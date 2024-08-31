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Промокоды Биг Гик (Big Geek) на Август-Сентябрь 2024

Сегодня в магазине BigGeek доступно 15 купонов.

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Купон на скидку 300 рублей от 30000 рублей на ВСЁ
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BigGeek
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-200 рублей на весь ассортимент при заказе от 10 000 рублей
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Скидка 100 рублей от 3000 рублей на ВСЁ
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Наушники-очиститель воздуха Dyson Zone со скидкой 7000 рублей по купону
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5000р
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Скидка 5000 рублей при покупке смартфона HONOR 200 Lite 5G 8 ГБ + 256 ГБ
Действует до До 4.9.2024
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По купону скидка 4000 рублей на геймпад Backbone One — PlayStation Edition
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Применили 1 раз
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-3000 рублей на фен Dyson Supersonic Nural Hair Dryer HD16
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2991р
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-2991 рубль на рюкзак с защитой от кражи XD Design Bobby Edge
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2000р
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Стилус Apple Pencil (2-го поколения) со скидкой 2000 рублей
Действует до До 21.8.2024
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1300р
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Скидка 1300 рублей при покупке игры Blade Assault для PlayStation 5
Действует до До 4.9.2024
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1300р
8990р
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Действует до До 23.8.2024
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Часто задаваемые вопросы про BigGeek

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Лучшие промокоды BigGeek

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Промокод -200 рублей на весь ассортимент при заказе от 10 000 рублей 7DA***
Промокод Скидка 100 рублей от 3000 рублей на ВСЁ 7DA***
Скидка Наушники-очиститель воздуха Dyson Zone со скидкой 7000 рублей по купону не требуется
Скидка Скидка 5000 рублей при покупке смартфона HONOR 200 Lite 5G 8 ГБ + 256 ГБ не требуется
Скидка По купону скидка 4000 рублей на геймпад Backbone One — PlayStation Edition не требуется
Скидка -3000 рублей на фен Dyson Supersonic Nural Hair Dryer HD16 не требуется
Скидка -2991 рубль на рюкзак с защитой от кражи XD Design Bobby Edge не требуется
Скидка Стилус Apple Pencil (2-го поколения) со скидкой 2000 рублей не требуется

Подробнее о магазине Big Geek

Биг Гик — российский интернет-магазин техники и электроники. В нем представлены такие категории товаров, как смартфоны, аксессуары для них, акустические системы, автотовары. А возможность сэкономить при оформлении заказа предоставляют бонусные купоны и коды BigGeek на скидку. Все акционные предложения магазина собраны здесь. Информация регулярно обновляется, поэтому на этой странице — только актуальные данные и свежие промокоды, срок действия которых не закончился.

Как активировать код магазина BigGeek на скидку

Чтобы активировать промокод для получения скидки, необходимо:

  1. Ознакомиться с актуальными скидочными предложениями магазина, размещенными на этой странице.

  2. Подобрать подходящий промокод и скопировать его.

  3. Открыть сайт ритейлера, найти нужный товар и нажать на него.

  4. На открывшейся странице кликнуть «В корзину», далее — «Оформить заказ».

  5. Найти поле «Купон на скидку», вставить туда скопированный ранее бонусный код и нажать «Применить».

  6. Закончить оформление заказа.

  

Теперь стоимость заказа будет уменьшена по промокоду. Сумма покупки снижается в соответствии с условиями акции, в рамках которой был выпущен код BigGeek на скидку. Размер экономии может отличаться.

Некоторые купоны магазина для получения скидки активируются иначе. Чтобы использовать их, надо выбрать выгодное акционное предложение Big Geek с этой страницы, нажать на него, а после перехода на официальный сайт ритейлера сделать покупку. Цена при оформлении заказа уменьшится автоматически, вводить бонусный код не потребуется.

Программы лояльности, сервисы и акции магазина

Выгодная скидка к заказу доступна не только по промокоду. Ее можно получить с помощью участия в программе лояльности и программы выкупа старой электроники.

Как получить скидку постоянным клиентам магазина

Для постоянных покупателей магазина Big Geek действуют специальные предложения. Общих правил их предоставления нет — условия определяются индивидуально. Если нужна скидка к заказу, нужно сообщить в поддержку ритейлера о том, что его намерен оформить постоянный клиент компании. При этом саппорт может уточнить дату и сумму последних покупок.

Программа Trade-in: обмен старой техники на скидку

Программа Trade-in предусматривает выкуп различной техники производства Apple и Samsung. В обмен на нее предоставляется скидка при оформлении следующего заказа в Big Geek. Ее размер определяется индивидуально и зависит от модели и технического состояния гаджета.

Сервисы и поддержка интернет-магазина

Экономия к заказу доступна не только если использовать купон на скидку, она становится возможна после выигрыша в мини-игре на официальном сайте магазина. Что касается использования приобретенной техники, его делает максимально комфортным официальная гарантия Big Geek.

Накликай скидку

«Накликай скидку» — мини-игра на сайте магазина. Покупатель должен управлять забавным пришельцем и преодолевать препятствия. Если он все сделает правильно, цена на следующий заказ будет уменьшена. Скидка предоставляется, если по итогам игры клиент получил не меньше 10 баллов.

Гарантия

Магазин Big Geek предоставляет гарантийный срок 12 или 6 месяцев, в зависимости от категории товаров. Для аксессуаров гарантия всего 30 дней. В течение этого времени предусмотрен бесплатный ремонт техники.

Оплата и доставка заказов в интернет-магазине Big Geek

Оплатить покупку можно безналичным способом при оформлении либо картой или наличными при получении. В Москве товары доставляет курьерская служба магазина, это стоит 350 ₽. Из шоурума можно забрать заказ бесплатно. Доставкой в регионы, Беларусь и Казахстан занимаются ТК EMS, СДЭК и PonyExpress.