Wink — сервис онлайн-кинотеатра и интерактивного телевидения, запущенный в 2018 году компанией Ростелеком на основе платформы «Интерактивное ТВ». Библиотека охватывает десятки тысяч фильмов и сериалов и более 250 телеканалов в прямом эфире — точный набор зависит от выбранного тарифа. Сервис доступен на сайте, в приложении для смартфонов и планшетов, а также на Smart TV и приставках; один аккаунт поддерживает просмотр на нескольких устройствах одновременно.

Отдельная особенность Wink — привязка к бонусной программе Ростелеком: накопленные баллы конвертируются в рубли по курсу 1 к 1 и списываются напрямую в счёт оплаты подписки или отдельного фильма. Если вы уже клиент Ростелекома и накопили баллы за оплату других услуг, это может быть выгоднее промокода — проверьте баланс в личном кабинете перед покупкой подписки.