Промокоды ИВИ (ivi) на Август
Сегодня в онлайн-кинотеатре ИВИ доступно 14 купонов.
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Часто задаваемые вопросы про ИВИ
Сколько устройств можно подключить к одному аккаунту ivi?
Можно ли обойтись без подписки?
Доступна ли оригинальная звуковая дорожка и субтитры?
Планирует ли сервис полноценную бонусную программу?
Где найти промокоды онлайн-кинотеатра?
Лучшие промокоды ИВИ
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Бесплатная подписка на 45 дней для новых клиентов
|PRO***
|Промокод
|40 дней за 0 ₸ + 10% скидка на покупку подписки
|KIN***
|Скидка
|До 10.0% кешбэка и welcome бонус для новых пользователей
|не требуется
|Скидка
|Бесплатные фильмы в подписке
|не требуется
|Скидка
|Новый сезон сериала "Дом дракона" в подписке
|не требуется
|Скидка
|Анимация Paramount Play и Nickelodeon онлайн
|не требуется
|Скидка
|Фильмы Amediateka смотреть в подписке
|не требуется
|Скидка
|Криминальные фильмы смотреть онлайн
|не требуется
|Скидка
|Подборка фильмов "Ретро-детективы"
|не требуется
|Скидка
|Топ фантастических фильмов
|не требуется
Онлайн-кинотеатр ivi: самый большой выбор фильмов и сериалов
Онлайн-кинотеатр ivi предлагает фильмы, сериалы, передачи и телепрограммы от более чем 300 контентных партнеров. Платформа сотрудничает со всеми голливудскими мейджорами. Также компания активно работает над собственными проектами, многие из которых уже вышли и завоевали неплохие рейтинги у аудитории. Значительная часть контента иви предоставляется бесплатно, для получения полного доступа нужно оформить месячную подписку.
Кинотеатр начал работу в 2010 году и успел за это время стать ведущим игроком российского рынка онлайн-видео. Смотреть кино и мультфильмы можно как на сайте, так и в приложении. Последнее устанавливается на девайсы (смартфоны, планшеты) и телевизоры с опцией Smart TV или приставкой. Одна подписка дает возможность смотреть видео одновременно на 5 разных устройствах.
Акции и промокоды сервиса ivi
Новым гостям онлайн-кинотеатра иви предлагают оформить пробную подписку на 30 дней. Услуга станет доступной сразу после регистрации за символическую плату в 1 рубль. На ближайшие 4 недели пользователь получает доступ практически ко всем видео на сайте, причем без назойливой рекламы. По окончании этого срока автоматически будет активирован месячный пакет, но от него при желании можно отказаться.
Если сервис понравился и клиент решил пользоваться кинотеатром в полном объеме, он сможет получать скидки с помощью промокодов (сертификатов). Компания выпускает такие купоны для привлечения новой аудитории и поощрения постоянных зрителей. Активировав подаренный ivi промокод, пользователь сможет купить месячный пакет по дисконтной цене или даже получить его бесплатно.
Отдельные фильмы и сериалы на сайте не входят в общую подписку. Обычно это громкие премьеры или работы, правообладатели которых пока не дали разрешения на показ для широкой аудитории. Клиентам предлагают купить или арендовать такие видео за отдельную плату. Снизить цену этой услуги тоже можно с помощью актуального промокода ivi. Еще один вариант посмотреть новинку со скидкой — сделать предзаказ в разделе «Скоро на ivi». Как только фильм станет доступным, система пришлет уведомление.
Найти актуальный промокод иви всегда можно на этой странице. Мы являемся официальным партнером сервиса. Здесь собраны все акции кинотеатра, актуальные на сегодняшний день. Воспользоваться промокодом может каждый, даже анонимный посетитель, однако, потратив несколько секунд на регистрацию, можно будет получать дополнительные бонусы.
Как еще можно сэкономить при подписке
Многие фильмы в онлайн-кинотеатре можно смотреть бесплатно, в связи с чем возникает вопрос, стоит ли оформлять подписку. Если пользоваться сервисом лишь периодически и не обращать внимания на рекламу, можно ограничиться и общедоступным контентом. Но для получения максимального удовольствия от просмотра подписка необходима, тем более что она позволяет смотреть и многие интересные телеканалы, включая спортивные.
Стоимость месячного пакета составляет 399 рублей. За эти деньги можно смотреть более 100 000 фильмов, сериалов и мультиков для детей, а также множество ТВ-каналов. Расходы можно снизить вдвое, заплатив сразу за год. В таком случае тариф составит 199 рублей. При оформлении сразу на 3 месяца стоимость 30 дней будет равняться 299 рублям. Таким образом, получить здесь скидку реально даже без промокодов и других специальных предложений кинотеатра.
Как воспользоваться промокодом ivi
Многие предложения кинотеатра на этой странице не содержат промокода. Это ссылки на акции сервиса, участники которых получают бонус сразу после выполнения условий. В остальных случаях нужно сообщить код. Активация промокода на сайте ivi доступна в любое время, но при наличии действующей подписки он сработает только после ее завершения. Также следует отключить опцию автоматического продления. Сама активация кода купона не потребует особых усилий:
Выбрать любой предоставленный ivi промокод из списка и скопировать его.
Перейти в онлайн-кинотеатр ivi.
В нижней части главной страницы в рубрике «Разделы» найти страницу «Активация сертификата». Или зайти в свой профиль на сайте кинотеатра и кликнуть по «Сертификаты и промокоды».
Ввести скопированный промокод иви в поле «Введите сертификат».
Сообщить данные банковской карты (при необходимости) и активировать бонус.
Порядок активации промокода в мобильном приложении практически не отличается. Но в программе могут возникать сбои. В таком случае придется оформить скидку на сайте через браузер девайса. Каждый промокод ivi действителен только в период акции. Иногда применить сертификат удается и позже указанной в условиях даты, но не стоит слишком рассчитывать на такое везение.
Как оформлять заказы на сайте ivi
Для получения доступа ко всем возможностям кинотеатра придется зарегистрироваться. Для этого достаточно дать согласие на обработку профиля во ВКонтакте или сообщить телефон либо адрес электронной почты. Система попросит подтвердить ознакомление с правилами сервиса иви и откроет вход в личный кабинет после проверки информации. Для подключения подписки следует выбрать пакет и указать данные банковской карты. Активация промокода на сайте ivi тоже доступна только авторизованным гостям.