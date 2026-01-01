Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Промокоды Яндекс Драйв на Январь

Сегодня в магазине Яндекс Драйв доступно 13 купонов.

50%
Промокод
Скидка до 50% на первые 5 поездок новым пользователям!
Действует доДо 31.01.2026
Применили 4 раза
Показать код
Условия
20%
Скидка
Скидка 20% членам Клуба Драйва
Действует доДо 25.02.2026
Применили 1 раз
Использовать Скидку
23Р
Скидка
Тариф «Минуты» для коротких поездок от от 23 рублей/минута
Действует доДо 25.02.2026
Использовать Скидку
700Р
Скидка
Тариф «Часы» от 700 рублей за два часа
Действует доДо 25.02.2026
Использовать Скидку
3200Р
Скидка
Тариф «Дни» для длительных поездок от 3200 рублей/день
Действует доДо 25.02.2026
Использовать Скидку
%
Скидка
Тариф «Минуты» с точкой Б – идеально для поездок в аэропорты
Действует доДо 25.02.2026
Применили 1 раз
Использовать Скидку
%
Скидка
Членам клуба - бесплатное ожидание ночью
Действует доДо 25.02.2026
Использовать Скидку
%
Скидка
Приводите друзей и получайте бесплатные поездки!
Действует доДо 25.02.2026
Использовать Скидку
%
Скидка
Удобное многофункциональное приложение для iOS и Android
Действует доДо 23.12.2026
Использовать Скидку
%
Скидка
Оформи подписку и оплачивай долгую аренду по частям
Действует доДо 25.02.2026
Использовать Скидку
Скидка
Дарим баллы за друзей!
Действует доДо 25.02.2026
Использовать Скидку
%
Скидка
Подключайте полную страховку за поездку
Действует доДо 25.02.2026
Использовать Скидку
%
Скидка
Удобный каршеринг для бизнеса
Действует доДо 25.02.2026
Использовать Скидку

