Промокоды Яндекс Драйв на Январь
Сегодня в магазине Яндекс Драйв доступно 13 купонов.
50%
Промокод
Скидка до 50% на первые 5 поездок новым пользователям!
Действует доДо 31.01.2026
Применили 4 раза
20%
Скидка
Скидка 20% членам Клуба Драйва
Действует доДо 25.02.2026
Применили 1 раз
23Р
Скидка
Тариф «Минуты» для коротких поездок от от 23 рублей/минута
Действует доДо 25.02.2026
700Р
Скидка
Тариф «Часы» от 700 рублей за два часа
Действует доДо 25.02.2026
3200Р
Скидка
Тариф «Дни» для длительных поездок от 3200 рублей/день
Действует доДо 25.02.2026
%
Скидка
Тариф «Минуты» с точкой Б – идеально для поездок в аэропорты
Действует доДо 25.02.2026
Применили 1 раз
%
Скидка
Членам клуба - бесплатное ожидание ночью
Действует доДо 25.02.2026
%
Скидка
Приводите друзей и получайте бесплатные поездки!
Действует доДо 25.02.2026
%
Скидка
Удобное многофункциональное приложение для iOS и Android
Действует доДо 23.12.2026
%
Скидка
Оформи подписку и оплачивай долгую аренду по частям
Действует доДо 25.02.2026
Скидка
Дарим баллы за друзей!
Действует доДо 25.02.2026
%
Скидка
Подключайте полную страховку за поездку
Действует доДо 25.02.2026
%
Скидка
Удобный каршеринг для бизнеса
Действует доДо 25.02.2026
