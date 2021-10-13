Промокоды для новых пользователей рассчитаны на первое подключение и дают более долгий бесплатный период, но одноразовы на аккаунт. Промокоды для старых пользователей короче по сроку, но подходят тем, кто уже был подписчиком и хочет активировать сервис повторно без создания нового аккаунта.
Промокоды Wink на Сентябрь 2026
➡ Проверено нашей редакцией 13 сентября 2026. Актуальных промокодов и предложений Wink: 21
Эти купоны истекли, но возможно ещё работают
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Часто задаваемые вопросы про Wink
Чем промокод для старых пользователей отличается от промокода для новых?
Можно ли оплатить подписку Wink бонусами Ростелеком вместо промокода?
Да, если вы клиент Ростелекома — баллы с бонусного счёта конвертируются 1 к 1 в рубли и могут быть списаны в счёт оплаты подписки или отдельного фильма через раздел «Бонусные программы» в личном кабинете.
Доступна ли здесь опция голосового управления?
Где найти промокоды для этого онлайн-кинотеатра?
Все действующие купоны компании Wink собраны на этой странице.
Лучшие промокоды Wink
|Тип
|Описание
|Код
|Скидка
|До 1 года подписки бесплатно
|не требуется
|Промокод
|Доступ на 70 дней за 1 ₽ для неактивных пользователей более полугода
|70L***
|Скидка
|Фильмы и сериалы со скидкой −25%
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 25% на подписки
|не требуется
|Скидка
|Три месяца "Всё в одном по цене одного" всего за 399 рублей
|не требуется
|Скидка
|Спорт онлайн в сервисе Wink
|не требуется
|Скидка
|Сентябрь | Лучшие предложения в Wink
|не требуется
|Скидка
|Бесплатный доступ на 30 дней
|не требуется
|Скидка
|Все триллеры на одной странице
|не требуется
|Скидка
|Мировые кино-хиты на экранах ваших гаджетов!
|не требуется
Онлайн-кинотеатр и ТВ от сервиса Wink
Wink — сервис онлайн-кинотеатра и интерактивного телевидения, запущенный в 2018 году компанией Ростелеком на основе платформы «Интерактивное ТВ». Библиотека охватывает десятки тысяч фильмов и сериалов и более 250 телеканалов в прямом эфире — точный набор зависит от выбранного тарифа. Сервис доступен на сайте, в приложении для смартфонов и планшетов, а также на Smart TV и приставках; один аккаунт поддерживает просмотр на нескольких устройствах одновременно.
Отдельная особенность Wink — привязка к бонусной программе Ростелеком: накопленные баллы конвертируются в рубли по курсу 1 к 1 и списываются напрямую в счёт оплаты подписки или отдельного фильма. Если вы уже клиент Ростелекома и накопили баллы за оплату других услуг, это может быть выгоднее промокода — проверьте баланс в личном кабинете перед покупкой подписки.
Способы экономии на подписке Wink
Промокод для новых пользователей — даёт самый длительный бесплатный доступ (обычно от 30 дней), но одноразовый на аккаунт и требует привязки банковской карты при активации.
Промокод для старых или бывших пользователей — короче по сроку, но не требует нового номера телефона или новой карты; подходит тем, кто уже пользовался Wink и хочет вернуться на выгодных условиях.
Бонусы Ростелеком — если вы клиент Ростелекома, баллы с бонусного счёта можно направить на оплату подписки Wink напрямую, без промокода.
Тарифы с готовыми комбо — некоторые пакеты Wink уже включают доступ к партнёрским сервисам (например, Amediateka + Start) по сниженной совокупной цене — если вам нужен именно такой набор, отдельные промокоды на каждый сервис могут быть менее выгодны, чем комбо-тариф целиком.
Как активировать промокод Wink
Выберите подходящий купон на этой странице и скопируйте код, если он требуется (часть акций активируется автоматически по ссылке).
2. Перейдите на сайт Wink или откройте приложение.
3. Войдите в личный кабинет через раздел «Мое» и найдите пункт «Активировать промокод».
4. Введите код и подтвердите — сервис покажет новый срок подписки или сумму скидки.
Если промокод не сработал: проверьте, не относится ли он только к новым пользователям при уже существующем аккаунте, не истёк ли срок действия, и привязана ли банковская карта — без неё активация многих акций не проходит.
Тарифы и ассортимент Wink
Wink предлагает пять основных тарифов, различающихся объёмом библиотеки и количеством телеканалов — от базового пакета до расширенного с максимальным охватом фильмов, сериалов и спортивных трансляций. Помимо подписки, отдельные фильмы и сериалы можно купить в постоянное пользование или взять в аренду на ограниченный срок — это может быть дешевле полной подписки, а не каталог целиком.
Для семей с детьми есть отдельный тарифный пакет с исключительно детским контентом, а любителям спорта — трансляции турниров и матчей без необходимости оформлять расширенную подписку целиком.
Почему промокод Wink не работает и что проверить
Если промокод не применяется при оформлении заказа, не спешите считать его недействительным. Код на скидку может не активироваться из-за условий конкретной акции, состава корзины или ограничений магазина. Перед оплатой проверьте несколько наиболее частых причин:
- Закончился срок действия промокода. У большинства кодов есть дата, до которой ими можно воспользоваться. После окончания акции промокод может перестать срабатывать, даже если его по-прежнему можно встретить в интернете.
- Не выполнена минимальная сумма заказа. Некоторые промокоды действуют только при покупке от определенной суммы. При этом стоимость доставки, сервисные сборы, бонусы или другие скидки могут не учитываться при расчете необходимого порога.
- В корзине есть товары-исключения. Купон может распространяться только на определенные категории, бренды или товары. Нередко промокоды не действуют на позиции, которые уже участвуют в распродаже или продаются по специальной цене.
- Скидка доступна только новым покупателям. Приветственный промокод или код на первый заказ не сработает, если с этого аккаунта уже совершались покупки или ранее использовалась аналогичная скидка.
- Промокод нельзя совместить с другой акцией. Магазин или сервис может запрещать одновременное применение нескольких купонов, бонусов, специальных цен или других предложений. В таком случае система обычно выбирает только один вариант скидки.
- Есть ограничения по способу оформления заказа. Некоторые промокоды работают только на сайте или, наоборот, в мобильном приложении. Условия также могут зависеть от региона, способа доставки или оплаты.
- Код уже использован или исчерпан лимит активаций. Одноразовый промокод обычно можно применить только один раз на аккаунт. У отдельных акций также бывает ограничено общее количество использований.
- Промокод введен с ошибкой или возник технический сбой. Проверьте символы в коде, удалите лишние пробелы и попробуйте ввести его повторно. Если все условия выполнены, а скидка не появилась, обновите корзину или повторите попытку позднее.
Статистика купонов Wink на 13.09.2026
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