Для активации промокода нужно сделать следующее:

Скопировать действующий код на скидку отсюда. Перейти в маркетплейс. Выбрать товар. Кликнуть «Добавить в корзину». На странице оформления заказа ввести промокод в специальное поле. Нажать «Применить». Завершить покупку.

После этого цена к оплате будет выставлена уже с учетом скидки. Ее величина зависит от номинала примененного кода, который может отличаться.

В некоторых купонах отсутствует промокод. Их активируют иначе: кликают по подходящему предложению на этой странице, а после переадресации на ресурс торговой площадки оформляют заказ. После этого к покупке автоматически применяется скидка.