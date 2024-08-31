Компания существует с 2007 года и объединяет сеть салонов красоты, розничные магазины и официальный интернет-магазин. В них по выгодной цене продается профессиональная косметика для волос, лица и тела, а также лучшие декоративные бьюти-продукты и техника.

На сайте продавца в ассортименте представлена продукция известных мировых брендов, включая Keune, Selective Professional, Olaplex, Babyliss Pro, C:EHKO, Aravia и другие марки. При этом здесь можно найти все необходимое как для домашнего использования, так и для салонной работы, а также в каталоге есть линейки не только женских, но и мужских косметических средств.

Оплата заказов принимается наличными, банковскими картами или банковским переводом. Для многих городов доступна бесплатная доставка косметики. Более того, в онлайн-маркете действует немало возможностей получить скидку на вашу покупку.