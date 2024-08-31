Промокоды Биг Гик (Big Geek) на Август-Сентябрь 2024
Сегодня в магазине BigGeek доступно 15 купонов.
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Лучшие промокоды BigGeek
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Подробнее о магазине Big Geek
Биг Гик — российский интернет-магазин техники и электроники. В нем представлены такие категории товаров, как смартфоны, аксессуары для них, акустические системы, автотовары. А возможность сэкономить при оформлении заказа предоставляют бонусные купоны и коды BigGeek на скидку. Все акционные предложения магазина собраны здесь. Информация регулярно обновляется, поэтому на этой странице — только актуальные данные и свежие промокоды, срок действия которых не закончился.
Как активировать код магазина BigGeek на скидку
Чтобы активировать промокод для получения скидки, необходимо:
Ознакомиться с актуальными скидочными предложениями магазина, размещенными на этой странице.
Подобрать подходящий промокод и скопировать его.
Открыть сайт ритейлера, найти нужный товар и нажать на него.
На открывшейся странице кликнуть «В корзину», далее — «Оформить заказ».
Найти поле «Купон на скидку», вставить туда скопированный ранее бонусный код и нажать «Применить».
Закончить оформление заказа.
Теперь стоимость заказа будет уменьшена по промокоду. Сумма покупки снижается в соответствии с условиями акции, в рамках которой был выпущен код BigGeek на скидку. Размер экономии может отличаться.
Некоторые купоны магазина для получения скидки активируются иначе. Чтобы использовать их, надо выбрать выгодное акционное предложение Big Geek с этой страницы, нажать на него, а после перехода на официальный сайт ритейлера сделать покупку. Цена при оформлении заказа уменьшится автоматически, вводить бонусный код не потребуется.
Программы лояльности, сервисы и акции магазина
Выгодная скидка к заказу доступна не только по промокоду. Ее можно получить с помощью участия в программе лояльности и программы выкупа старой электроники.
Как получить скидку постоянным клиентам магазина
Для постоянных покупателей магазина Big Geek действуют специальные предложения. Общих правил их предоставления нет — условия определяются индивидуально. Если нужна скидка к заказу, нужно сообщить в поддержку ритейлера о том, что его намерен оформить постоянный клиент компании. При этом саппорт может уточнить дату и сумму последних покупок.
Программа Trade-in: обмен старой техники на скидку
Программа Trade-in предусматривает выкуп различной техники производства Apple и Samsung. В обмен на нее предоставляется скидка при оформлении следующего заказа в Big Geek. Ее размер определяется индивидуально и зависит от модели и технического состояния гаджета.
Сервисы и поддержка интернет-магазина
Экономия к заказу доступна не только если использовать купон на скидку, она становится возможна после выигрыша в мини-игре на официальном сайте магазина. Что касается использования приобретенной техники, его делает максимально комфортным официальная гарантия Big Geek.
Накликай скидку
«Накликай скидку» — мини-игра на сайте магазина. Покупатель должен управлять забавным пришельцем и преодолевать препятствия. Если он все сделает правильно, цена на следующий заказ будет уменьшена. Скидка предоставляется, если по итогам игры клиент получил не меньше 10 баллов.
Гарантия
Магазин Big Geek предоставляет гарантийный срок 12 или 6 месяцев, в зависимости от категории товаров. Для аксессуаров гарантия всего 30 дней. В течение этого времени предусмотрен бесплатный ремонт техники.
Оплата и доставка заказов в интернет-магазине Big Geek
Оплатить покупку можно безналичным способом при оформлении либо картой или наличными при получении. В Москве товары доставляет курьерская служба магазина, это стоит 350 ₽. Из шоурума можно забрать заказ бесплатно. Доставкой в регионы, Беларусь и Казахстан занимаются ТК EMS, СДЭК и PonyExpress.