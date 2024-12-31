Первый магазин сети открылся в 1992 году. Это была небольшая торговая площадка, где можно было купить ухаживающие средства. За почти 30 лет своей истории компания расширила географию своего присутствия, и сегодня точки сети есть по всей России и в Казахстане.

Магазин отличается ответственным подходом к здоровью и красоте. В компании собрали команду врачей-косметологов и дерматологов. Они занимаются подготовкой бьюти-консультантов, чтобы клиенты могли получить максимально качественную и компетентную консультацию по решению своей проблемы.

На сайте представлены товары известных брендов бьюти-индустрии. Это 27 производителей оборудования и косметики профессионального качества из Великобритании, Южной Кореи, стран Америки и Европы. Благодаря широкому выбору товаров на сайте можно подобрать все для аппаратного и косметического ухода для любого типа кожи. В зависимости от имеющихся косметических проблем консультанты помогут подобрать подходящие решения.

Действенными советами по уходу за своей кожей компания делится в «Энциклопедии красоты». Это отдельный раздел сайта, где собраны советы по домашнему уходу. Также ритейлер не забывает поощрять своих покупателей: на сайте есть программа лояльности для постоянных клиентов, а в магазине постоянно проходят акции и распродажи, раздаются промокоды и разыгрываются подарки.

Самые популярные товары в магазине Созвездие Красоты

В компании уверены, что добиться идеальной красоты кожи, волос и всего тела можно и дома, если задействовать профессиональные средства и современные аппаратные методики. Именно поэтому львиная доля товаров на сайте — оборудование для домашнего использования. Для удобства поиска они отсортированы по категориям:

уход за лицом: чистка, дарсонвализация, омоложение и увлажнение;

косметика: расходные средства для аппаратного воздействия, уход за губами, кожей лица и вокруг глаз, солнцезащитные средства и другие продукты;

уход за телом: оборудование для похудения, тренажеры, фитнес-трекеры, электронные весы, электропростыни;

массажное оборудование: массажеры для глаз, тела, спины, головы и ног;

эпиляция: фото, лазерные и механические эпиляторы, средства для депиляции;

уход за волосами: средства от выпадения, профессиональная косметика, расчески, фены, машинки для стрижки;

маникюр и педикюр: наборы, косметика для рук и ног, пилки, лаки.

Позиции, не вошедшие в эти категории, добавлены в раздел «Еще». В нем можно найти аксессуары, медтехнику, термобелье, очистители воздуха и другие товары. На сайте есть тысячи моделей различного назначения. В зависимости от условий использования промокода в рамках конкретной акции, скидка может распространяться на весь ассортимент или только на позиции отдельных категорий.

Самые популярные товары магазина — это оборудование для домашней косметологии. Востребованные модели в магазине вынесены на главную страницу. Здесь есть категория «Хиты продаж». Чаще всего в нее попадают аппараты ультразвуковой чистки, массажеры, дарсонвали, расходные материалы и гели.

Условия бонусной программы на сайте Sozvezdie Krasoty

Покупатели могут участвовать в дисконтной системе магазина, начиная с первого заказа. Стать участником программы лояльности можно, зарегистрировавшись на сайте и забрав свою первую покупку. При регистрации понадобится указать номер телефона, имя, дату рождения и адрес электронной почты.

Сразу после оплаты покупки на бонусный счет начисляется кэшбэк в размере 10% от суммы заказа. Каждый балл приравнивается к 1 рублю. Накоплениями с бонусного счета можно оплатить до 20% от суммы следующего заказа. Скидка не суммируется с промокодами и акциями. Если в корзине будет акционный товар, то оплата баллами может не сработать.

Если бонусные средства не были потрачены в течение 120 дней, они аннулируются. Вся информация о количестве баллов, истории их накопления, использования и сроке действия есть в личном кабинете клиента в разделе «Мои бонусы». К счету программы привязывается пластиковая карта, которую можно предъявлять в магазинах сети. Для ее получения понадобится заполнить анкету в разделе «Регистрация карты лояльности».

Способы оплаты покупок

При оформлении заказа на сайте можно выбрать один из способов внесения средств: при получении, предоплата на счет, оплата на сайте. В первом случае отдать деньги можно наличными курьеру или оплатить посылку в отделении транспортной компании. При оплате на счет внести средства можно посредством мобильного банкинга, в кассе или терминале самообслуживания. Возможна и предоплата на сайте, для этого подойдет карта Мир, Visa или MasterCard.

Как получить товары

Покупатели указывают предпочтительный способ оплаты на этапе оформления заказа. В зависимости от региона проживания может отличаться и список доступных способов транспортировки. Клиенты могут выбрать курьерскую доставку, самовывоз из магазинов сети Созвездие Красоты, доставку службой СДЭК, Почтой России, Boxberry или EMS.

Процесс возврата товаров

Вернуть покупки можно в случае, если товар оказался ненадлежащего качества, вышел из строя или не подошел по другим причинам. Для этого следует связаться с консультантами магазина по телефону и сообщить причину возврата. Затем доставить лично или отправить товар в полной комплектации по адресу ближайшего представительства, вложив в посылку квитанцию о покупке. В течение 10 дней проводится экспертиза продукта, после чего клиент может потребовать возврата средств или замены товара.