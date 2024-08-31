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Промокоды restore: (Рестор) на Август 2024

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Лучшие промокоды restore:

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 500 рублей на заказы от 15 000 рублей PRO***
Скидка Самый выгодный трейд-ин не требуется
Скидка До 0.5% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей не требуется
Скидка Получайте подарки в день рождения не требуется
Скидка Бесплатная доставка при заказе от 15000 рублей не требуется
Скидка Распродажа до -30% на ассортимент не требуется
Скидка Уцененные товары со скидкой до 20% не требуется
Скидка Кэшбек на покупки до 12% и скидки на услуги не требуется
Скидка Купон на скидку до 10% на Mac не требуется
Скидка Спецпредложения со скидками до 15% не требуется

Подробная информация об интернет-магазине Re:Store

Сайт Re:Store — это официальная сеть фирменных магазинов техники Apple. Офлайн-точки продаж устройств есть в 24 городах России. Их можно купить на месте или заказать онлайн с бесплатной доставкой. А для покупателей постоянно проводятся акции со скидками до 40% на покупку всего ассортимента продукции и дополнительные услуги.

Ассортимент товаров Re:Store

Самая популярная категория товаров интернет-магазина, для которой на этой странице публикуются купоны Ре:Стор, — iPhone. Они часто участвуют в специальных предложениях, а дисконт действует на новые и подержанные устройства в сети магазинов. 

Онлайн-заказы часто оформляются на технику Apple из категории «iPad». В ней представлены версии Pro, Air, Mini и стандартная. Магазин гарантирует, что продает новый и исправный товар. А в случае если при использовании устройства Apple будет выявлен брак, компания предоставляет бесплатную замену. 

Популярны и Apple Watch — наручные часы. Компания выставляет на устройства доступные цены и устраивает акции с их участием, где дисконт достигает 30%.

Акции и промокоды на сайте Re:Store

На отдельные модели электроники и аксессуаров компания предлагает получить выгоду до 35%, используя купоны Re:Store. Сумма заказа со скидкой рассчитается автоматически при добавлении продукции Apple в корзину. 

На витринные образцы выгода до 20%. В интернет-магазине Re:Store не нужны промокоды, скидка уже действует на отдельные товары в каталоге. Достаточно добавить подходящую под условия акции технику в корзину, оформить бесплатную доставку или самовывоз и внести оплату — онлайн или при получении. 

У Re:Store есть бонусная программа с уникальными скидками. Для участия в ней требуется зарегистрироваться в интернет-магазине. За каждую покупку возвращается на счет до 5% от суммы заказа. До 10% от стоимости покупки можно оплатить баллами.

Как активировать промокод на сайте

Чтобы активировать промокод на сайте, его нужно предварительно скопировать. Нужно нажать на любой из купонов с этой страницы, и он окажется в буфере обмена устройства. 

Для применения кода купона нужно следовать инструкции для сайта с техникой Apple:

  1. Кликнуть на раздел с продукцией бренда.

  2. Выбрать модель из ассортимента.

  3. Добавить товар в корзину, нажав на «Оформить». 

  1. Перейти к оформлению заказа. 

  2. На открывшейся странице пролистать вниз.

  3. Найти надпись «Промокод» и нажать на нее.

  1. Вставить в отведенное поле скопированный код. 

  2. Кликнуть на кнопку ярко-розового цвета для подтверждения действия. 

Страница интернет-магазина обновится, и отобразится сумма заказа с примененной скидкой. Останется указать способ оплаты, контактные данные и оформить доставку.