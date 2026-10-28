Похожие магазины

Да. STALZONE — новое название проекта, который ранее назывался STALCRAFT: X и STALCRAFT. Поэтому старые названия продолжают встречаться в материалах о промокодах.
Последняя проверка: 13 ноября 2026
Как мы проверяем промокоды?
STALZONE — многопользовательский PvPvE-шутер EXBO с постоянным миром. Игроки исследуют Зону, выполняют задания, добывают ресурсы и участвуют в PvP- и PvE-активностях. На этой странице собраны актуальные и свежие промокоды STALZONE, включая приветственные, событийные и коды на день рождения. Перед активацией проверьте срок действия и условия конкретного промокода.
Да. STALZONE — новое название проекта, который ранее назывался STALCRAFT: X и STALCRAFT. Поэтому старые названия продолжают встречаться в материалах о промокодах.
Отдельный персональный промокод на день рождения игрока официально не заявлен. Если разработчик проводит тематические акции, условия конкретного предложения следует проверять отдельно.
Обычный промокод вводится в профиле персонажа через пункт «Активировать промокод».
Проверьте правильность ввода кода. Промокод также может перестать работать после завершения срока действия или достижения установленного лимита активаций.
Приветственный код предназначен для новых игроков и активируется через функцию приветственного бонуса. Обычные промокоды вводятся через отдельный пункт «Активировать промокод».
Да, отдельные коды могут выпускаться к годовщинам игры, праздникам и другим событиям. Такие промокоды обычно ограничены по сроку.
Они появляются во время обновлений, игровых мероприятий, стримов и специальных раздач. На этой странице стоит ориентироваться на коды, которые отмечены как действующие на текущую дату.
|Тип
|Описание
|Код
|Скидка
|Играй бесплатно!
|не требуется
|Скидка
|Скриншоты, мемы, рассказы и видео в Клубе творчества
|не требуется
|Скидка
|Костюмы, оружие, артефакты и многое другое на торговой площадке
|не требуется
|Скидка
|Вступай в сообщества игроков
|не требуется
|Скидка
|Уникальная экстракшен MMO
|не требуется
|Скидка
|Повышай скилл на новых игровых локациях
|не требуется
|Скидка
|Специальная территория для бывалых игроков
|не требуется
|Скидка
|Полезные руководства, советы бывалых и другая помощь
|не требуется
|Скидка
|Все новости в одном разделе
|не требуется
|Скидка
|История Зоны
|не требуется
STALZONE — актуальное название игры, ранее известной как STALCRAFT: X и STALCRAFT. Поэтому промокоды STALZONE, STALCRAFT и STALCRAFT: X относятся к одному игровому проекту. Старое название по-прежнему встречается в публикациях, инструкциях и запросах игроков.
С помощью промокодов можно получить предусмотренные разработчиком игровые бонусы. Коды распространяются через официальные ресурсы проекта и партнерские активности. У каждого предложения могут быть свои условия применения и ограничения на количество активаций.
На странице на Ноябрь 2026 вы найдете все актуальные и свежие промокоды STALZONE. Здесь собраны действующие коды для игры, в том числе предложения, которые пользователи могут искать по прежним названиям STALCRAFT и STALCRAFT: X. Перед активацией проверьте условия выбранного промокода.
В игре встречаются несколько основных типов кодов.
Приветственные промокоды предназначены для получения стартового бонуса. У STALZONE для них предусмотрена отдельная механика активации: в профиле персонажа нужно выбрать пункт «Активировать приветственный бонус».
Обычные промокоды дают конкретные игровые награды и могут появляться в рамках обновлений, игровых активностей или специальных раздач.
Событийные и праздничные коды выпускаются к отдельным датам, сезонам и мероприятиям. К этой категории относятся и промокоды на день рождения STALZONE. Обычно они действуют ограниченный период, поэтому старые комбинации из прошлых событий быстро теряют актуальность.
Реферальные промокоды связаны с системой приглашений. Официальная справка EXBO подтверждает, что у каждого игрока есть собственный приветственный промокод, который можно использовать в рамках реферальной системы.
Часть кодов появляется только к определенным датам. Это могут быть годовщина игры, день рождения проекта, сезонное обновление, праздник, стрим или специальное мероприятие.
Такие промокоды обычно действуют меньше, чем приветственные. Поэтому комбинация, найденная в старой публикации или обсуждении, уже может быть недействительной.
Если на странице есть новый промокод на день рождения STALZONE или другое событие, его лучше активировать до окончания указанного срока.
Промокод STALZONE вводится непосредственно в игре. Чтобы его активировать:
Запустите STALZONE и выберите персонажа.
Войдите на игровой сервер.
Откройте меню клавишей Esc.
Нажмите на имя персонажа и перейдите в профиль.
Выберите пункт «Активировать промокод».
Введите код в соответствующее поле.
Нажмите «Активировать» и подтвердите действие.
Если промокод не принимается, сначала проверьте правильность его написания. Также причиной может быть завершение срока действия или исчерпание доступного количества активаций.
Код может не активироваться, если закончился срок его действия, исчерпан лимит активаций или комбинация введена неверно.
Также стоит проверить:
не использовался ли этот код ранее;
подходит ли он для вашего региона;
не завершилось ли событие, к которому относился промокод;
выбран ли правильный раздел активации;
не относится ли код к старой или уже завершенной раздаче.
Приветственный бонус и обычный промокод активируются через разные пункты профиля, поэтому их не следует вводить в одно и то же поле.
Новые промокоды STALZONE могут появляться на нашей странице, на официальных ресурсах проекта и в рамках партнерских активностей. При поиске кодов стоит проверять официальный сайт и сообщества игры, а также публикации партнеров.
В старых материалах новые или действующие на момент публикации коды могут быть подписаны как промокоды STALCRAFT или STALCRAFT: X. Возможность их использования зависит от текущих условий самого промокода.
Приветственный промокод STALZONE используется через отдельную функцию для новых игроков. В профиле персонажа необходимо выбрать активацию приветственного бонуса, ввести полученный код и подтвердить действие.
Обычный и приветственный промокоды активируются разными способами. Поэтому при использовании приветственного кода STALCRAFT: X или STALZONE важно выбирать соответствующий раздел в профиле.
Если промокод не применяется при оформлении заказа, не спешите считать его недействительным. Код на скидку может не активироваться из-за условий конкретной акции, состава корзины или ограничений магазина. Перед оплатой проверьте несколько наиболее частых причин:
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