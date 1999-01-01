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Вопросы и ответы
Как пользоваться промокодом, где его вводить?
Промокод нужно использовать во время оформления заказа на сайте интернет-магазина. Специальное поле для его ввода обычно находится или в начале корзины, рядом с перечнем покупаемых вами товаров, или во вкладке с выбором способа оплаты, или на финальном шаге подтверждения покупки. Это поле, как правило, называется «Промокод», «Код купона», «Купон» или другими похожими словами. Вставьте в него скопированный на нашем сайте промокод и нажмите кнопку «Активировать»: сумма заказа уменьшится на скидку, или в корзине отобразится другой бонус.
Безопасно ли использовать промокоды?
Да, это абсолютно безопасный способ получить скидку или подарок, которым интернет-магазины пользуются, чтобы привлекать клиентов и увеличивать продажи. Они публикуют промокоды в общем доступе во время проведения акций, а также предоставляют специальные скидочные коды нам, как своему партнеру.
Нужно ли мне платить за промокод?
Ничего платить не нужно! Все скидочные купоны бесплатны и могут свободно использоваться посетителями нашего сервиса.
Почему промокод может не сработать и что делать в таком случае?
Если код не сработал, проверьте, выполнили ли вы условия его действия. Например, некоторые купоны распространяются только на первую покупку на сайте или заказ от определенной суммы либо конкретную категорию или бренд товаров.
Если все верно, но скидка не активируется, напишите в нашу службу поддержки, указав название интернет-магазина и специального предложения, которое не сработало. Наши менеджеры помогут решить проблему.
Сколько раз можно пользоваться одним и тем же промокодом?
Чаще всего промокод применяется только один раз. Но есть купоны, кодами которых можно пользоваться неограниченное количество раз вплоть до истечения их срока действия или максимального количества активаций. Поэтому, если в купоне не указано обратное, можно попробовать повторно ввести уже однажды примененный промокод.
Что делать, если я нажал на купон, а в поле «Промокод» нет скидочного кода?
Чтобы получить предложенную таким купоном скидку, бонус, подарок или бесплатную доставку, не нужно вводить промокод. Просто перейдите на сайт магазина, если это требуется, выполните условия акции, положите в корзину акционный товар или услугу и оформите заказ.
Как быть, если в каталоге нет промокода для интересующего меня магазина?
Если вы не нашли в нашем каталоге актуальные скидочные коды и акции своего любимого продавца, просмотрите разделы с купонами и промокодами промокодами интернет-магазинов со схожим ассортиментом. У нас на сайте представлен большой выбор магазинов в любых категориях товаров и услуг: от одежды до путешествий.
Частые ошибки
Отложенная покупка
Если вы перейдете в интернет-магазин по ссылке из нашего купона, выберете товар и введете промокод, но решите отложить покупку и позже вернуться, чтобы завершить оформление заказа, скидка может не сработать. Некоторые коды можно ввести в поле в корзине только один раз независимо от того, оплатили вы покупку или нет. Кроме того, у купона может быть короткий срок действия или ограничение на количество активаций, которое за это время может закончиться.
Оформление заказа по телефону
В некоторых магазинах можно оформить покупку по телефону, назвав промокод менеджеру. Но, если это уникальная скидка, предоставленная продавцом только для пользователей нашего сервиса, важно совершить заказ именно на сайте. Будет зафиксирован переход с нашей страницы на страницу магазина, и только после этого активируется дисконт.
Использование блокировщиков рекламы
Промокод, который содержит кэшбэк, может не сработать на сайте магазина, если вы используете AdBlock, AdGuard и тому подобные расширения и утилиты. Они препятствуют начислению этого типа бонусов, поэтому перед тем, как воспользоваться купоном, убедитесь, что отключили блокировщики рекламы.