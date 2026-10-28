Похожие магазины

STALZONE — актуальное название игры, ранее известной как STALCRAFT: X и STALCRAFT. Поэтому промокоды STALZONE, STALCRAFT и STALCRAFT: X относятся к одному игровому проекту. Старое название по-прежнему встречается в публикациях, инструкциях и запросах игроков.

С помощью промокодов можно получить предусмотренные разработчиком игровые бонусы. Коды распространяются через официальные ресурсы проекта и партнерские активности. У каждого предложения могут быть свои условия применения и ограничения на количество активаций.

На странице на Ноябрь 2026 вы найдете все актуальные и свежие промокоды STALZONE. Здесь собраны действующие коды для игры, в том числе предложения, которые пользователи могут искать по прежним названиям STALCRAFT и STALCRAFT: X. Перед активацией проверьте условия выбранного промокода.