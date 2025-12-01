Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Промокоды и купоны Яндекс Плюс на Декабрь 2025

Бесплатная подписка Яндекс Плюс: купоны на 60 дней, скидки до 50% и купоны за 1 рубль для новых и старых пользователей.

Промокод
Эксклюзив
До 60 дней за 1 рубль!
Действует до 01.04.2026
Применили 48 раз
Условия
Промокод
45 дней подписки на Яндекс Плюс бесплатно
Действует до 31.12.2025
Применили 1465 раз
Условия
50%
Промокод
Скидка 50% на 3 месяца Яндекс Плюса
Действует до 20.01.2026
Применили 130 раз
Промокод
30 дней бесплатного доступа с опцией «Детям»!
Действует до 31.12.2025
Применили 1162 раза
Условия
Промокод
Бесплатный доступ с опцией «Свои Плюсы в Х5 Клубе»
Действует до 31.12.2025
Применили 334 раза
Условия
Промокод
Яндекс Книги — до 60 дней за 1 рубль!
Действует до 31.12.2025
Применили 92 раза
Условия
Промокод
45 дней подписки на Яндекс Музыка бесплатно
Действует до 31.12.2025
Применили 321 раз
Условия
Промокод
45 дней подписки на Яндекс Книги бесплатно
Действует до 31.12.2025
Применили 59 раз
Условия
Промокод
Доступ к Кинопоиску на 45 дней бесплатно!
Действует до 31.12.2025
Применили 9 раз
Условия
Промокод
Получите доступ к Кинопоиску на 45 дней бесплатно
Действует до 31.12.2025
Применили 378 раз
Условия
Промокод
30 дней бесплатного доступа к Подписке Яндекс Плюс для всех пользователей БЕЗ активной подписки (KZ)
Действует до 31.12.2025
Применили 303 раза
Промокод
Подписка Plus на 30 дней для пользователей без активной подписки + бесплатные доставки еды из Yandex Go (UZ)
Действует до 31.12.2025
Применили 1867 раз
%
Промокод
До 30 дней подписки Яндекс Плюс + 7 дней опции «Яндекс 360»
Действует до 31.12.2025
Применили 1614 раз
Условия
%
Промокод
До 30 дней подписки Яндекс Плюс + до 30 дней опцией «Алиса Про»
Действует до 31.12.2025
Применили 755 раз
Условия
%
Промокод
До 30 дней подписки Яндекс Плюс + до 30 дней опции «Детям»
Действует до 31.12.2025
Применили 270 раз
Условия
%
Промокод
До 30 дней подписки Яндекс Плюс + до 14 дней опции «Покупки с Пакетом от Х5»
Действует до 31.12.2025
Применили 463 раза
Условия
%
Промокод
До 30 дней подписки Яндекс Плюс + до 30 дней опцией «Путешественникам» до 30 дней
Действует до 31.12.2025
Применили 289 раз
Условия
Промокод
45 дней Яндекс Плюса для новых пользователей, 30 дней для реактивантов
Действует до 31.12.2025
Применили 131 раз
100%
Скидка
Ежемесячный кешбэк до 100% в категориях
Действует до 19.01.2026
Применили 182 раза
%
Скидка
До 15% кешбэка в выбранных категориях
Действует до 19.01.2026
Применили 88 раз
%
Скидка
Кешбэк для тех, кто в Плюсе
Действует до 26.01.2026
Применили 879 раз
%
Скидка
Товары на Маркете за баллы
Действует до 26.01.2026
Применили 78 раз
%
Скидка
Оплачивайте покупки онлайн картами любых банков
Действует до 26.01.2026
Применили 41 раз
%
Скидка
Подключите опцию Амедиатека
Действует до 22.12.2025
Применили 1350 раз
%
Скидка
Премьера сериала в виртуальном городе
Действует до 22.12.2025
Применили 38 раз
%
Скидка
Добавьте близких в подписку
Действует до 22.12.2025
Применили 148 раз
%
Скидка
Изучайте новое с Букмейтом
Действует до 22.12.2025
Применили 81 раз
%
Скидка
Кешбэк баллами Плюса при оплате через Яндекс Пэй
Действует до 22.12.2025
Применили 74 раза
%
Скидка
Слушайте на Яндекс Музыке
Действует до 22.12.2025
Применили 1251 раз
%
Скидка
Смотрите на Кинопоиске
Действует до 22.12.2025
Применили 334 раза
%
Скидка
Каждую неделю смотрите новинки и получайте эксклюзивные предложения
Действует до 22.12.2025
Применили 16 раз
%
Скидка
Моя волна - интеллектуальная система рекомендаций
Действует до 22.12.2025
Применили 39 раз
%
Скидка
Нейромузыка - 30 дней бесплатно!
Действует до 19.01.2026
Применили 62 раза
%
Скидка
Детские разделы в Яндекс Плюс
Действует до 19.01.2026
Применили 14 раз
%
Скидка
Накопительные счета со ставкой до 22% годовых
Действует до 19.01.2026
Применили 20 раз
%
Скидка
Комиксы, книги и аудиокниги
Действует до 19.01.2026
Применили 10 раз
%
Скидка
Твоя любимая музыка и крутые подкасты
Действует до 19.01.2026
Применили 41 раз
%
Скидка
Спортивные трансляции и эксклюзивные шоу
Действует до 19.01.2026
Применили 15 раз
Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

Промокод
90 дней доступа к Яндекс Плюс бесплатно для новых пользователей
Действует до 15.12.2025
Применили 18 раз
Условия
Промокод
90 дней доступа к Яндекс Музыке бесплатно для новых пользователей
Действует до 15.12.2025
Применили 3 раза
Условия
Промокод
30 дней бесплатного доступа к подписке Плюс + 500 баллов Плюса + бесплатная доставка из раздела Еда в Яндекс Go (KZ)
Действует до 02.11.2025
Применили 1506 раз
Условия
45%
Промокод
45 дней доступа к Яндекс Плюс бесплатно для новых пользователей или 60 дней за 1 рубль для действующих пользователей с выгодой по карте Яндекс Пэй
Действует до 31.10.2025
Применили 824 раза
Промокод
Яндекс Музыка - до 60 дней за 1 рубль!
Действует до 31.10.2025
Применили 657 раз
Условия

Часто задаваемые вопросы про Яндекс Плюс

Как получить промокод сервиса?

Все актуальные коды Яндекс Плюс можно найти на этой странице.

Как получить скидку на сайте Яндекс Плюс?

Самый простой способ — годовая подписка, позволяющая сэкономить 44%. Также для получения дополнительной выгоды можно активировать дисконтный код с этой страницы.

Все скидочные коды Яндекса актуальны?

Все собранные на данной странице дисконтные коды сервиса актуальны и дают возможность сэкономить при оформлении подписки.

Сколько действуют коды Yandex Плюс?

Срок действия выгодных предложений Яндекс Плюс отличается в зависимости от акции, в рамках которой они действуют. Он может составлять от нескольких дней до нескольких месяцев.

Подробнее о Яндекс Плюс

Яндекс Плюс — это медиаплатформа с мультиподпиской, которая открывает доступ к фильмам и сериалам на Кинопоиске, музыке без рекламы, кешбэку до 20% в сервисах Яндекса и программе лояльности "Свои Плюсы". Для регистрации достаточно создать аккаунт Яндекс ID (завести почту), после чего становится доступна подписка с пробным периодом.

На услугах Яндекс Плюс можно существенно сэкономить с помощью действующих промокодов и купонов на сегодня, собранных на данной странице. Здесь представлены только актуальные промокоды 2025 года, позволяющие новым пользователям получить 60 дней доступа за 1₽, а для старых пользователей — скидку 50% на 3 месяца подписки. Все купоны проверены и работают 19 декабря.

промокод на яндекс плюс

Ассортимент сервисов Яндекс Плюс

Подписка Яндекс Плюс в 2025 году включает следующие возможности:

  • Бесплатные фильмы и сериалы на платформе «Кинопоиск» без рекламы

  • Персональные подборки музыки в «Яндекс Музыке» по системе «Моя волна», которая подстраивается под личные предпочтения и включает песни, подкасты, детские передачи

  • Кешбэк до 20% баллами программы "Свои Плюсы" в сервисах Яндекс (Еда, Такси, Go, Маркет, Путешествия)

  • Бесплатная доставка из Яндекс Маркета

  • Скидки до 30% на различные услуги экосистемы

Баллы начисляются за использование сервисов Яндекса и конвертируются в скидку 1:1, что позволяет оплачивать до 99% заказов бонусами. Увеличить кешбэк можно при оплате через Яндекс Пэй.

У пользователей есть возможность дополнительно сэкономить на всем этом, активировав актуальный промокод Яндекс Плюс при оплате подписки. Благодаря единому тарифу, который включает все сервисы платформы, применение купона дает скидку на весь пакет услуг сразу.

промокод на яндекс плюс

Как можно сэкономить на подписке Яндекс Плюс

Существует несколько способов получить максимальную выгоду при оформлении Яндекс Плюс:

  1. Годовая подписка со скидкой 44%

При оплате сразу за 12 месяцев пользователи экономят почти половину стоимости по сравнению с ежемесячными платежами. Это самый простой способ получить постоянную скидку на весь год.

  1. Промокоды и купоны Яндекс Плюс на сегодня

Самый выгодный вариант — использование действующих промокодов на Декабрь 2025. Для новых пользователей доступны купоны, дающие 60 дней бесплатного доступа за 1₽. Старые пользователи могут получить скидку 50% на 3 месяца. Промокод не требует выполнения сложных условий — его достаточно ввести перед оплатой.

  1. Пробный период 60 дней

Новые пользователи могут тестировать все возможности платформы бесплатно первые два месяца. Начиная с 61-го дня оплата списывается автоматически согласно выбранному тарифу.

  1. Акционные предложения с дополнительным контентом

Платформа периодически проводит акции, в рамках которых подписку Яндекс Плюс можно оформить с расширенным набором опций — например, с доступом к дополнительным видеокаталогам (more.tv), премиум-контенту (Амедиатека), опцией "Детям" или "Алиса Про". Такие предложения часто доступны по специальным купонам и промокодам на сегодня с выгодными условиями, а подробные тарифы и сроки зависят от текущей акции.

Итоговая экономия при комбинировании: использование актуального промокода Яндекс Плюс 2025 года вместе с годовой подпиской и программой кешбэка "Свои Плюсы" позволяет снизить итоговую стоимость до 60-70% от базовой цены.

подписка яндекс плюс промокод

Как активировать промокод Яндекс Плюс

Чтобы использовать действующий промокод Яндекс Плюс на сегодня и получить скидку на подписку, следуйте инструкции:

  1. Выберите актуальный промокод из списка на этой странице и скопируйте его

  2. Перейдите на официальный сайт plus.yandex.ru и авторизуйтесь в аккаунте

  3. Откройте меню (три горизонтальные полоски в левом верхнем углу)

  4. Нажмите на пункт «Активировать промокод»

яндекс плюс активировать промокод

  1. Вставьте скопированный код в специальное поле

  2. Нажмите кнопку «Активировать»

яндекс плюс активировать промокод

  1. Выберите тариф и оплатите подписку — скидка применится автоматически при оформлении

После активации промокода Яндекс Плюс стоимость подписки будет пересчитана с учетом скидки, и с карты спишется уже уменьшенная сумма.

Автоматические купоны работают еще проще: кликните по предложению на этой странице, и после перехода на сайт Яндекса скидка применится автоматически без ручного ввода кода.