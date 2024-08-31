Чтобы купить товары интернет-магазина лечебной косметики на самых выгодных условиях, можно использовать следующие возможности.

Раздел «Акции». Здесь собраны наборы косметики, продающиеся по специальным ценам, уцененные товары, а также выгодные предложения, позволяющие при покупке любых средств определенной марки получить в подарок миниатюру или полноразмерный косметический продукт.

«Скидки». В этом блоке на главной странице можно по лучшим ценам, на 20–30% дешевле заказать средства брендов аптечной косметики.

«Бесплатная доставка». Покупка любых товаров из этой специальной категории будет экономичной благодаря нулевой стоимости доставки.

Система баллов. Постоянным клиентам интернет-магазина предлагается публиковать отзывы на купленные ими товары и получать за них по 10–30 баллов. Ими можно оплачивать до 20% от суммы заказа.

Купон Pharmacosmetica. На нашем сайте размещаются купоны с лучшими предложениями, позволяющими каждому покупателю оформить заказ в магазине с дополнительным дисконтом. Некоторые из них содержат промокод на скидку — нужно ввести в специальном поле в корзине.