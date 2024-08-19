Каждый покупатель онлайн-магазина M.Video может использовать несколько способов, чтобы сэкономить как на первых, так и на последующих заказах.

Действующие акции

Раздел «Акции и скидки» содержит разные виды выгодных предложений. Здесь можно встретить распродажи отдельных брендов и групп товаров, узнать об условиях бесплатной доставки в 2024 году или возможности получить подарок за покупку, например дополнительный аксессуар или онлайн-курс.

Гарантия лучшей цены

Компания предлагает снизить цену, если на другой площадке вы найдете такой же товар дешевле. Для этого в карточке товара нужно нажать «Нашли дешевле?», заполнить появившуюся форму, и магазин пришлет на ваш email промокод с дисконтом. При этом акция действует даже после покупки: придя в магазин с чеком, можно вернуть разницу в ценах.

Бонусная программа

Для участия в программе нужно зарегистрироваться на сайте М.Видео или в мобильном приложении «Кошелек». Достаточно указать свои имя, фамилию, а также адрес электронной почты и пройти верификацию по номеру телефона. Готово: у вас есть виртуальная бонусная карта, на которую вы сразу сможете получить дополнительные приветственные бонусы и на которую с каждой покупки будет начисляться кэшбэк в размере 3% и более. Если товар куплен по промокоду, начисление бонусов выполняется только на часть его стоимости, оплаченную деньгами. 1 бонус равен 1 рублю.

Бонусные баллы автоматически активируются через 14 дней после зачисления и действуют 180 дней. При этом есть лимит: максимально на счету может быть 500 000 бонусных рублей. С их помощью можно оплачивать до 50% стоимости товаров, кроме некоторых исключений.

Оформление кредита или рассрочки

Делая заказ онлайн, можно в пару кликов оформить кредит на любые позиции общей стоимостью от 3000 до 300 000 рублей. Также возможна рассрочка: на некоторые товары, которые входят в акционный список, магазин предлагает кредит со скидкой, равной сумме процентов.