О ресторанах Tokyo City
Tokyo City — это сеть современных ресторанов, сочетающих японскую, итальянскую, китайскую, восточноевропейскую и авторскую кухню. Сегодня заведение насчитывает более сорока ресторанов в Санкт-Петербурге и области, предлагая гостям широкий выбор блюд и продуманный сервис. Концепция проста — вкусная еда, уютная атмосфера и возможность сэкономить с помощью промокодов Токио Сити, акций и бонусных программ.
Каждый ресторан оформлен в стиле лёгкой эклектики: он одинаково подходит для семейных ужинов, дружеских встреч и праздников. В заведениях часто проходят тематические вечера, выступления артистов и DJ-сеты. А для тех, кто предпочитает наслаждаться блюдами дома, работает собственная служба доставки Tokyo City.