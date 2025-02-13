Промокоды Randewoo (Рандеву) на Август
Сегодня в магазине Randewoo доступно 10 купонов.
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Часто задаваемые вопросы про Randewoo
Чем тестер отличается от обычного парфюма?
Откуда в магазине винтажные ароматы, снятые с производства?
Как узнать, какой вариант доставки возможен в моем городе?
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Онлайн-бутик парфюмерии Рандеву
В онлайн-бутике Randewoo ценитель изысканной парфюмерии найдет оригинальные ароматы масс-маркет, нишевые коллекции, пробники и винтажные духи, давно снятые с производства. Онлайн-витрина Randewoo постоянно пополняется популярными новинками, креативными и классическими ароматами. Сегодня здесь представлено более 180 000 товаров в наличии от 5000 брендов. В специальном разделе магазина опубликованы копии сертификатов на продукт, подтверждающие 100% подлинность.
Онлайн-магазин работает с 2008 года, предоставляя клиентам качественный сервис и огромный выбор парфюмерии по доступной цене. За годы работы ритейлер отправил в разные уголки России свыше миллиона заказов. Особой гордостью магазина является то, что 70% клиентов возвращаются в бутик Randewoo снова.
Популярные ароматы
Среди хитов продаж ароматы Cocaine Franck Boclet, No 4 Apres L'amour Thomas Kosmala, Black Afgano Nasomatto, Mon Nom Est Rouge Majda Bekkali, Narcos'is Vertus, Molecule 01 + Mandarin Escentric Molecules, Amber Wood Ajmal, Набор #2 Все ароматы Escentric Molecules, Baccarat Rouge 540 Extrait De Parfum Francis Kurkdjian, Azora Attar Collection.
Стабильным спросом среди покупателей пользуются пробники и миниатюры — оригинальные мини-версии, позволяющие познакомиться и примерить новый для себя аромат. Также популярны селективные духи, парфюмированные и туалетные воды. В отличие от производства массового люкса нишевые ароматы производятся в ограниченном количестве. Скромные объемы позволяют парфюмерам использовать изысканные натуральные материалы и создавать уникальные букеты. В таких флаконах могут присутствовать искусственно полученные компоненты. Но, как правило, они предоставляются авторитетными корпорациями (IFF, Mane и др.) и по цене не уступают натуральным эссенциям.
Еще популярны наборы Aroma Box, где собраны пробники из 8 элитных ароматов объемом 1,5 мл, рассчитанные на 35 распылений. Эти коллекции собирают эксперты интернет-магазина, опираясь на предпочтения сотен тысяч покупателей.
Программа лояльности Randewoo
Постоянным клиентам онлайн-бутик за покупку определенных товаров начисляет бонусные рубли, которые потом можно обменять на скидку до 100% при покупке нового продукта. Магазин обычно начисляет баллы на следующий день после получения заказа, не позже чем через 14 дней после оплаты.
Кроме как за покупки, бонусы можно получить за отзывы о купленных и полученных продуктах. Возможность оставить отзыв открывается спустя 14 дней с момента доставки заказа. О том, что клиент может получить баллы за комментарий, ритейлер известит заказчика по email и в личном кабинете. Количество бонусов, доступных для оплаты, можно посмотреть при оформлении заказа.
Способы оплаты
Среди способов оплаты, доступных в интернет-магазине Randewoo, банковские карты, переводы и наличные при получении. Рассчитаться наличными можно с курьером и в пункте выдачи заказов. Интернет-магазин не видит и не хранит платежные реквизиты покупателя при онлайн-оплате. Все данные передаются напрямую на сервер банка в зашифрованном виде.
Варианты доставки
По Москве и Санкт-Петербургу доступна доставка курьером. В регионы России можно заказать отправление Почтой России, транспортной компанией СДЭК, ЕМС и в постаматы PickPoint. Срок доставки зависит от удаленности региона и отображается в карточке заказа. При покупке от определенной суммы возможна бесплатная доставка.
Условия возврата
Онлайн-бутик Randewoo гарантирует возможность возврата или обмена по любой причине в течение 14 дней после доставки. Важно, чтобы возвращаемый продукт не использовался, сохранил товарный вид и оригинальную упаковку. Также нужны фабричные ярлыки и наличие отгрузочных документов. Чтобы вернуть заказ частично или полностью, нужно заполнить заявление и вместе с фотографией товара отправить на электронную почту магазина. Данная заявка будет рассмотрена в срок до 5 рабочих дней.
После согласования заявки на возврат нужно упаковать товар, приложить к нему оригинал заявления, копию чека и удостоверения личности покупателя. Упакованный товар необходимо отправить почтой или курьером на адрес магазина. После получения и проверки посылки ритейлер вернет покупателю деньги в течение 10 дней на реквизиты, указанные в заявлении.
Как воспользоваться промокодом в магазине Randewoo
Скидочные купоны интернет-магазина, предлагаемые на этом сайте, содержат описание акций и промокодов, для активации которых нужно сделать следующее:
Выбрать подходящий покупке купон.
Перейти в онлайн-бутик и добавить товары в корзину. Промокод, если он предусмотрен, копируется в буфер обмена автоматически.
Приступить к оформлению заказа и кликнуть на ссылку «Использовать промокод».
Вставить промокод в открывшееся поле и нажать «Применить».
Если промокод не сработал, следует проверить корзину на наличие товаров с максимальными скидками. На них промокоды не распространяются.