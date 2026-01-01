Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
14%
Промокод
Скидка 14% для всех пользователей на прокат автомобилей!
Действует доДо 31.01.2026
Показать код
Условия
10%
Скидка
Скидки на бронирование до 10%
Действует доДо 26.02.2026
Использовать Скидку
%
Скидка
Тариф «Эконом» – автомобиль от 1700 рублей в день
Действует доДо 26.02.2026
Использовать Скидку
1800Р
Скидка
Посуточная аренда автомобилей от 1800 рублей
Действует доДо 26.02.2026
Использовать Скидку
3600Р
Скидка
Тариф «Безлимит по км» от 3600 рублей/день
Действует доДо 26.02.2026
Использовать Скидку
4000Р
Скидка
Тариф «Стандарт» – автомобили от 4000 рублей/день
Действует доДо 26.02.2026
Использовать Скидку
6000Р
Скидка
Бронируйте современный электромобиль от 6000 рублей/день
Действует доДо 26.02.2026
Использовать Скидку
8000Р
Скидка
Авто бизнес-класса от 8000 рублей/день
Действует доДо 26.02.2026
Использовать Скидку
14000Р
Скидка
Люксовые авто от 14 000 рублей в день
Действует доДо 26.02.2026
Использовать Скидку
45000Р
Скидка
Помесячная аренда автомобилей от 45 000 рублей
Действует доДо 26.02.2026
Использовать Скидку
%
Скидка
Круглосуточная поддержка клиентов
Действует доДо 26.03.2026
Использовать Скидку
%
Скидка
Бронирование автомобилей через приложение Яндекс Go
Действует доДо 24.12.2026
Использовать Скидку

