Промокоды Галерея косметики на Август 2024
Скидки на косметику. Актуальных купонов на сегодня: 16
- Все
- Промокод
- Скидка
Скидка не суммируется на товары со скидками по акциям. Не распространяется на подарочные карты и наборы с артикулами: CHRCBP, 24-13, 24-14, 24-15, 24-16, 24-17, 24-18, 24-19, 24-20, 24-21. Бонусы не начисляются. Суммируется с акцией с подарком.
Эти купоны истекли, но возможно ещё работают
Действует только на товары без скидок
Промокод действует только на товары без скидок.
Похожие магазины
Часто задаваемые вопросы про Галерея косметики
Где взять промокод для Галерея косметики?
Как воспользоваться промокодом на скидку?
Какие предложения актуальны у Галерея косметики | Август?
Зачем использовать промокоды в магазине Галерея косметики?
Как часто появляются новые промокоды?
Лучшие промокоды Галерея косметики
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 15% при сумме покупки от 15 000 рублей
|PRO***
|Скидка
|До 4.0% кэшбэка + welcome бонус для новых пользователей
|не требуется
|Промокод
|Скидка 10% на весь ассортимент DAVINES SPA
|DAV***
|Промокод
|JANSSEN COSMETICS со скидкой 20%
|JAN***
|Скидка
|Скидки до 70% на уцененные товары
|не требуется
|Скидка
|Большая ликвидация со скидками до 70%
|не требуется
|Скидка
|Скидка до 50% на товар дня
|не требуется
|Скидка
|Полный ассортимент бренда WELLA PROFESSIONALS
|не требуется
|Скидка
|Скидка 30% на выделенные продукты INNOVATOR COSMETICS
|не требуется
|Скидка
|Ассортимент от GA-DE со скидкой 20%
|не требуется
Подробнее об интернет-магазине Галерея Косметики
Компания существует с 2007 года и объединяет сеть салонов красоты, розничные магазины и официальный интернет-магазин. В них по выгодной цене продается профессиональная косметика для волос, лица и тела, а также лучшие декоративные бьюти-продукты и техника.
На сайте продавца в ассортименте представлена продукция известных мировых брендов, включая Keune, Selective Professional, Olaplex, Babyliss Pro, C:EHKO, Aravia и другие марки. При этом здесь можно найти все необходимое как для домашнего использования, так и для салонной работы, а также в каталоге есть линейки не только женских, но и мужских косметических средств.
Оплата заказов принимается наличными, банковскими картами или банковским переводом. Для многих городов доступна бесплатная доставка косметики. Более того, в онлайн-маркете действует немало возможностей получить скидку на вашу покупку.
Ассортимент магазина Галерея Косметики
Интернет-магазин профессиональной косметики предлагает разные категории товаров:
все для профессионального ухода за волосами — от шампуней, бальзамов и флюидов до красок, оксидантов и пудр;
широкий выбор качественного ухода для лица — от кремов и сывороток до пилингов и патчей;
большой ассортимент декоративной косметики, включая тональные основы, помады, палетки теней и наборы;
продукты для тела — от гелей для душа и пены для ванной до обертывания и средств для шугаринга;
гель-лаки, акриловые пудры и любую продукцию для ногтевого сервиса;
маникюрные аппараты и лампы, фены, стайлеры, воскоплавы и другую технику;
пинцеты, полотенца и салфетки, резинки для волос и прочие аксессуары.
Кроме того, супермаркет косметики предоставляет специалистам бьюти-индустрии, студиям и салонам возможность покупать товары по специальной цене, в профобъемах и из закрытого ассортимента. Для этого нужно вступить в «Клуб профессионалов», пройдя регистрацию онлайн или офлайн.
Как покупать косметику со скидкой
Интернет-магазин позволяет покупать самые лучшие продукты с большим дисконтом. Для этого при оформлении заказа на любые товары используйте следующие возможности сэкономить.
Sale. В этом разделе каталога собрано множество косметических средств со скидкой 20–50%, включая товар недели за полцены и продукцию, участвующую в праздничных распродажах.
Актуальные акции. В отдельной вкладке на сайте магазина собраны специальные предложения на декоративную и уходовую косметику и аксессуары от отдельных брендов. Среди действующих акций часто есть возможность получить подарок, а также второй или третий продукт марки бесплатно.
Программа лояльности. Сразу после регистрации на сайте и первой покупки продукции новые покупатели начинают получать бонусные баллы за каждый товар в чеке. Ими можно оплачивать до 25% стоимости товаров без дисконта.
Действующий в Галерея Косметики купон на скидку. Для экономии на первом заказе и каждой следующей покупке пользуйтесь самыми выгодными специальными предложениями на нашем сайте: промокодами и акциями. Мы еженедельно размещаем новые купоны продавца.
Как активировать на сайте Галерея Косметики промокод на скидку
Активируйте промокод Галерея Косметики, следуя простой инструкции:
Выберите подходящий бесплатный купон на этой странице, нажмите на него и скопируйте промокод.
Откройте официальный сайт косметического магазина, выберите любые продукты и начните оформление покупки.
Необходимо ввести промокод на косметику в специальное поле в корзине. Оно находится под блоком с выбором подарочных пробников.
Нажмите кнопку «Применить», после чего из суммы заказа будет вычтен дисконт.
Но не все выгодные предложения содержат коды купонов. Чтобы активировать скидочный купон, в котором нет специального кода, нажмите на его кнопку, и вы будете перенаправлены на страницу сайта с условиями акции или выделенным ассортиментом косметической продукции, продающейся по доступным ценам.