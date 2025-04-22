Сервис доставки работает по всему Санкт-Петербургу и ближайшим пригородам. Все заказы выполняются собственной курьерской службой, что обеспечивает контроль качества и точность сроков. Среднее время ожидания — до одного часа. Блюда доставляются в фирменной упаковке, сохраняющей температуру и свежесть.

При оформлении заказа через сайт или приложение пользователи могут использовать промокод Токио Сити на доставку и получать приятные скидки. Кроме того, на сайте постоянно появляются сезонные акции, например, бесплатная доставка при определённой сумме покупки или подарок за заказ от 1500 рублей.

Покупатели также могут выбрать самовывоз — это даёт дополнительную скидку 10% на всё меню. Такой формат популярен среди офисных сотрудников и семей, предпочитающих забрать еду по пути домой.