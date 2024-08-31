ReStore — авторизованный онлайн-портал по продаже техники Apple. В нем продается только оригинальная продукция, доставка которой осуществляется по всей России: в магазины компании, постаматы и пункты выдачи PickPoint. Всем клиентам предоставляется гарантия и гарантийное обслуживание техники в течение 2 лет с момента покупки. Купить товар можно в кредит, рассрочку, сдать старое устройство в трейд-ин и получить дополнительную скидку на новое.

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