы и аэроэкспрессы;

бронировать авиабилеты и отели по всему миру;

искать готовые туры и экскурсии;

пользоваться путеводителями, подсказками и актуальной справкой.

Всё это доступно в одном личном кабинете, без лишних переходов и регистрации на сторонних платформах. Для тех, кто хочет сэкономить, на сайте действуют акции, скидки. Чтобы получить дополнительную выгоду, можно использовать промокоды Туту.ру — для ЖД, автобусных и авиабилетов действуют свои предложения. Всё это упрощает планирование и делает поездки доступнее.