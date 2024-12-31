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Промокоды Созвездие красоты (Sozvezdie krasoty) на Август 2024

Сегодня в магазине Созвездие красоты доступно 17 купонов со скидками до 500Р

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Часто задаваемые вопросы про Созвездие красоты

Где найти актуальные промокоды магазина Sozvezdie Krasoty?

Как применить скидочный купон в Созвездии Красоты?

Суммируется ли скидка на первый заказ с другими акциями магазина?

Как часто обновляются купоны сайта Созвездие Красоты?

Как стать участником бонусной программы магазина Созвездие Красоты?

Лучшие промокоды Созвездие красоты

Тип купона Описание Код
Промокод При покупке на сумму 3000 рублей скидка 500 рублей HIT***
Промокод При покупке на сумму 6000 рублей скидка 1100 рублей HIT***
Промокод При покупке на сумму 10000 рублей скидка 2000 рублей HIT***
Скидка Бесплатная доставка при сумме покупки от 3000 рублей не требуется
Скидка Лучшие спецпредложения этой недели не требуется
Скидка При покупке от 1000 рублей карта клуба бесплатно и 10% от суммы первой покупки не требуется
Скидка Аппараты для ультразвуковой чистки лица со скидкой до 50% не требуется
Скидка Распродажа товаров до -60% не требуется
Скидка Скидка до 60% на уход за губами не требуется
Скидка Косметика для лица со скидкой до 50% не требуется

Подробнее о магазине Созвездие Красоты

Первый магазин сети открылся в 1992 году. Это была небольшая торговая площадка, где можно было купить ухаживающие средства. За почти 30 лет своей истории компания расширила географию своего присутствия, и сегодня точки сети есть по всей России и в Казахстане.

Магазин отличается ответственным подходом к здоровью и красоте. В компании собрали команду врачей-косметологов и дерматологов. Они занимаются подготовкой бьюти-консультантов, чтобы клиенты могли получить максимально качественную и компетентную консультацию по решению своей проблемы.

На сайте представлены товары известных брендов бьюти-индустрии. Это 27 производителей оборудования и косметики профессионального качества из Великобритании, Южной Кореи, стран Америки и Европы. Благодаря широкому выбору товаров на сайте можно подобрать все для аппаратного и косметического ухода для любого типа кожи. В зависимости от имеющихся косметических проблем консультанты помогут подобрать подходящие решения.

Действенными советами по уходу за своей кожей компания делится в «Энциклопедии красоты». Это отдельный раздел сайта, где собраны советы по домашнему уходу. Также ритейлер не забывает поощрять своих покупателей: на сайте есть программа лояльности для постоянных клиентов, а в магазине постоянно проходят акции и распродажи, раздаются промокоды и разыгрываются подарки.

Самые популярные товары в магазине Созвездие Красоты

В компании уверены, что добиться идеальной красоты кожи, волос и всего тела можно и дома, если задействовать профессиональные средства и современные аппаратные методики. Именно поэтому львиная доля товаров на сайте — оборудование для домашнего использования. Для удобства поиска они отсортированы по категориям:

  • уход за лицом: чистка, дарсонвализация, омоложение и увлажнение;

  • косметика: расходные средства для аппаратного воздействия, уход за губами, кожей лица и вокруг глаз, солнцезащитные средства и другие продукты;

  • уход за телом: оборудование для похудения, тренажеры, фитнес-трекеры, электронные весы, электропростыни;

  • массажное оборудование: массажеры для глаз, тела, спины, головы и ног;

  • эпиляция: фото, лазерные и механические эпиляторы, средства для депиляции;

  • уход за волосами: средства от выпадения, профессиональная косметика, расчески, фены, машинки для стрижки;

  • маникюр и педикюр: наборы, косметика для рук и ног, пилки, лаки.

Позиции, не вошедшие в эти категории, добавлены в раздел «Еще». В нем можно найти аксессуары, медтехнику, термобелье, очистители воздуха и другие товары. На сайте есть тысячи моделей различного назначения. В зависимости от условий использования промокода в рамках конкретной акции, скидка может распространяться на весь ассортимент или только на позиции отдельных категорий.

Самые популярные товары магазина — это оборудование для домашней косметологии. Востребованные модели в магазине вынесены на главную страницу. Здесь есть категория «Хиты продаж». Чаще всего в нее попадают аппараты ультразвуковой чистки, массажеры, дарсонвали, расходные материалы и гели.

Условия бонусной программы на сайте Sozvezdie Krasoty

Покупатели могут участвовать в дисконтной системе магазина, начиная с первого заказа. Стать участником программы лояльности можно, зарегистрировавшись на сайте и забрав свою первую покупку. При регистрации понадобится указать номер телефона, имя, дату рождения и адрес электронной почты.

Сразу после оплаты покупки на бонусный счет начисляется кэшбэк в размере 10% от суммы заказа. Каждый балл приравнивается к 1 рублю. Накоплениями с бонусного счета можно оплатить до 20% от суммы следующего заказа. Скидка не суммируется с промокодами и акциями. Если в корзине будет акционный товар, то оплата баллами может не сработать.

Если бонусные средства не были потрачены в течение 120 дней, они аннулируются. Вся информация о количестве баллов, истории их накопления, использования и сроке действия есть в личном кабинете клиента в разделе «Мои бонусы». К счету программы привязывается пластиковая карта, которую можно предъявлять в магазинах сети. Для ее получения понадобится заполнить анкету в разделе «Регистрация карты лояльности».

Способы оплаты покупок

При оформлении заказа на сайте можно выбрать один из способов внесения средств: при получении, предоплата на счет, оплата на сайте. В первом случае отдать деньги можно наличными курьеру или оплатить посылку в отделении транспортной компании. При оплате на счет внести средства можно посредством мобильного банкинга, в кассе или терминале самообслуживания. Возможна и предоплата на сайте, для этого подойдет карта Мир, Visa или MasterCard.

Как получить товары

Покупатели указывают предпочтительный способ оплаты на этапе оформления заказа. В зависимости от региона проживания может отличаться и список доступных способов транспортировки. Клиенты могут выбрать курьерскую доставку, самовывоз из магазинов сети Созвездие Красоты, доставку службой СДЭК, Почтой России, Boxberry или EMS.

Процесс возврата товаров

Вернуть покупки можно в случае, если товар оказался ненадлежащего качества, вышел из строя или не подошел по другим причинам. Для этого следует связаться с консультантами магазина по телефону и сообщить причину возврата. Затем доставить лично или отправить товар в полной комплектации по адресу ближайшего представительства, вложив в посылку квитанцию о покупке. В течение 10 дней проводится экспертиза продукта, после чего клиент может потребовать возврата средств или замены товара.

Как применить промокод в магазине Созвездие Красоты

Все действующие акции ритейлера перечислены на этой странице. Среди некоторых дисконтных предложений встречаются коды купонов. Для получения скидки в таком случае нужно применить цифро-буквенный номер по инструкции:

  1. Переход в магазин. Чтобы попасть на страницу товаров, участвующих в предложении, нужно кликнуть по выбранному скидочному купону. Его номер автоматически копируется, а пользователь переадресовывается в магазин.

  2. Формирование списка покупок. Следует переместить подходящие товары в корзину.

  3. Ввод промокода и оформление заказа. На этом этапе нужно перейти в список покупок, кликнув на значок корзины. Откроется новая страница, где будут перечислены все товары в заказе. Под этим перечнем есть кнопка «У вас есть промокод?». При клике на нее откроется поле, куда и нужно вставить код.

Далее остается нажать кнопку «Активировать» и завершить оформление.