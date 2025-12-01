Все актуальные коды Яндекс Плюс можно найти на этой странице.
Промокоды и купоны Яндекс Плюс на Декабрь 2025
Бесплатная подписка Яндекс Плюс: купоны на 60 дней, скидки до 50% и купоны за 1 рубль для новых и старых пользователей.
Подробнее о Яндекс Плюс
Яндекс Плюс — это медиаплатформа с мультиподпиской, которая открывает доступ к фильмам и сериалам на Кинопоиске, музыке без рекламы, кешбэку до 20% в сервисах Яндекса и программе лояльности "Свои Плюсы". Для регистрации достаточно создать аккаунт Яндекс ID (завести почту), после чего становится доступна подписка с пробным периодом.
На услугах Яндекс Плюс можно существенно сэкономить с помощью действующих промокодов и купонов на сегодня, собранных на данной странице. Здесь представлены только актуальные промокоды 2025 года, позволяющие новым пользователям получить 60 дней доступа за 1₽, а для старых пользователей — скидку 50% на 3 месяца подписки. Все купоны проверены и работают 19 декабря.
Ассортимент сервисов Яндекс Плюс
Подписка Яндекс Плюс в 2025 году включает следующие возможности:
Бесплатные фильмы и сериалы на платформе «Кинопоиск» без рекламы
Персональные подборки музыки в «Яндекс Музыке» по системе «Моя волна», которая подстраивается под личные предпочтения и включает песни, подкасты, детские передачи
Кешбэк до 20% баллами программы "Свои Плюсы" в сервисах Яндекс (Еда, Такси, Go, Маркет, Путешествия)
Бесплатная доставка из Яндекс Маркета
Скидки до 30% на различные услуги экосистемы
Баллы начисляются за использование сервисов Яндекса и конвертируются в скидку 1:1, что позволяет оплачивать до 99% заказов бонусами. Увеличить кешбэк можно при оплате через Яндекс Пэй.
У пользователей есть возможность дополнительно сэкономить на всем этом, активировав актуальный промокод Яндекс Плюс при оплате подписки. Благодаря единому тарифу, который включает все сервисы платформы, применение купона дает скидку на весь пакет услуг сразу.
Как можно сэкономить на подписке Яндекс Плюс
Существует несколько способов получить максимальную выгоду при оформлении Яндекс Плюс:
Годовая подписка со скидкой 44%
При оплате сразу за 12 месяцев пользователи экономят почти половину стоимости по сравнению с ежемесячными платежами. Это самый простой способ получить постоянную скидку на весь год.
Промокоды и купоны Яндекс Плюс на сегодня
Самый выгодный вариант — использование действующих промокодов на Декабрь 2025. Для новых пользователей доступны купоны, дающие 60 дней бесплатного доступа за 1₽. Старые пользователи могут получить скидку 50% на 3 месяца. Промокод не требует выполнения сложных условий — его достаточно ввести перед оплатой.
Пробный период 60 дней
Новые пользователи могут тестировать все возможности платформы бесплатно первые два месяца. Начиная с 61-го дня оплата списывается автоматически согласно выбранному тарифу.
Акционные предложения с дополнительным контентом
Платформа периодически проводит акции, в рамках которых подписку Яндекс Плюс можно оформить с расширенным набором опций — например, с доступом к дополнительным видеокаталогам (more.tv), премиум-контенту (Амедиатека), опцией "Детям" или "Алиса Про". Такие предложения часто доступны по специальным купонам и промокодам на сегодня с выгодными условиями, а подробные тарифы и сроки зависят от текущей акции.
Итоговая экономия при комбинировании: использование актуального промокода Яндекс Плюс 2025 года вместе с годовой подпиской и программой кешбэка "Свои Плюсы" позволяет снизить итоговую стоимость до 60-70% от базовой цены.
Как активировать промокод Яндекс Плюс
Чтобы использовать действующий промокод Яндекс Плюс на сегодня и получить скидку на подписку, следуйте инструкции:
Выберите актуальный промокод из списка на этой странице и скопируйте его
Перейдите на официальный сайт plus.yandex.ru и авторизуйтесь в аккаунте
Откройте меню (три горизонтальные полоски в левом верхнем углу)
Нажмите на пункт «Активировать промокод»
Вставьте скопированный код в специальное поле
Нажмите кнопку «Активировать»
Выберите тариф и оплатите подписку — скидка применится автоматически при оформлении
После активации промокода Яндекс Плюс стоимость подписки будет пересчитана с учетом скидки, и с карты спишется уже уменьшенная сумма.
Автоматические купоны работают еще проще: кликните по предложению на этой странице, и после перехода на сайт Яндекса скидка применится автоматически без ручного ввода кода.