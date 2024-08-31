Первая российская сеть магазинов, специализирующаяся на ноутбуках популярных мировых брендов, была создана еще в 1999 году. Сегодня розничные салоны и интернет-магазин фирмы остаются одним из лидеров рынка в этом сегменте. Но теперь, помимо сотен моделей лэптопов, в онлайн-маркете также есть широкий выбор мобильной электроники.

Магазин является авторизованным партнером Apple, Dell, HP, ASUS, Acer, Lenovo, MSI и других крупных торговых марок. Чтобы помочь покупателям в выборе, Нотик предлагает профессиональные консультации по любым вопросам о ноутбуках и электронике — колл-центр онлайн-маркета работает без выходных. Также на сайте есть блог, в котором регулярно публикуются новости, обзоры и рейтинги лучших устройств для разных целей. А главное, в магазине действуют промокоды, акции и бонусы, позволяющие сэкономить на покупке дорогостоящих компьютеров и электроники.

Популярная техника, которую можно купить в Notik

В ассортимент магазина входят:

ноутбуки, компьютеры и мониторы от универсальных до геймерских;

планшеты и смартфоны разной ценовой категории;

аксессуары: от гарнитур до твердотельных накопителей;

МФУ и оргтехника от XEROX, Brother, Canon и других брендов;

программное обеспечение от Windows до графических редакторов;

телевизоры с разной диагональю, включая модели Smart TV.

Самой большой популярностью на сайте компании пользуются ноутбуки. Здесь можно подобрать актуальный лэптоп по множеству фильтров: от подробных параметров процессора и видеокарты до скорости твердотельного накопителя и яркости экрана. Кроме новых моделей, в каталоге есть уцененные товары, которые утратили актуальность на рынке, прошли замену какой-то детали или имеют поврежденную упаковку.

В дополнение к покупке техники на сайте Нотик можно заказать множество услуг. Специалисты магазина устанавливают программное обеспечение и драйверы, а также SSD-накопители, наклеивают защитные экраны на смартфоны, обрезают сим-карты и, если это необходимо, проверяют ноутбуки для продажи.

Бонусная программа Нотик

Зарегистрировавшись на сайте сети компьютерной техники и электроники, можно получать баллы за каждый заказ, чтобы накапливать и тратить их на частичную оплату следующих приобретений. Бонусы становятся доступны через 15 дней после покупки и остаются активными на протяжении полугода. При этом балл равен одному рублю.

Действует еще несколько простых правил. В одном чеке можно либо накопить, либо потратить баллы. Бонусы списываются только полностью — нельзя воспользоваться частью накопленной суммы. Также их можно использовать для экономии на любом товаре, кроме электронных лицензий программных продуктов.

Способы оплаты в магазине электроники

Самый удобный способ расплатиться за свой новый ноутбук, смартфон или принтер онлайн — пластиковые карты MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron и Мир, выпущенные российскими банками или используемые на территории России. Также в Нотик поддерживается Apple Pay, Google Pay и предоплата по реквизитам через сервис мобильного банкинга. А жители столицы и округа, кроме этого, могут оплатить свою покупку наличными при получении.

Для юридических лиц предусмотрена возможность безналичного банковского перевода. В таком случае магазин выписывает счет на оплату, резервирует товар на три дня и сразу после получения средств отправляет его предпринимателю или компании.

Опции доставки, действующие в онлайн-маркете

Магазин осуществляет курьерскую доставку до двери получателя. В целях безопасности посылки передаются адресатам только по домашнему адресу или по адресу офиса: не на улице, возле подъезда или в машине. Для получения техники человек, который указан как плательщик, должен показать курьеру паспорт.

Доставка по Москве и Подмосковью выполняется каждый день с 9:00 до 21:00. Она практически бесплатна для предоплаченных заказов на сумму от нескольких тысяч рублей, а в других случаях ее стоимость указывается на сайте. Доставка же по России выполняется только по предварительной оплате, занимает 5–6 дней, и ее цена зависит от тарифов транспортных компаний.

Условия возврата товара

Вернуть некоторые товары можно на протяжении 15 дней после покупки. Для этого нужно заполнить форму обращения на обмен или возврат на сайте магазина.

Чтобы Нотик принял обратно исправный прибор, он должен быть с сохраненным товарным видом, потребительскими свойствами, заводской упаковкой, товарным и кассовым чеками. Но технически сложные устройства по закону не подлежат возврату и обмену, если они надлежащего качества. Это означает, что, если нет брака, нельзя вернуть ноутбук, моноблок, планшет, смартфон, телевизор или принтер.