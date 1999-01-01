Если код не сработал, проверьте, выполнили ли вы условия его действия. Например, некоторые купоны распространяются только на первую покупку на сайте или заказ от определенной суммы либо конкретную категорию или бренд товаров.

Если все верно, но скидка не активируется, напишите в нашу службу поддержки, указав название интернет-магазина и специального предложения, которое не сработало. Наши менеджеры помогут решить проблему.