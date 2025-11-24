Банковский промокод — это не скидка на товар, а условие для получения кешбэк-бонуса. Например, «1 000 рублей кешбэком при покупках от 3 000 рублей» — деньги начисляются на карту после выполнения условия, а не в момент оформления. Часть офферов вообще не требует кода — достаточно перейти по ссылке.
Промокоды Т-Банк на Сентябрь 2026
Сегодня для Т-Банк доступно 31 купонов.
Эти купоны истекли, но возможно ещё работают
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Часто задаваемые вопросы про Т-Банк
Чем отличается промокод Т-Банка от обычного купона?
Почему промокод Т-Банка не принимается при оформлении?
Основные причины: поле для промокода пропущено — оно находится в конце анкеты, его легко не заметить; у вас уже есть действующая карта Т-Банка — приветственные промокоды для новых клиентов не сработают; истёк срок действия кода. Попробуйте оффер без кода из подборки — он активируется автоматически.
Когда начисляется кешбэк по промокоду?
Начисление происходит после выполнения условия акции — как правило, в течение 5–30 дней с момента совершения покупок на нужную сумму. Отслеживайте статус в разделе «Акции» в приложении Т-Банка.
Можно ли оформить несколько карт Т-Банка для получения нескольких бонусов?
Приветственный промокод привязан к одному клиенту и применяется однократно. Если вы оформляете, например, и карту Black, и кредитную Platinum — это два разных продукта с независимыми акциями, каждый со своим промокодом.
Работают ли промокоды Т-Банка для самозанятых и ИП?
Большинство дебетовых карт и кредитных продуктов предназначены для физических лиц. Бизнес-продукты Т-Банка (расчётный счёт, бизнес-карта) оформляются отдельно и имеют собственные акции — они не входят в эту подборку.
Лучшие промокоды Т-Банк
|Тип
|Описание
|Код
|Скидка
|Подарок
|не требуется
|Промокод
|Кредитная карта Drive: до 10% кешбэк на любых АЗС и кешбэк 2000 руб. от 7000 руб!
|DRI***
|Скидка
|Т-Банк Джуниор – получите кэшбэк 500 баллов за первую покупку по карте!
|не требуется
|Скидка
|Т-Банк Джуниор – кэшбэк 500 рублей при покупках от 1000 рублей в течение 2-х месяцев подряд!
|не требуется
|Промокод
|Кредитная карта с кешбэком 2000 рублей при покупках от 7000 рублей
|DRI***
|Скидка
|Дебетовая карта Black – кешбэк до 30% рублями!
|не требуется
|Скидка
|Перевод средств без комиссии на дебетовой карте Black
|не требуется
|Скидка
|Оформляйте дебетовую карту Black с бесплатным выпуском и доставкой
|не требуется
|Скидка
|Кредитные карты с лимитом до 1 000 000 рублей
|не требуется
|Скидка
|Беспроцентный период до 55 дней на кредитных картах для физлиц!
|не требуется
О Т-Банке
Т-Банк (бывший Тинькофф) — крупнейший в России онлайн-банк без физических отделений. Все продукты оформляются дистанционно: карта доставляется курьером бесплатно в удобное время без визита в офис. В линейке банка — дебетовые и кредитные карты, вклады и накопительные счета, инвестиции, страхование, ипотека, автокредиты и рассрочка.
На этой странице собраны актуальные промокоды и специальные предложения Т-Банка на Сентябрь 2026: кешбэк-бонусы за оформление карты, бесплатная подписка PRO и акции по продуктам банка.
Продукты Т-Банка: по каким офферам есть скидки
Карта Black (дебетовая). Флагманский продукт банка — дебетовая карта с кешбэком рублями: до 15% в четырёх выбранных категориях ежемесячно и до 30% у партнёров. Бесплатный выпуск и доставка курьером. Новые клиенты по промокоду получают приветственный кешбэк за первые покупки.
Кредитная карта Platinum. Беспроцентный период до 55 дней, лимит до 1 000 000 рублей, бесплатное обслуживание. По промокоду — кешбэк 1 000–2 000 рублей при покупках от установленной суммы.
Подписка Т-Банк PRO. Пакет привилегий: повышенный кешбэк, бесплатные переводы, доступ к инвестиционным инструментам. Периодически доступен бесплатный пробный период по промокоду.
Карта ЛУКОЙЛ — Т-Банк. Совместная карта с АЗС ЛУКОЙЛ: кешбэк до 10% баллами за топливо, беспроцентный период до 55 дней на все покупки. Офферы без ввода кода — активируются переходом по ссылке.
Карта S7 — Т-Банк. Кобрендинговая карта с авиакомпанией S7: мили за покупки, повышенные начисления за авиабилеты S7. Подходит для тех, кто летает регулярно.
Накопительный счёт и вклады. Ставка до 14% годовых по вкладу, до 10% по накопительному счёту. Оформляются без промокода — переходите по ссылке из подборки.
Как работают промокоды Т-Банка
Банковские промокоды отличаются от купонов интернет-магазинов — здесь нет корзины и поля для кода на кассе. Механика зависит от типа оффера:
Промокоды с кодом (кешбэк-бонусы): код вводится в специальное поле в анкете при оформлении карты — как правило, в разделе «Дополнительная информация» или «Промокод» в конце формы. Бонус начисляется после выполнения условия (первые покупки на установленную сумму).
Офферы без кода (большинство предложений на странице): скидка или бонус активируется автоматически при переходе по ссылке из подборки. Переходить нужно именно по кнопке на этой странице — прямой заход на сайт банка не даст бонус.
Как оформить карту Т-Банка по промокоду
Выберите оффер из подборки и нажмите «Получить скидку» или скопируйте промокод.
Перейдите на официальный сайт банка по ссылке с этой страницы.
Заполните онлайн-анкету: ФИО, паспортные данные, контактный номер телефона.
Если к офферу прилагается код — введите его в поле «Промокод» в конце анкеты до подтверждения заявки.
Выберите удобное время и адрес доставки карты — курьер привезёт бесплатно.
После получения карты активируйте её и совершите покупки по условиям промокода для начисления бонуса.
Важно: приветственный кешбэк по промокоду доступен только новым клиентам Т-Банка или тем, кто не пользовался картой более 365 дней. Если у вас уже есть действующая карта — выбирайте офферы без ограничений из подборки.
Почему промокод Т-Банк не работает и что проверить
Если промокод не применяется при оформлении заказа, не спешите считать его недействительным. Код на скидку может не активироваться из-за условий конкретной акции, состава корзины или ограничений магазина. Перед оплатой проверьте несколько наиболее частых причин:
- Закончился срок действия промокода. У большинства кодов есть дата, до которой ими можно воспользоваться. После окончания акции промокод может перестать срабатывать, даже если его по-прежнему можно встретить в интернете.
- Не выполнена минимальная сумма заказа. Некоторые промокоды действуют только при покупке от определенной суммы. При этом стоимость доставки, сервисные сборы, бонусы или другие скидки могут не учитываться при расчете необходимого порога.
- В корзине есть товары-исключения. Купон может распространяться только на определенные категории, бренды или товары. Нередко промокоды не действуют на позиции, которые уже участвуют в распродаже или продаются по специальной цене.
- Скидка доступна только новым покупателям. Приветственный промокод или код на первый заказ не сработает, если с этого аккаунта уже совершались покупки или ранее использовалась аналогичная скидка.
- Промокод нельзя совместить с другой акцией. Магазин или сервис может запрещать одновременное применение нескольких купонов, бонусов, специальных цен или других предложений. В таком случае система обычно выбирает только один вариант скидки.
- Есть ограничения по способу оформления заказа. Некоторые промокоды работают только на сайте или, наоборот, в мобильном приложении. Условия также могут зависеть от региона, способа доставки или оплаты.
- Код уже использован или исчерпан лимит активаций. Одноразовый промокод обычно можно применить только один раз на аккаунт. У отдельных акций также бывает ограничено общее количество использований.
- Промокод введен с ошибкой или возник технический сбой. Проверьте символы в коде, удалите лишние пробелы и попробуйте ввести его повторно. Если все условия выполнены, а скидка не появилась, обновите корзину или повторите попытку позднее.
Статистика купонов Т-Банк на 13.09.2026
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