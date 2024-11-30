Новым гостям онлайн-кинотеатра иви предлагают оформить пробную подписку на 30 дней. Услуга станет доступной сразу после регистрации за символическую плату в 1 рубль. На ближайшие 4 недели пользователь получает доступ практически ко всем видео на сайте, причем без назойливой рекламы. По окончании этого срока автоматически будет активирован месячный пакет, но от него при желании можно отказаться.

Если сервис понравился и клиент решил пользоваться кинотеатром в полном объеме, он сможет получать скидки с помощью промокодов (сертификатов). Компания выпускает такие купоны для привлечения новой аудитории и поощрения постоянных зрителей. Активировав подаренный ivi промокод, пользователь сможет купить месячный пакет по дисконтной цене или даже получить его бесплатно.

Отдельные фильмы и сериалы на сайте не входят в общую подписку. Обычно это громкие премьеры или работы, правообладатели которых пока не дали разрешения на показ для широкой аудитории. Клиентам предлагают купить или арендовать такие видео за отдельную плату. Снизить цену этой услуги тоже можно с помощью актуального промокода ivi. Еще один вариант посмотреть новинку со скидкой — сделать предзаказ в разделе «Скоро на ivi». Как только фильм станет доступным, система пришлет уведомление.

Найти актуальный промокод иви всегда можно на этой странице. Мы являемся официальным партнером сервиса. Здесь собраны все акции кинотеатра, актуальные на сегодняшний день. Воспользоваться промокодом может каждый, даже анонимный посетитель, однако, потратив несколько секунд на регистрацию, можно будет получать дополнительные бонусы.