Промокоды Pharmacosmetica на Август 2024
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Подробнее про Pharmacosmetica
В существующем с 2009 года интернет-магазине лечебной и профессиональной косметики Pharmacosmetica продается свыше 15 000 оригинальных товаров от более 300 популярных мировых марок. Компания напрямую сотрудничает с поставщиками, поэтому клиентам магазина по выгодным ценам доступна продукция брендов Schwarzkopf, Kerastase, Olaplex, CeraVe, Bioderma, Avene, La Roche-Posay и других производителей. Кроме того, есть немало способов уменьшить стоимость заказа в Pharmacosmetica на скидку или получить приятные подарки.
Компания предлагает покупателям помощь экспертов в подборе оптимального косметического средства, а также возможность выбрать любой удобный способ получения заказа, включая ближайший ПВЗ, почтовое отделение либо курьерскую доставку на дом. Для заказов свыше 5000 рублей Pharmacosmetica предусматривает бесплатную доставку. При этом можно оплатить свою покупку как онлайн, банковскими картами MasterCard, VISA или МИР, так и наличными.
Ассортимент магазина Фармакосметика
Интернет-магазин Pharmacosmetica позиционирует себя прежде всего как центр здоровья кожи, но в его каталоге вы найдете множество категорий товаров:
широкий выбор лечебной косметики для лица;
декоративную косметическую продукцию от тональных средств до теней;
косметические средства для ухода за телом, маникюра и эпиляции;
много лечебной и профессиональной косметики для волос;
витамины и БАДы для здоровья кожи, а также сбалансированное питание;
уход за ротовой полостью от зубных щеток и паст до нитей и ирригаторов;
аппаратуру от фенов и плоек до дарсонваля и тонометров;
специальную категорию товаров для интимного здоровья;
компрессионное белье, бандажи и другие медицинские аксессуары;
обширные подборки мужской и детской косметической продукции;
товары для дома, включая средства для уборки, мытья посуды и стирки.
В том числе на сайте магазина Pharmacosmetica можно заказать фирменные бьюти-боксы с аптечной и профессиональной косметикой, наборы миниатюр косметических средств для путешествий и красивую подарочную упаковку.
Как можно сэкономить на косметике
Чтобы купить товары интернет-магазина лечебной косметики на самых выгодных условиях, можно использовать следующие возможности.
Раздел «Акции». Здесь собраны наборы косметики, продающиеся по специальным ценам, уцененные товары, а также выгодные предложения, позволяющие при покупке любых средств определенной марки получить в подарок миниатюру или полноразмерный косметический продукт.
«Скидки». В этом блоке на главной странице можно по лучшим ценам, на 20–30% дешевле заказать средства брендов аптечной косметики.
«Бесплатная доставка». Покупка любых товаров из этой специальной категории будет экономичной благодаря нулевой стоимости доставки.
Система баллов. Постоянным клиентам интернет-магазина предлагается публиковать отзывы на купленные ими товары и получать за них по 10–30 баллов. Ими можно оплачивать до 20% от суммы заказа.
Купон Pharmacosmetica. На нашем сайте размещаются купоны с лучшими предложениями, позволяющими каждому покупателю оформить заказ в магазине с дополнительным дисконтом. Некоторые из них содержат промокод на скидку — нужно ввести в специальном поле в корзине.
Как активировать промокод Pharmacosmetica на сайте магазина
Наши промокоды помогут получить дополнительный дисконт в 5–30% на ваш заказ.
Как приобрести косметику, использовав купон с кодом:
Нажмите на любое специальное предложение из списка на нашем сайте.
Скопируйте промокод Фармакосметика и перейдите в магазин косметики.
Выберите любые продукты из ассортимента магазина, положите их в корзину и откройте ее.
Введите символы промокода на странице оформления заказа под списком покупок и подарочной упаковкой.
В графе «Итого» будет отображена сумма покупки со скидкой.
Другие специальные предложения перенаправят вас на страницу с условиями акции или в раздел интернет-магазина с распродажей лечебной и профессиональной косметики.