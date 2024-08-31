Выгодная скидка к заказу доступна не только по промокоду. Ее можно получить с помощью участия в программе лояльности и программы выкупа старой электроники.

Как получить скидку постоянным клиентам магазина

Для постоянных покупателей магазина Big Geek действуют специальные предложения. Общих правил их предоставления нет — условия определяются индивидуально. Если нужна скидка к заказу, нужно сообщить в поддержку ритейлера о том, что его намерен оформить постоянный клиент компании. При этом саппорт может уточнить дату и сумму последних покупок.

Программа Trade-in: обмен старой техники на скидку

Программа Trade-in предусматривает выкуп различной техники производства Apple и Samsung. В обмен на нее предоставляется скидка при оформлении следующего заказа в Big Geek. Ее размер определяется индивидуально и зависит от модели и технического состояния гаджета.