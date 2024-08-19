Промокоды М.Видео на Август-Сентябрь 2024
Сегодня в магазине М.Видео доступно 36 купонов.
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Лучшие промокоды М.Видео
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Об интернет-магазине М Видео
Одна из самых крупных российских сетей магазинов по продаже бытовой техники и электроники существует с 1993 года. Она была пионером онлайн-торговли в России: первый интернет-магазин М.Видео появился еще в 2001 году. Сегодня в сети можно приобрести десятки тысяч разных наименований цифровых и домашних устройств самых популярных брендов, включая товары Apple, Samsung, ASUS, Redmond, Philips, LG и AEG.
В каталоге интернет-магазина представлен тот же огромный ассортимент товаров, что и офлайн, а также действуют аналогичные цены и сервис. Но покупка онлайн может оказаться выгоднее благодаря дополнительным бонусам и скидкам. Компания регулярно запускает новые акционные предложения и промокоды. Кроме того, на технику можно оформить кредит или рассрочку.
Ассортимент магазина М Видео
На сайте популярного интернет-магазина вы найдете огромный выбор:
смартфонов и планшетов, гаджетов и устройств для умного дома;
телевизоров, аудиосистем, камер, компьютеров и ноутбуков;
крупной бытовой техники — от холодильников до стиральных машин;
мелкой техники — от утюгов и пылесосов до хлебопечек и кофемашин;
климатической техники, включая кондиционеры и водонагреватели;
товаров для красоты и здоровья — от плоек и эпиляторов до тонометров;
электроинструментов, садовой техники и автоэлектроники;
развлекательных товаров — от квадрокоптеров до настольных игр.
Вместе с компьютером в М Видео можно сразу заказать игры и софт, а к новой кухне докупить набор посуды. Если нужно что-то особое, например пульт для диджея или виниловый проигрыватель, это также есть в ассортименте интернет-магазина. Кроме того, в каталоге представлена категория товаров Premium.
Как заказать технику и электронику со скидками
Каждый покупатель онлайн-магазина M.Video может использовать несколько способов, чтобы сэкономить как на первых, так и на последующих заказах.
Действующие акции
Раздел «Акции и скидки» содержит разные виды выгодных предложений. Здесь можно встретить распродажи отдельных брендов и групп товаров, узнать об условиях бесплатной доставки в 2024 году или возможности получить подарок за покупку, например дополнительный аксессуар или онлайн-курс.
Гарантия лучшей цены
Компания предлагает снизить цену, если на другой площадке вы найдете такой же товар дешевле. Для этого в карточке товара нужно нажать «Нашли дешевле?», заполнить появившуюся форму, и магазин пришлет на ваш email промокод с дисконтом. При этом акция действует даже после покупки: придя в магазин с чеком, можно вернуть разницу в ценах.
Бонусная программа
Для участия в программе нужно зарегистрироваться на сайте М.Видео или в мобильном приложении «Кошелек». Достаточно указать свои имя, фамилию, а также адрес электронной почты и пройти верификацию по номеру телефона. Готово: у вас есть виртуальная бонусная карта, на которую вы сразу сможете получить дополнительные приветственные бонусы и на которую с каждой покупки будет начисляться кэшбэк в размере 3% и более. Если товар куплен по промокоду, начисление бонусов выполняется только на часть его стоимости, оплаченную деньгами. 1 бонус равен 1 рублю.
Бонусные баллы автоматически активируются через 14 дней после зачисления и действуют 180 дней. При этом есть лимит: максимально на счету может быть 500 000 бонусных рублей. С их помощью можно оплачивать до 50% стоимости товаров, кроме некоторых исключений.
Оформление кредита или рассрочки
Делая заказ онлайн, можно в пару кликов оформить кредит на любые позиции общей стоимостью от 3000 до 300 000 рублей. Также возможна рассрочка: на некоторые товары, которые входят в акционный список, магазин предлагает кредит со скидкой, равной сумме процентов.
Как активировать промокод
Скидочный купон, который не содержит промокод, автоматически перенаправит вас на страницу с условиями акции или акционными товарами, которые уже продаются по выгодным ценам. А специальное предложение с секретным кодом, который нужно ввести в момент оформления покупки, позволит вам получить скидку на весь заказ.
Как использовать промокоды на скидку:
Просмотрите все купоны на этой странице, чтобы выбрать актуальное предложение.
Нажмите кнопку промокода, скопируйте специальный код и перейдите на официальный сайт M.Video.
Выберите технику, например новый смартфон Apple iPhone, и положите товар в корзину.
Перейдите к оформлению заказа и, пролистав страницу до раздела со скидками, не забудьте ввести промокод в специальное поле.
Авторизуйтесь на сайте магазина для применения скидки.
Сумма заказа будет уменьшена.
Пользуйтесь нашим сайтом, чтобы не упустить возможность сэкономить на каждой покупке благодаря купонам на скидку. Мы регулярно публикуем самые выгодные промокоды и акции.
Как сделать заказ в онлайн-магазине М Видео
Для оформления заказа в онлайн-магазине выберите один из способов доставки: самовывоз из магазина сети, стандартную курьерскую услугу или экспресс-услугу за 2 часа. Бесплатная доставка на дом в М Видео действует на малогабаритную технику стоимостью от 4990 рублей.
В зависимости от техники и способа получения заказа вам будут предложены разные способы оплаты: онлайн на сайте компании с помощью пластиковой карты, при получении с помощью наличных, карты, SMS либо личного кабинета, а также в кредит или рассрочку. После выбора остается указать данные получателя и скидки к заказу, завершить его оформление и ожидать доставку.
Вернуть товар можно на протяжении 30 дней с момента получения.