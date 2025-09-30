Промокоды Яндекс Маркет на Сентябрь 2025
Активных промокодов Яндекс Маркет на сегодня: 14
Эти купоны истекли, но возможно ещё работают
Подробнее о маркетплейсе Яндекс Маркет
Яндекс Маркет — один из крупнейших и популярных маркетплейсов в России. Платформа объединяет десятки тысяч продавцов, предлагающих товары самых разных категорий. Главные преимущества сервиса — огромный ассортимент, доступные цены и возможность бесплатной доставки до пунктов выдачи. Благодаря этому пользователи могут приобретать нужные товары с максимальной выгодой.
Как активировать промокод на Яндекс Маркет
Для активации промокода нужно сделать следующее:
Скопировать действующий код на скидку отсюда.
Перейти в маркетплейс.
Выбрать товар.
Кликнуть «Добавить в корзину».
На странице оформления заказа ввести промокод в специальное поле.
Нажать «Применить».
Завершить покупку.
После этого цена к оплате будет выставлена уже с учетом скидки. Ее величина зависит от номинала примененного кода, который может отличаться.
В некоторых купонах отсутствует промокод. Их активируют иначе: кликают по подходящему предложению на этой странице, а после переадресации на ресурс торговой площадки оформляют заказ. После этого к покупке автоматически применяется скидка.