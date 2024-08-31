Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Все магазины Блог Промокод-палас
  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Галерея косметики

Промокоды Галерея косметики на Август 2024

Скидки на косметику. Актуальных купонов на сегодня: 16

  • Все
  • Промокод
  • Скидка
Галерея косметики
Промокод
Эксклюзив
Скидка 15% при сумме покупки от 15 000 рублей

Скидка не суммируется на товары со скидками по акциям. Не распространяется на подарочные карты и наборы с артикулами: CHRCBP, 24-13, 24-14, 24-15, 24-16, 24-17, 24-18, 24-19, 24-20, 24-21. Бонусы не начисляются. Суммируется с акцией с подарком.

Действует до До 31.8.2024
Применили 2 раза
Показать код
15%
Галерея косметики
Акция
До 4.0% кэшбэка + welcome бонус для новых пользователей
Действует до До 31.12.2024
Применили 3 раза
Использовать скидку
10%
Промокод
Скидка 10% на весь ассортимент DAVINES SPA
Действует до До 31.12.2024
Применили 3 раза
Показать код
10%
20%
Промокод
JANSSEN COSMETICS со скидкой 20%
Действует до До 31.12.2024
Применили 2 раза
Показать код
20%
70%
Акция
Скидки до 70% на уцененные товары
Действует до До 31.12.2024
Использовать скидку
70%
70%
Акция
Большая ликвидация со скидками до 70%
Действует до До 31.12.2024
Применили 3 раза
Использовать скидку
70%
50%
Акция
Скидка до 50% на товар дня
Действует до До 31.12.2024
Применили 1 раз
Использовать скидку
50%
Акция
Полный ассортимент бренда WELLA PROFESSIONALS
Действует до До 31.8.2024
Использовать скидку
30%
Акция
Скидка 30% на выделенные продукты INNOVATOR COSMETICS
Действует до До 31.8.2024
Использовать скидку
30%
20%
Акция
Ассортимент от GA-DE со скидкой 20%
Действует до До 18.8.2024
Использовать скидку
20%
50%
Акция
Скидка до 50% на декоративную косметику BEAUTYDRUGS
Действует до До 31.8.2024
Использовать скидку
50%
Акция
Крем 1753 COSMETICS в подарок при покупке
Действует до До 19.8.2024
Использовать скидку
10%
Акция
Скидка 10% на выделенные продукты ELDAN
Действует до До 18.8.2024
Использовать скидку
10%
Акция
При покупке лосьонов IQ BEAUTY - пилка в подарок
Действует до До 19.8.2024
Использовать скидку
Акция
Сыворотка-масло в подарок при покупке продукта для волос ARTEGO
Действует до До 20.8.2024
Использовать скидку
Акция
Крем Кофе дневной SPF10 в подарок при покупке двух средств Mi&KO
Действует до До 22.8.2024
Использовать скидку

Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

300р
Промокод
Эксклюзив
Скидка 300 рублей на первый заказ при покупке от 1500

Действует только на товары без скидок

Действует до До 31.7.2024
Применили 11 раз
Показать код
300р
350Р
Промокод
Скидка 350 рублей на ВЕСЬ первый заказ от 1000 рублей
Действует до До 30.6.2024
Применили 35 раз
Показать код
350Р
600Р
Промокод
Скидка 600 рублей на ВЕСЬ первый заказ от 3000 рублей
Действует до До 30.6.2024
Применили 55 раз
Показать код
600Р
150Р
Промокод
Скидка 150 рублей на ВЕСЬ повторный заказ от 1000 рублей
Действует до До 30.6.2024
Применили 78 раз
Показать код
150Р
450р
Промокод
Эксклюзив
Купон на скидку 450 рублей на первый заказ

Промокод действует только на товары без скидок.

Действует до До 31.5.2024
Применили 4 раза
Показать код
450р

Похожие магазины

Созвездие красоты
Randewoo
Adria
РИВ ГОШ
Аравия
Иль де ботэ
Beauty Patches
La Roche Posay
Foam
Vichy
KIKO MILANO
BBcream
Pompadoo
Loccitane
Teana
Evita
Beloris
Professional Hair
Подружка
ЛЭТУАЛЬ
The Body Shop
9 монахов
Mixit
Erborian
MAKnails
Sephora
KRASOTKAPRO
Socolor
NewBeautyBox
Elemis
Yves Rocher
Shophair
Pharmacosmetica.ru
Aroma-butik
Foreo
Beauty Discount
Золотое яблоко

Часто задаваемые вопросы про Галерея косметики

Где взять промокод для Галерея косметики?

Как воспользоваться промокодом на скидку?

Какие предложения актуальны у Галерея косметики | Август?

Зачем использовать промокоды в магазине Галерея косметики?

Как часто появляются новые промокоды?

Лучшие промокоды Галерея косметики

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 15% при сумме покупки от 15 000 рублей PRO***
Скидка До 4.0% кэшбэка + welcome бонус для новых пользователей не требуется
Промокод Скидка 10% на весь ассортимент DAVINES SPA DAV***
Промокод JANSSEN COSMETICS со скидкой 20% JAN***
Скидка Скидки до 70% на уцененные товары не требуется
Скидка Большая ликвидация со скидками до 70% не требуется
Скидка Скидка до 50% на товар дня не требуется
Скидка Полный ассортимент бренда WELLA PROFESSIONALS не требуется
Скидка Скидка 30% на выделенные продукты INNOVATOR COSMETICS не требуется
Скидка Ассортимент от GA-DE со скидкой 20% не требуется

Подробнее об интернет-магазине Галерея Косметики

Компания существует с 2007 года и объединяет сеть салонов красоты, розничные магазины и официальный интернет-магазин. В них по выгодной цене продается профессиональная косметика для волос, лица и тела, а также лучшие декоративные бьюти-продукты и техника. 

На сайте продавца в ассортименте представлена продукция известных мировых брендов, включая Keune, Selective Professional, Olaplex, Babyliss Pro, C:EHKO, Aravia и другие марки. При этом здесь можно найти все необходимое как для домашнего использования, так и для салонной работы, а также в каталоге есть линейки не только женских, но и мужских косметических средств.

Оплата заказов принимается наличными, банковскими картами или банковским переводом. Для многих городов доступна бесплатная доставка косметики. Более того, в онлайн-маркете действует немало возможностей получить скидку на вашу покупку.

Ассортимент магазина Галерея Косметики

Интернет-магазин профессиональной косметики предлагает разные категории товаров:

  • все для профессионального ухода за волосами — от шампуней, бальзамов и флюидов до красок, оксидантов и пудр;

  • широкий выбор качественного ухода для лица — от кремов и сывороток до пилингов и патчей;

  • большой ассортимент декоративной косметики, включая тональные основы, помады, палетки теней и наборы;

  • продукты для тела — от гелей для душа и пены для ванной до обертывания и средств для шугаринга;

  • гель-лаки, акриловые пудры и любую продукцию для ногтевого сервиса;

  • маникюрные аппараты и лампы, фены, стайлеры, воскоплавы и другую технику;

  • пинцеты, полотенца и салфетки, резинки для волос и прочие аксессуары.


Кроме того, супермаркет косметики предоставляет специалистам бьюти-индустрии, студиям и салонам возможность покупать товары по специальной цене, в профобъемах и из закрытого ассортимента. Для этого нужно вступить в «Клуб профессионалов», пройдя регистрацию онлайн или офлайн.

Как покупать косметику со скидкой

Интернет-магазин позволяет покупать самые лучшие продукты с большим дисконтом. Для этого при оформлении заказа на любые товары используйте следующие возможности сэкономить.

Sale. В этом разделе каталога собрано множество косметических средств со скидкой 20–50%, включая товар недели за полцены и продукцию, участвующую в праздничных распродажах.

Актуальные акции. В отдельной вкладке на сайте магазина собраны специальные предложения на декоративную и уходовую косметику и аксессуары от отдельных брендов. Среди действующих акций часто есть возможность получить подарок, а также второй или третий продукт марки бесплатно.

Программа лояльности. Сразу после регистрации на сайте и первой покупки продукции новые покупатели начинают получать бонусные баллы за каждый товар в чеке. Ими можно оплачивать до 25% стоимости товаров без дисконта.

Действующий в Галерея Косметики купон на скидку. Для экономии на первом заказе и каждой следующей покупке пользуйтесь самыми выгодными специальными предложениями на нашем сайте: промокодами и акциями. Мы еженедельно размещаем новые купоны продавца.

Как активировать на сайте Галерея Косметики промокод на скидку

Активируйте промокод Галерея Косметики, следуя простой инструкции:

  1. Выберите подходящий бесплатный купон на этой странице, нажмите на него и скопируйте промокод.

  2. Откройте официальный сайт косметического магазина, выберите любые продукты и начните оформление покупки.

  3. Необходимо ввести промокод на косметику в специальное поле в корзине. Оно находится под блоком с выбором подарочных пробников.

  1. Нажмите кнопку «Применить», после чего из суммы заказа будет вычтен дисконт.

Но не все выгодные предложения содержат коды купонов. Чтобы активировать скидочный купон, в котором нет специального кода, нажмите на его кнопку, и вы будете перенаправлены на страницу сайта с условиями акции или выделенным ассортиментом косметической продукции, продающейся по доступным ценам.