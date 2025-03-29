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Промокоды Elemis (Элемис) на Август

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*Элемис Лондон. **В интернет-магазине Elemis.ru 05.02-15.03.24г включительно при покупке на сумму от 6000 р. в одном чеке. Скидка 20% распространяется на весь ассортимент, кроме travel-форматов, аксессуаров, наборов, товаров по спеццене и подарочных сертификатов. Бальзам для умывания Роза Про-Коллаген 20 г в подарок. Подарок может отличаться от изображенного. Компания оставляет за собой право на замену подарка. Условия акции применяются при активации промокода. Не суммируется и отменяет другие акции, скидки и промокоды. ООО «Л’Окситан Рус»,119049,г.Москва,ул.Шаболовка,д. 10,к.2,1эт., пом.№I,ч.ком.№2,ОГРН1067746721239. Не является офертой. Реклама. Товар сертифицирован.

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