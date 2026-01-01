Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Промокоды Яндекс Музыка на Январь 2026

Сегодня для сервиса Яндекс Музыка доступно 9 купонов.

Эксклюзив
60 дней подписки за 1 рубль для всех без активной мультиподписки Яндекс Плюс
Действует доДо 01.04.2026
Применили 122 раза
Показать код
Условия
Скидка
Пробный период для всех клиентов
Действует доДо 31.01.2026
Применили 11 раз
Использовать Скидку
Скидка
Музыкальные подборки по ссылке
Действует доДо 31.01.2026
Применили 1 раз
Использовать Скидку
Скидка
Персональные рекомендации: cобираем музыку для вас
Действует доДо 31.01.2026
Использовать Скидку
Скидка
Подкасты и аудиокниги бесплатно
Действует доДо 31.01.2026
Использовать Скидку
Скидка
Бесплатное приложение для Android или iOS
Действует доДо 31.01.2026
Использовать Скидку
Скидка
Подписка на 30 дней бесплатно
Действует доДо 31.01.2026
Применили 11 раз
Использовать Скидку
Скидка
Подборка музыки для тренировок
Действует доДо 31.01.2026
Использовать Скидку
Скидка
Новогодняя музыка в подписке
Действует доДо 28.01.2026
Использовать Скидку

Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

Промокод
"Дискотека Авария — Новогодняя" в подписке на 60 дней за 1 рубль
Действует доДо 12.01.2026
Применили 8 раз
Показать код
Промокод
По купону в подписке до 60 дней за 1 рубль - песня "Jingle Bells"
Действует доДо 12.01.2026
Применили 3 раза
Показать код
Промокод
"Dabro — С Новым годом!" в подписке на 60 дней за 1 рубль по промокоду
Действует доДо 12.01.2026
Применили 4 раза
Показать код
Промокод
В подписке до 60 дней за 1 рубль - "Андрей Губин — Зима-холода"
Действует доДо 12.01.2026
Применили 1 раз
Показать код
Промокод
"Валентина Толкунова — Кабы не было зимы" в подписке на 60 дней за 1 рубль
Действует доДо 12.01.2026
Показать код

О сервисе Яндекс Музыка

Яндекс Музыка — стриминговый сервис с каталогом более 75 миллионов треков, который работает в составе мультиподписки Яндекс Плюс. Подписка открывает доступ не только к музыке без рекламы, но и к Кинопоиску, аудиокнигам, подкастам и кешбэку до 20% в сервисах экосистемы.

На этой странице собраны актуальные купоны на Яндекс Музыку, позволяющие получить подписку с максимальной выгодой. Промокод Яндекс Музыка бесплатно дает новым пользователям доступ к платформе на 60-90 дней, а промокод Яндекс Музыка для старых пользователей позволяет возобновить подписку со скидкой до 50%.​

Все коды проверены и работают на Январь 2026 — выберите подходящий вариант из списка выше и активируйте его для экономии на подписке.

промокод на яндекс музыку

Что входит в подписку Яндекс Музыка

При оформлении подписки через промокод на Яндекс Музыку пользователи получают:

Музыкальный контент

  • 75+ миллионов треков всех жанров и эпох

  • Персональные рекомендации через "Мою Волну" — алгоритм подбирает музыку под настроение

  • Офлайн-прослушивание — скачивайте треки и слушайте без интернета

  • Качество звука до 320 кбит/с (HQ) и без потерь (Ultra HQ) на премиум-тарифе

  • Импорт плейлистов из других сервисов

Дополнительный контент

  • Подкасты и аудиокниги — тысячи эксклюзивных материалов

  • Детский режим — безопасные плейлисты и сказки

  • Распознавание музыки по звучанию за секунды

Бонусы Яндекс Плюс
Так как Яндекс Музыка входит в состав Яндекс Плюс, при активации промокода Яндекс Музыка подписка автоматически открывает доступ к Кинопоиску без рекламы, кешбэку баллами в Яндекс Еде, Такси, Маркете и другим сервисам экосистемы.

промокод яндекс музыка бесплатно

Как сэкономить на подписке Яндекс Музыка

  1. Промокод на Яндекс Музыку за 1 рубль
    Новые пользователи могут получить доступ к сервису на 60 дней всего за 1₽. Это самый выгодный способ протестировать все возможности платформы.​

  2. Промокод Яндекс Музыка 3 месяца
    Для тех, кто хочет более длительный пробный период, доступны купоны с бесплатным доступом на 90 дней. Такие предложения регулярно обновляются на этой странице.​

  3. Промокод Яндекс Музыка для пользователей
    Если вы ранее пользовались сервисом и сделали паузу более 30 дней, можно активировать специальный промокод Яндекс Музыка для старых пользователей со скидкой до 50% на возобновление подписки.​

  4. Промокод на Яндекс Музыку на год
    При оплате годовой подписки экономия составляет до 17% по сравнению с ежемесячными платежами. Дополнительно можно применить сезонные купоны для увеличения выгоды.​

  5. Комбинирование скидок
    Максимальная экономия достигается при использовании промокодов Яндекс Музыка 2026 года вместе с кешбэком от программы "Свои Плюсы" — до 20% возврата баллами за покупки в сервисах Яндекса.

Активация промокода Яндекс Музыка

Чтобы активировать промокод и получить скидку на Яндекс Музыку, следуйте инструкции:

  1. Выберите купон из актуального списка на этой странице и скопируйте его

  2. Перейдите на страницу активации music.yandex.ru/gift

промокоды яндекс музыка 2026

  1. Войдите в аккаунт Яндекс ID или зарегистрируйтесь

  2. Вставьте промокод в специальное поле для ввода

  3. Нажмите кнопку "Активировать"

  4. Выберите тариф и завершите оформление подписки

После успешной активации промокода Яндекс Музыка подписка стоимость будет пересчитана с учетом скидки. Доступ к музыкальному каталогу, Кинопоиску и другим сервисам Яндекс Плюс откроется сразу после подтверждения.​

Альтернативный способ
Если у вас уже есть активная подписка Яндекс Плюс, промокод можно ввести через раздел "Активировать промокод" в личном кабинете на plus.yandex.ru. Это продлит действующую подписку на дополнительный период.​

яндекс музыка активировать промокодяндекс музыка подписка промокод

Автоматические купоны на этой странице применяются без ручного ввода — кликните по предложению, и скидка активируется автоматически при переходе на сайт.